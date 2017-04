Dha Yurt Bülteni - 20

Çavuşoğlu: Vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacağız (4)



'İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) Akra Otel'de düzenlediği 'İhracatın Yıldızları 2016' ödül törenine katıldı. Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, birlik üyeleri ve ihracat firmalarının yöneticileri de katıldı.



500 MİLYAR DOLAR HEDEFİ



Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihracatını henüz yeterli bulmadıklarını söyledi. Yeni pazarlar bulmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Son 15 senede 36 milyar dolardan 172 milyar dolara çıktık. Türkiye'nin potansiyeli ve kalitesi ortada. Bunları seferber ederek ihracatı 500 milyar dolara ulaştırmamız lazım. Dünyanın her tarafına ulaşmamız lazım. Bunun için yeni büyükelçilikler açıyoruz. Dünyanın her yerinde açılım politikalarını, ekonomik işbirliğine dönüştürüyoruz. Latin Amerika açılımımız meyvesini verdi, ticaret hacmimiz 8 milyar dolara çıktı. Asya ile 50 milyar dolara çıktı. Ekonominin gücü, yılda 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gidiyor, farkındayız. Sanayinin yanı sıra hizmet ve teknoloji ağırlıklı ekonominin ön plana çıktığını biliyor ve gerekli adımları atıyoruz" dedi.



SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI



İhracatın önündeki engelleri kaldırmak için çabaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, işadamları için vize serbestisi anlaşmaları imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Pasaportsuz seyahatin önünü açmaya başladık. Ukrayna ile başardık, umarım Rusya ile de bunu başarabiliriz. AB ile vize serbestisi için uğraşıyoruz. Her yere vize serbesti anlaşması kolay olmayabilir, daha kestirme bir yol için ihracatçılara yeşil pasaport vermeye başladık. Serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz ikili olarak. Birçok ülke ile imzaladık. Çok sayıda ülke ile bu konuda müzakereleri sürdürüyoruz. Bazı ülkeler ile tercihli ticaret anlaşmaları imzalıyoruz. Ukrayna, bunlardan bir tanesi. Birkaç üründe tıkanma oldu ama önümüzdeki aylarda Ukrayna ile tercihli ticaret anlaşmasını imzalayacağız. Pakistan ile tercihli anlaşmasını imzalamak üzereyiz. Dünyadaki ekonomik örgütlerle de bu serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerini yürütüyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri devam ediyor. Bu yıl içinde İstanbul'da bu konsey üyesi ülkelerle müzakerelerin sonuca ulaşması için görüşeceğiz."



'ANTALYA'DAN DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK'



Bakan Çavuşoğlu, Irak'la ilişkileri tekrar yoluna soktuklarına da dikkati çekerek, var olan anlaşmazlıkları da diplomasi işleterek aşma kararlığı içinde olduklarını söyledi. Güvene dayalı işbirliğini artırmayı planladıklarını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Antalya'dan değişik ülkelere doğrudan uçuş için sadece Türk Hava Yolları'nın (THY) değil, diğer özel hava yolu şirketleri için de çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle Körfez ülkeleri ve Ukrayna ile Rusya'nın farklı bölgelerine direkt uçuşları başlatacağız. THY'nin bu konuda daha kararlı olması lazım. Örneğin Ukrayna Kiev'den tarifeli uçuşların başlatılması için Ukrayna'dan çok ciddi talep var. Uçaklarımız burada yatmasın, gitsin gelsin istiyoruz. İhracatın arttığı ülkelere baktığımızda bu uçuşların başlaması elzemdir. Geçen yıl bazı ülkelere ihracatımız azaldı, ancak ihracatın en fazla arttığı ülkeler İngiltere ve İran. İngiltere AB'den çıkarken birlik üyesi olmayan müttefikleri ile tüm ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyor. Biz de aynı anlayış içindeyiz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatın önündeki en büyük engellerden birisi ulaşımdır. Rusya ile ulaşım engelini ortadan kaldırmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İran ile attığımız adımların ve bazı engellerin kaldırılması bu ülkeyle ihracatımızda ciddi bir artışa sebep oldu."



3 MİLYARLIK DESTEK KARARI



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise BAİB'in ihracatının 1,5 milyar dolara dayandığını belirterek, son 10 yılda çok harikalar yarattığını söyledi. Son iki yılda Isparta'nın 2, Antalya'nın 3 ve Burdur'un ise ihracatının 4 kat arttığını dile getiren Büyükekşi, ihracatçılara yeşil pasaport verilmeye başlandığını söyledi. Büyükekşi, "14 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilecek. Bu ihracatçıların dünyanın her tarafını dolaşmasını sağlayacak. 2016 yılında devletin ihracata 1 milyar lira desteği vardı, 2017 yılında 3 milyar lira destek kararı çıktı. Yurtdışı fuarlarına çok önemli destekler veriliyor. 2017 yılını ihracatta atılım yılı ilan ettik. 3 ayda yüzde 10'luk artış gösterdik. 2023 yılında 500 milyar dolar hedefimiz var" dedi.



