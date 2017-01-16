Dha Yurt Bülteni - 20

ŞEHİT ACISI TRABZON'A ULAŞTI - YENİDEN



Sayın Abonelerimizin Dikkatine;



'Şehit acısı Trabzon'a ulaştı' başlıklı haberimizde şehit polisin babasının hayatta olduğunun bildirilmesi üzerine haberimizi yeniden geçiyoruz.DHA



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ŞEHİT ACISI TRABZON'A ULAŞTI



DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın, Kalkınma Mahallesi Mekan Sokak, Nasip Sitesi'nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi.



Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır'da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın bir süre önce kaybettiği babası Ali Özcan'ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin oturduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, acı haber sonrası fenalaşan anne Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Özcan'ın cenazesi yarın Diyarbakır'daki törenin ardından Trabzon'da toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



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-Şehit evinden görüntüler



Haber: Fatih TURAN/TRABZON, -



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Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 4 şehit 2 yaralı (9)



VALİ AKSOY, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ



Vali Hüseyin Aksoy, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ile birlikte Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı polis memurlarını ziyaret etti. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüse yönelik düzenlenen menfur bombalı saldırı olayında yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Çevik Kuvvet Polislerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Aksoy'u Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş karşıladı. Ziyarette Vali Aksoy'a, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı Özpolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. Yaralı Çevik Kuvvet Polisleri ile yakından ilgilenen Vali Aksoy, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra hastaneden ayrıldı."







Haber: Diyarbakır,



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TOPRAKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki baba ocağı yasa büründü.



Şehidin Kışla Mahallesi'ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava'ya verdi. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.



EŞİ 3 AYLIK HAMİLE



Şehit Mahmut Ava'nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava'nın cenazesi, yarın sabah Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale'ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Şehidin Türk bayrağı asılı baba evinden görüntü



Baba evine girip-çıkan yakınları



Evin önünde bekleyen yaknıları



Taziye çadırından görüntü



Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa asılan dev Türk bayrağı



Haber - Kamera: Alparslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye),