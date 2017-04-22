Dha Yurt Bülteni-2
Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda sıcak görüntülerTeröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındıŞırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda sıcak görüntüler
Teröristlerin bulunduğu bölge helikopterler tarafından böyle ateş altına alındı
Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesinde dün sabah saatlerinde 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralayan 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Bazı sosyal medaya hesaplarında paylaşılan görüntülerde helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Bestler-Dereler bölgesi
-Helikopterlerin teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına alması
-detaylar
Haber: ŞIRNAK - ANKARA
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Lice'nin güneyindeki operasyon tamamlandı
Patlayıcıların imha edilme anı
DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nin güneyinde Çarşamba günü başlatılan Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, barınak ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu giysi, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Araziye tuzaklanan 11 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
Lice İlçesi güneyinde, 19 Nisan Çarşamba günü düzenlenen operasyon ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesi güneyinde 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu 22 Nisan 2017 Cumartesi gecesi başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 55 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmış, 2 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca tebligat yapılarak serbest bırakılmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 1 tabanca, 3 M-16 piyade tüfeğine ait şarjör, 325 muhtelif fişek (270 adet M-16 piyade tüfeği, 55 adet PKM (Bixi) makineli tüfek), 1 silah üstü dürbün, 18 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 25 Cobra tipi el telsizi, 3 güneş paneli, 25 bıçak, 4 sırt çantası, 15 takım terörist leşker kıyafeti, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile narko terörizm kapsamında 50 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 11 adet mayın/EYP düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 20 adet tüp, 340 kilogram amonyum nitrat, 14'lü pil bloğu, 50 metre kablo ve 95 adet pil tespit edilmeyi müteakip patlayıcı imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat ile uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlayıcıların imha edilme anı
Haber: DİYARBAKIR, -
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Manisa gece de sallandı
MANİSA'da gündüz 1 saat arayla meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki 2 depremin ardından kentte gece boyunca da hafif şiddette sarsıntılar yaşandı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Selendi İlçesi, dün (cuma) saat 16.09'da, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem korkuttu. Bu ilk depremden 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13'te, bu kez merkez üssü Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler olan ve yine 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu ikinci deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Özellikle İzmir ve Manisa ile ilçelerinde yaşayanlar, korku yaşayıp, ev ve işyerlerinden dışarı çıktı. Halkın yaşadığı korku ve panikle dışarıya çıktığı o anlar, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Manisa ve ilçelerinde, ilk depremden itibaren ve ikinci depremden sonra da sabaha kadar hafif şiddette sarsıntılar meydana geldi. İlk depremden sonra aradan geçen 16.5 saatte, sabah 08.30'a kadar, 2 büyük depremin dışında, 109 sarsıntı oldu. Ancak bunlar fazla hissedilmedi. Manisa genelindeki 109 sarsıntıdan, Selendi merkezli olan saat 20.47'deki 3.7 ve saat 23.25'teki 3.6 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti. Kentte hayatın normal olarak sürdüğü görüldü.
EGE'DEKİ DİĞER KENTLER DE SALLANDI
Öte yandan Ege Bölgesi'ndeki diğer kentlerde de depremler oldu. Dün saat 21.46'da Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca Uşak'ın Karahallı İlçesi'ne bağlı Buğdaylı Köyü merkezli olarak da saat 23.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli'de de bugün saat 01.21'de, merkez üssü Pamukkale İlçesi olan 3.7 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.
Haber: MANİSA
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Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine hava destekli operasyon
DİYARBAKIR'da polis merkez Sur İlçesi'nde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve özel harekat timlerinin de katıldığı 500 polisle, 16 ayrı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda polisi gören bir uyuşturucu taciri miktarı henüz belirlenemeyen esrarları tuvalete döktü.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sur İlçesi'nde uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak nitelendiren kişilere yönelik saat 05.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı 500 polis, operasyonda görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği şafak operasyonunda, önceden belirlenen ev ve iş yerinin arasında bulunduğu 16 ayrı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı.
Detektör narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapıları, özel harekat timleri kırarak içeri girdi. Girilen evlerin birinde yapılan aramada,uyuşturucu taciri, polisi görünce miktarı henüz belirlenemeyen eroini tuvalete döktüğü belirlendi.
