Dha Yurt Bülteni-2

1)SİLVAN, HAZRO VE HANİ İLÇELERİNDE BULUNAN PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ



DİYARBAKIR'ın Silvan ve Hazro ile Hani ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda biri 300 diğeri 300 kilo amoynum nitrat ile güçlendirilmiş 2 adet el yapımı patlayıcı bu tespit edilerek güvenli bir şekilde imha edildi. Aynı operasyonlarda örgütün kış üstlenmesinde kullanmak için toprağa gömülü vaziyette çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Silvan ve Hazro ile Hani ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere ve operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir. Bu bağlamda; Silvan ve Hazro İlçeleri kırsal alanında 26 Nisan 2017 günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-32 Operasyonu kapsamında operasyon birliklerce icra edilen temas araması sonucunda; toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan bidon içerisinde 48 adet pil, 2 metre kablo ve 360 kilogram muhtelif yiyecek (55 kg küp şeker, 50 kg pirinç, 200 kg un, 10 kg tuz, 10 kg makarna, 20 kg bulgur, 3 kg mercimek, 1.5 kg çay, 3 kg zeytin, 4 kutu çikolata, 11 paket kuru maya, 168 adet üçgen peynir, 50 adet piknik reçel) maddesi ele geçirilmiş, Silvan İlçesi Dağarcık Mezrası mülki sınırları içerisinde araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12'lik tüp içerisinde yaklaşık 300 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulunmuştur. Hani-Lice karayolu üzerinde 28 Nisan 2017 tarihinde icra edilen mayın/EYP araması esnasında, Hani İlçesi Kırım köyü Aka Mezrası yol ayrımı bölgesinde karayolu üzerinde bulunan menfezde, 4 adet 25 kilogramlık bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzenekleri patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



2)ADIYAMAN KIRSALINDA PKK'LILARA OPERASYON: 4 TERÖRİST ÖLÜ







ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'lılara yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonda 4 terörist ölü, 1'i yaralı ele geçirildi. Güvenlik güçleri, bu sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı Köyleri yakınlarında bir grup PKK'lı teröristi farkedince harekete geçti. Özel harekat polislerin de desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri bölgede operasyon başlattı. İHA'larla görüntü alınan bölge, helikopterle bombalandı. Operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1'i de yaralı ele geçirildi. Operasyon devam ediyor.



3)YAVRU DOMUZA ORMAN İŞÇİLERİ YARDIM ETTİ



ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında annesini kaybettiği sanılan domuz yavrusunun çaresizliğini gören orman işçileri, onu başka domuzlarının seslerinin geldiği doğal ortamına doğru yönlendirdi.



Bayramiç İlçesine bağlı Çırpılar Köyü Çeme mevkiinde ormanda çalışan işçileri taşıyan midibüsün önüne, dönüş yolunda yavru bir domuz çıktı. Yavru domuz, orman işçilerinin ilgi odağı oldu. Annesini kaybetitği sanılan yavru domuz, çaresiz şekilde işçilerin etrafında dolaşmaya başladı. Orman işçileri, yavru domuzu doğal ortamından koparmamak için çaresiz ormlanın içine doğru kovalayarak yardımcı oldu. Orman işçisi Serhat Güven, önlerine çıkan yavru domuzu bırakmak istemediklerini belirtip, "Ancak ormanın içinden gelen seslerin annesine ait olabileceğini düşünerek, bu yöne doğru domuzu kovalayarak, annesini bulmasına yardımcı olduk. O an için elimizden gelen sadece buydu" dedi.



4)AT YARIŞINDAN KAZANDIĞI SERVETİ 4 YILDA TÜKETTİ (ÖZEL)



SİVAS'ta 2006 yılında 6'lı ganyanı tek başına tutturarak 982 bin 165 lira ikramiye kazanan 46 yaşındaki Adem Kerekli, inşaat işine girdi. Ancak başarılı olamayan Kerekli tüm parasını 4 yılda bitirdi. Borçlanan Kerekli, aldığı ev ve arabaları da satarak kardeşinin kahvehanesinde çaycılık yapmaya başladı.



Sivas'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Adem Kerekli, 2006 yılında at yarışlarının İstanbul koşusunda oynadığı 9.6 liralık kuponla 6'lı ganyanı tek başına bilerek 982 bin 165 TL'nin sahibi oldu. Parayı kazandığında kahvehane işleten ve aynı zamanda inşaat boyacılığı yapan Kerekli, kazandığı ikramiyeyle kendisine inşaat şirketi kurdu. 4 yıl boyunca lüks bir yaşam süren Kerekli, bu süreçte evler, arsalar ve arabalar satın aldı. İnşaat şirketini etkin bir şekilde yönetemeyen Kerekli, evlerini, arsalarını ve arabalarını da çeşitli sebeplerle satmak zorunda kaldı. Kazandığı paradan geriye tek bir kuruş kalmadığını belirten Kerekli, aksine inşaat şirketi nedeniyle 43 bin lira da borçlandığını ifade etti. Şu anda kardeşi Mustafa'nın kahvehanesinde ocakçılık yapan Kerekli, ayda 2 bin lira kazandığını ve borcunu ödemeye çalıştığını söyledi.



"ESKİ HAYATIMA DÖNDÜM"



Parayı kazandıktan sonra bir kaç yıl çok iyi bir yaşam sürdüğünü belirten Kerekli, "2006 yılında 982 bin lira tutturmuştum, ömrü 4 sene sürdü. 4 tane evim vardı. Arsalarım vardı, arabam vardı. Hepsi hayal oldu şu anda. Onların nasıl yok olduğunu bende bilemedim. Arsaların değerleri düştü. Borçlarımdan dolayı dairelerimi. Şimdi alçı-boya işleriyle ilgileniyorum. Yazın alçı-boya işlerine gidiyorum. Kışları da kahvehanemiz var, orada çalışıyorum. Parayı kazandığımda her şey çok iyiydi, 4 sene çok güzeldi. 4 seneden sonra yine eski hayatıma döndüm. Şimdi kendi işimi yaparak kazandığım parayla hem borcumu ödüyorum, hem de evimi geçindiriyorum" dedi.



'O PARANIN BEREKETİ YOK'



At yarışlarından para kazandıktan sonra da 6'lı ganyan oynamaya devam ettiğini ve hala da bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirten Kerekli, "Ama haram olduğu için başkalarına tavsiye etmiyorum. Çünkü hayrı, bereketi yok o paranın" ifadelerini kullandı.



5)HURDA OTOMOBİLDE YATIP KALKIYOR



ANTALYA'nın tarihi mahallelerinden Balbey'de eski bir otomobilde 2 yıldan bu yana kalan 35 yaşındaki Tayfun Zan, mahalle sakinlerinin yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor.



Tayfun Zan, daha önce Konya'da ayakkabı boyacılığı yaparak eşi ve 2 çocuğunu geçindirdiğini, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılınca çocukları ve annesiyle birlikte Antalya'ya yerleştiklerini söyledi. Psikolojik sorunları nedeniyle çalışamaz olunca annesinin 2 çocuğunu alarak Antalya'dan gittiğini, kendisinin kaldığını belirten Zan, bir akrabasına ait eski otomobilde yaşamını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.



İki yıl önce nüfus cüzdanını kaybedince kim olduğunu bile kanıtlayamaz olduğunu ileri süren Zan, parasızlık nedeniyle yenisini çıkartmadığını ve kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini belirtti. Zan, "Nüfus cüzdanımı çıkarabilirsem bu şehirden gideceğim. Belki bir iş de bulabilirim. Çocuklarımı kaçırdılar mı, annem yaşıyor mu öldü mü, çocuklarım nerede hiçbir şey bilmiyorum" dedi.



5)KUMLUCA'DA ALEYNA TİLKİ KONSERİ



ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, konser verdi.



Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Gençlik Gecesi düzenlendi. Karatepe Stadyumu'ndaki gecede şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi. Öncesinde festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve yörük göçü etkinliklerine katılan mahalle muhtarları ve festival tertip komitesi üyelerini Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve katılım belgesi verildi. Gecede konuşan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, festivalin çok güzel şekilde devam ettiğini belirterek, bu güzelliklerin yaşanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Çetinkaya, "Biz festivali başlatırken, bugünleri hayal ederek başlatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada festival çatısı altında halkımızı bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve kaynaşmalarını sağlamaktı. İki gün önce yaptığımız yörük göçü etkinliğine çoluk çocuk katılım sağlayan herkes birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından festival kapsamında bu yıl ikincisi verilen İsmet Başer Festival Özel Ödülü'nün sahibi Kaymakam Polat Kara tarafından açıklandı. Festival jürisi tarafından yapılan değerlendirmede yörük göçü etkinliğinde bu yıl festivalin en güzel yörük göçü canlandırmasını Gölçük Mahallesi'nin yaptığı belirlendi. Geçen yılın birincisi Kum Mahallesi Muhtarı Sadık Boğa tarafından Kumluca Yörük Göçü Sancağı, Gölcük Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakaş'a teslim edildi.



Daha sonra şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Karatepe Stadyumu'nu dolduranlar Tilki'nin seslendirdiği eserleriyle şarkılarla coştu. Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki'ye Kumluca Belediye Meclis Üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru işadamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi. Aleyna Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği türkülerini de söyledi.



6)HİPODROMDA ENGEL TANIMAYAN TERAPİ



İZMİR Şirinyer Hipodromu'nda iki ay önce hizmete giren ve engelli çocuklara yönelik eğitim verilen Atla Teripi Merkezi'ne yoğun ilgi var. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal sorumluluk projeleri kapsamında burada çocuklara engellerine göre terapi veriliyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün atla terapi merkezlerinin üçüncüsü, İsanbul ve Diyarbakır'ın ardından İzmir'deki Şirinyer Hipodromu'nda geçen şubat ayında açıldı. Merkezden, tedavisine fizyoterapist raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanmaya başladı. Fizyoterapist Ayşe Akkuş'un dışında 3 kadın ve 3 erkek görevlinin bulunduğu merkezde, iki ay içerisinde 1200 çocuğa atla terapi uygulandı. Şirinyer Hipodrom Müdürü Kaan Eren, projeye Türkiye Jokey Kulübü'nün büyük önem verdiğini, salı, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 günü, kurumsal ve bireysel başvuru yapan engelli çocuklara, randevu sistemine göre 7 atla terapi hizmeti verdiklerini söyledi. Eren, "Engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlar; yalnız kendilerinin değil, ailelerinin, çevrelerinin, toplumun, kısacası hepimizin ortak sorunudur. Biz de TJK olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle, Atla Terapi Merkezi'ni hayata geçirdik. Çocukların hastalığına göre terapi veriliyor. Denge sorunu, yürüme planlarına göre doktor raporu olan çocuklara eğitim veriyoruz. Buradan çocuklar ve aileler mutlu olarak ayrılıyor. Seanslar süresince çocukların gelişimleri takip edilip, raporlar ve gelişimlerine göre seans planları yapılıyor. Bu tür hasta olan çocuklara en iyi terapi, at ve yunus balıklarıdır. Biz burada atları kullınıyoruz. Çok iyi sonuçlar aldık. Yürüyemeyen, konuşamayan çocuklar geldi, konuşup, yürüyerek gitti. Onlara burada her türlü sevgiyi veriyoruz" dedi.



Çocukların ihtiyaçlarına göre ön değerlendirmeden geçtikten sonra seanslarını planlayıp özel egzersiz yaptırdıklarını söyleyen fizyoterapist Ayşe Akkuş, "Çocuklar burada tedavi olduğunu farketmeden oyun oynayarak terapilerini yapıyorlar. Onlar oyun oynayıp eğlenirken, bizler de tedavilerini yapıyoruz. Onların en yakın arkadaşı atlar oluyor, bizler de abla ve abileri oluyoruz. Hep birlikte hem oynayıp hem de eğleniyoruz hem de tedavilerini yapıyoruz. Çocuklar giderken haftaya geleceği günü düşünerek çıkıyor, bir sonraki seansı iple çekiyor. Onların gülmeleri bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. Ayşe Akkuş, çocuklara burada ata nasıl bineceklerini, renk kuşaklarını, potaya top atma ve egzersizler ile at sevgisini aşıladıklarını söyledi.



