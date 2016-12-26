Dha Yurt Bülteni - 20

Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (4)



MÜEZZİNOĞLU: 1300 LİRA YETERLİ DEĞİL



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, partisinin ilçe teşkilatı binasının açılışına katılmak ve bölge sorunlarının konuşulduğu toplantıya katılmak üzere Edirne'nin Keşan İlçesi'ne geldi. Müezzinoğlu, ilk olarak Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki AK Parti Keşan ilçe teşkilatı yeni binasının açılışına katıldı.



HAİNLERİN CANINA OKUYACAK DÜZEYE GELDİK



Açılışta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye için 2016'nın zor bir yıl olduğunu belirterek, "Güneydoğu'da hain terör örgütüyle, olağanüstü bir mücadele verdik ve hainlerin canına okuyacak düzeye geldik. Terör örgütünü bu ülkenin gündeminden inşallah kazıyıp, atacağız. Al yıldızlı bayrak nasıl burada dalgalanıyorsa, Hakkari'de ve Cizre'de de, o şekilde dalgalanacak ve dalgalanıyor. Bu ülkenin hiçbir karış toprağında, Türk bayrağından başka bir bayrağı elinde taşımaya hiç kimse cesaret edemeyecektir. Önümüzdeki dönemde, bu anlamdaki mücadelemiz sizlerin birlik ve beraberliği ile çok iyi noktaya gelecektir. Özellikle Trakya'da birbirimizi çok sevmeye ihtiyacımız var" dedi.



Müezzinoğlu, yeni parti binasının açılış kurdelesini kestikten sonra İmam Hatip Lisesi, lise yurdu, şantiye sahası ile yeni Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.



Müezzinoğlu, Keşan'da bir otelde bölge iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli parti mensupları ile muhtarların katılımıyla düzenlenen ve bölge sorunlarının konuşulduğu toplantıya katıldı.



Bakan Müezzinoğlu, Asgari Ücret Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yapacağını belirterek, "Komisyon çalışmalarını en geç Perşembe günü bitireceğiz ve asgari ücreti açıklayacağız. Bugün için asgari ücret 1300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu bende henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafında birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. İstiyoruz ki, işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın 1300'ü, kapanan işyerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. 1300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağızö dedi. Bakan Müezzinoğlu, toplantının ardından karayoluyla ilçeden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Bakan Müezzinoğlu'nun gelişi ve karşılanması



-TöBakan Müezzinoğlu'nun terörle ilgili konuşması



-Hediye verilmesi



-İmam hatip lisesi şantiyesi ve hastane inşaatı ziyareti



-İşadamları toplantısı



-Bakan Müezzinoğlu'nun asgari ücret konuşması



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



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Denizli'de 60 sanıklı askeri darbe grişimi davası başladı (2)



DAVANIN BİR NUMARALI İSMİ TUĞGENERAL ÖZBAKIR İFADE VERDİ



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de başlayan ilk dava olma özelliği de taşıyan davanın ilk gününde kimlik tespitleri yapıldı. Ardından iddianame okundu ve davanın bir numaralı ismi olan 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın savunması alındı. İddianamede, darbe kalkışmasını gerçekleştiren konsey tarafından Denizli Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığı yer alan Özbakır'ın savunması 1.5 saat, sorgusu ise dört saat sürdü. Diğer sanıkların avukatları ile mahkeme üyeleri ve savcı, Özbakır'ı çok sayıda soru yöneltti.



İDDİALARI KABUL ETMEDİ



Davanın en önemli ismi olan 11. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediğini belirtip, "Olay tarihinde sıkıyönetim komutanı olarak atandığım yönünde emir gönderilmiş ve kararı icra etmem istenmiştir. Bu kararı yerine getirmeme yönündeki gayretlerim iddianameye yansıtılmamıştır. Böyle bir emir geldiğinde benim de emri görevlilere tebliğ etmem ve ilave bir emir yayınlamam gerekirdi. Bunu yapmadım. Bu durum benim mevcut sistem içinde olmadığımı gösterir. Böyle bir durumda idareye, kolluğa, yönelik işlem yapmam ve sokağa çıkma yasağı kararını uygulamam gerekirdi. Ayrıca, sıkıyönetim komutanı olarak atandığım yolundaki bu kararı bana ulaştıranlar dışında kimseye göstermedim, bilgi vermedim. Ayrıca bu emirde benim sicilim de yanlış yazılmış. Silahlı Kuvvetler'de böyle bir hata olmaması lazım, yazıda imza da eksikti. Silahlı Kuvvetler'de 'Yurtta Sulh Konseyi' diye bir yapılanma yoktur. Yazı teamüllere uygun değildi, düşündükten sonra bu kararı uygulamama kararı verdim" diye konuştu.



SEVKİYAT YILLIK EĞİTİM PLANI İDDİASI



15 Temmuz gecesi Ege Ordu Komutanlığı, Komuta Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir çok kez arandığını, mevcut durumun hassasiyeti nedeniyle tüm konuşmalarda kafasında şüpheler oluştuğunu ileri süren Özbakır, Söke'deki birliğin Denizli'ye sevkini ise yıllık eğitim planı kapsamında olduğunu belirtti. Söke'deki birliğin sevki ve Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nın işgalini içeren eğitim planını Ege Ordu Komutanlığı'na bildirmediğini vurgulayan Özbakır, tugayın 15 Ocak'ta Motorlu Piyade Tugayı'ndan Komando Tugayı'na dönüştürüldüğünü, tugayın yapısının değişmesi nedeniyle görev kapsamı içerisinde eğitime havaalanının işgalini kendisinin koyduğunu söyledi.



"EMNİYET MÜDÜRÜ VE VALİ'YE DEVLETİN TARAFINDA OLDUĞUMU SÖYLEDİM"



12 Temmuz'da yıllık iznini tamamlayarak Denizli'ye döndüğünü, Söke ve İzmir'e birliklerin yeni yapılanmasıyla ilgili incelemeler ve görüşmeler yapmak üzere gittiğini, FETÖ olarak adlandırılan grupla görev süresi boyunca mücadele ettiğini, bu yapıya mensup bazı askeri personelle ilgili önlem aldığını ileri süren Özbakır, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:



"Söke'den aceleyle birlik getirme iddiası doğru değildir. Yıl içerisinde bu tür uygulamalar yapılır. Söke'deki birliğin gelişi gizli değildir. Gerek duymadığımız için emniyete yol önlemi için bilgi vermedik. Sıkıyönetimden emir geldikten sonra konseyin kimlerden oluştuğuna dair kafa yordum. 'Askerlerin içinde ayrışma olur' diye düşündüm ve çözüm aradım. Ege Ordu Komutanı aradı, 'Benimle misin yoksa Genelkurmay ile mi?' diye sordu. Komutanın sorusuna, 'Genelkurmay'ın emrindeyim' dedim. Bu arada Ankara'dan Sıkıyönetim Komuta Harekat Merkezi'nden arayıp, taburların Ankara'ya istendiği söylendi. Yazılı emir gönderilmesini istedim. 'Göndereceğiz, siz çıkın' denildi. Tank ve topçu birliklerine daha önce gece planladığımız eğitimi öne aldığımı söyledim, araçları çıkardım. Emniyet Müdürü ve Vali aradı. Onlara devlet tarafında olduğumu söyledim. Ama birlikler çıktığı için onları geri döndürmenin halkla karşı karşıya getirmek olduğunu belirterek, birliklerin hızlı bir şekilde havaalanına gitmelerini istedim. Vali tekrar aradı, havaalanının emniyetini almak için gittiğimizi söyledim. Kriz Merkezi'ne gitmek istedim ama tugayın önü iş makinalarıyla kapatılmıştı. Havaalanındaki birlikler halkın tepki gösterdiğini, karşı karşıya geldiklerini bildirdi. Onlara halkla tartışmamaları emrini verdim. Sabah adli mekanizma işlemeye başladı. Askerlerimiz bir şey bilmiyordu" dedi.



