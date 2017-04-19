Dha Yurt Bülteni-2
HELİKOPTER ENKAZINDAN 12 ŞEHİDİN CENAZELERİ ALINDI1)12 ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİTUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden dün öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, bu sabah olay yerinden...
HELİKOPTER ENKAZINDAN 12 ŞEHİDİN CENAZELERİ ALINDI
1)12 ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden dün öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, bu sabah olay yerinden alınarak Elazığ'da hastaneye kaldırıldı. Pülümür'ün Kocatepe Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazeleri ancak bugün saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı. Dün jandarma ve AFAD ekiplerinin ulaştığı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan, ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri, bu sabah havanın açmasıyla birlikte bölgeye inebilen sikorsky helikopterlerle alındı. Helikopter şehitleri hakim Onur Alan, komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede'nin cenazeleri Elazığ'a götürüldü..Şehitlerin cenazelerini taşıyan sikorsky helikoptere, taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü. Kaza bölgesinde dondurucu soğukta gece boyu bekleyen jandarma ve polis özel harekat timlerinin de dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül Köyü'ne giderek burada kaldıkları öğrenildi.
12 ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında hava muhalefeti nedeniyle dün düşen helikopterde şehit olan 12 şehidin naaşı bugün sabah saatlerinde Elazığ'a getirildi. Burada yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle 12 şehidin naaşı memleketlerine uğurlanacak. Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düşen helikopterde şehit olan 12 şehidin naaşı helikopterlerle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi. Helikopterden alınan şehit naaşları ambulanslarla hastane morguna getirildi. Burada yapılacak otopsinin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanacak. Şehit naaşlarının getirildiği üniversite kampüsü içerisinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Cenazelerin getirildiği Fırat Üniversitesi'ne Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve askeri yetkililerin de geldiği göründü.
Görüntü Dökümü
-------------------------ELAZIĞ
-Helikopterlerin üniversiteye gelişi
-Alınan güvenlik önlemleri
-Şehit naaşlarının ambulansla morga getirilmesi
-Genel ve detay görüntüler
Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin enkaz bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan görüntü
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Ferit DEMİR ELAZIĞ-TUNCELİ -
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2)MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLDÜRÜLEN KADININ ERKEK ARKADAŞI İNTİHARA KALKIŞTI
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphesiyle aranan erkek arkadaşı H.Ö. ise polisin ikna çabalarını reddederek kendi boğazını bıçakla keserek ağır yaralandı. Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Nuran Soydinç, oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki merdiven boşluğunda boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Sesler üzerine çıkan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Nuran Soydinç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.
KENDİ BOĞAZINI KESTİ
Polis cinayet şüphelisini araştırırken, olay yerine gelen Nuran Soydinç'in ilk eşinden olan oğlu Ş., bağırarak annesinin erkek arkadaşı H.Ö. hakkında küfür etmeye başlayınca polis cinayeti H.Ö.'nün işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. H.Ö.'nün olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta oturduğunu belirleyen polis eve giderek arama yaptı. İçeride kimsenin bulunmaması üzerine H.Ö.'nün cep telefonuna ulaşan polis, irtibat kurmaya çalıştı. H.Ö.'nün olay yerinin yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı çevresinde olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti. H.Ö.'yü bulan polis adamı ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşı çıkan H.Ö. yanındaki bıçakla boğazını keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralı halde hızla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ö. ameliyata alındı. Durumu ciddi olan H.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.İkinci eşinden boşanma aşamasında olan Nuran Soydinç'in bu süreçte bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan H.Ö. ile tanışıp arkadaş olduğu ileri sürüldü. Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın ardından ise H.Ö.'nün Nuran Soydinç'in boğazını keserek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntüler
Nuran Soydinç'in yaşadığı daire
Akrabalarının olay yerine gelişi
Apartmanın etrafında polisin suç aleti araması
Nuran Şoydinç'in oğlu Ş.'nin olay yerine gelerek H.Ö.'nün adını söylemesi
Polisin H.Ö. ile irtibat kurması
H.Ö.'nün evinin kapısının kırılarak içeri girilmesi
Olay yerinden Nuran Soydinç'in akrabalarının çıkması
Kızının evden ayrılması
Kadının cenazenin eve götürülmesi
Kızının feryatları
Cenaze aracının olay yerinden ayrılması
Hastaneye ambulansın gelmesi
Hastanenin dış plan görüntüsü
02.46
Haber-Kamera Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),
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3)AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇEKİM HATALARINDAN KLİP HAZIRLADI
AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, referandum öncesi anayasanın değişen maddelerini anlattığı videolardaki çekim hatalarından klip hazırladı. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, referandum öncesi kısa videolar hazırlayarak bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve Youtube'a yükledi. Dağ, videolarda anayasanın değişen maddelerini anlatmak için kamera karşısına geçti ve animasyon tekniğini kullandı. Hamza Dağ, referandumdan sonra çekim hatalarından oluşan 2 dakika 18 saniyelik bir video daha hazırladı. Dağ'ın "Bu bir baştan başlayanların hikayesi" dediği klipte sürekli "Baştan alıyorum" diyerek, aynı sözü tekrarlaması dikkat çekti. Hamza Dağ, hata yaptıkça güldüğü görüntüleri de klibe koydu. Klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı. DHA'ya yaptığı açıklamada klipleri sosyal medya uzmanı arkadaşlarıyla birlikte hazırladığını belirten Dağ, şunları söyledi:
"Anayasa oylamasını en iyi anlatabilecek yöntemi bulmaya çalıştık. Diğer propaganda araçlarıyla bu kadar kişiye ulaşmamız mümkün değildi. Esprili bir dil ve animasyon teknilğini de kullandık. Türkiye genelinde 7.5 milyon kişiye eriştik, videoları 5 arkadaşımla birlikte İzmir Bayraklı'da bir ofiste çektik. İlk çekimlerde zorlandım ama diğerleri rahattı. Bu tarz propagandayı ilk kez kullandık, bizden sonra uygulayanlar oldu."
Görüntü Dökümü
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Hamza Dağ'ın hazırladığı klip.
İZMİR/DHA
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4)GÜLSİN ONAY, PİYANOSUYLA BÜYÜLEDİ
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün (AKOB) katkılarıyla düzenlenen konserde sahne alan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansı ile dinleyenleri büyüledi. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konser öncesi konuşan AKOB Başkanı Fazıl Tütüner, Onay'ın dünyanın 76 ülkesinde konser vererek önemli başarılara imza attığını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde farklı unvanlarla tanınan Onay'ın Mersin ile farklı bir bağlantısının olduğunu anlatan Tütüner, "Bu kentte 1994 yılında ilk konserini veren Gülsin Onay, o günden bugüne 58 kez Mersin'e geldi. Bu nedenle de Mersin ile bir gönül bağı var. Bir dünya sanatçısının Mersin ile olan bağlantısı bizleri mutlu ediyor" dedi.
Konuşmanın ardından sahne alan Onay, Adnan Saygun, Chopin, Beethoven, Ravel gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini pinosuyla seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda AKOB Başkanı Tütener, gecenin anısına Onay'a palet ve çiçek vererek teşekkür etti. Konserin ardından hayranları ile bir araya gelen Onay, onlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü
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Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner konuşurken
Gülsin Onay sahneye gelirken
Onay otururken
Onay'ın piyano çalmasından genel ve detay
Onay'a plaket verilirken
(BOYUT: 276,48 mb) (SÜRE: 03,29 dk)
(Haber-Kamera Mustafa ERCAN/MERSİN,
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5)KAMYON SERVİS ARACINA ÇARPTI: 5 YARALI
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde kamyonun yol kenarında duran servis aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Eyüp Örs idaresindeki 41 BF 993 plakalı kamyon yolun kenarında duran sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 5290 plakalı servis aracına çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kamyonda babasıyla birlikte yolculuk eden Abdulsamet Örs bir aracın kendilerini sıkıştırdığını duramadıklarını ve yol kenarında bekleyen servis minibüsüne çarptıklarını söyledi.
Görüntü Dökümü
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Kamyondan görüntü
Minibüsten ve yoldan görüntü
Ekiplerin çalışma yapması
Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), -
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