Konuşmaların ardından Batı Akdeniz Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri Bakan Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Bakan Zeybekci: CHP'liler evet oyu verip partilerini kurtarsın (EK)



BAKAN ZEYBEKCİ, "ARTIK PKK'YLA GÖRÜŞME, PAZARLIK YOK, SADECE HESAP GÖRÜLECEK"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 7 Haziran seçimlerinin ardından çukur terörüyle Türkiye'yi kan gölüne çevirmeye çalıştıklarını, ancak güvenlik güçlerinin onları kazdıkları çukurlara gömmeye devam ettiğini belirterek, "Artık bunun dönüşü yoktur. Terör örgütüyle artık pazarlık yoktur. Artık görüşme yoktur. Sadece ve sadece hesap görme olacaktır bundan sonra" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (AYSİAD) 13. Kuruluş yıl dönümü ve Merkezefendi Belediyesi'nin Güzel Türkçe İsimli İş Yerleri Ödül Töreni'ne katıldı. Programa Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



"TÜRKİYE'YE NE YAPTILARSA KOALİSYON TUZAĞIYLA YAPTILAR"



Programda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin en büyük hastalığının koalisyonlar olduğunu, ülkenin koalisyon dönemleriyle tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Türkiye'ye bugüne kadar ne yaptılarsa aynı tuzakla yaptılar, koalisyon tuzağıyla. Bizim içimizdeki en büyük hastalık bu. Hani söylerler ya Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz diye. Biz bugüne kadar bu hastalık tarafından aynı delikten ısırılmadık yerimiz kalmadı. En güçlü olduğumuz anda bile bu hastalığı depreştirmediler mi 2015 yılında? 2015 yılının7 Haziran'ında yine tüm bu kurguların sahipleri, bölücü terör örgütünün partisini boyalayıp kınalayıp Türkiye'nin partisi diye sattı. Demokrasiye bağlı kalacağız, TBMM'de siyaset yapacağız, bölücülük yapmayacağız, anayasadan ayrılmayacağız sözlerini verdikten sonra benim ülkemin saf sosyalistleri ve bir çok yerdeki liberal arkadaşlarımız olmak üzere yüzde 13. 5 oy verdi 80 milletvekili verdi. Ve yine aynı tuzak" dedi.



"BUNDAN SONRA TERÖR ÖRGÜTÜYLE SADECE HESAPLAŞILACAKTIR"



Bakan Zeybekci, HDP'nin 7 haziran seçimlerinin ardından TBMM'de siyaset yapmadığını, terör örgütü PKK'yla ise hesap görme vakti olduğunu ifade ederek, "1991'deki gibi bu milletin yine aklını çelmediler ve tek başlarına iktidarı indirmediler mi? Peki onu yaptılar da ne oldu. Parlamentoda siyaset mi yaptılar. 7 haziran seçimleri oldu. Haziran sonunda milletvekilleri yemin etti. Temmuzun başında Türkiye'yi çukur terörüyle kan gölüne çevirmediler mi? Türkiye'nin bir bölümünü, çevirdiler. Aynı tuzağın sahipleri onlara öğretti çünkü. Çünkü asıl hikaye başkaydı. Türkiye'nin şehit kanlarıyla sulanmış olan bir bölümünü biz dediler ki onlar biz Irak'ın bir bölümünden Suriye'nin kuzeyinden operasyona başladık. Sizde içerden devam edeceksiniz ve Türkiye'nin bir bölümünü koparacağız. Mezhebi belirsiz gayri meşru bilmem ne insana Türkiye'nin bir bölümünü bağlama operasyonuydu bu. Bu millet onlara gereken cevabı verdi. Güvenlik güçleri onları kazdıkları çukurlara elhamdülillah gömdü ve gömmeye devam ediyor. Artık bunun dönüşü yoktur. Artık pazarlık yoktur. Artık görüşme yoktur. Sadece ve sadece hesap görme olacaktır bundan sonra. Terör örgütüyle sadece hesaplaşılacaktır bundan sonra. Onların hesabı da görülecektir Allah'ın izniyle" dedi.