SAVCI ALPER, "KAYITSIZLIĞINIZ ŞÜPHE UYANDIRIYOR"



Sanık avukatları Kamil Özhan Özbakır'a darbe gecesiyle ilgili çok sayıda detaylı soru sorarken, davanın savcısı Tuncay Alper, Özbakır'a sıkıyönetim komutanı ilan edilmesinden kuşku duyup duymadığını sordu. Savcı, "Sizi sıkıyönetim komutanı ilan etmişler. Bu kişileri tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu kararı Ege Ordu Komutanı'na, Genelkurmay'a sormadınız mı? Karardan hiç şüphe duymadınız mı? Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü diye düşünmediniz mi? Darbe girişiminin başarılı olsa bir anayasal bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Vali'yle, Emniyet Müdürü'yle, Ege Ordu Komutanı'yla bir çok kez görüşmüşsünüz? Çok daha dikkatli davranmanız, durumu fark ederek karar vermeniz gerekmiyor muydu? Kayıtsızlığınız şüphe uyandırıyor" dedi.



"DARBE BAŞARILI OLSAYDI, SİZİN YERİNİZDE ÜNİFORMALILAR OLACAKTI"



Özbakır, savcının sorusuna, "Böyle bir durumda kimin hangi şapkayı taktığını bilmediğim için yaptığım görüşmelere hep şüphe ile baktım. Subay kesiminin yüzde 70'i iç güvenlikle ilgili olarak hükümetin son yıllardaki kararlarına muhaliftir. Ben de bana ziyarete gelen bir çok kişi ve kuruma Çözüm Süreci, Suriye ve Irak politikalarıyla ilgili muhalif sözler söyledim. Bu sözlerim darbe girişimcilerine ulaşmış olabilir. Bu nedenle bana bu görevi vermiş olabilirler. Askerleri Çardak'a göndermek için yazılı emir olmasında ısrar ettim. Çünkü, darbe başarılı olsaydı, sizin yerinizde üniformalı insanlar olacaktı ve emre niye uymadın diye soracaktı. Daha kötü bir halde olacaktım" diye konuştu. Özbakır, birlikteki tankların İzmir'e sevk edilmesi yönünde bir emri ve bilgisi olmadığını da söyledi.



Duruşmaya yarın diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Salonun dışından görüntü



-Sanıkların cezaevi araçlarına bindirilirken görüntüsü



-Cezaevi araçları gidişinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Osman Nuri BOYACI - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



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Kız arkadaşını pompalı tüfekle ile öldürüp, intihar etti (2)



'HEDİYE GETİRDİM' DEMİŞ



Babaeski'de kız arkadaşı Sinem Kır'ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli öldürüp, aynı silahla intihar eden Tolga Tunç'un, istasyona elinde bir kutu ile girerken görevlilere, "Sevgilime hediye getirdim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine diğer çalışanlar dışarı çıktı, ikiliyi yalnız bıraktı. Daha sonra Tunç, tartıştığı Kır'ı yanında getirdiği hediye paketinden çıkardığı pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.



Savcı ve polis olay yeri incelemesinin ardından Tunç ile Kır'ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği de aynı kutu içine koyarak emniyete götürdü. Kır'ın akaryakıt istasyonunda yaklaşık 20 gün önce çalışmaya başladığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,



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Siirt'te PKK operasyonu: 15 kişi tutuklandı



SİİRT'te 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gözaltına alınan ve aralarında Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölü Komutanlığı'na saldırı düzenleyen 4 kişinin de bulunduğu 15 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na konuldu.



13 ve 14 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılığa ifade veren 15 kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Akşam saatlerine kadar süren yargılama sonunda, 9 Ağustos tarihinde Kurtalan İlçesi'nde Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na saldırı düzenleyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 kişi, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza Tevkif Evi'ne konuldu.



Siirt Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Eruh, Kurtalan ve Pervari ilçelerinde 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alınan (15) şüpheli şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin bitimine müteakip, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Kurtalan ilçesinde tutuklanan (4) şüpheli şahsın, 09 Ağustos 2015 tarihinde, Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına yönelik olarak yapılan saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir" denildi.



Haber: SİİRT, -



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KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu gözaltına alındı



İZMİR'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal İzmir'de gözaltına alındı. Baysal'ın, İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.



Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, -