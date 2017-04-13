Dha Yurt Bülteni - 20

Organlarıyla 3 kişiye umut olacak



KONYA'da geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki Abdullah Yıldırımoğlu, organlarıyla 3 kişiye hayat verecek.



İki gün önce beyin kanaması geçiren Abdullah Yıldırımoğlu, ailesi tarafından özel Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldırımoğlu'nun dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırımoğlu'nun organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı. Yapılan operasyonla Yıldırımoğlu'nun iki böbreği ve karaciğeri alındı. Sol böbrek Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sağ böbrek Antalya Medical Park Hastanesi'ne, karaciğer ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmek üzere gönderildi.



Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlker Yiğit yaptığı açıklamada, "Hastamız İki gün önce beyin kanaması geçirmesi üzerine hastanemiz acil servisine getirildi. Hasta burada tekrar hayata döndürüldü. Daha sonra iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile, yapılan görüşme sonucunda organları bağışlama kararı aldı. Hasta yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başka canlara can katarak güzel şeylere vesile oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Organların hastaneden çıkartılması



İlker Yiğit açıklama



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,



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Batman'da otomobile pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı



BATMAN'da kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 30 yaşındaki Süleyman Gültekin öldü, yanındaki 26 yaşındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.



Olay, saat 21.30 sıralarında,Batman- Kozluk karayolu Gazi YİBO yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, hareket halindeki Süleyman Gültekin yönetimindeki 35 GD 7427 plakalı otomobile pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda Gültekin olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.



Saldırganlar kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Süleyman Gültekin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Hastane acil servisi önü



-Hastaneye gelen ambulanslar



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,



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Evinde tüfekle vurularak öldürüldü



TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde 51 yaşındaki Alaattin Akbaş, evinde tartıştığı arkadaşı 27 yaşındaki Gamze Gülmez tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.



Olay, saat 22.00 sıralarında Turhal İlçesi Borsa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Alaattin Akbaş, evinde, arkadaşı Gamze Gülmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki av tüfeğini alan Gamze Gülmez, Akbaş'ı sol omzundan vurarak yaraladı. Gülmez, daha sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Gamze Gülmez gözaltına alındı.



Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,



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