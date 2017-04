Dha Yurt Bülteni-2

1)BİNGÖL'DE 8 İLÇEDEKİ, 23 BÖLGEDE GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLANI



BİNGÖL Valiliği, merkez dahil 8 ilçedeki 23 bölgede 16 Nisan- 30 Nisan 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesinin ilan edildiğini duyurdu. Yayladere İlçesi'nde sürdürülen operasyonda, bir ev ile bir sığınakta yapılan aramalarda, örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.



Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenece operasyonlar nedeniyle 16- 30 Nisan tarihleri arasında geçici güvenlik bölgesinin ilan edildi. Bingöl Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Merkez dahil 8 ilçede 23 bölgede 16 Nisan - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır" denildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölge isimleri ise şöyle sıralandı: "İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi bölgelerinde, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesinde; Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesinde; Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesinde; Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesinde; 16 Nisan - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."



EVDE VE SIĞINAKTA YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU



Öte yandan valilik tarafından yapılan başka bir yazılı açıklamada ise Yayladere İlçesi'nde düzenlenen terör operasyonları kapsamında, Alınyazı Mahallesi'ndeki bir evde ve bulunan bir sığınakta yapılan aramada, PKK'ya ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek, "Bingöl İli Yayladere ilçesinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kığı 2'İnci Jandarma Komandı Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Bingöl ili Yayladere İlçesi Alınyazı Mahallesinde; 14 Nisan 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-21 Operasyonu kapsamında ev aramasında; 2 jeneratör, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, 12 kg'lık 4 mutfak tüpü, 15 Nisan 2017 günü 1 sığınakta; 1 met, 5 kg patates, 10 kumanya, 1 şampuan, 15 poşet içecek tozu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" bilgisine yerverildi.



BİNGÖL,



2)ŞANLIURFA'DA PARK HALİNDEKİ 5 ARAÇ KUNDAKLANDI



ŞANLIURFA'da, park halindeki 5 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.



Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yan yana park halinde bulunan 4 otomobil ile bir hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişiya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlar, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören araçların sahiplerinin 4'ünün öğretmen birinin ise cami imamı olduğu belirtildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polisin bilgisine başvurduğu araç sahipleri kimseyle husumetleri olmadığını söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



3)6 İLDE 200 CAMİNİN SADAKA KUTUSUNU ÇALDI



ALTI ilde 200'e yakın camide sadaka kutularından hırsızlık yapan 47 yaşındaki Ali Güler, Antalya'da yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Antalya'da son zamanlarda camilerdeki sadaka kutularından hırsızlık olaylarının artması polisin dikkatini çekti. Kent merkezinde 20 civarında camide meydana gelen hırsızlık ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu camilerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Polisin kimlik tespiti ve teknik takibi devam ederken şüpheliyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Ali Güler'in, camilere hırsızlık amacıyla gitmek için kullandığı çeşitli plakalardaki motosikletlerin de çalıntı olduğu anlaşıldı. Motosikletlerin plakalarını da takibe alan polis, Güler'in Burdur, Isparta, Denizli, İzmir ve Konya'daki camilerden de hırsızlık yaptığını tespit etti.



Şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerindeki rahat tavırları ise dikkate çekti. Çoğu camide cemaatin arasına karışıp arka saflarda duran Güler'in, namazın ortasında cemaatten ayrılıp sadaka kutularını kırdığı görüldü. Şüphelinin son girdiği caminin imamı E.M.'nin asılı ceketinin ceplerini kontrol ettiği, ardından ceketi giyip dışarı çıktığı görüldü. Ceketin cebindeki otomobil anahtarıyla imam E.M.'nin otomobilini açan Güler'in, cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtığı kameralara yansıdı.



Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin dün akşam saatlerinde gözaltına aldığı Ali Güler, ilk ifadesinde 200'e yakın caminin sadaka kutularından para çaldığını itiraf etti. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan incelemelerde 8 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu bulundu.



Ali Güler, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



4)NİF ÇAYI, ZEHİR SAÇIYOR TEPKİSİ



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bazı çiftçiler, kum ocaklarının ve sanayi tesislerinin Nif Çayı'nı atıklarıyla kirlettiğini öne sürdü. Hafta içinde denetimle birlikte kirliliğin azaldığını söyleyen çiftçiler, ancak haftasonu denetimin olmadığını bunu fırsat bilen tesislerin ise atıklarını çaya bıraktığını iddia etti.



İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde doğup Manisa'da Gediz Nehri'yle birleşen Nif Çayı'ndaki kirlilik, çiftçilerin tepkisini çekiyor. Çiftçiler, sorunu pek çok kez yetkililere bildirmelerine karşın çözülmediğini belirtti. Bölgede mısır, üzüm, domates ve karpuz yetiştiriciliği yapan çiftçiler, çare bulunmasını istedi.



"CANLI YAŞAMIYOR"



Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde çiftçilik yapan 69 yaşındaki Emin Akay, "Nif Çayı'ndaki durum rezillik. Bizim çocuklarımız burada yüzmeyi öğrendi. 1990'dan sonra Nif Çayı zehir akıyor. Kemalpaşa'nın, Turgutlu'nun pislikleri buraya geliyor. Mısırı, domatesi yiyen yok. Kendi malımızı, kendimiz yiyemiyoruz" dedi.



"ESKİDEN PLAJ GİBİYDİ"



Çiftçi Raşit Akkaya ise sorunu daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak bir değişim olmadığını söyledi. Denetimlerin sıklaştırılmasını ve arıtma tesislerinin devreye girmesini isteyen Akkaya, "Eskiden buralar plaj gibiydi. Tavuk ve büyükbaş kesimhanelerinin pislikleri buraya akıyor. Kum ocakları, fabrika atıkları en büyük zararı veriyor. Doğayı koruyalım diyorlar, ama söylüyoruz kimse ilgilenmiyor. Denizi de kirletiyor. Nif Çayı, Gediz Nehri ile buluşuyor. Oradan denize dökülüyor. Doğaya zarar vermiş oluyoruz. Arazilere büyük zararı var. Kışın çay taşıyor, pislikleri tarlaya bırakıyor. Cumartesi- pazar kimse ilgilenmiyor diye bütün atıksuyu salıyorlar. Suya girenlerde yaralar oluşuyor. Yan tarafta tahliye kanalı var. Devlet taşan suların tahliye için orayı açtı. Ama Turgutlu'nun bütün kanalizasyonu oraya akıyor. Oradan 50 bin, 100 bin dönüm arazi sulanıyor. Mecburen sulamak zorundayız. Kimyasallar toprağa giriyor. Turgutlu'da arıtma tesisi inşaatının başladığını duyduk, biran önce devreye girmesini istiyoruz" diye konuştu.



Bir diğer çiftçi Rıfat Apak ise geçmişte burada balık tuttuklarını belirterek, kirliliğinin hem köylünün sağlığını tehdit ettiğini hem de doğayı katlettiğini ifade etti.



5)HATAY' DA PASKALYA KUTLAMASI



HATAY'da yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar, kilisede düzenlenen ayinle 'Paskalya Bayramı'nı kutladı.



Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Ortodoks Kilisesi Ruhani liderlerinden Dimitri Dogum, Jan Delüller ile Kilise Vakıf Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okunurken, mum yakan cemaat üyeleri dilek tuttu. Ayin kilise bahçesinde gerçekleştirilen konfeti gösterisiyle sona erdi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Bu arada gerçekleştirilen ayin öncesi kilisenin yakın çevresine çok sayıda polis yerleştirilirken, kilise girişinde tüm cemaat üyeleri teker teker arandı. Kilise etrafı bariyerlerle çevrilirken, başta kilisenin çatısı olmak üzere yakın çevredeki binaların çatısına özel harekat polisleri nöbet tuttu.



6)TURFANDA YENİ DÜNYA MEYVELERİ OLGUNLAŞTI



ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde hava sıcaklığını artmasıyla birlikte yeni dünya ağaçları meyve verdi. Turfanda yeni dünya meyvesi kilosu 10 liradan alıcı buluyor.



Anavatanı Çin olan 'Malta eriği' ya da 'yeni dünya' adıyla bilinen meyveyi, Gazipaşalı çiftçiler bahçelerde yetiştiriyor. Bölgede üretimi yaygın olmasa da her çiftçinin bahçesinde birden fazla ağaçta yeni dünya meyvesi yetişiyor.



KİLOSU 10 LİRA



Son dönemde havanın ısınmasıyla birlikte ilçe merkezi Korubaşı Mahallesi'ndeki yeni dünya meyveleri olgunlaşmaya başladı. Az sayıda yetişen turfanda yeni dünya meyveleri ise kilosu 10 liradan alıcı bulmaya başladı. Bazı üreticiler ilçe pazarlarında kendileri götürüp satarken, bazıları ise pazarcılara vererek aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ilçede kayıtlı 2550 yeni dünya ağacı olduğunu ve bunlardan 1800'ünün meyve verdiğini belirtirken, ağaç başı ortalama 30 kilo verim elde edildiğini kaydetti.



"BU YIL ERKEN YETİŞTİ"



Korubaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Halise Yıldız, kendisine ait bahçesinde portakal, karadut, avokado, limon ve mandalinanın yanında yeni dünya meyvesi de yetiştirdiğini söyledi. Mevsimin ilk meyvelerinin bu yıl erken yetiştiğini aktaran Yıldız, "5 ağacım var. Bahar mevsimiyle birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak havanın da etkisiyle 'yeni dünya' ağaçlarımın meyveleri 1 hafta önce olgunlaştı. Gelen misafirlerimize ikram edip, torunlarımla birlikte yiyoruz. Turfanda olarak olgunlaşan meyveleri 10 liradan satıyoruz" dedi.



7)KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde kağıtçı çocukların kamyonetin kasasına yükledikleri çuvalların üzerindeki yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.



Yaşları 10 ile 15 arasında değişen 10 çocuk, trafik ışıklarında durup tekrar hareket eden kamyonetten düşme tehlikesi atlattı. Çocukların biri çuvalların üzerinde ayağı kalkıp, Türk Bayrağı açarken diğerleri de çevreye gülücükler dağıttı. Kamyonet daha sonra üzerindeki çocuklarla hareket edip gözden kayboldu.



(ÖZEL)



8) 15 TEMMUZ ÇİZGİ ROMAN OLDU



ADANALI karikatürist Erbil Işın, 15 Temmuz darbe girişimini çizgi roman haline getirdi.



57 yaşındaki karikatürist, darbe gecesi yaşananları 100 sayfalık çizgi romanında anlattı. Evinin bir bölümünü resim atölyesi haline getiren Işın, çizgi romanını 15 Temmuz 2017'den önce bitireceğini söyleyerek, kitabının vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmasını istedi.



Bugüne kadar çok sayıda çizgi roman hazırladığını anlatan Işın, daha önce de darbeler gördüğünü, ancak o gece Şehit Ömer Halisdemir'in kahramanlığından etkilendiğini belirterek şöyle dedi:



"Ömer Halisdemir şehit edilince çok üzüldüm, ağladım. O geceden sonra bu eseri yapmaya karar verdim. Bu bir çizgi roman ama belgesel niteliğinde olacak. Bu romanı yapmamdaki gayem 15 Temmuz gecesinde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak. Devlet büyüklerimiz bunu bastırsın, halka ücretsiz olarak dağıtsın."



