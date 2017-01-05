Dha Yurt Bülteni - 20

Malatya'ya şehit ateşi düştü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.



Fırat kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in şahadet haberini Malatya'nın Arapgir İlçesi Çarşı Mahallesi'nde oturan baba ocağına askeri yetkililer bildirdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç'in 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.



SOSYAL PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI



Şehit Komando Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in sosyal medya paylaşımı yürek dağladı. Şehit Bilgiç, dalgalanan Türk Bayrağı fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır." ifadelerine yer verdi.



Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç'in cenazesi yarın Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde bulunan Hacı Osman Ağa camiinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.







Haber: Mikail PELİT/MALATYA,



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TIR otoyoldan yola uçtu, kamyona çarptı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, TEM Otoyolu'ndan, D-100 karayoluna uçan TIR, kamyon ile çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hafif yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. TEM Otoyolu Ankara yönüne giden Bedir Kartal yönetimindeki 31 EM 473 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp alttan geçen D-100 karayoluna uçtu, İstanbul yönüne giden İlhan Türk yönetimindeki 34 ZBS 96 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, bariyerlere çarpan her iki aracın şoförü yaralandı. Yaralı şoförler, Bedir Kartal ile İlhan Türk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle kapanan D-100 karayolu İstanbul istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Genel ve detaylar



Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),



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