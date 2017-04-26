Dha Yurt Bülteni-2
1)ŞIRNAK ŞEHİTLERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 uzman çavuşun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
1)ŞIRNAK ŞEHİTLERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 uzman çavuşun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Uludere İlçesi Kırsalında arama tarama faaliyeti yürütürken PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Sedat Düzgün ve Uzman çavuş Nezir Pınarcı için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'ünücü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.
Şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı katafalka konulmasıyla başlayan tören, şehit öz geçmişlerinin okunması ve duaların yapılmasıyla devam etti. Dua okunmasından sonra 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın naşı Manisa'ya, 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün naaşı ise Çorum'a gönderilmek üzere helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Vali Su ve protokol üyelerinin alana gelişi
Şehit naaşlarının alana getirilmesi
Şehit öz geçmişi ve dua okunması
Şehit naaşlarının helikoptere konulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -
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2)YENİ CİZRE DİCLE'NİN DOĞU KIYISINDA YAPILIYOR
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde hendek-barikat operasyonları nedeniyle bir kısmı yıkılan bir kısmı da ağır hasar gördüğü için yıktırılan konutların yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan yeni ve modern konutların yayıpı sürüyor. İlçeyi bölen Dicle nehrinin doğu yakasında yaptırılan Dicle manzaralı 401 konutun yapımı hızla devam ederken, konutların 30 Temmuz'da bitirilip isteyen hak sahiplerine verilmesi bekleniyor. Hak sahibi olan Cizre'liler kendilerinden yeni konutlar için metre kare farkı alınmamasını isteyerek, "1 yıldır iş yapamadığımız için istedikleri farkı ödeyemeyeceğiz, bunun alınmaması gerekir"dediler.
MALİYETİ 53 MİLYON 840 BİN
Cizre ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında başlayan ve 13 Şubat 2016 tarihine kadar süren Hendek-Barikat operaslonları sırasında büyük hasar gören konutların yerine yenisi Dicle nehri kıyısında yapılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ'ye Dirsekli Mahallesinde yaptırılan ilk etap 401 konut bitme aşamasına gelirken, konutların ilçeyi ikiye bölen Dicle nehrinin doğu yıkısında yapıldığı görüldü.
53 milyon 840 bin liraya ihalesi yapılan konutların 30 temmuz'da bitmesi hedeflenirken, konutlarıon içerisinde 1 cami, 1 Taziye evi, ve Ticaret merkezi yer alacak. Konutlar bittikten sonra evleri yıkılan yada ağır hasar gördüğü için yıktırılan hak sahiplerine bu konutların dağıtılıcağı belirtilirken, hak sahpiplerinden metre kare farkının alınmak istemesi tartışmkalara neden oldu.
Bakanlık tarafından yapılan yeni konut ve işyerleri, yıkılan ev ve işyerinin metrekaresine göre hesaplanarak hak sahiplerine dağıtılması planlanırken, hak sahipleri duruma karşı çıkıyor. Yine alınan karara göre, yıkılan evi 45 metre karenin altında olanlara ise zararları nakdi olarak verilecek. Metre kare farkından kendilerinden para istenen hak sahipleri, "Yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 1 yıldır iş yapamadık. Bu süre zarfında çok mağdur olduk. Bizden fark almasınlar"diye konuştular.
Yeni konut veya işyeri için hazırlanan ön sözleşmeyi kabul eden Cizre'lilere, sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı tarihten bu yana daire ve işyeri başına 2016 yılı için 560 lira, 2017 için 605 lira kira yardımı yapılması kararlaştırılırken, yeni yapılan konut ve işyerleri vatandaşa dağıtılana kadar kira yardımın da süreceği belirtildi. Cizre'de PKK'lıların kazdıgğı hendek ve kurdukları barikatlardan ve ardındaki operasyonlar sırasında büyük zarar gören Cudi, Nur ve Sur mahallelerinde yıkılan konutlar için toplam 3 bin 500 konut yapılacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Cizre'de yapılan yeni konutların görüntüsü
-Yeni konutların genel görüntüsü
-Konutların dicle nehri ile birlikte görüntüsü
-Konutlardan detaylar
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE,-
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3)DİKİLİ- MİDİLLİ FERİBOT SEFERLERİ BAŞLADI
İZMİR'in Dikili İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferleri başladı. 25 Nisan'da başlayan turla gelen ilk turist kafilesi, Salı Pazarı'nda alışveriş yaptı.
Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında her Salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri 25 Nisan'da başladı. Başkan Tosun, sezon boyunca 10 bin turist beklediklerini, yıllardır yapılamayan turların yeniden başladığını, sezon boyunca 10 bin turist beklediklerini belirterek, "Belediyemiz, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile tekrar seferler başladı. Artık Midilli'den turist gelecek, Dikili'yi gezecek ve alışveriş yapacak. Ege'nin iki yakasının ticaretine, ekonomisine ve turizmine kardeş eli uzanacak. Bu sayede esnaf da kazanacak. Modern feribotlar ile 30 dakika sürecek seferlerle bizler, Midillili kardeşlerimizin, Midillili kardeşlerimiz de bizlerin konuğu olacak. Yeniden kurulan bu köprü ile Midilli'den Dikili'ye gezmeye gelen bir Midillili dostumuz kentimizi ve bölgemizi gezdikten, gördükten sonra evinin pazar alışverişini de Dikili pazarından yapabilecek. Bu da bölge esnafımızın ekonomik anlamda canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Turlar turizmi de canlandıracak. Sezon boyunca 10 bin turist gelmesini bekliyoruz" dedi.
Dikili-Midilli seferleri her hafta Salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden ve internet sitesi üzerinden alınabilecek, bilet ücreti 32 Euro olacak.
Görüntü Dökümü
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Midilli'den feribotun gelişi
Turistlerin gemiden inişi, Salı Pazarı'nda alışveriş yapmaları
Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un açıklamarı
Genel ve detay görüntüler
(Haber- Kamera: Mücahit BEKTAŞ -İZMİR/DHA)
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4)MENEMENLİ MİNİK EFE SOSYAL MEDYANIN YILDIZI OLDU
ZEYBEK OYNAYARAK ÜNLÜ OLDU
İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Kazım Zeybek Şenol'un zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hızla yayıldı ve kısa sürede ünlü oldu. Zeybek oynamaya 1.5 yaşında daha altı bezlenirken telefonda izlediği videolarla başlayan Kazım, oyunda en sevdiği duşurun kartal hareketi olduğunu söyledi. Menemen'de yaşayan Kazım Zeybek Şenol, henüz anaokuluna gidiyor. Annesi Özlem Şenol'un anlattığına göre 1,5 yaşından itibaren evde izlediği videolarla zeybek oynamaya başlayan Kazım, yaklaşık 2 yıldır da Menemen Kültür ve Halk Oyunları Derneği'nde ders alıyor. Dernek bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekibi ile çeşitli gösterilere çıkan Kazım, zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede üne kavuştu. Videolar binlerce kez görüntülendi ve paylaşıldı. Zeybek oynamayı telefonda izlediği videolarla öğrendiğini belirten Kazım, zeybek oynarken en sevdiği hareketin kartal hareketi olduğunu söyledi.
"BAŞLARKEN BÜYÜK BİR BEKLENTİMİZ YOKTU"
Kazım'ın eğitmeni Kadir Şener, Menemen'deki ilk öğrencisinin Kazım olduğunu belirterek, "Başlarken çok büyük bir beklentimiz yoktu. İlk gösterisini Kuşadası'nda Koca Arap Zeybeği ile yaptı. O kadar iyi oynadı ki onun bir şeyler yapabileceğinin farkına baktık. En sonunda 108 kişilik gösteride Kazım kendisini gösterdi. Hepimiz gururluyuz" dedi. Kazım'ın 4 yaşında dernekte eğitim almaya başladığını belirten Şener, "Zeybek için başlama yaşı çocuktan çocuğa değişir. Dansın belirli bir altyapısı olması gerekiyor. Bacak kaslarının, kol kaslarının güçlü olması gerekiyor, müzik ve ritim algısının güçlü olması gerekiyor. Kazım'da müzik ve ritim algısı yüksekti, hareket algısı da 6 ay sonra gelişmeye başladı" dedi.
"İZLERKEN GURURLANIYORUZ"
Kazım'ın annesi Özlem Şenol, "Oğlumu izlerken çok gururlanıyoruz. İlk başladığında altında bezle oynuyordu, 1,5 yaşındaydı. Videolar izleyerek başladı. Menemen Kültür ve Halk Oyunları Derneği'ne götürdük orada hocalarımız keşfetti" dedi. Kazım'ın babası Mustafa Şenol ise, "Kazım'ın ismini doğduğunda Zeybek koymuştuk. Allah ismine göre yetenek verdi. Gurur duyuyoruz. İnşallah ilerletmesini istiyorum, bırakmasını istemiyorum. Büyüyünce kendisi de öğrenciler yetiştirir" diye konuştu. Ablası Selen'de Kazım'ı izlemeyi sevdiğini belirterek, "Kazım çok güzel zeybek oynuyor. Bütün aile onu izliyor. Kardeşim böyle güzel zeybek oynayınca gururlanıyoruz. Bazen benim de bildiğim yerlerde birlikte oynuyoruz evde" dedi.
Görüntü Dökümü
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Kazım Zeybek Şenol ile röp.
Kadir Şener ile röp.
Özlem Şenol ile röp.
Mustafa Şenol ile röp.
Selen Şenol ile röp.
Kazım zeybek oynarken görüntü
Genel ve detay görüntüler
Minik Efe Kazım Zeybek Şenol' un Menemen' de 5 Şubat 2017 tarihinde Deve güreşlerinde 108 kişilik gösterideki performansından görüntüler
Haber- Kamera: Timur TARLIĞ/İZMİR,
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5)MARKETTEN HIRSIZLIK KAMERADA
İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, Fevzi Gülbaşı'nın işlettiği marketin kepenk kilidini kıran yüzleri maskeli üç hırsız, 15 bin lira değerinde sigarayı çalıp kaçtı. Hırsızlık olayı işyeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kemalpaşa'nın 8 Eylül Mahallesi'nde, 110/1 Sokak numara 4/A'da bulunan Bizim Market'e geçen 24 Nisan'da saat 03.45 sıralarında gelen kar maskeli ve ellerinde lastik eldiven bulunan üç kişiden biri gözcülük yaparken, diğer ikisi kepenk kilidini kırdı, kapıyı da levye ile kanırtarak açtı. Kısa süreliğine gözcülük yapan arkadaşlarının bulunduğu yere gidip, bir kez daha çevreyi kontrol eden iki hırsız, ardından tekrar geri gelip, marketin kapısından içeri girdi. İşyerindeki güvenlik kamerasına aldırmayan hırsızlar, ellerindeki çöp poşetlerine, tezgah altında duran sigara paketlerini doldurdu. Hırsızlar marketten çıkmadan önce son olarak kasada bulunan 500 lira bozuk parayı da çaldı. Kırık kepenk kilidini de yanlarına alan iki hırsız, kendilerine bekleyen arkadaşlarıyla birlikte buradan ayrıldı.
Sabah işyerine gelen 47 yaşındaki Fevzi Gülbaşı, kepenk ve kapının açık olduğunu görünce, hırsızlık yapıldığını anlayıp, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme ve parmak izi çalışması yapan ekipler, kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların işyerine girip, sigara ve kasadaki paraları çalma anlarının yer aldığı anlaşıldı. Polis hırsızların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
"İNŞALLAH KISA SÜREDE YAKALANIRLAR"
Üç yıldır bu marketi işletiğini söyleyen Fevzi Gülbaşı, "İlk kez böyle bir olay yaşadım. Sabah geldiğimde kepenk ve kapı açıktı. İçeri girdiğimde 15 bin lira değerinde sigara ile 500 lira bozuk paranın çalındığını farkettim. Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzleri kar maskeli iki hırsız, yakalanma korkusu olmadan çok rahat hareket ediyor. Bütün yatırımım gitti. Canım yandı. İnşallah kısa sürede yakalanırlar. Eldiven kullandıkları için parmak izine de rastlanmadı" dedi.
Görüntü Dökümü
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-İşyeri güvenlik kamerasından hırsızlık anı görüntüleri
-Fevzi Gülbaşı ile röp
-Genel devay görüntü
Haber- Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR,
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6)DİYARBAKIRLI SPORCU, KEOPS'A TIRMANIŞI ANLATTI
MISIR'da yasak olmasına karşın Keops Piramidi'ne tırmanan Diyarbakırlı sporcu Enam Seyrek, "Macera olsun diye yaptım" dediği tırmanışı anlattı. Diyarbakır'da dağcılık, yamaç paraşütü ve dalgıçlık gibi spor dallarıyla ilgilenen Enam Seyrek, 4 arkadaşıyla Mısır'a macera yaşamak için gittiklerini söyledi. Dünyaca ünlü Keops Piramidi'ne tırmandığı için 6 saat gözlatına alındığını belirten Enam Seyrek, "Güneşe alerjim vardı. Zirvedeyken çadıra ihtiyacım olacağını düşündüğüm için gölgelik çadır aldım. Ama girişte çadırı benden aldılar. Piramitlerin olduğu bölgeye geldik. Güvenlik görevlilerinin bir anlık boşluğundan yararlanarak biranda piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım" dedi. Tracking, sualtı dalış, yamaç paraşütü, bisiklet sporu başta olmak üzere bir çok faaliyette bulunan Diyarbakır Doğa Sporları Klubü (DİDOSK) üyesi 28 yaşındaki Enam Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte turistik gezi için gittikleri Mısır'da yasaklı olmasına rağmen Mısır'ın en büyük piramidi olan Keops Piramidi'ne çıkış macerasını anlattı. Diyarbakır'da bahçe ekipmanları satan bir firmada çalışan Seyrek, yasak olmasına rağmen Keops Piramidi'ne tırmanarak zirveye çıkan Dünya'da bilinen 4'üncü kişi oldu. Diyarbakırlı maceracı Seyrek, zirvedeki manzaranın muhteşem olduğunu ve hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.
Diyarbakır'ın, türkülere konu olan Kırklardağı, tarihi On Gözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri kıyısında Mısır'ın en büyük piramidine tırmanışının detaylarını anlatan Enam Seyrek, kendisinden önce bir Alman, bir Rus ve Türkiye'den de Fatih Kömürcü'nün Keops Pirimidine çıktığını, internette yaptığı araştırmada bunu öğrendiğini söyledi. Seyrek, 5 ay önce kendisi ve dahil 4 arkadaş olarak Kızıldeniz'de dalış yapmak için Mısır'a gitmek üzere plan yaptıklarını ve Mısır'a gittiklerini belirterek, "Önce Kızıl Deniz'de dalış planları yaptık. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Kızıldeniz kıyısında bulunan tatil kenti Şarm El-Şeyh kentinde dalış yaptık. Sonra Lukson ve en son da Kahire'ye gittik. Kahire'yi bilerek en sona bıraktık. Çünkü Keops'a tırmanmayı planlamıştım. Güneşe alerjim vardı ve zirvedeyken çadıra ihtiyacım olacağını düşündüğüm için gölgelik çadır aldım. Ama girişte üst araması yapan polis, çadırı benden aldı. Piramitlerin olduğu bölgeye çadırsız geldik" dedi. Keops Piramidi çevresindeki güvenlik görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak bir anda piramide tırmanmaya başladığını kaydeden Seyrek, yaşadığı o heyecan dolu dakikaları şöyle anlattı:
140 METRELİK KEOPS PİRAMİDİ'NE 10 DAKİKADA ÇIKTI
"Keops Piramidi'nin olduğu yerde görevlilerin boş bir anından yararlanarak piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım. Bir çok dilde inmem için bana bağırdılar. Tırmanışım yaklaşık 10 dakika sürdü. Benim için dron uçuruldu ve arkamdan dağcı bir polis geldi. Gelen polis zirvedeyken bana sürekli durmam ve inmem için bağırıyordu. Nefes nefese kalmış ve yorulmuştu ama ben planımı önceden yapmıştım. Her şeye rağmen devam ettim. Tepeye çıktığımda oturdum ve beni izleyen görevli polisin gelmesini bekledim. Zirvedeki görüntü muhteşemdi. Çıkarken ve zirvedeyken çektiğim video ve fotoğrafların bulunduğu hafıza kartını alacaklarını biliyordum. Bu yüzden ikinci bir hafıza kartı almıştım yanıma. Yanıma gelen polise, ameliyatlı olduğumu söyleyip, yarama bakmam için bana 2 dakika müsade etmesini söyledim. O da bunu kabul edince, fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu hafıza kartını şortumun lastik boşluğuna yerleştirip, kameraya boş olan ikinci hafıza kartını taktım ve biraz çekim yaptım. Hani boş görünmesin diye. İnişimin yarım saat süreceğini düşünüyordum. Ama görevli polisin gösterdiği güzergahtan inince 5 dakikada aşağı indik. Aşağı inerken piramit üzerinde gördüğüm çöpleri topladım. Bu yüzden aşağıda beni bekleyen görevliler tebrik etti. Aşağıda ambulans ve zırhlı araçlarla sağlık ekipleri beni bekliyordu. Sonra beni karakola götürüp bir yerde oturttular. Çektiğim foto ve görüntüleri vermezsem beni bırakmayacaklarını söylediler. Piramide çıkmadan önce arkadaşlarıma başıma bir iş gelmesi halinde Türk Konsolosluğu'na haber vermelerini söylemiştim. Ama 6 saat karakolda gözaltında tutulduktan sonra, az görüntülerin bulunduğu ikinci hafıza kartını onlara verdiğim için beni serbest bıraktılar."
"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"
Daha önce İran'a gittiğini kaydeden Diyarbakırlı genç gezgin Enam Seyrek, hayallerinin peşinde koştuğunu belirterek, kendisi gibi düşünen insanlara da hayallerinden vazgeçmemelerini önerisinde bulundu. Mısır maceralarının aslında düşündüklerinden çok daha ucuza malolduğunu belirten Seyrek, "Mısır'da Şarm El-Şeyh kentine giderek burada Kızıldeniz'de dalış yaptık. Luksor'a, ardından da en son olarak Kahire'ye gittik. Yani Nil Nehri kıyısı boyunca her yeri gezdik. Yaklaşık 10 günlük gezimiz, bin 700 liraya maloldu. 900 lira uçak parası, 100 lira pasaport masrafları oldu. Kızıldeniz'de dalış yaptık, safari yaptık, bütün müzeleri gezdik. Sudan sınırı hariç bütün Nil nehri kıyısını gezdik. 700 liraya da çok lüks bir gezi yaptık Mısır'da. Çok daha ucuza da malledilebilir Mısır gezisi. Hayalini kuran insanlar, bundan vazgeçmesin. Çok pahalı diye hayallerinden vazgeçmesinler. Daha önce İran'a da gitmiştim, Mısır'dan sonra da şimdi Afganistan'a gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Piramitlerden görüntü
-Atlı turistler
-Seyrek'in Kızıldeniz'deki dalışı
-Piramitlere tırmanması
-Pirametlerin üstünden görüntü alınması
-Seyrek'in konuşmaları
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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7)TARİHİ AKDAMAR ADASI ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ
VAN Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilises'nin de bulunduğu Akdamar Adası, baharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Badem ağaçlarının çiçek açması, adanın yeşil örtüsü, Van Gölü'nün maviliği ve dağlardaki beyaz kar örtüsü, adayı ziyarete gelenlere adeta büyülü bir tablo sunuyor.
Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilesesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası, bahar aylarıyla birlikte hayat buldu. Adanın yeşil örtüsü, badem ağaçlarının pembe, beyaz çiçekleri, Van Gölü'nün mavisi ve Artos Dağı'ndaki beyaz kar örtüsü, renk cümbüşü oluşturuyor. Ziyaretçileri büyüleyen doyumsuz bir manzara sunan Akdamar Adası'na vatandaşların ilgisi de büyük. Teknelerle 20 dakikalık bir yolculukla gidilen adayı ilk defa çiçeklerle süslenmiş durumda gören ziyaretçiler, manzaraya hayran kaldıklarını belirtirken, geçmişten tecrübesi bulunan vatandaşlar ise badem ağaçlarının çiçek açtığı dönemi adaya ziyaret için tercih ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Akdamar adası
-Çiçek açan badem ağaçları
-Badem ağaçları arasındaki Akdamar Kilesesi
-Van Gölü, ada, karlı dağlar ve çiçek açan ağaçlardan detaylar
-Adayı ziyarete gelenler
-Ada veçevresinden genel görüntü
Osman BEKLEYEN-Murat ÇAĞLAR / VAN, -
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8)BAŞKAN UYAR: "ENGİNAR TÜM KALBİYE SİZİ ÇAĞIRIYOR"
İZMİR'in Urla İlçesi'nde 28, 29 ve 30 Nisan tarinlerinde yapılacak Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali'ne 1 milyon ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar, enginar dikim alanlarının iki yılda yüzde 50 arttığına dikkat çekerek, bu yıl 9 milyon baş enginar üretildiğini söyledi. Uyar, "Enginarlar yerli ve yabancı usta şeflerin elinde adeta sanat eserlerine dönüşecek. Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor" dedi.Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslar arası Gurme Kentler Ağı ile Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali Cuma günü başlayacak. Urla Meydan Kahve'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 3. Uluslararası Enginar Festivali ile Urla enginarının uluslararası arenaya açılacağını, Urla'da bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştireceklerini, festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyelerinin yer alacağını ve sakız enginarının da anlatılacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl üç günlük lezzet şöleni ve karnaval havasında geçen festivalde iki milyon enginar satıldığını söyleyen Uyar, "Urla'da iki yıl içerisinde enginar dikim alanları yüzde 50 arttı, dikim alanları 2 bin 600 dekardan 3 bin 168 dekara çıktı. Dikim alanlarında yaklaşık 600 dekarlık bir artış oldu. 2017 yılında 9 milyon baş enginar üretildi. Enginar üreticisi sayısı da önemli artışlar gösterdi. Bu yıl festivale katılımın rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken, Sakız Enginarı'nın da marka tescili yapılacak" dedi.
"BİZ HAZIRIZ HERKESİ BEKLİYORUZ
Urla Belediye Başkanı Uyar, bu yıl hedeflerinin 1 milyon ziyaretçi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl çok güzel bir festival geçirdik ve ilçedeki üreticilerimiz başta olmak üzere halkımız festival sonuçlarından memnun kaldı. 500 bin konuğu 3 günde ilçemizde ağırladık. Sokaklarımız doldu taştı. Tabi bu sayede hem Urlamız hem de çiftçimiz ve esnafımız kazandı. Her zaman dile getirdiğim gibi bizim festival yapmamızdaki amaç eğlence değildir. Türk mutfağı kültürünün ve yemek yapma adetlerimizin ön plana çıkarıldığı, yeni yemek çeşitlerinin ulusal ve uluslararası şefler ile halkımızın öncülüğünde orta çıkarıldığı bir buluşmadır. Amacımız gastronomi turizminde Urlamızı sadece Türkiye'de değil, dünyaya açmaktır. 28-29-30 Nisan tarihlerinde sizleri Urla'ya bekliyoruz. Bu buluşmada, hayal edemediğiniz türde Enginar yemekleri, tatlısı, hamur işlerinin tadına bakmaya çağırıyoruz" dedi.
URLA'YA GASTRONOMİ TURİZMİ
Başkan Uyar, festivalde Dünya Gurme Şehirler Birliği'nin katkısını da hatırlattı şöyle konuştu:
"Uluslararası Urla Enginar Festivali'nde, dünyanın 10 farklı kentinden 25 ünlü şefi ağırlayacağız. Konuk şeflerimiz, bölgemizin vazgeçilmez lezzeti enginarı yeniden yorumlayacak. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak atölyelerde, Paris, İtalya, Beyrut, Belçika, Tunus, Girit, İtalya, İsveç ve Türkiye'den ünlü şefler, vücut hücrelerini yenileyen, kolesterolü düşüren, romatizma şikayetlerini azaltan, sindirim sistemine katkıda bulunan enginarı tariflerine katacak. Türkiye'nin En İyi Festivali ödülüne layık bulunan etkinlikte yüzbinlerle ifade edeceğimiz konuğumuzu ağırlayacağız. Uluslararası Enginar Festivali'mizdeki birinci hedefimiz, böylesine değerli bir ürünün daha fazla üretilmesi, ekonomiye, bölgemizdeki çiftçiye daha fazla kazanç sağlamasıdır."
FRANSA, FAS, BELÇİKA, TUNUS'TAN ŞEFLER GELECEK
Urla Belediye Başkanı Uyar, Fransa, Fas, Belçika, Tunus, Stockholm'den gelecek şeflerle Türk şeflerin enginarlı yemekler yapıp özel sunumlar hazırlayacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Kentimizin tanıtımı, marka değerinin yükseltilmesine de Uluslararası Enginar Festivalimizin büyük katkısı olacağı bir gerçektir. 3 gün boyunca 65 atölye ve sanat çalışmaları olacak. Dünya Gurme Şehirler Ağı'na üye olan kentimizde festival süresince Fransa, Fas, Belçika, Tunus, Stockholm'den gelecek şeflerle Türk şeflerimiz halkımıza sunumlar yapacak. Etkinlikler ve atölyele çalışmalarımız ücretsiz gerçekleşecek ve Urla'daki eski tarifler ve göç mutfağı Urlalılar tarafından uygulamalı olarak konuklarımıza aktarılacak. Tarihi Malgaca Çarşısı'nda ise çocuklarımıza yönelik enginar etkinliğimizi izleyebilirsiniz. Urla Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin ilçenin çeşitli noktalarında verecekleri konserlerle şenlenecek festival sırasında, Urla'nın sembol sokaklarına kurulacak tezgahlarda ilçenin kadınları el işlerini, yemeklerini pazarlama imkanı bulacak."
URLA ÇİLEĞİ İLK KEZ GÖRÜLÜCEK
Bu yıl Enginar Festivali'nde ilk kez Urla çileğinin de görücüye çıkacağını da dile getiren Uyar, "Bu yıl ilk kez üç üretici ile çilek üretimi yapıldı. Gelecek yıl bu sayı 20 üreticiye çıkacak. Bir yıl sonraki festivalde ise kuşkonmazı sunacağız. Her şeyiyle enginarı kutlamanın, lezzetle ve eğlenceyle güzel Urla'yla buluşmanın tam zamanı. Enginarlar yerli ve yabancı usta şeflerin elinde adeta sanat eserlerine dönüşecek. Enginar hepimizin emeğiyle, sevgisiyle büyüyor. Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor" dedi.
İzmir Ticaret Borsası ise Urla ve çevresinde üretilen sakız enginarının coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğunu açıkladı. Enginarın markalaşması için önemli bir adım olarak tanımlanan başvuruyla birlikte suya, gübreye ihtiyacı olmadan yetişen organik enginar işaret etiketiyle satılma olanağına kavuşacak.
Görüntü Dökümü
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Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar'ın açıklamaları
Genel ve detay görüntüler
(Haber- Kamera: Bahri KARATAŞ-İZMİR/DHA)