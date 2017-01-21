Dha Yurt Bülteni - 20

Huzurevindeki odasında ölü bulundu



SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 70 yaşındaki Mahir Kaya, kaldığı huzurevindeki odasında ölü bulundu.



Bafra İlçesi'ndeki bir huzurevinde, bir personel, burada kalan Mahir Kaya'yı uyandırıp yemeğe çağırmak için odasına girdi. Kaya, tüm çabalara karşın tepki vermeyince, sağlık ekibi çağrıldı. Ekipleri yaptığı kontrollerde Mahir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mahir Kaya'nın cenazesi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



BAFRA(Samsun),



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Marmaris'te polisten tombala baskını: 6 gözaltı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çalıştırma ruhsatı bulunmayan bir kahveye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 6 kişiyi suçüstü yakaladı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün saat 23.00 sıralarında, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan Taşlık İş Merkezi'nin 3'üncü katında bir kahveye operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen H.Ç. (42), F.S. (30), C.D. (33), H.T. (25), B.T. (26) ile işletmeci M.K. (26) gözaltına alındı. Kahvede bulunan el yapımı tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişleri ele geçirildi.



Polis merkezine götürülen 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira ceza kesildi. İşletmeci M.K., nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.



Polis, geçen yıl Kasım ayında da aynı işletmeye baskın düzenlemiş, el yapımı tombala makinesi ile kumar malzemelerine el konulmuştu. İşletmecinin, belediyeden çalışma ruhsatı alamadığı işyerini başka birine devrettiği belirtildi.







Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),



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Binbaşı kimliğiyle dolandırıcılık yaparken yakalanıp, tutuklandı



ADNAN Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) binbaşı rütbeli askeri üniformayla kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp öğretim üyelerini dolandırmaya çalıştığı iddia edilen M.D., Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde gözaltına alınıp, tutuklandık.



Dün akşam saatlerinde Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne askeri üniformayla gelip kendisini binbaşı M.T.K. olarak tanıtan kişinin hareketlerinden şüphelenen görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekiplerine kendisinin istihbaratçı olduğunu söyleyen kişinin gerçek isminin M.D. olduğu ve dolandırıcılık yaptığı belirlenince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi S.Ö.'yü dolandırmaya çalıştığı tespit edildi.



M.D.'nin otomobilinde yapılan aramada ise, 1 kuru sıkı tabanca, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 M.T.K. yazılı askeri isimlik, 1 fotoğraf makinesi, 1 hafıza kartı, 1 Anayasa kitabı, 1 pos cihazı, 2 bıçak, 1 DVD yazıcı, 1 internet cihazı, 3 flash bellek, 1 SD kart okuyucu, 2 sim kart, 7 cep telefonu, 1 Cumhuriyet Başsavcılığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimli serbestlik kağıdı, 1 S.Ö. adına kimlik fotokopisi, 1 M.T.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi yerine geçen geçici belge, 5 Ş.Y. adına tapu fotokopisi ve 2 kartvizit, 15 kredi kartı ve 1 yüzük ele geçirildi.



M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.







Haber: Cem ULUCAN/AYDIN,



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Marmaris'te asayiş denetimi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 'Takım Yıldızı' adlı genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Narkotik Polis Köpeği "Zeta" nın katıldığı ve adının anlamının verildiği genel asayiş denetimlerinde 3 bin 125 araç ve 2 bin 670 kişi sorgulandı, 81 iş yeri denetlendi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne, bağlı asayiş, kaçakçılık, çevik kuvvet, terör ve trafik bürosunda görevli 160 polisin katılımıyla 'Takım Yıldızı' adı altında genel asayiş denetimleri yapıldı. Akşam saat 20.00'de ilçesinin iki giriş çıkışları kapatıldı. Kurulan polis noktalarında ve kent merkezinde eş zamanlı denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar, önce bomba sonra narkotik köpekleriyle arandı. Atatürk Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklara park etmiş araçların plakaları sorgulanarak K9 polis köpekleriyle incelendi. Eğlence mekanlarının kalbi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii ve Yat Limanı'nda 81 iş yerinde denetim yapıldı.



TÜRKİYE'DE SIRALAMADA 5'İNCİ NARKOTİK KÖPEĞİ



K9 Narkotik Polis Köpeği Zeta, genel asayiş denetimlerinde aktif rol oynadı. 4 yaşındaki Labrador cinsi köpeğin başarıları nedeniyle, isminin anlamı olan "Takım Yıldızı" adı uygulamaya verildi. Şanlıurfa'da görev yaptığı 2 yıl süreyle 80 kilogram eroin, 200 kilogram esrar yakalattığı öğrenilen Zeta'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 5'inci başarılı narkotik köpeği olduğu belirtildi. Zeta'nın Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde bir yıldır 100 kilogram esrar maddesi ve 10 bin adet uyuşturucu hap yakalattığı ifade edildi.