"İNSANSIZ HAVA ARACINDA DÜNYADA İLK 5 İÇİNDE OLACAĞIZ"



Türkiye'nin askeri alanda ilerleyen teknolojiyi yakaladığını belirten Zeybekci, "Bizi öyle bir kurguya getirdiler ki 'Terörist takip edeceğim onları gece gündüz takip etmem gerekiyor insansız hava aracı ver' diyorum. Bin bir nazla veriyor. İnsansız hava aracının kontrolü de onlarda. Bütün bilgi de onlara akıyor. Orda gördükten sonra bazılarını sana veriyor. Ama şimdi gelmiş olduğumuz noktada Türkiye kendi insansız hava aracıyla havada 24 saat kalıyor. Özellikle Türk insansız hava araçlarında yine yüzde yüz Türk mühendislerinin yaptığı o silahlar da takıldıktan sonra bu anlamda dünyada bu teknolojiye sahip 5 ülkeden bir tanesi olacağız. Kimseye hesap vermiyoruz. Kimseyle bilgi paylaşmak zorunda olmayacağız. Nerde bu ülkeye, bayrağa, millete kasteden varsa kabus gibi 24 saat başında bekliyor. Yakıtı biterken diğeri geliyor. Burunlarını çıkardıklarında tam burunlarından olmak üzere aslanlarımız orada işlerini görüyor. Güçlü ülke olmak işte bunlardır. Bunlara sahip olabilmektir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Bakan Zeybekci, AYSİAD Başkanı Hüseyin Erikler'le birlikte, Güzel Türkçe İsimli İş Yerleri Ödüllerini almaya hak kazananlara plaketlerini takdim etti.



Destici: Cumhuriyet güçlenerek devam edecek (2)



ÇADIRLARI ZİYARET ETTİ



Eskişehir de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, toplantı sonrasında 2 Eylül Caddesi'ndeki 'Hayır' ve 'Evet' çadırlarını ziyaret etti.



Evet çadırında bulunanlarla sohbet eden Mustafa Destic, devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' dediklerini söyledi. Daha sonra 'Hayır' çadırını ziyaret eden Destici, "Evet diyene de, Hayır diyene de saygı duyulması gerektiğini söylüyorum. Her şeyden önce Evetçileri, Hayırcıları kamplaştırmamak gerekir. Bu demokratik bir yarıştır. Herkesin görüşüne, fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. Evet diyenler Türkiye'yi daha iyi bir yere geleceğine inandıkları için Evet diyorlar. Hayır diyenler de daha demokratik bir Türkiye için Hayır dediklerine inanıyorlar. Her iki kesiminde görüşlerine saygı duymak lazım. Bunlar demokratik bir tercihtir" diye konuştu.



Başka bir Evet çadırını da ziyaret eden Mustafa Destici'nin yanına gelen bir kişi "Evet kararınızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve alnınızdan öpmek istiyorum" dedi ve Destici'nin anlını öptü.



Akşener: Biz bu anayasayı anlatalım derken 'Anayasa profesörü' olduk



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Aydın'da katıldığı mitingde, "Biz her ilde neden hayır denildiğini anlata anlata gezdik. 18 maddelik anayasanın sahibi ve mimarı MHP ve AK Partidir. Bu anayasanın neden onaylanması gerektiğini anlatan hiçbir kişi olmadı. Biz bu anayasayı anlatalım derken her birimiz anayasa profesörü olduk" dedi.



DİNLEMEYE GELENLER SALONA SIĞMADI



Meral Akşener Aydın'da katıldığı programda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Meral Akşener'i dinlemeye gelen çok sayıda vatandaş Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'ndeki salona sığmayınca mini miting salon dışında yapıldı.



Vatandaşlara seslenen Akşener, "Siz AK Parti'nin amblemine, CHP'nin 6 okunun ve MHP'nin hilalinin üstüne oy vermeyeceksiniz. 16 Nisan Pazar günü 94 yıllık devri kapatıyoruz diyenlerin istediğini yaparsanız onların istediği olur. Ama efeler şehri İstiklal Savaşının en önemli şehri Aydın'ın değerli insanları gideceksiniz, diyeceksiniz ki bu 94 yıllık ülkeyi biz kurduk. Bu yüzden 'hayır, hayır, hayır diyeceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın üç danışmanının söylediği ortak bir nokta var. Bu da 16 Nisan'da cumhuriyet temel değerlerini ortadan kaldırıp ve eyalet sistemine geçeceğini ilan ettiler. 16 Nisan'da sandığa giderek itiraz ederek hayır diyeceksiniz. Biz her ilde neden hayır denildiğini anlata anlata gezdik. 18 maddelik anayasanın sahibi ve mimarı MHP ve AK Parti'dir. Bu anayasanın neden onaylanması gerektiğini anlatan hiçbir kişi olmadı. Biz bu anayasayı anlatalım derken her birimiz anayasa profesörü olduk" dedi.



"16 YILDA YAPILAN BİR FABRİKA BİLE YOK"



"Sizin çocuklarınız işsiz, oğlunuz ve kızınız günlerce iş arıyor" diyen Akşener, "16 yılda bu ülkeye yapılan bir fabrika bile yok. Ne kadar mal mülk varsa satıldı atıldı. Yaptığınız hizmetleri de vatandaşın dizine dizine vurarak gidiyorsun zaten onların sahibi biziz. Siz o malları babanızdan mı buldunuz. Ailenizden miras mı kaldı. Çiftçiyi üretiminden aldınız. Arazi sahiplerine 'ekmeyin, biçmeyin şu kadar para verelim' dediniz. 18 milyon insanı yardım alır hale getirerek övünen bir iktidar ilk defa geldi. Bununla mı övünüyorsunuz yazıklar olsun" diye konuştu.



"ÇALINAN SORULAR KİME GİTTİ?"



Hükümeti FETÖ üzerinden eleştiren Akşener, "Hani sorular çalınmıştı ya bu soru çalanlarla ilgili FETÖ'cüler çalıyor denildi, doğrudur. Fakat bu FETÖ'cülerin çaldığı sorular kime gitti. O kadar grupla mücadele ediliyor. Zurnacıyı aldın, davulcuyu aldın, yufkacıyı aldın, öğretmeni aldın, polisi aldın tamam bir şeyde demiyoruz. Ama bu soru çalanları ve onlar hakkında işlem yapıldığını ben duymadım siz duydunuz mu? FETÖ'çüler çaldı onların çocukları da devletin en iyi yerlerine oturtuldular. Hadi o çocuklarınızı görevden alın da görelim" dedi.



"AYNAYA BAK TERÖRÜ GÖRÜRSÜN"



Hükümetin terörle mücadele politikasını da eleştiren Akşener, "Terör terör diyorsun siz önce sağınıza, sonra solunuza bakacaksınız. Sonrada karşıya aynaya bakacaksınız. Orada terörist kimmiş göreceksiniz. Biz bunlarla uğraşırken bir türlü kongre yapamadık" derken, kendisini dinlemeye gelen vatandaşların gülmesine neden oldu.



"BU KEZ KİM KANDIRACAK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kandırıldık' sözünü hatırlatan Akşener, "Her defasında birilerinin kendilerini kandırdığını anlatan hükümeti bu kez kim kandıracak. Hani bunları hep kandırıyorlar ya 16 Nisan'da sandıktan hayır çıkarsa Devlet Bahçeli bir önlem aldı. İkisinin oyu yüzde 61 yapıyor. Eğer hayır çıkarsa Devlet Bahçeli beni ne ilgilendirir onun sahibi orada AK Parti diyecek. Cumhurbaşkanı sandıktan 'Hayır' çıkarsa bu defada bizi halk mı kandırdı diyecek bunu merak ediyoruz" dedi.



Bingöl'de sağanak yağış sele dönüştü, can kaybı yok ama hasar büyük



BİNGÖL'de etkisini sürdüren sağanak yağış, Çapakçur Deresi'nde taşkına neden oldu. Meydana gelen taşkında can kaybı yaşanmadı ancak, sel maddi hasara yol açtı. Sel suları nedeniyle eski Çapakçur Köprüsü hasar gördü, evleri su bastı.



Gündüz saatlerinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Kent merkezinden geçen Çapakçur Çayı'nın debisi yükseldi. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan eski Çapakçur Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Çay boyunda olan evlerde maddi hasar oluştu. Eski Çapakçur Köprüsü'nün çökmesi ile yol trafiğe kapatıldı.



"YÜZYILDA BİR GELEN FELAKET"



Olay yerine çok sayıda polis, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaşanan felakette herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Gün boyu yağış yağdı, yoğun yağıştan dolayı Çapakçur Deresi taştı. Devlet Su İşleri'nin tahminlerine göre 100 yılda bir gelen bir felaket maalesef yaşandı ve taşkın oluştu. Köprünün de bir kısmı gittikçe çöküyor. Yolda trafiği kesmiş bulunuyoruz. Herhangi bir geçiş olmayacak bundan sonra ancak sabaha kadar sel suları durursa teknik ekiplerimiz geçiş imkanı varsa sağlam tarafından trafiğe açacağız. Bu taraf üzerinden trafiği tamamen iptal etme durumumuz var. Bu bir felakettir, Allah'a şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. İnşallah olmaz da. Vadi boyunca evler su altında kaldı. Vadide bulunan bir halı saha ciddi hasara uğradı. Mal kaybı telafi olunur ama can kaybının olmamasını diliyoruz. Bingölümüz'ün başı sağolsun. İnşallah bunu en az zararla atlatacağız" dedi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.



İslahiye'de trafik kazası: 3 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Özsevindik yönetimindeki 46 DU 962 plakalı otomobil ile Mustafa Koyuncu idaresindeki 27 T 5512 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşaktaki orta refüje çıkarak yön levhasına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hamza Özsevindik ile yanında bulunan Salman Unludere ve Kemal Kılıçoğlu yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



