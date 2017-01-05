Dha Yurt Bülteni - 20

İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (9-10-11-12-13)



ZABIT KATİBİ DEĞİL MÜBAŞİR



İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan Musa Can'ın, ilk açıkmalarda belirtildiği gibi zabıt katibi değil, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir olduğu anlaşıldı. Can'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi.



Olay sırasında, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi.



ŞEHİT POLİSİN BABASI UYUTULUYOR



İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberinin doktor gözetiminde verildiği babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin'in, uyutulduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan Mehmet Zeki Sekin'in, saldırının düzenlendiği saatte ameliyattan çıktığı belirtildi.



ABLASI AYDIN VALİLİĞİ'NDE GÖREVLİ



Şehit Polis Fethi Sekin'in ablası Fethiye Acun'un, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi. Fethiye Acun'un şube müdürü olmadan önce Aydın Valiliği Şehit Aileleri Bürosu'nda memur olarak çalıştığı belirtildi.



KAMYONET ARANIYOR



İzmir Adliyesi'ndeki patlamayla bağlantısı olabileceği ileri sürülen şüpheli bir kamyonetin (45 YA 9402) Manisa'ya gittiği yönündeki bir ihbar, polisi alarma geçirdi. İzmir-Manisa Karayolu'nun Kuvay-ı Milliye Anıtı karşısında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, İzmir yönünden gelen bütün araçları sıkı kontrolden geçirirken, üst araması da yaptı.



OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI



İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı.



YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya'nın hastanelerde tedavisi sürüyor.



BAŞBAKAN İZMİR'E HAREKET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliye'sindeki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına taziyelerini iletmek ve yaralıları da hastanede ziyaret etmek için Ankara'dan uçakla İzmir'e hareket etti.



İZMİR,



=============



Rektör Gündoğan'ın İzmir terör saldırısı mesajı



ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan İzmir'de yaşanan terör saldırısını kınadı.



Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan yayınladığı yazılı mesajda "İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Terör örgütlerinin ve onları himaye edenlerin hain emelleri aziz Milletimizin kardeşlik bağlarını çözemeyecektir. Elim olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.







Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,



===========================



Vali Çelik: İnsanlık dışı saldırılar bizi yıldıramaz



ESKİŞEHİR Valisi Azmi Çelik yayınladığı mesajda İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Vali Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün akşam saatlerinde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binası önünde bomba yüklü bir aracın teröristlerce patlatılması sonucu; şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Türk insanının milli birliğini ve beraberliğini bozamaya çalışan bu hainler bilmelidirler ki, yüreği vatan ve millet sevgisi ile çarpan yüce Türk halkı bu tür terör olaylarına gerekli cevabı fazlasıyla verecektir. Bu insanlık dışı terör saldırısını büyük bir nefretle kınarken, şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve büyük Türk Milletine başsağlığı, hastanelerde tedavi görev yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum."







Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,



===========================



Tokat 'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama



TOKAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 eski polisten 2'si tutuklandı.



Kentte örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kentte görev yapan 5 eski polis, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eski il emniyet müdür yardımcısı Murat Boylu ile Orhan Altıntaş tutuklandı. Diğer şüpheliler M.K., S.D., ve M.N.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber. Fatih YILMAZ/TOKAT,



======================