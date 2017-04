Dha Yurt Bülteni-2

1)TOMA BU KEZ TOPRAK FUTBOL SAHASINA MÜDAHALE ETTİ



TÜRKİYE'de, toplamsal olaylara, yangınlara ve barikatlara müdahalede kullanılan Polise ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Şırnak'ın İdil ilçesinde gençlerin futbol oynadığı futbol sahasına müdahale edip sahayı sulayarak gençlerin tozlardan korumaya çalıştığı görüldü. Şırnak'ın İdil ilçesinde toprak sahada oynanan U-16 ligi Amatör lig maçında sahanın toz bulutu kaplaması nedeniyle 20'inci dakikada maça hakemler ara vermek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve toprak sahadan kalkan toz bulutunun futbolcuları olumsuz etkilemesi üzerine saha kenarında görev için bekleyen TOMA'dan yardım istendi. Bugüne kadar toplumsal oluyları ve yangınlara müdahale eden TOMA aracı bu kez toprak sahaya girerek zemini suladı. Sahanın polise ait TOMA aracı tarafından sulanmasından sulanmasından sonra İdil 1937 ve Cizre Dicle U-16 takımları arasında oynanan amatör maça devam edildi. TOMA aracının suladığı ve toz bulutunu engellediği maç, İdil 1937 spor'un 5-3'lük galibiyeti ile sona erdi. TOMA'nın sahaya girmesi, sahayı sulaması ve cep telefonları tarafından saniye saniye kayıt edildi.



Görüntü Dökümü:



-TOMA'nın sahaya girmesi



-Sahanın TOMA tarafından sulanması



-Futbolcuların sahaya gelmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Bayram KAPLAN/İDİL,-



(ÖZEL)



2)DİKİLİ'DEN FERİBOTLA 35 DAKİKADA MİDİLLİ'YE







İZMİR'in Dikili ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına feribot seferlerinin beş yıl aradan sonra yeniden başlamasıyla Midilli'ye giden Türk heyeti Midilli Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette turların başlamasıyla iki ülke arasında turizmin canlanacağı ve Türk Yunan ilişkilerinin daha da güçleneceği belirtildi. Dikili'den yapılan ilk turla Midilli'ye feribotla giden Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ülper, iş adamları, Dikili Valiliği'ni ziyaret etti. Yıllar sonra seferlerin başlamasıyla Dikili ve Midilli halkının daha da çok kaynaşacağını belirten Kuzey Ege Bölge Valiliği Genel Sekreteri Yorgos Kambouris "Turların yeniden başlaması çok güzel. Bu turlar iki ülke arasındaki barışa daha çok katkı sağlayacağı gibi, iki ülkenin de turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Destek olanlara teşekkür ederim" dedi.



Dikili Belediye Başkanı Tosun da turlarla turizmde büyük canlılık olacağını dile getirdi. Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası'nın da katkılarıyla turların yeniden başladığını belirten Başkan Tosun, "Midilli ve Dikili arasına feribotlar 35 dakika da ulaşıyor. Çok büyük bir zaman değil. Başlayan turlar Midilli ve Dikili arasında dayanışmaya ve turizm daha çok artıracak. Biz sezon boyunca 10 bine yakın turistin gelmesini umut ediyoruz" dedi.



ÜÇ BÖLGEYE HEYKEL DİKİLECEK



Türk ve Midilli heyetleri arasında yapılan ziyaretler sonrası, Midilli, Dikili ve Bergama ilçelerinde barış ve kardeşliği simgeleyen heykellerin dikilmesine karar verildi. İleri tarihlerde yapılacak görüşmelerle, barış ve kardeşliği simgeleyen heykelin ölçüleri ve teması belirlenecek. Üç bölgeye dikilecek olan heykelin 1.5 yıl sonra tamamlanması planlandı. Turların başlaması sonrası Bergama Belediyesi de Midilli meydanında stant açtı.



Bergama ve Dikili'yi tanıtıcı broşürler dağıtılırken, ilçenin tarihi ve turistlik yerleri hakkında da Midillilere bilgi verildi. Bergama kent orkestrası da meydan da Türk şarkıları eşliğinde konser verdi.



Görüntü Dökümü



Feribotun içinden ve yolculardan görüntü



Feribotun midilliye varışı



Toplantıdan görüntü



Heyettekilerin konuşmaları



Kurulan stantdan görüntü



Bergama Kent orkestrasının müzikleri eşliğinde tanıtımlardan görüntü



Vatandaşlarla röportaj



Haber- Kamera: Mücahit BEKTAŞ -MİDİLLİ/DHA



3)REŞADİYE'DE KUŞ GRİBİ RASTLANAN KÖYDE TAVUKLAR İTLAF EDİLDİ



TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'ne bağlı Doğantepe Köyü'nde kuş gribi virüsü nedeniyle 90 tavuk itlaf edildi.Reşadiye İlçe Gıda Tarm ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğantepe Köyü'nde bir tavuğun telef olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine telef olan tavuk, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Hayvan Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede tavukta kuş gribi virüsüne rastlandı. Bunun üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya alarak toplam 90 tavuğu itlaf etti.







