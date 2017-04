Dha Yurt Bülteni-2

(ÖZEL)



1)ENGELLİ GENCİN BİNA GİRİŞİNE RAMPA YAPILMASI HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



DİYARBAKIR'da, doğuştan bedensel engelli olan ve oturduğu binaya yardımsız çıkamayan Emre Uluışık'ın oturduğu binanın girişine engelli rampası yapılması hayali Yenşehir Beleadiyesi tarafından gerçekleştirildi. Bina girişine yapılan engelli rampası ile 23 yaşındaki Uluışık artık kimseden yardım almadan eve çıkıp inebiliyor. Emre Uluışık, "Daha önce dışarı çıkarken, kapıcı veya yakınlarım yardım ediyordu. Şimdi tek başıma rahatlıkla çıkıp inebiliyorum. Çok teşekkür ederim, önümdeki bir engel daha kalktı artık çalışabilirim de, bana bir iş imkanı verilirse çalışmak istiyorum"diye konuştu. Merkez Yenişehir İlçesi Aliemiri sokakta 7 katlı bir binanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Emre Uluışık, binadan inip, çıkarken zorlanınca Yenişehir Belediyesine başvurarak bina girişinde kendisi için engelli rampası yapılmasını istedi. Belediye ve bina sakinlerinden daha öncede bu yönde talepte bulunan Uluışık, İçişleri bakanlığı tarafından kayyum atanan Belediye'ye bir kez daha başvurarak şansını denedi. Yardım almadan binadan inip çıkamadığını söyleyen Uluışık'ın başvurusunu dikkate alan yetkililer, apartmana giderek inceleme yaptı ve incelemenin ardından bedensel engelli Uluışık için engelli rampası yaptırıldı. Yenişehir Belediyesine teşekkür eden Emre Uluışık, "Bundan 4-5 yıl önce başvurmuştum belediyemize, belediyemizden kimse gelip bakmadılar. Sonra yeni belediye başkanımız atanınca belki başvurumu inceleyip gereğini yaparlar diye bir kez daha başvurdum. Sonra başvuruyu yaptım bir hafta içerisinde Yenişehir belediyemiz benim için engelli rampası yaptılar. Benimle ilgilendiler. Ben çıkamıyordum, yardım gerekiyordu. Burası 4 basamaklı hiç bir engelli çıkamaz. Daha önce dışarı çıkarken, kapıcı veya yakınlarım yardım ediyordu. Şimdi tek başıma rahatlıkla çıkıp inebiliyorum. Çok teşekkür ederim önümdeki engel kalktı artık çalışabilirimde, bana bir iş imkanı verilirse çalışmak istiyorum"dedi.



2)ANTALYA'DA PİKNİK YERLERİNDE VE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA ALKOL ALMAK YASAKLANDI







ANTALYA Valiliği, kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacak.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Emniyetin kendi sitesinde yaptığı açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı. Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi.



CEZASI NE OLACAK?



Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



===================================================



3)MARMARİS'TE SICAK HAVA PLAJLARI HAREKETLENDİRDİ



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yerini sıcağa bırakınca turistler ve vatandaşlar sahilde denizin keyfini çıkardı. Marmaris'te yağmurlu ve soğuk günler, yerini sıcak havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 29 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahile akın etti. Turistler, denizin keyfini çıkartırken kimileri şezlonglarında uzanarak bronzlaşmayı tercih etti. Kimi turistler ve vatandaşlar, otellerin havuzun aileleriyle keyif yaparken, bazıları şezlonglarda kitap okuyarak dinlendi. Sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonlarına gelenler jet-ski, muz, deniz paraşütü ve simit ile heyecan yaşadı. Denize girmeyenler ise Atatürk Caddesi sahil yolunda yürüyüş yaptı. Vatandaşlar aileleriyle birlikte kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayarak dinlendi.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Gündüz 25-30, akşam ise 19-22 arasında sıcaklar olacaktır. Deniz suyu sıcaklığı 15-18 derece arasında seyredecektir" bilgisini verdi.



4)YAKICI GÜNEŞTE KAYAK KEYFİ



Kayak ve kış turizm merkezlerinden Palandöken'e gelenler, Nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gündüz kaymanın yanı sıra geceleri de ay ışığından kayak pistlerine çıkanlar var. Yaklaşık 2 metre karın bulunduğu 3 bin 176 rakımdaki Ejder Tepesi'nde Türkiye Dağcılık Federsayonu da kayakçılara dağ kayağı eğitimini sürdürüyor. Akdeniz sahillerinde denize girilirken, Erzurumluların hala kayak keyfini yaşıyor.



5)SANDIKLI'DA KAZA: 2 YARALI



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde kamyon ve TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Sandıklı İlçesi Menteş Köyü yakınlarındaki kaza saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine seyreden 48 yaşındaki Mustafa Başpınar idaresindeki AR 54 EYM yabancı plakalı TIR aynı yöne giden 42 yaşındaki Gürsel Kanat'ın kullandığı 16 HAM 38 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada araç şoförleri çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yararlılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Başpınar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol tek yönlü olarak 1 saat trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik normale döndü.



6)TURİSTLER KRAL GÜNÜ'NÜ KUTLADI



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Hollandalı turistler Kral Günü'nü kutladı.



Kemer merkezindeki 5 yıldızlı Fame Residence Otel'de, Hollandalıların her yıl kutladığı 'Kral Günü' ve Kralın 50'inci yaş günü kutlaması yapıldı. Otelde konaklayan yaklaşık 120 Hollandalı, DJ'in çaldığı parçalarla eğlenerek dans etti. Otelin havuz başına getirilen ve üzerinde "50'inci yaş ve Kral Günü" kutlu olsun yazılı pastayı Otel Genel Müdürü Yunus Can ile birlikte kesen tatilciler gün boyu devam edecek olan etkinlikte eğlendi.



Tatil için 24'üncü defa otele geldiğini söyleyen 61 yaşındaki Joke Olıjve ve eşi 63 yaşındaki Fons Vande Maar kutlamalarda çok eğlendiklerini belirtti. Fons Vande Maar, "Nisan ve eylül aylarında özellikle bu otele gelerek tatil yapıyoruz. Otelimize teşekkür ediyoruz. Bunu burada kutlamak çok güzeldi. Her sene burada olabilmek zaten ayrı bir sevinç ayrı bir bayram. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sakin olduğu sürece tabi ki insanlar buraya ziyarete gelecektir. Fakat Hollanda'da insanları bu konuyla ilgili çok fazla korkutuyorlar. Biz buraya gelmekten asla korkmadık" dedi.



Otel Genel Müdürü Yunus Can, "Otel olarak Avrupa ağırlıklı olarak hizmet vermekteyiz. Bunun başında Hollandalı misafirler gelmekte. Zaman zaman sezon içerisinde yüzde 60'ı bulan Hollandalı misafirlere hizmet vermekteyiz. Bugün Hollandalı misafirlerimizin Kral yaş gününü kutladık. Onlar kutlamamızdan dolayı çok mutlu oldu. Tekrar geleceklerini, buradan hiç korkmadıklarını ve korkmayacaklarını söyledi. Amacımız Hollandalı misafirlerimize burada evleri gibi hissettirmek, kutlamalarına katılmak, bir nebze olsun olanların yanında olduğumuzu hissettirmek" diye konuştu.



