Dha Yurt Bülteni-2

1)SEÇİM KAVGASINDA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SANDIKTAN 'EVET' ÇIKTI







DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi'nde dün yapılan referandum oylaması sırasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü Yabanardı Köyü'ndeki 1115 nolu sandıkta 52 'evet', 23 'hayır' ve 1 geçersiz oy çıktı. Bu sandıktaki seçmenlerden arken, 88 seçmen ise oy kullanmadı.



Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği sandıktan 'evet' çıktı. Köy okulunda kurulan ve 164 seçmeni bulunan 1115 nolu sandıkta oy verme sırasında çıkan, silahın da kullanıldığı kavgada Abdülrezzak, İdris ve Şehmus Yıldız yaşamını yitirdi. Bu sandığa kayıtlı seçmenlerden 88'i oy kullanamazken, kullanılan 76 oyun 52'si 'evet', 23'ü 'hayır' çıktı 1 oy da geçersiz sayıldı.



Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), -



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2)CHP İL BAŞKANI KESKİN: TÜRK HALKI BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BENİMSEMEDİ







KAYSERİ'de referandum sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Türk halkı başkanlık sistemini benimsememiştir. Referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, "Seçim adaletsiz oldu. Devletin bütün olanaklarını kullanan, kural tanımayan, yasa tanımayan ve insanlara saldıran bir seçim süreci yaşandı. Sonuçlar çok muamma. Anayasa değişikliğinde bu oranların konuşulması soru işareti. Şu anda Türkiye'nin yüzde 60 sandıklarına CHP itiraz etti. Mühürsüz oylar çıkmaya başladı. Bu kadar kritik puanlarda bunlar çok önemlidir. Birin altına düşen rakamlarda dolayı itiraz ediyoruz. Türk halkı başkanlık sistemine hayır demesini itiraz sonuçlarında göreceğiz" dedi.



Milliyetçi seçmenlerin Kayseri ve Türkiye'de gereğini yaptığını ifade eden İl Başkanı Keskin, "Halkın verdiği oylarla siyasilere verdiği mesaj, Türk halkının başkanlık sistemini benimsemediğidir. Referandumda parti ve lidere karşı bir oy kullanımı yapıldı. Kayseri'de bizim hedefimiz yüzde 35 civarında idi. Türk halkı halen bu anayasa değişikliğine rakamsal olarak 50 virgüllü oylar vermiş olsa geçit vermemiş benimsememiştir. Türk Milliyetçileri Kayseri'de ve Türkiye'de gereğini yapmış liderlerine karşı duruşunu göstermiştir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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CHP İL Başkanı Feyzullah Keskin'in açıklaması



Kayseri adliyesine getirilen oy çuvalları ve sıra bekleyen sandık müşahitleri



Detay görüntü



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,



16.04.2017 - Haber Kodu : 170416340



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3)İZMİR'DE PROTESTOYA TOMA'LI MÜDAHALE



İZMİR'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından bir grup vatandaş yürüyüşe geçerek protesto gösterisi yapmak istedi. 'Dağılın' çağrısına aldırış etmeyen gruba polis müdahale ederken, 4 kişi gözaltına alındı.



Bornova Küçükpark'ta toplanan grup tencere tava çalarak referandum sonuçlarını protesto etti. Polisin gösterinin izinsiz olduğunu belirterek izin verilmeyeceğini bildirdi ve 'Dağılın' uyarısı yaptı. Buna rağmen göstericiler yürümek istedi. Hükümet aleyhine slogan atan gruba çevik kuvvet polisi biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, 4 gösterici gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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Göstericilerden görüntü



Polisin müdahalesinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,



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4)SANDIKLI'DA 'EVET' KUTLAMASI



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde halk oylamasından 'evet' sonucu çıkmasının ardından kutlama yapıldı.



Sandıklı'da halk oylamasından 'evet' sonucunun çıkmasının ardından belediye binası önünde toplanan bir grup kutlama yaptı. Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl ile Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, kalabalığa teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra belediye önünde mahalli sanatçılar tarafından çalınan davul eşliğinde grup oynarken, havai fişek atıldı.



Belediye önündeki kutlamalar sonrası bir grup yine davul eşliğinde Belediye Meydanı'ndan başlayıp İstasyon Caddesi ve Dinar Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş yapanların arkasından da yaklaşık 100 araçlık konvoy klakson çalarak takip etti. Kutlamalar tekrar Belediye Meydanı'nda toplanılmasıyla sona erdi.



Görüntü Dökümü



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Belediye meydanında toplanan vatandaşlar



Havai fişek atılırken



Vatandaşın yürüyüşünden



Araç konvoyu



89 MB /// 01.13"



HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



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5)KALP KRİZİNDEN ÖLEN KÜÇÜK YAĞMUR'UN ANNE VE BABASINA DAVA







İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, 57 yaşındaki Tuncay Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen ve duruşmada sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden öldüğü belirtilen 9 yaşındaki Yağmur K.'nın babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F. hakkında, sanığın kızı T.A.'ya saldırdıkları iddiasıyla, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.



Kızılay Mahallesi'nde oturan ilkokul öğrencisi Yağmur K., geçen 29 Temmuz akşamı, babasından izin alıp komşularının kızı G.A. ile balkonlarında oynamaya gitti. Oyun sırasında yaşadıkları tartışma nedeniyle arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K.'nın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada, hem de evin salonunda, torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak, karşıdaki evlerine gitti.



STRESE KALBİ DALANMADI



Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra Tuncay Ç. hakkında, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur K., ilk duruşmadan iki gün önce, geçen 21 Kasım'da kalp krizinden yaşamını yitirdi. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık Tuncay Ç.'yi tutukladı. Yağmur K.'nın kalp krizinden öldüğü, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla da kesinlik kazandı. Davanın geçen ay yapılan üçüncü duruşmasında ise, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan 3 çocuk babası servis şoförü sanık Tuncay Ç. tahliye edildi. Yeni rapor alınması için dosya, İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderildi.



AİLEYE 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Kızlarının ölümüne neden olmakla suçladıkları Tuncay Ç.'nin serbest bırakılmasına büyük tepki gösteren Yağmur K.'nın ailesini şoke eden ikinci haber de yine savcılıktan geldi. Duruşma öncesinde kalp krizinden ölen Yağmur K.'nın babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F. hakkında, sanığın kızı T.A.'ya saldırdıkları iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ailenin önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim önüne çıkacağı belirtildi.



OLAYYA İLGİLİ ARŞİV GÖRÜNTÜLER



Taylan YILDIRIM/İZMİR -



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