TOKAT, -



4)HUZUREVİ SAKİNLERİ YOGA İLE RAHATLIYOR



MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi sakinleri, gönüllü eğitmenle haftanın 2 günü yoga yapıyor. Huzurevi sakinleri, canlı söylenen Türk sanat müziği şarkılarıyla rahatlıyor.



Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde kalan, anestezi doktoru, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenden oluşan, 65-88 yaşları arasındaki 10 kişi, haftanın iki günü toplantı salonunda bir araya geliyor. Gönüllü yoga eğitmeni Beyhan Gündüz koordinesinde toplanan huzurevi sakinlerine; kuru ve yaş pasta ile birlikte çay ikram ediliyor. Masa etrafında toplanan yaşlılar, anılarını anlatarak yaşamlarından kesitler paylaşıyor. Ardından sesi güzel olanlar Türk sanat müziğinden seçmen eserleri söylüyor. Şarkılara huzurevi sakinleri de eşlik ediyor. Bir saat süren çay sohbetinin ardından huzurevi sakinleri, çember şeklinde konumlandırılmış sandalyelere oturuyor. Gönüllü eğitmen Beyhan Gündüz eşliğinde, 10 dakika boyunca doğru nefes alıp verme teknikleri çalışılıyor. Ardından 20 dakika temel yoga hareketleri yapılıyor. Huzurevi sakinleri, yarım saat süren temel yoga eğitiminde rahatlıyor.



Üç yıldır gönüllü olarak temel yoga eğitimleri verdiğini belirten Beyhan Gündüz, "Tamamen gönüllü olarak huzurevi misafirlerine yoga eğitimi veriyorum. Çay sohbetimizle rahatlama sonrası nefes alma verme teknikleri yapıyoruz. Ardından temel yoga eğitimleri veriliyor. Huzur evinde kalanlar yoga eğitimleri sonrası çok rahat hareket ettiklerini, huzurlu olduklarını ve rahatça uyuyabildiklerini söylüyorlar. istedikleri sürece yoga eğitimine devam edeceğiz" dedi.



Marmaris Belediyesi tarafından 2003'te yaptırılan dinlenme ve huzurevi, 47 kişi kapasiteli. Kendine bakabilen yaşlıların ücret karşılığı kaldığı Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi, otel konforunda hizmet veriyor.



Görüntü Dökümü



Marmaris Belediye Dinlenme ve Huzur evi önünden görüntü



Huzurevinde masa etrafından toplanan yaşlılara söylenen şarkılar görüntü



Beyhan Gündüz koordinesinde yoga yapılması görüntü



Gönüllü yoga eğitimi veren Beyhan Gündüz röp.



(Toplam: 5 dakika 28 saniye-395 MB görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



5)BURSA'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5'İ ESKİ POLİS 14 KİŞİ ADLİYEDE



BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında polislerinde bulunduğu toplam 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta salı günü Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında polisler ve yakınlarınında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgulamalarının ardından 14 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah mahkemeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



-Şüphelilerin adliyeye girişi



Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-



Süre: 28 saniye Boyut: 37 MB



6)27 YILDIR GRANİT TAŞLARA HAYAT VERİYOR



İZMİR'in Bergama İlçesi Çamavlu Mahallesi'nde civardaki granit taşları yontarak heykel ve rölyefler yapan 78 yaşındaki Mustafa Kaya Yılmaz, eserlerini evinin bitişiğindeki atölye ve çevresinde sergiliyor. Eserlerinin hiçbirini satmayan Yılmaz, en büyük hayalinin ise kuracağı müzeye bunları taşımak olduğunu söyledi.



Aslen Balıkesirli olan Mustafa Kaya Yılmaz, 8 yaşında geldiği Bergama'nın kırsal Çamavlu Mahallesi'nde uzun yıllar çobanlık yapıp, inşaatlarda çalıştı. Bu yörede tanıştığı granit taşları oyarak başlangıçta çeşitli figürler yapan Yılmaz, zamanla bu işi ilerletip helkel ve rölyefler yapmaya başladı. Bu merakı zamanla hobiye dönüştü. Dört çocuk babası Yılmaz, evinin bitişiğindeki atölyesinde 27 yıldır, granit taşlara hayat vererek, çeşitli heykeller yapmayı sürdürdü. Bugüne kadar Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Osmanlı sultanlarına, Lenin'den Adnan Menderes'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, selefi Abdullah Gül'e kadar pek çok ünlü ismin günlerce emek vererek heykel ve rölyeflerini yapan Yılmaz, bunları atölyesi ve çevresinde sergiliyor. Yaptığı heykellerden bazılarına çeşitli mesajların yer aldığı sözler de yazan Yılmaz, bunların hiçbirini satmıyor. Hiç eğitim almadan kendi başına heykel yapmayı öğrendiğini belirten Bağkur emeklisi Yılmaz, ileride bu eserlerinin kıymetinin daha çok anlaşılacağını belirtip, en büyük hayalinin bunları kuracağı müzeye taşımak olduğunu söyledi.