Belirlenen adreslerin yanı sıra metruk binalarda da arama yapan polis çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçildi. Satışa hazır "fişek" olarak tabir edilen esrarların da ele geçirildiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri operasyonun özellikle okul önlerinde ve mahalle aralarında torbacı olarak nitelendirilen kişilere yönelik yapıldığını belirterek vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla operasyonların artacağını belirtti. Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu miktarı yapılacak tespitlerden sonra açıklanacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ara sokaklarda görev alan polisler
-Özel harekat timlerinin sokaklarda görev alması
-Evlerde yapılan aramalar
-Detektör köpekle yapılan aramalar
-Gözaltına alınan şahıslar
-Ele geçirilen malzemeler
-Polis helikopteri
-Muhabir anons
-Polis Helikopteri
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,
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Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon karşı şeride geçerek başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 1'nci kilometresinde meydana geldi. Seydişehir'den Konya yönüne gelen Ali Boran yönetimindeki 07 S 1749 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine refüjü geçerek karşı yönden gelen Ahmet Eken yönetimindeki 42 DB 681 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüsü de araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Eken'in öldüğünü tespit etti. Ali Boran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Durumu ağır olan Boran, ambulansa alındğı sırada sağlık ekiplerinden cep telefonunu istemesi dikkat çekti. Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
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Kaza yeri detay
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları
Yaralının sıkıştığı yerden kurtarılması
Yaralının ambulansa alınması
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA
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3 çiftçi ile başlanan çilek üretimi, Köprübaşı'nın kaderi değişti
MANİSA'nın Köprübaşı İlçesi'nde 3 çiftçinin destekle 500 metrekarelik alanda başladığı çilek üretimi, ilçenin kaderini değiştirdi. Şimdi ilçede 4 bin dönümün üzerinde bir arazide çilek yetiştiren yaklaşık 500 çiftçi, yıllık toplam 25 milyon lira gelir bekliyor. İlçeyi terkeden kişiler de çileğin para kazandırdığını duyunca döndü.
Manisa'da 10-15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı. Verim almaya başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. İlçede çilek üretimine başlayan ilk 3 üretici içinde yer alan Rahim Özcan, şunları anlattı: "Biz, bunu 10 yıldır yapıyoruz. Köprübaşı'nın ekonomisini, çehresini değiştirdi. Tütüncülüğü bıraktık, çileğe döndük. Daha önce geçim kaynağımız tütündü. Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kaymakamlık aracılığı ile ilk çilek ekildi. İlk olarak 500 metrekare yerde 3 kişiyle başladı. Bu kişilerden biri de bendim. Şimdi 35 dönüm arazide çileğim var. Çilek, çok karlı bir iş. 10 gün önce toplamaya başladık."
4 MEVSİM ÇİLEK
İlçede 4 mevsim çilek yetiştirdiklerini söyleyen çiftçi Özcan, Türkiye'nin birçok yerine ve yurtdışına gönderdiklerini anlattı. Özcan, "12 ay çilek üretiyoruz. Yaz, kış çilekle uğraşıyoruz. Kışın kilosunu 10-12 liradan sattık. Şimdi 3.5-4 liradan satılıyor. Köprübaşı çileği Türkiye'de marka olmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Ama geçen yıl Rusya ile aramızdaki sorun nedeniyle gönderemedik. Eğer Rusya'ya ihracat kapısı açılırsa oraya da göndereceğiz, fiyatlar da daha güzel olacak" dedi.
"25 MİLYONLUK GELİR"
Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Zafer Mergen de, bu yıl çilekten 25 milyon lira gelir beklediklerini açıkladı. Mergen, ilçede 4 bin dönümün üzerinde çilek ekildiğini anlatırken şöyle dedi: "Bu yıl çilekten 25 milyon lira civarında gelir bekliyoruz. Özellikle İstanbul'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan alıcılarımız var. İnşallah Rusya ile de ihracat kapısı çözülürse çiftçinin geliri daha da artacak. Çilek bu ilçenin kaderini değiştirdi. Çilekte markalaşıyoruz. Marka tescili ve coğrafi işaret için başvurduk. Köprübaşı çileği ismiyle patent alacağız. İlçemizin marka değeri artacak. Çilek önemli bir gelir kaynağımız. Çiftçimiz de memnun. İlçemizdeki üretimden dolayı kendi kendimize yetiyoruz. Çilek fidesi üremine de başladık. Daha önce fideyi Mersin ve Anamur'dan yıllık 2 milyona alıyorduk. Şimdi çiftçiler fide üretmeyi öğrendi. Gelir hızla artıyor."
"GÖÇ EDENLER GERİ GELİYOR"
Belediye Başkanı Zafer Mergen, geçmişte yapacak iş bulamayan kişilerin asgari ücretle çalışmak için başka yerlere gittiklerini, ancak şimdi büyük şehirlerden ilçeye göç olduğunu anlattı. Mergen, "Eskiden Köprübaşı'ndan Antalya'ya, İzmir'e, Manisa'ya asgari ücretle çalışmaya gidenler vardı. Gençlerimiz geri geliyor. Artık Türkiye'nin çileği Manisa'dan. Hem dayanıklı, hem de hormonsuzdur, tamamen organiktir" dedi.
ÇİLEK YETİŞTİRMEK İÇİN İŞİNDEN İSTİFA ETTİ
Çilek yetiştiricisi Furkan Özcan, askeriyeden istifa edip çilek yetiştirmek için memleketine döndüğünü söyledi. Özcan, "Burada 100 dönümde çilek üretiyoruz. 350-400 ton verim bekliyoruz. Daha önce uzman çavuştum. Görevi bıraktım, babamla birlikte çilek yetiştirme işi yapıyorum. Çilekte para var. Burada en çok üretenlerden biriyiz. Kışın sera yapıyorum, kilosu 10 liradan başlıyor" diye konuştu.
KÖPRÜBAŞI ÇİLEĞİ'NE PATENT ALINACAK
Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de, Köprübaşı'nın çilek üretimi ile ünlendiğini söyledi. Yaklaşık 15 yıldır çilek üretimi yaptıklarını Çelik, "Oldukça kaliteli çileklerimiz var. Köprübaşı'nın çileği diğer üretilen yerlerden daha kaliteli. Aroması daha fazla. Havasından, suyundan ve toprak yapısından daha kaliteli olduğunu iddia ediyoruz. Bunu da kanıtlamak için marka tescili ve coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Çilek geçen yıl üreticiyi memnun etmişti. Köprübaşı'nda artık seralar sayesinde her mevsim her ay çilek yetişiyor" dedi.
Çiftçi Neriman Çelik ise, çileği çok severek ürettiğini belirtip, "Güzel bakıldığında zaman para kazandırıyor. Bir aileyi çok rahat geçindiriyor. Sezon Nisan ortasında başlıyor, Temmuz ayının 20'sine kadar ürünü topluyoruz. Yaz sezonunda en az 15 kez hasat ediliyor" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çilek tarlalarından genel ve detay görüntü
-Çilek toplayan kadınlardan görüntü
-Çilek üreticisi Rahim Özcan ve Furkan Özcan ile röp. -Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen ile röp.
-Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ile röp.
-Çileklerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,
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Öğrencilerden hasta çocuklara 23 Nisan hediyesi
DENİZLİ'de Lütfe Ege Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nalan Akman ile öğrencileri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek çizgi film karakterlerinin resimlerini odalarına astı.
Lütfe Ege Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nalan Akman, resim bölümündeki 9'uncu sınıf öğrencileriyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi gören hasta çocuklara farklı bir gün yaşatmak için 'Umudun Renkleri' projesini geliştirdi. Öğretmen Nalan Akman ve öğrencileri, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların tedavi gördüğü hastanedeki odalarına asmak için eğitim öğretim yılı boyunca 25 çizgi film karakterlerinin bulunduğu yağlı boyadan resim yaptı.
Lütfe Ege Anadolu Lisesi öğretmeni Nalan Akman ve öğrencileri, yaptıkları resimleri Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukların odalarına hediye etmek için, hasta çocukları tek tek ziyaret etti. Ellerindeki müzik aletleriyle çocuk şarkıları çalan öğrenciler, hasta çocukların odalarına girip, ellerindeki resimleri hediye etti. Odalarında canlı müzik dinleyen hasta çocuklar sürpriz karşısında mutlu oldu. Öğrenciler ve öğretmenleri, tedavi gören bebekler için de ninni çaldı. Öğretmen Nalan Akman, projeyi dönem başında geliştirdiklerini belirterek, "Bazı çocuklar, hayata tutunmanın ne demek olduğunu erken yaşta öğreniyor, amansız hastalıkla mücadele ediyorlar. Biz de oları bu projeyle mutlu etmek istedik. 23 Nisan Haftasında onları odalarında ziyaret edip, canlı müzik eşliğinde resimleri hediye ettik. Onları mutlu görünce, biz de mutlu olduk" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Öğrencilerden ve resimlerinden görüntü,
-Öğrencilerin canlı müzik çalarak hasta çocukları odalarında ziyaret etmeleri,
-Bebeklere ninni çalmalarından görüntü,
-Hasta çocuklara resim hediye etmelerinden görüntü,
-Çocuklarla sohbet etmelerinden görüntü,
-Öğretmen Nalan Akman'ın konuşması.
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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Görme engelli çocukların, 23 Nisan coşkusu
Kayseri'deki Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Görme engelli öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle bayramın coşkusunu yaşadı.
Görme engellilerin, ana sınıfından liseye kadar eğitim gördüğü Emel Tarman Görme Engelliler Okulu'nda ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir gösteri sundular. Öğretmenlerinin nezaretinde gösteriye hazırlanan çocuklar, okulun salonunda özel kıyafetleriyle hünerlerini sergilerken, anne babaları da gururla izlediler. Gözleri görmeyen ancak becerileriyle beğeni toplayan çocuklar, yine görme engelli arkadaşlarının çaldığı org eşliğinde Çanakkale Türküsü ile 23 Nisan şarkısını seslendirdiler. Şemsiye ile bir gösteri de sunan çocuklar, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadılar.
Okul Müdürü Mustafa Telli, okulda ana sınıfından ortaokul 8'inci sınıfa kadar görme engelli öğrencilere eğitim verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza, yaşıtlarından farklı davranmıyoruz. Yaşıtları neler yapıyorlarsa, onların da yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sorumluluk alarak bazı görevleri yerine getirmelerini istiyoruz. Tabii bazı şeyleri tam olarak yapamıyorlar ancak çok çalışarak ve azimle birçok şeyin de üstesinden gelebiliyorlar. Bugün de çocuklarımız, çalışarak hazırladıkları 23 Nisan gösterisini sundular. Böyle sorumluluk alarak gösteriye çıkmaları, onlara çok büyük moral oluyor. Okulumuzda toplam 45 öğrencimiz var. Onlara en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Görme engelli çocukların gösterisinden görüntüler
-Okul Müdürü Mustafa Telli'nin açıklamaları
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ
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