Dha Yurt Bülteni - 20

Bursa'da PKK propagandasına 14 gözaltı (2) (Görüntülü Haber)



8 KİŞİ TUTUKLANDI



Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 14 şüpheliden 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ



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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE İSKELE ÇÖKTÜ, İŞÇİLER ENKAZIN ALTINDA KALDI (EK)



AKDENİZ Ünirversitesi (AÜ) Kampüsü'nde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 7 işçi enkaz altında kalarak yaralandı.



AÜ Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait 6 katlı ek bina inşaatının iskelesi, saat 21.10'da çöktü. İskele üzerinde çalışan 7 işçi, iskele demirleri, beton ve tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerin yardımına inşaatta çalışan diğer arkadaşları ve çevredekiler koştu. Demirleri kaldırmaya çalışan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi. Bu sırada 3 işçi kendi çabalarıylar kurtulmayı başardı. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri aynı anda sevk edildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de olay yerine geldi. Kurtarma ekipleri iskele demirlerini kaldırarak 3 işçiyi daha enkazın altından çıkardı. Çeşitli yerlerinden hafif yaralanan işçiler, hazır bekletilen ambulanslarla AÜ Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Ekipler daha sonra enkazın altında kalan diğer işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Demir, tahta ve beton kalıpların altında kalan işçi yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye gönderildi. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.



AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını koordine etti, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya yaptığı açıklamada, "Çalışma esnasında iskele çöktü. İşçiler kurtarıldı. Durumları iyi. Tedavileri sürüyor. Betonun altında değil iskele demirlerinin altında kalmışlar. Çok şükür ciddi bir yaraları yok" dedi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kurtarma çalışmaları



İşçilerden görüntü



Kurtarma ekipler



Ambulans ve diğer ekipler,



Celal Uzunkaya'nın açıklaması



Görgü tanıklarının açıklaması



Haber: Alparslan ÇINAR- Bülent TATOĞULLARI- Erol AKKIR- Kamera: Mehet KILIÇASLAN/ANTALYA, -



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