1200 lira olan emekli maaşın 800 lirasını, yaptığı heykeller için kullandığı malzemelere harcadığıın belirten Yılmaz, "Bu eserler, ben yaşadığım sürece açacağım müzede duracak. Sonrasında ise çocuklarıma hayırlı olsun" dedi.



Yılmaz'ın yaptığı heykellerin birer hikayesi olduğu gibi çeşitli mesajlar da veriyor. Çanakkale'de 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vuran Koca Seyit'in (Seyit Ali Çabuk) arkadaşı olan dedesinin kolu koptuğu için çalışamadığından fakir olduğunu, buna rağmen 'Devletin durumu iyi değil' diyerek kendisine maaş bağlanmasını geri çevirdiğini belirten Yılmaz, "Böyle bir dedenin torunuyum. Bu nedenle de Çanakkale destanını yazan kahramanların heykellerini de yaptım" diye konuştu.



Yılmaz, el ele vermiş üç aslan rölyefinin üzerine '2 bin yılına giderken aslanlar el ele vermiş barış içinde yaşıyor. Dileriz dünyandaki her canlı barış içinde yaşar. Bu fani dünya kimseye kalmaz' yazmış. Yılmaz usta, atölyesi ile evinin birleştiği duvara yerleştirdiği kendi heykelinin altına ise "İçki içtim zarar ettim. Sigara içtim ziyan ettim. Kumar oynadım iflas ettim. Bunları bırakıp, tövbe ettim. Çok çalışıp eve ekmekle gittim. Böyle yapabilen Allah'ın kuluna teşekkür ederim" ifadeleriyle dikkat çekiyor.



Görüntü Dökümü:



Görüntüler, Ayvalık klasörüne gönderildi.



-Mustafa Kaya Yılmaz'ın yaptığı heykel ve rölyeflerden görüntü



-Yılmaz'ın atölyesinde çalışırken görüntüsü



-Yılmaz ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Kadri KAYA / BERGAMA (İzmir),



7)HARÇLIKLARIYLA SOKAK KÖPEKLERİNİ DOYURUYORLAR



ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ndeki Gelibolu Anadolu Lisesi'nin hayvansever öğrencileri, harçlıklarından arttırarak biriktirdikleri parayla, sokak köpeklerine mama alıp, karınlarını doyuruyor. Gelibolu Anadolu Lisesi 9/C sınıfının 32 hayvansever öğrencisi, İngilizce öğretmenleri Yeşim Aydoğdu önderliğinde, bir hevesle alınıp bir süre bakıldıktan sonra sokağa terk edilen köpekler ile okul çevresindeki sokak hayvanlarının açlık sorununa duyarsız kalmadı. Öğrenciler, harçlıklarından arttırarak biriktirdikleri paralarla mama alıp sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaya başladı. Kısa sürede okul çevresindeki sokak hayvanlarının sayısı arttı. Öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralara öğretmenleri Yeşim Aydoğdu da katkıda bulunuyor.



Öğrencilerin bu güzel davranışına duyarsız kalmayan Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de örnek davranış sergileyen öğrencilere hem mama kapları, hem de mama yardımında bulundu. Bu örnek davranışlarını okul dışına da taşıyan öğrenciler, mahallelerde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının karınlarını da doyurmak için proje geliştiriyor. Öğrencilere önderlik eden öğretmen Yeşim Aydoğdu, okul müdürü Erol Ergün'ün de kendilerini teşvik etmesiyle projeye tüm öğretmenler ve diğer öğrencilerin de dahil olduğunu ve büyük bir grup haline geldiklerini söyledi.



İngilizce öğretmeni Yeşim Aydoğdu, sahipsiz hayvanları besleme işine aslında bir günlüğüne başladıklarını belirterek, "Daha sonra öğrencilerimle karar verdik ve sokak hayvanları ile ilgili farkındalık yaratmak istedik. Bunun için öğrenciler gönüllü olarak her ay para getiriyor. Mama, süt ve makarna alıyoruz. Gönüllü olan iki öğrencimiz de her gün bu köpekleri besliyor. Tabii ki köpeklerle ilgili bir sorun olduğunda barınağa bildiriyoruz" dedi. Harçlıklarından belli bir miktarı her ay besledikleri sokak köpekleri için ayıran öğrencilerden Efe Gürkan Maraş, "Burada köpekleri besliyoruz. Sınıfça olan bu etkinliğimize daha sonra diğer öğretmenlerimiz ve diğer sınıfların öğrencileri de katıldı. İlk önce kendi aramızda topladığımız paralarla başladık. Daha sonra tüm okul dahil olunca paramız birikti. Bu paralarla mama alıyoruz ve ileride köpek kulübesi yaptırmayı da düşünüyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul önünde görüntüsü,



-Öğrencilerin kucaklarında taşıdığı mama torbalarından görüntü,



-Köpeklerin mama kaplarına mama koymalarından görüntü,



-Öğrencilerin köpeği sevmesinden görüntü,



-Öğrenci Gürken Maraş ile röportaj,



-Öğretmen Yeşim Aydoğdu ile röportaj.



Haber - Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale),