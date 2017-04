Dha Yurt Bülteni - 20

Veysi Kaynak: ABD'nin makyajı döküldü







BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner'in "Türkiye'de demokrasinin kalitesi hakkında endişelerimiz var" sözlerine, "Ben birkaç gün önce 'Bu referandum süreci bir kısım ülkelerin, demokratik ülke iddiasında olanların, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin yüzündeki bütün makyajlarını döktü demiştim. Eğer bu söylenmişse o zaman onların da makyajı dökülmüş demek gerekir" dedi.



Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kaynak, Borsa Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, yönetimi ve işadamlarıyla sohbet edip Dulkadiroğlu Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı Ak Partili Necati Okay, yaptığı sunumla Kaynak'a tüm ilçe müdürlüklerinin bir arada toplanacağı kamu külliyesi hakkında bilgi verdi.



'REFERANDUMDAN TERÖR ÖRGÜTLERİ KAYGILI'



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Veysi Kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner'in referandum u kastederek, "Türkiye'de demokrasinin kalitesi hakkında endişelerimiz var" açıklamalarına tepki gösterdi. Kaynak şöyle konuştu:



"Demokrasi ve referandum sürecinden kaygılı olanlar, meşru hükümetler değil, terör örgütleridir. ABD'nin; eğer bu söylenmişse, Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle bu aynı şeyi söylemesi gerçekten akıl alacak şey değil. Türkiye tüm özgür basınıyla şeffaf bir referandum sürecini yaşıyor. Herkes her şeyi söylüyor, yalan dahil. Hatta yalanlar furyası, yalan rüzgarları dahil, herkes her şeyi söylüyor. ABD demokrasinin gerçekten her haliyle 200 yılı aşkın bir süreden beri tam manasıyla uygulandığı devletler topluluğu. Böyle bir şeyin söylenmiş olması gerçekten insan havsalasının alacağı bir şey değil. Diğer bütün ülkelerin olduğu gibi, Türkiye'de ABD'nin de büyükelçisi var. Hatta ABD'nin çok yaygın başkonsoloslukları da var. Bütün süreç AGİT'in, diğer uluslararası kuruluşların gözü önünde cereyan ediyor. Çok şeffaf, demokrasinin tüm kurallarının işlediği, evet denmesini isteyenler ile hayır denmesini isteyenlerin serbestçe propaganda yapabildiği bir süreç yaşadık yaklaşık 2.5 aydan beri. Bunu söylemek, söylenmişse eğer kabul etmek mümkün değil. Ben birkaç gün önce 'Bu referandum süreci bir kısım ülkelerin, demokratik ülke iddiasında olanların, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin yüzündeki bütün makyajlarını' döktü demiştim. Eğer bu söylenmişse o zaman 'Onların da makyajı dökülmüş' demek gerekir. Doğru olması ihtimaline gerçekten inanamıyorum."



'ÜNİFORMA, HİÇ KİMSEYE FARKLI İMTİYAZLI BİR İŞLEM YAPMA YETKİSİ VERMEZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri törenle karşılanmasını da değerlendiren Kaynak, seçim yasakları başladıktan sonra kendisinin resmi aracı bırakıp, arkadaşının aracını kullandığını ifade ederek, "Bu kanunlar herkes için geçerli, herkese eşit uygulanması gereken kanunlar. Zaten anayasamız da kanun da herkesin eşit olduğunu söyler, ana muhalefet, iktidar böyle bir şey olmaz. Hiç kimse kanundan daha üstün değildir. Hiçbir erk bundan üstün değildir. Üzerindeki üniforma da hiç kimseye farklı imtiyazlı bir işlem yapma yetkisi vermez. Bizlere hukuk ve ahlak dersi verenler, kendileri bu yasaları çiğnemekten bir beis görmüyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla mahşeri vicdan bunan rahatsız oldu" diye konuştu.



'AYIK KAFAYLA OKUNUP, BU ŞEKİLDE ANLAŞILACAK BİR METİN DEĞİL'



Eyalet tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ak Parti'nin tüm sözcülerinin konuşmalarına 'Tek devlet' diyerek başlayıp bitirdiğini söyledi. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinden sonra bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir devlet olduğu ve devletin yapısının üniter olduğunun da anayasada açıkça kaydedildiğini belirten Kaynak, şöyle konuştu:



"Anayasanın o kısmını değiştirdiğimiz falan yok. Şimdi milletin zihnini bulandırmaya şeyler söyleniyor. Orada kastedilen bölgesel yönetimle idari yönetim bakımından bakın söylüyorum, GAP idaresi bir bölgesel yönetim idaresidir. Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi'ni hayata geçirecek. Gaziantep'i, Urfa'yı, Adıyaman'ı, Diyarbakır'ı, Mardin'i içine kapsayan bir bölge. ya da Kahramanmaraş-Osmaniye-Hatay Kalkınma Ajansı bir bölgesel idari kalkınma yönetimdir. Bundan eyalet çıkartmak, bundan siyasi, mülki yapımızda bir bölge yönetimi çıkartmak gerçekten bunlar hangi hayal ve bu hayale nasıl ulaşabiliyorlar. Ağır olacağını biliyorum, ya bu metinleri okumadan avuçlarına tutuşturulan yalanları milletimize söylüyorlar, ya da bu metinleri okurken sudan, çaydan, ayrandan başka bir şey içerek okuyorlar. Yani bu ayık kafayla okunup bu şekilde anlaşılacak bir metin değil."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Kaynak'ın konuşması



Kaynak Ticaret Borası'nda



Kaynak Dulkadiroğlu Belediyesi'nde



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -



=================================================



Bakan Zeybekci, Rusya'ya gidecek



DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum dan bir gün sonra Rusya'ya gideceğini açıklayıp, "Türkiye'den tarım ürünleri oraya gidemezken, biz hiçbir yasak koymadık. 2015'in kasımından itibaren hiçbir yasak koymayı Türkiye'den başlatmadık. Rusya'dan dahilde işleme izin belgesi olan kuruluşlar, ürün almak istemiyor. Rusya'nın da yasaklamanın iki ülke için de yararlı olmadığını sanırım görüyor. Pazartesi günü teknik heyetlerle, Rusya gezimiz olacak. Burada tüm yasakları gözden geçireceğiz" dedi.



Referandum çalışmalarını Denizli'de sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, cuma namazının ardından tarihi Kaleiçi Camisi'ni ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret ederek sohbet eden, öğle yemeğini Bakırcılar Çarşısı'nda kebapçıda yiyen Zeybekci, keserle çıra parçaladı. Çıra dükkanının yeni baba olan sahibi işitme engelli Salih Demirayak'a, 9 aylık bebeği için altın takan Zeybekci, çay ocağında çay içip basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ile karşılıklı ticari ilişkilerde girişimlerine rağmen bazı sorunların çözülemediğini belirten Zeybekci, "2016'nın ortalarından itibaren iki ülke liderleri gerek Putin gerek sayın Cumhurbaşkanımızın ikili olumlu görüşmeleri, olumlu mesajları maalesef iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yansımadı. Rusya tarafı Türk tarım ve gıda ürünlerini, Türk müteahhitlerini nakliyecilerini, bir çok şeye yasaklar koymuştu. Sonraki dönemlerde bunun kısmen açıldığını gördük. Ama genel itibariyle vize yasakları devam ediyor. Nakliye şirketlerimizin yasakları hala devam ediyor. Önemli tarım ürünlerimize olan yasaklar devam ediyor. Oradaki Türk şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili kısıtlamalar ve yasaklar devam ediyor. Bunlarla ilgili defalarca görüşmemize rağmen, defalarca olumlu mesajlar verilmesine rağmen bir sonuç alamadık. En son Şubat ayında iki ülkenin yüksek düzeyli işbirliği toplantısı sırasında da Rusya tarafından benim karşıtım olan bakan, Türkiye tarafından da heyetler arasındaki görüşmenin konuşmacısı bendim. İki ülke liderleri arasında bu sıkıntıyı dile getirdim" dedi.



Türkiye'nin Rusya'dan yapılan tarım ürünleri ithalatına yasak koymadığını belirten Zeybekci, "Biz yasaklamazken, diğer tarafın yasaklamasının bizim tarım kooperatiflerimiz, ziraat ve çiftçilik örgütlerimizin ve tarım ürünleri ihracatçılarımızın üzerimizde yoğun bir baskı oluşturduklarını söyledik. Dahilde işleme izin belgeleriyle bize başvuranların Rusya'dan mal ithal etmek istemediklerini söyledik. Bunun için de yasakların bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledik. Maalesef olmadı, ardından da ihracatçı birliklerimizin de talepleriyle artık biz Rusya'dan ithal edilecek tarım ürünleri için dahilde işleme izin belgesi düzenleyemez hale geldik. Talep yok çünkü. Şimdi bu vakıa ortaya çıkınca Rusya tarafından sanırım yasaklamanın sonuçlarının iki ülkenin yararına olmadığıyla ilgili daha net bir şekilde görüldüğünü düşünüyorum" diye konuştu.



"PAZARTESİ TEKNİK HEYETLE RUSYA'YA GİDİYORUZ"



Yaşanan sorunla ilgili Rus yetkililerle telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Zeybekci şunları söyledi:



"Bu referandum döneminde görüşme imkanı pek bulamadık. Ama pazartesi günü ilgili bakanlıklardan teknik heyetlerle beraber bir Rusya ziyaretimiz olacak. Karşılıklı olarak bütün yasakları, Rusya tarafının koymuş olduğu yasakların tamamını, vizeden, nakliye, şirketlerimizin faaliyetleri ve tarım ürünleriyle ilgili tüm yasakları gözden geçireceğiz. Umarım çözeriz bu sefer. Çünkü yasakların kazananı yoktur. Ben bunu defalarca söylüyorum. İki taraf yasak koyduğu zaman bundan iki ülke de kaybeder. Birisi az, birisi çok kaybeder ama iki tarafta kaybeder. Yasakların olmadığı ortamlarda da her iki taraf kazanır. Onun için pazartesi günü akşam gideceğiz. Salı günü ilgili bakanlarla ve ilgili kuruluşlarla bir mini zirve gerçekleştireceğiz. Umarım bu yasak dönemi biter inşallah."



KARATEPE'İN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin yaptığı açıklamayı başından sonuna kadar okuduğunu, hiçbir yerinde eyalet sistemiyle ilgili ima bile göremediğini söyleyen Zeybekci, "Açıklamayı baştan sona kadar okudum. Türkiye'nin herhangi bir şekilde yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili sözler var, bu hepimizin söyledikleri sözler. Türkiye'de yerel yönetimler güçlendirilmeli. Söylediği şeyler bunlar. Yani üst ölçekli planlarda bir işbirliği altyapı hizmetlerinde işbirliği sağlanacak olan bir bütünşehir oluşturulması, geri kalan 51 şehirle ilgili. Ben hiçbir yerinde eyalet sistemiyle ilgili, böyle bir ima dahi görmedim. Kaldı ki, bu 18 madde içinde yanlış hatırlamıyorsam Anayasa'nın 129. maddesi olabilir. Türkiye'deki yönetim sistemini ve İl Kanunu'nu düzenleyen maddedir. Orayla ilgili de hiçbir değişiklik önerilmiyor şu anda. Bu zorlama bir şey olur. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanının bu konudaki açıklamalarını ne zaman yaptığını da bilmiyorum. Belki önceden yazdığı bir makalede olabilir. Bunu kalkıp ta o şekilde bir yere götürmek, bence çok zorlamak olur. Birazda insafsızlık olur diye düşünüyorum" diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ise anlayışla karşıladığını belirten Zeybekci, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin Türkiye'nin üniter yapısıyla ilgili, bu vatanın bölünmez bütünlüğüyle ilgili ve devletimizin ülkemizin yönetim sistemleriyle ilgili kararı bellidir, çok nettir ve berraktır. Bununla ilgili de herhangi bir şekilde birilerinin bizi hassas olduğunu göstermesi de bence pek uygun da düşmez. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da anlayışla karşılıyorum. Bu dönemde özellikle, fitne zamanında açıklamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. 16 Nisan'dan sonra bu ülke tarihi bir dönemeci atlatacak" dedi.



"AVRUPA'DA YAYIN KURULUŞLARI TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENDİ"



16 Nisan'da referandum dan coşkulu bir 'Evet' çıkacağını belirten Zeybekci şölde devam etti:



"Yüzde 51 anlamında milletin yaptığı her neyse o doğrudur. Ama gördüğümüz kadarıyla da bu milletin bağımsızlık yolculuğunda, coşkulu bir sonuç inşallah çıkacak. Çok coşkulu bir evet çıkacak. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama diğer kısım da maalesef bu dönemde baktığımız zaman Avrupa'nın birçok ülkesinde yayın yapan bazı yayın kuruluşlarının Türkçesi çok gelişti. Artık Türkçe yayın yapıyorlar. Bakıyorsunuz, hakikaten o ülkelerdeki en büyük gazeteler, televizyonlar manşetleri Türkçe veriyor. Bu Türkçe yayınlarında da tek bir slogan var. Hayır. Kendi dillerinde belki başka şekillerde söyleyebilirler belki ama, Türkçe olarak söylüyorlar ve hedef olarak da Cumhurbaşkanımızı gösteriyorlar. Tabi ki, Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve bayrağıdır. Cumhurbaşkanımıza yapılan her türlü saldırı da bu ülkenin kişiliğine ve kimliğine yapılan saldırıdır. Orada bu yapılanlar, biz o ülkelerin devletleri, hükümetleri tarafından yapılıyor olarak değerlendirmiyoruz. Oradaki belirli bir misyona yönlendirilmiş olan bazı yayın organları bu şekildeki yayınlarıyla kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar."



"KAZANAN VE SEVİNEN TERÖR ÖRGÜTLERİ OLACAK"



Türkiye ile AB ilişkilerinin ticari anlamda çok büyük olduğunu, 160 milyar dolarlık dış ticaret olduğunu belirten Zeybekci, bu ilişkinin bozulmasına terör örgütlerinin sevineceğini söyledi. Zeybekci, "160 milyar dolar çok önemli bir rakam. Şimdi böyle bir ilişkinin bozulmasının kime kazancı olacak, hiç kimseye. Ne Türkiye'ye, ne AB ülkelerine hiçbir faydası olmayacak. Her iki tarafta kaybedecek, kazananı yok bu işin. Her iki tarafın da kaybettiği ortamda kazanan, sevinin kim olacak, ona bakmak lazım. Bu vakada kazanan ya da sevinen terör örgütleri olacak. Bir bölücü terör örgütü olacak, iki maalesef 15 Temmuz işgal girişiminin baş aktörü olan FETÖ bu işten çok sevinecek. Bunları sevindirmeyeceğiz. Bizim ilişkilerimiz, temaslarımız gayet samimi biçimde AB ülkeleri ile devam ediyor. Özellikle bizzat Ekonomi Bakanı olarak bizim ilişkilerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de çok önemli bir mesafe kat ettik, şu anda sonuna geldik. Muhtemelen 2017'nin sonunda bitmese bile bitme noktasına gelecek. 2018'in ilkbaharında bitecek, bittiği anda Gümrük Birliği ilk 1.5 yılda 160 milyar dolarlık ciromuz 200 milyar dolar, 5 yılda 500 milyar dolarlık bir tavana ulaşacak. Onun için biz terör örgütlerini sevindirmeyeceğiz. Dostlarımızla da bu konuda mutabıkız. Türkiye ve Avrupa olarak kazanan taraf olacağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Zeybekci'nin esnaf ziyaretinden,



Zeybekci'nin çıra parçalaması, engelli işyeri sahibine altın takması,



Zeybekci'nin esnaflarla çay içmesi



Nihat Zeybekci'nin açıklaması



Haber: Osman Nuri BOYACI, Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=================================================



Bakan Arslan: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bekleme olmayacak



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılmasının ardından serbest geçişlerin 15 Temmuz'da başlayacağını bildirdi. Arslan, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanırken herhangi bir şekilde gişelerde bekleme ve gecikme yaşanmayacak. Otomatik ücret okuma sistemi ile de insanlarımız rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar" dedi.



Bakan Ahmet Arslan, Kars'ta Valiliği ziyareti sırasında, eski adıyla Boğaziçi yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 20 milyon kişiyi ilgilendirdiğine işaret eden Bakan Arslan, gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak için 20 Nisan'dan itibaren adım atacaklarını belirtti. Serbest geçiş çalışmalarını 15 Temmuz'da bitirerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 15 Temmuz Şehitler Günü'nde açacaklarını vurgulayan Arslan, şunları söyledi:



"İnsanlarımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanırken herhangi bir şekilde gişelerde bekleme ve gecikme yaşamayacak. Yolun üzerindeki TAK sistemiyle diğer yerlerde yaptığımız gibi otomatik ücret okuma sistemi ile de insanlarımız rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar. Hem OGS gişelerimiz var hem HGS gişelerimiz var. Diyelim ki HGS'si olan bir sürücü ters taraftan gidiyorsa kendi gişesine geçebilmek için orada bir zik zak çiziyor ve trafik sıkışıklığına tıkanıklığına sebep oluyor. Halbuki serbest geçiş sistemi ile herkes istediği şeritten ve hiçbir şekilde hız kesmeden geçmiş olacak. Bu da İstanbul'umuz için hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun."



Bakan Arslan, daha sonra Ankara- Niğde otoyolu ihalesine ilişkin teklifleri aldıklarını, önde gelen 10 firmanın 5 ayrı grup olarak teklif verdiğini, 5'inin de ön yeterlilik aldığını belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



Bakan Ahmet Arslan'ın konuşması



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,



=================================================



Bitlis'te terör örgütü PKK operasyonuna 8 tutuklama



BİTLİS'te bir hafta önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden, 8'i tutuklandı.



Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Nisan tarihinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçeleriyle Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese yapılan baskınlarda 12 kişi, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak suçlaması ile gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.A., Z.K., R.K., E.E., U.A., A.A., O.B., M.A. tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Y.K., N.T. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



(Polis Kamerası)



-Gözaltına alınan şahısların zırhlı araçlarla Emniyetten adliyeye götürülmeleri



-Şahısların hastanede sağlık kontrollerinin yapılması



-Detay görüntüler



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



=================================================



Hakkari'de sel ve heyelan yolları kapattı (3)



HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ



Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açılırken, bölgedeki çalışmaların halen sürdürüldüğü belirtildi.



Yağışların devam ettiği Hakkari ve çevresinde kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiine ise çığ düştü. Sümbül Dağı'ndan inen çığlar, yoldaki çığ tünellerini aşıp karayolunu ulaşıma kapattı. Yoldaki çığların temizlenmesi için de ekipler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.



SEL SULARINDA KÜTÜK TOPLADILAR



Bu arada, sağanak yağmurun etkili olduğu Hakkari'de bir çok ev ve iş yeri sular altında kalıp yollar kapanırken, yağıştan dolayı debisi yükselen Zap Suyu'nun sürüklediği kütük ve odunlar ise bazı yoksul vatandaşları sevindirdi. Bazı kişiler Zap Suyu ile gelen odunları topladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Hakkari -Çukurca karayoluna inen heyelan



-Debisi yükselen Zap suyu



-Yola inen heyelanları temizleyen iş makineleri



-Detaylar



-Zap suyunun sürüklediği çöp ve odunlar



-Suda odunları alan vatandaşlar



-Vatandaşlarla röportajlar



-Ölüme adeta meydan okuyan vatandaşlar



-Genel ve detaylar



-Yola inen çığ



-Çığ tünellerini aşın yola inen çığdan genel görüntü



-Çığdan dolayı çığ tünelleriden geçen araçyar



-Bir yolcu çığ sosyal medya hesabı üzerinde canlı yayın yapıp gazetecilere ispri yaparken



Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,



==========================================



Karasu taştı, evler su altında kaldı



MUŞ'ta etkili olan sağanak yağmur ve dağlarda biriken karların erimesinden dolayı taşan Murat Nehri'nin kolu Karasu, onlarca evin sular altında kalmasına neden oldu.



Kentte dünden beri etkili olan yağışlardan dolayı merkeze bağlı Alagün ile Hasköy ilçesine bağlı Umurca köylerinde onlarca ev sular altında kaldı. En büyük hasarın oluştuğu Umurca köyünde sular altında kalan 11 ev boşaltıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen Jandarma, Kızılay ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu.



Evi sular altında kalan Umurca Köyünden Veysel Mutlu, çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını ama eşyalarını kurtaramadığını belirtti. Mutlu "Sabahın erken saatlerinde uyandık ve suyun kapımızın eşiğine kadar geldiğini fark ettik. İlk olarak çocukları uyandırdım ve evin dışına çıkardım. Daha sonra ahırdaki hayvanları kurtardım. Çocuklarımız ve hayvanlarımızı dışarı çıkarırken su birden eve girmeye başladı. Üzerimizdeki elbiselerimiz hariç, her şeyimiz su altında kaldı" diye konuştu.



Umurca Köyü Muhtarı İbrahim Erkul da köyde 11 evin sular altında kaldığını bildirdi. Muhtar Erkul, "Yıllardan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Köyümüzden geçen Karasu'nun ıslahı için defalarca Devlet Su İşlerine (DSİ) başvurduk. Her defasında bir mazeret bildiriyorlar. Suyun debisi yükseldiği zaman geri tepiyor ve olduğu gibi köyü su basıyor. Bugün de aynı durumla karşılaştık. Hemen jandarmaya haber verdik ve devlet tüm imkanları köyümüze geldi. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.



DSİ 172'nci Teknik Şube Müdürü Mehmet Yılmaz ise yaşanan su taşkınlarının büyük ölçüde ilkbahar aylarında Karasu'nun yükselmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Karasu Nehri'nin yakınında bulunan köyler su baskınına uğruyor. Karasu'yu ıslah çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımızın evini artık su basmayacaktır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------



-Sel sularından detaylar



-Köylüler evlerini boşaltması



-Köylülerle röportaj



-Jandarmadan detaylar



-Köyden detaylar



Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ,



============================================



Van'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 şehit - yeniden







VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleri yol taraması yaparken PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.



PKK'nın bombalı saldırısı saat 15.30 sıralarında Kacit Köyü yolunda oldu. Güvenlik güçleri yol taraması yaparken, PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.



Saldırı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Hüdayi GÜMÜŞ / VAN,



==============================================



Şanlıurfa'da kavga: 2 yaralı



ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla 28 yaşındaki Diyap Hase yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hase ile darp edilen 15 yaşındaki Abdullah İpcin, çağırılan ambulansla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.



Polis, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Olay yeri



Polisin önlem alması



Kavga sırasında camları kırılan otomobil



Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi



Genel ve Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)