Engelli kızı Simge Deniz'in terapilere gelmeden önce evde ve okulda hırçın haraketlerde bulunduğunu söyleyen Emire Deniz, "Atla terapiye başlayınca hırçınlığından eser kalmadı. Daha sakin oldu. Sürekli, 'Hipodroma gidip ne zaman ata bineceğiz' diye soruyor. Daha önce at görünce ürküp kaçıyordu. Şimdi ise onlara sevgiyle yaklaşıyor. Cuma gününü iple çekiyor. Yolda herhangi bir hayvan gördüğünde onu sevmeden edemiyor. Atla terapi ona çok iyi geldi. TJK'ya çok teşekkür ederiz" dedi.



7)DÖVÜŞ SANATLARI USTALARININ GÜÇBİRLİĞİ



İZMİR'de, uluslararası yakın koruma ve dövüş sanatları uzmanı, eğitimci Süleyman Kocabıyık ile İranlı dövüş sanatları ustası, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez dublörü Mohammad Dawood Mohammadi işbirliği yapma kararı aldı. İkili, yakın koruma eğitimi verip, aksiyon filmi çekecek.



İranlı dövüş sanatları ustası, aksiyon filmlerinde dublörlük yapan 30 yaşındaki Mohammad Dawood Mohammadi, eşiyle birlikte İzmir'e yerleşti. 8 yaşından beri dövüş sanatlarıyla ilgilenen ve İran özel kuvvetleri başta çok sayıda kuruma eğitim veren Mohammadi, Michael Jackson, Mike Tyson, Cristiano Ronaldo, Kevin Costner ve Paris Hilton gibi çok sayıda ünlü ismin yakın korumalığında görev almış, İzmirli uluslararası yakın koruma ve dövüş sanatları uzmanı eğitimci 30 yaşındaki Süleyman Kocabıyık'ı ziyaret etti. Bu ziyaretten işbirliği kararı çıktı.



Mohammadi'nin iki ay önce Türkiye'ye, İzmir'e geldiğini söyleyen Süleyman Kocabıyık, "Tanıştıktan sonra çok sayıda konuda uyumlu olduğumuzu farkettik, iş ve güç birliğine gitme kararı aldık. Mohammadi ile birlikte Türkiye'de ilk kez uluslararası yakın koruma eğitimi ve özel güvenlik görevlilerine eğitim vereceğiz. Planımızın bir diğer parçası ise aksiyon filmleri. Mohammadi, İran'da çekilen çok sayıda aksiyon filminde yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. İzmir'de aksiyon filmi çekme ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Çekeceğimiz fragmanları internet ortamına atacağız. Gelecek teklifleri sonra değerlendirerek ona göre bir yön çizeceğiz" dedi.



Türkiye'ye hep gelmek istediğini belirten Mohammadi ise "Türkiye'de, film sektöründe olsun, Uzakdoğu savaş sanatları konusunda olsun bir şeyler yapmak isteğiyle, araştırma içindeydim. Süleyman Kocabıyık'ı internette gördüm. Kendisini araştırdığımda uluslararası alanda tanındığını ve başarılı olduğunu gördüm, ulaşmayı denedim. Süleyman Kocabıyık, beni İzmir'e misafir olarak davet etti, geldik. Projelerimizden bahsettik ve ortaklaşa gerçek bir aksiyon filmi çekme kararı aldık. Çünkü birçok aksiyon filmlerinde dünyaca tanınmış aktörler bile dublör kullanıp sanki tüm o meşakkati kendileri çekmiş gibi başrolde olurlar. Tüm meşakkati biz çekelim, baş rolde de biz olalım dedik ve filmimizi yazmaya başladık. Mayıs sonuna doğru tanıtım amaçlı 2'şer dakikalık 2 ayrı fragmanı sosyal medya ve sizlerin aracılığı ile ekranlara duyurmayı planlıyoruz. Filmimiz diğer filmlerden elbette farklı olacak. Üstelik herkesin çok seveceğine de eminim. Çünkü gerçek hayattan alıntıları işleyeceğiz ve biraz da Türkiye'deki günlük hayata kısa değinmelerimiz olacak. Hem gülüp hem de işte aksiyon budur diyeceğiniz bir film olacak. Beyaz perdeden önce bu bir internet filmi ve ortalama 40 dakika süreli bir yapım olacak. Halktan gelen tepki düşündüğümüz gibi olursa, sinema versiyonu olarak da filmi tamamlayıp, beyaz perdedeki yerimizi elbette alacağız" diye konuştu.



