Dha Yurt Bülteni-2

1)ESKİŞEHİR'DE KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ



ESKİŞEHİR'deki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.



Olay saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7'nci Cadde'deki Ali Güven Karagöz'e ait kağıt ve ambalaj fabrikası deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Büyükşehir Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olay sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığını, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.



2)FETÖ İMAMLARINA OPERASYON: 85 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



KONYA merkezli 23 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik aralarında örgüt imamı olduğu ileri sürülenlerinde bulunduğu 85 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden 6 etapta gözaltına alınan 285 şüphelinin ifadeleri ve polisin çalışmaları neticesinde, örgütün üst düzey yönetiminde il, ilçe imamı, büyük, küçük bölge imamı, ünite imamı, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü, arama tarama mesulü, bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, eyalet muhacir mesulü, mütevelli grubu sohbet hocası, ser rehber gibi pozisyonlarda görev aldığı belirlenen 85 kişi hakkında Konya ili yöneticiliğini yapmak, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 16 şüphelinin de aynı suçtan daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



(ÖZEL)



3)UMUDUN BİTTİĞİ ANDA ARANAN KARACİĞER BULUNDU



ANTALYA'da 4 aydır hastanede yatan ve nakil için karaciğer bekleyen siroz hastası 58 yaşındaki Nuri Atasoy, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki A.Y.'nin karaciğeriyle hayata tutundu. Bir otelde çalışan Nuri Atasoy, karaciğer naklinden sonra kendini çok iyi hissettiğini belirterek, "Bu kadar büyük bir ameliyattan 4 gün sonra ayağa kalktım. Bağışçı aileden de, buradaki hekimlerimizden Allah razı olsun" dedi. Oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne 80 yaşındaki Yüksel Atasoy duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirtti. Yüksel Atasoy, "Oğlum 4 aydır hastanede yatıyordu. Ümidimiz kesilmişti. Allah doktorlarımızdan ve bağış yapanlardan razı olsun. Ölünceye kadar o bağışçıya dua edeceğim" diye konuştu.



AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ



Nakil operasyonunu gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği Genel Cerrahi Başasistanı Op. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 4 aydır Gastroentroloji Kliniği'nden yattığını söyledi. Op.Dr. Tuğrul Çakır şu bilgileri verdi:



"Hepatit B zemininde gelişen karaciğer sirozuydu. Son dönemde tablosu daha da ağırlaşmaya başlamıştı. 4 gün önce Konya'dan yapılan bir kadavra bağışı ile saat 02.00'de ameliyata aldık. Ameliyat saat 10.00 gibi bitti. Hasta ameliyattan 24 saat sonra mobilize olmaya başladı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Takılan karaciğer de görevini icra etmeye başladı. Genel durumu iyi."



4)YENGESİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde O.B.,cezaevinde olan ağabeyinin karısıyla gönül ilişkisi kurduğu iddia edilen arkadaşı 30 yaşındaki Ali Demir'i başından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



Olay, Yenimescit Mahallesi'ndeki Karanlık Dere mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, O.B., cezaevinde olan ağabeyinin karısıyla gönül ilişkisi kuran arkadaşı Ali Demir'i konuşmak için Karanlık Dere mevkiindeki ormanlık alana çağırdı. Ali Demir, 17 SL 714 plakalı hafif ticari aracıyla ormanlık alana giderek O.B.'yi beklemeye başladı. Bu sırada O.B. yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle araçta bekleyen Demir'i başına 5 el ateş ederek vurdu. Ali Demir hayatını kaybederken, O.B. olayda kullandığı av tüfeğiyle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. O.B.'nin cinayeti itiraf etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Demir'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısı O.B.'nin, pazarlamacılık yapan Ali Demir ile daha önce birlikte çalıştıkları bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



5)EŞEK SÜTÜNÜN LİTRESİNİ 120 LİRADAN SATIYOR



KONYA'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde elde ettiği 50 litre sütü, litresini 120 liradan satıyor. Eşek sütünün kanser hücrelerini azalttığını ilişkin gazetede haber okuyunca çiftlik kurduğunu belirten Taşçı, ürettiği sütün büyük bölümünü cilt kreminde kullanılmak üzere kozmetik sanayisine pazarladığını söyledi.



Eskiden belde statüsünde olan Gölçayır Mahallesi'nde oturan çiftçi 60 yaşındaki Fevzi Taşçı, yakalandığı gırtlak kanseri hastalığına çare ararken, 2 yıl önce bir gazetede eşek sütünün kanser hücrelerini azalttığı yönünde haber okudu. Bunun üzerine 10 adet eşek alıp, eşeklerden elde ettiği sütü içmeye başladı. Ardından eşek sütüne ilginin fazla olması üzerine eşek çiftliği kurmaya karar veren Taşçı, şu an çiftlikteki 200 eşekle günlük 50 litre süt üretiyor.



Çiftliği yaklaşık 80 bin liraya mal ettiğini ve eşeklerin çoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal ettiğini ifade eden Taşçı, "2 yıl önce okuduğum bir haberden etkilenerek kendi eşek çiftliğimi kurdum. İlk olarak hayvanların yaşamsal alanına uygun bir yer temini ve 10 eşekle işe başladım. İlk başladığım sıralar hobi olarak, kendi hastalığıma çare olsun diye düşünmüştüm. Ancak ülkemizin birçok yerinden gelen eşek sütü temini istekleri üzerine küçük olan çiftliği genişletmeye karar verdim. Eşeklerin çoğunu Kıbrıs'tan getirdim. "dedi.



Eşek sütünün, besin değeri bakımından anne sütünden daha iyi olduğu yönünde bilgiler edindiğini belirten Taşçı, "Eşek sütünün birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Kanser hücrelerini azalttığı, egzama, mide ve bağırsak hastalıklarını faydalı olduğu söyleniyor. Bu nedenle de talep fazla."diye konuştu.



EŞEK SÜTÜ KOZMETİK SANİYEDE KULLANILIYOR



Günlük yaklaşık 50 litre süt ürettiğini ifada eden Taşçı, şunları söyledi:



"Gelen talebe göre, toplu ya da perakende olarak satış yapıyorum. Litresini 120 liradan satıyorum. Sattığım kuruluşlar arasında İstanbul'daki bazı kozmetik fabrikaları da var. Kozmetik sanayide cilt kremlerinde ve güzellik maskelerinde kullanılıyor."



Taşçı, önümüzdeki günlerde çiftliğini daha genişletip, kurumsal olarak faaliyetini sürdürmek istediğini bunun içinde devletten destek beklediğini belirtti.



6)TURFANDA KARADUTUN KİLOSU 10 LİRA



ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde havanın ısınmasıyla birlikte karadut ağaçları mevsimin ilk meyvesini verdi. Turfanda karadutun kilosu 10 liradan alıcı buluyor.



Gazipaşa'da üreticiler alternatif olarak karadut üretimi yapıyor. Bahçe olarak yaygınlaşmasa da ilçede 26 dekar alanda 40 ton karadut elde ediliyor. Ağacın büyüklüğüne göre 20 ile 120 kilo arasında verim sağlanıyor. Her bahçede 7 ile 10 arasında değişen ve 'yediveren' olarak da bilinen dut ağacı bulunuyor. Turfanda karadut, kilosu 10 liradan satılıyor.



40 TON REKOLTE



Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Turfanda ürünlerimizden yediveren olarak da bilinen karaduttan verim almaya başladık. Gazipaşa'da 26 dekar alanda 40 ton rekolte elde ettiğimiz siyah dut olgunlaşmaya başladı. Turfanda olan ürün şu anda 10 liradan alıcı buluyor. İlerleyen dönemlerde fiyatında düşüş yaşansa da üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlıyor" dedi. Üretici Abdurahman Torun, bahçesinde 10 ağacı olduğunu belirterek, "Hasadına başladık, 10 liradan alıcı buldum ve satıyorum" diye konuştu.



7)SİVAS'TA ŞİKAYET PATLAMASI YAŞANAN MOTOSİKLETLERE OPERASYON



SİVAS'ta şikayet üzerine trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 7 motosiklet trafikten men edilirken, 15 motosiklet sürücüsüne de çeşitli sebeplerle para cezası uygulandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin abartı egzoz takarak çevreye rahatsızlık vermeleriyle ilgili oluşan yoğun şikayetler üzerine dün gece kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Uygulamada motosikletlerin trafik tescil belgesi, sürücü ehliyetleri ve plaka denetimi yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada kontrol edilen 30 motosikletten 7'si trafikten men edilirken, 15 motosiklet sürücüsüne de çeşitli sebeplerle para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "İlimizde motosikletlerle ilgili olarak yapılan şikayetler had safhaya ulaştı. Bu motosikletler abartı egzoz takmak suretiyle gürültü çıkartıp halkımızı rahatsız etmektedir. Yakalamış olduğumuz motosikletlerin çoğunun plakalarının olmadığını, tescillerinin olmadığını, ehliyetlerinin olmadığı gördük. Uygulamada kontrol ettiğimiz motosiklet sayısı 30, trafikten men edilen sayısı 7, ceza yazılan motosiklet sayısı ise 15'dir. Bundan sonra da bu şekilde uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.



8) DAĞCILAR, BOLKARLAR'DA ZİRVE YAPTI



TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu üyesi dağcılık kulüplerinin ortaklaşa düzenledikleri Bolkar Dağı'nın 3 bin 524 metre yüksekliğindeki Medetsiz zirvesine kış tırmanışı geçekleştirildi.



'Kar Erimeden Medetsiz' etkinliği kapsamında Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü, Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü, Everest Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Toros Dağcılık Kulübü, Ereğli Dağcılık Kulübü ve Mersin Dağcılık Spor Kulübü üyelerinin katıldığı zirve tırmanışı 14 saat sürdü. Hava sıcaklığının eksi 13 derecede olduğu, yağmur, kar, tipi ve yoğun sis altında başlayan tırmanışa 42 dağcı katıldı. Zirveye yaklaştıkça artan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle 14 sporcu kamp alanına geri döndü. Dik yokuş ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü zirve tırmanışını GPS cihazlarının yardımıyla 28 dağcı tamamladı.



Prodoss Dağcılık Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Everest Dağcılık Kulüp Başkanı Fatih Kurt, ve ÇÜGEZ Dağcılık Kulüp Başkanı Rıza Dinçer ortak açıklamalarında şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye Dağcılık Federasyonuna üye dağcılık kulüpleri olarak ortaklaşa düzenlediğimiz Bolkar Dağları'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Medetsiz'e kış tırmanışı gerçekleştirdik. Sporculara oldukça zor koşullarda müthiş bir performans ile çok güzel bir dayanışma örneği göstererek enerjisi yüksek bir tırmanış gerçekleştirdikleri için teşekkür eder."



