Dha Yurt Bülteni-2
Yabancı öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralıAFYONKARAHİSAR'da, yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Yabancı öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da, yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Sinanpaşa İlçesi'ndeki kaza saat 05.00 sıralarında Serban Beldesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı çeşitli ülkeden gelen öğrencileri Antalya'ya götüren Ahmet B. yönetimindeki 34 TZ 5820 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nun 35'inci kilometresinde Serban Belde çıkışında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs şoförü Ahmet B., tur rehberi Orhan Sancak ve 15 yabancı uyruklu öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan tur rehberi Sancak'ın durumunu ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazada yaralanan öğrencilerin isimleri ise şöyle: Amina Krdzalıc, Samra Rozic, Said Casiç, Ahmed Babiç (Bosna Hersek), Zaina Nayep Al Trawneh, Haya Ameral Hashlamoun, Noor Walid Solimon Tou, Mallac Abdal Gani Hasan (Ürdün), Kobra Todil, Cedric Hackert (Almanya), Subhan Sultan (Pakistan), Dougmara Adamiag (Polonya), Cristobal Garcia Padill (Meksika), Maryam Abdınoor (Kenya), Souleymane Ouedraogo (Burkinafaso).
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan minibüs detayları
-Hastane dış mekan detayları
-Yaralı (fotoğraf eklendi)
Haber-kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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Çukurca'da yola patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı öldürüldü
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde askeri araçların geçeceği bölgeye el yapımı patlayacı döşeyen 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak'tan giriş yapan 2 PKK'lı terörist, Çukurca'nın Çayırlı-Işıklı Tepe bölgesinde askeri araçların kullandığı yola el yapımı patlayıcı döşedi. Bölgedeki Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin PKK'lı teröristleri tespit etmesi üzerine de operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, yola döşedikleri el yapımı patlayıcı da, önlem alınarak imha edildi.
Haber: Osman BEKLEYEN / ÇUKURCA(Hakkari), -
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Camide PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Üçbasamak Köyü Dağarcık Mezrası camisinde PKK'lılara ait 2 kalaşnikov tüfek, bu tüfeklere ait fişek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Diyarbakır-Silvan İlçesi Üçbasamak Köyü ile Dağarcık Mezrası mülki sınırları içerisinde elde edilen istihbarı bilgiye istinaden bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek maksadıyla 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren başlanılan operasyonel faaliyet kapsamında, Üçbasamak Köyü Dağarcık Mezrası Camiisi içerisindeki bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 60 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 2 adet el telsizi, 3 takım leşker kıyafeti, 2 adet şemsiye, 1 adet sözde örgüt kimlik kartı ve 1 adet flaş belleğe bulunmayı müteakip, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereğince el konulmuştur. Anılan olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılmakta olan 1 adet araç Dağarcık Mezrası'nda bulunmuş ve Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Görüntü DÖkümü
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Haber: DİYARBAKIR, -
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Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 30 ton uyuşturucu imha edildi
DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2016 yılında düzenenlenen operasyonlarda ele geçirilen 30 ton uyuşturucu, kontrollü olarak imha edildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve adli süreci tamamlanan piyasa değeri 150 milyon lira olan 30 ton uyuşturucu imha edildiği açıklandı. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan ve adli emanet depolarında mahkeme sonuçları beklenen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edilmiştir. İcra edilen imha faaliyetinde; 2016 yılı içerisinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında mevsim şartlarına bağlı kalmaksızın icra edilen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, adli süreci tamamlanmasını müteakip alınan imha kararına istinaden Lice Kaymakamlığınca kurulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL olan 30 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Görüntü Dökümü
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-Uyuşturucunun imha edilmesi
-detaylar
Haber: DİYARBAKIR
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Tokat'ta çevre yolu heyelan nedeniyle kapatıldı
TOKAT'ta 2012 yılında açılışı yapılan çevre yolu, yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılarak bakıma alındı.
Tokat'ta 2012 yılı aralık ayında, dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştiren 8.2 kilometrelik çevre yolunda, özellikle kış aylarında etkili olan yağışlar sonrası bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yolun 4'üncü kilometresinde ise çökme oluştu. Başlatılan çalışma nedeniyle çevre yolu dün akşam saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolun her iki girişine ve ara girişlerine bariyerler konuldu. Karayolları yetkilileri yolun 20 Haziran 2017 tarihinde yeniden trafiğe açılacağını ifade etti.
Aynı bölgede 2013 yılı Nisan ayında da yine heyelan nedeniyle yol 2 ay trafiğe kapatılmıştı.
Görüntü Dökümü:
-Çevre yolunun görüntüsü
-Bariyerlerle kapatılmış hali
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
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Dere kenarında cesedi bulundu
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ali Sevinç, dere kenarında ölü bulundu. Sevinç'in yanında bonzai adlı uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.
Acarlar Mahallesi 15 Sokak'taki dere kenarında, bugün saat 08.00'de, evli ve 1 çocuk babası Ali Sevinç'in cesedi bulundu. Sabah dere kenarından geçen vatandaşların görerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede, Sevinç'in yanında bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde bulundu. Acarlar Sebze ve Meyve Hali'nde at arabasıyla taşımacılık yaparak geçimini sağladığı belirtilen Sevinç'in cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olay yerinden görüntü
Ali Sevinç'in fotosu
Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın),
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Bursa'da araç altında kalan tamirci ağır yaralandı
BURSA'da, bir kişi tamir etmeye çalıştığı kamyonetin altında kalarak yaralandı, arkadaşı ise son anda kurtuldu.
Kaza sabah 05.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit 31. blokta bulunan oto tamir dükkanında meydana geldi. 43 yaşındaki Hakan Usta ve Zekerya Demir, Ümit T.'ye ait 34 ZY 0480 plakalı kamyoneti tamir etmek için ön kısmını krikoyla kaldırıp sehpayla sabitledi. Aracın altına giren Hakan Usta, Ümit T.'ye aracı çalıştırmasını söyledi.
Ancak Ümit T.'nin aracı vitesteyken çalıştırması sonucu, kalmyonet bulunduğu yerden Hakan Usta'nın üzerine düştü. O sırada Usta'nın yanında çalışan Zekerya Demir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başı aracın altında sıkışan Hakan Usta, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usta'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kazada aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Zekerya Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin aracın dinamosunu söktüğünü, Hakan Usta'nın da tamir ettiğini söyledi. Aracın düşmemesi için kriko ve sehpa koyduklarını belirten Demir, "Aracı test etmek istediğimiz sırada benim vücudumun yarısı aracın altındaydı, Hakan usta ise aracın altından şoför koltuğunda oturan araç sahibine seslendi ve gaza basmasını söyledi. Araç sahibi aracı boşa almamış, arkadan itişli olan araçta, gaza basınca araç öne doğru kaydı ve Hakan Usta'nın kafasının sıkıştığını gördüm, ben bir saniye ile kurtuldum. O sırada hemen krikoyu aracın altına sokmaya çalıştım, baktım zaman geçecek o can havli ile aracı kaldırdım Hakan Usta çırpınarak aracın altından kafasını kurtardı. Hemen çevreden yardım istedim. Gece geç saatlerdi, araç sahibi panikledi ve bir köşeye gitti. Benim yanımda çalışan Harun usta geldi onunla beraber ambulansı aradık, 3 dakikada geldi. Doktorların söylemesine göre Hakan Usta'nın yüzündeki neredeyse tüm kemikler kırık." dedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit T.'yi gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Son anda kurtulan Zekerya Demir röp
-Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,-
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