DÖRT SAATTE BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI



Kent merkezinin giriş-çıkışları ve farklı noktalarında gece saatlerinde başlayan eş zamanlı denetimlerde 2 bin 670 kişinin kimlik kontrolü ve 3 bin 125 aracın plaka sorgusu yapıldı. 4 saatlik denetimlerde hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 7 ve evrakları eksik 18 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. Aralarında kafeterya, restoran, oyun salonu, disko ve barın bulunduğu 81 işletme denetlendi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Her gün farklı saatler de yaptığımız denetimleri vatandaşlarımızdan gelen artırın talebiyle devam ettiriyoruz. Marmaris'in huzur ve güvenliğini için yedi gün yirmi dört saat görevimizin başındayız" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Asayiş denetimlerinden görüntü



K9 Narkotik Köpeği Zeta'nın araç içi ve dışında arama görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),



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Tekirdağ'da 68 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)



ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ İLE 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Tekirdağ merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 68 şüphelinin savcılık sorgusu, yaklaşık 16 saat sürdü. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tekirdağ eski emniyet müdürü Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, tutuklandı, 38 kişi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.







Haber: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,



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Kaynanası ve baldızını öldüren uzman çavuş, İzmit'e getirildi



KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabancayla öldürüp kaçtıktan sonra Adana'nın Kozan İlçesi'nde polise teslim olan uzman çavuş Alper Deveci, İzmit'e getirildi.



Olay, 16 Ocak gecesi Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip baba evine taşınan eşi Aynur Deveci ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Alper Deveci kayınpederinin evine gitti. Alper Devevi, burada tartıştığı kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Evden kaçarak komşularına sığınan Aynur Deveci ise kurtuldu.



Kaçan Alper Deveci, bugün Adana'da Kozan Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Alper Deveci soruşturma kapsamında uçakla İstanbul'a, buradan da karayolu ile İzmit'e getirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınacak olan Alper Deveci, ardından adliyeye sevk edilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜLÜ:



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-Uzman çavuşun adliyeye getirilmesi



Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),



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FETÖ'den yargılanan eski 4 komutanın tahliye talebi reddedildi



ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 4 eski komutanın tahliye talepleri reddedildi.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada, tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı'nda görevli eski Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon eski Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile eski Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün yargılanmasına devam edildi. Dün sanık ifadelerinin alınmasının ardından bugün aralarında eski Zonguldak, şimdiki Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve subaylarında bulunduğu 17 tanık dinlendi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemede Bylock, Bank Asya ve Masak raporlarında sanıklar hakkında herhangi bir kayıt ve suç şüphesinin bulunmadığına dair rapor okundu. Cumhuriyet Savcısı ardından sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gösteren bulguların bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, özellikle dinlenmemiş tanıkların varlığı, adli kontrol şartlarının şu an için yeterli olamayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatları yaptıkları savunmaların ardından müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Ardından söz alan Birol Şimşek, şöyle konuştu:



"Kıbrıs'ta olmama rağmen bütün önlemleri aldırdım. Türkiye'ye uçuşlar iptal olduğu halde Frankurt, Londra gibi şehirlere uçuşlar olmasına rağmen ben koşa koşa ülkeme geldim. Beynimdeki rahatsızlığıma ve sağlık problemlerime rağmen cezaevinde tek başıma kalıyorum. Hastalığım artık hayati tehlike arz etmeye başladı. Ben tahliyemi veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.



Hasan Doğan ise Ereğli ve Zonguldak'taki makam sahipleriyle istişare halinde olarak ve kendisine bağlı birliklerle irtibata geçerek darbe girişiminin karşısında bir tavır aldığını söyleyerek, "Sıkıyönetim komutanlığı listesinde ismi yer alan komutanların bir kısmı halen görevlerine devam ediyor. Ben ise 180 gündür cezaevindeyim. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu. Kamil Günler ve Mustafa Kemal Öztürk de tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, verdiği yarım saatlik aranın ardından tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Minibüsün adilyeye gelmesi



-Sanıkların indirilmesi



-Adliye önünden detaylar



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,DHA)



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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı



ADANA'da kontrolden çıkıp park halindeki iki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 SD 893 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki 01 PR 084 ve 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı, yanındaki kadın ise yaralandı.



Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.







Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



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