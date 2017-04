Dha Yurt Bülteni-2

AFYONKARAHİSAR'DA YAĞ FABRİKASINDA PATLAMA VE YANGIN (EK)



1)FABRİKA YANGININDA 2 KİŞİ YARALANDI



Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 3. Sokak'taki yağ fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında işçiler 36 yaşındaki Yusuf Kalaycı ile 30 yaşındaki Sedat Taşar yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler ambulanslarla hastanelerde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yanı sıra çevre belde ve belediyelere bağlı ekiplerin zaman zaman patlamaların da olması nedeniyle alevleri güçlükle kontrol altına aldı.



AFYONKARAHİSAR/DHA



2)DİYARBAKIR'DA 1 PKK'LI ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ







DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda bir terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken, örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve 14 ton 933 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 11 Nisan günü Lice İlçesi'nin kırsalında PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların tamamlandı. Operasyon kapsamında bir terörist etkisiz hale getirilirken, rgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve 14 ton 933 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lice İlçesi güneyinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini arayıp bularak etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanan araçları ve hazırlanan el yapımı patlayıcıların ele geçirmek ve etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, 11 Nisan 2017 Salı günü saat 20.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonunu 13 Nisan 2017 Perşembe gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş. Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan 9 köy ve 3 mezrada toplam 310 ev ve eklentisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden gerçekleştirilen adli arama faaliyeti neticesinde, 4 terörist işbirlikçisi ve daimi arama kaydı bulunan 8 şahıs olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmış, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakılmış" denildi.



BOMBALI ARAÇ YAPIMINDA KULLUNILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN 3 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon kapsamında, PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcının yanı sıra, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirelen yağmalanan 3 aracın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 6 adet Tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet şarjör, 1.078 adet muhtelif fişek 1018 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 48 adet tabanca], 1 adet silah dürbünü, 23 takım leşker kıyafeti, 1 adet güneş paneli, 1 adet kütüklük, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet fotoğraf makinesi, 9 adet kayıp/sahte plaka, 450 kilo muhtelif yiyecek maddesi, 25 adet ev yapımı konserve, 45 adet konserve, 100 kilo un, 5 kilo makarna, 18 kilo zeytin, 2 kilo çay, 43 adet bisküvi, 2 kilo bulgur, 5 kilo turşu, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi, 5 adet serum, 50 adet enjektör, 5 adet flaster bant, 2 şişe batikon, 1 çuval ilaç ile 1 adet ilk yardım çantası ile örgütsel doküman ele geçirilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiş. Teröristlerce 150 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 5 adet el yapımı patlayıcı 8 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği ve 65 adet elektrikli fünye tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 3 araç ele geçirilerek, adli işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlıklarına nakledilmiştir" denildi.



15 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Valilik açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, 13 bin 511 kilo toz, 1 bin 422 kilo kubar olmak üzere toplam 14 bin 933 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu maddeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alındığı belirtildi.



14 KÖYDE YASAK KALKTI



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan başka bir yazılı açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 14 köyde dün saat 06.00'da uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının bugün saat 08: 00 itirabariyle kaldırıldığı duyuruldu.



Görüntü Dökümü



-Uyuşturucununu kamyona yüklenmesi



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: DİYARBAKIR, -



3)İLAÇ PARASINI VEREMEYEN KOCAYA MEYDAN DAYAĞI







BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde eşine kızan bir kadın, kocasını sokak ortasında dövdü. Öfkesi dinmeyen kadın, eline geçirdiği süpürgeyle de kocasının üzerine yürüdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen olay, geçen çarşamba günü saat 21.30'da, Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle eczaneye gelen aile, ilaç almak istedi. Polis karakolunun 50 metre yakınında meydana gelen olayda, eşinin üzerinden para çıkmadığı için sinirlendiği belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kadın, kocasına kızarak önce üstüne yürüdü. İlk olarak kocasını çekiştirerek yere düşüren kadın, ayağa kalktıktan sonra elleriyle vurmaya devam etti.



Birlikte geldiği takside bulunan bir yakının elindeki sebzeleri yere atan öfkeli kadın, daha sonra eczane önündeki süpürgeyi eline geçirip, kocasının üzerine yürümeye devam etti. Bir süre ailenin yakınında bekleyen taksici, ortam gerilince olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra öfkeli kadını, yanında bulunan yakını koluna girip olay yerinden götürdü. Eşinin öfkesine maruz kalan koca ise karısının peşine takılıp olay yerinden ayrıldı.



Görüntü Dökümü



Vatandaş kamerasıyla çekilen görüntü



(Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir),



4)TERS YOLA GİREN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, DİĞER OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI



ADANA'nın yöresel lezzetlerinden şırdan dolmasına olan talep son yıllarda hızla artarken, kentte her gece yaklaşık 20 bin şırdan tüketiliyor. Küçükbaş hayvan kesiminin azaldığı dönemde ise şırdan kıtlığı yaşanıyor, küçük tezgahlar şırdan bulamıyor.



Küçükbaş hayvanların midesinin bir bölümü olan 'şırdan' her hayvanda bir adet bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'de kesilen tüm küçükbaş hayvanların midesi Adana'ya getiriliyor. Bol suyla yıkandıktan sonra pirinç, salça, kimyon, pul biber, kıyılmış kuyruk yağı ve iç yağından oluşan harçla doldurulan şırdan, büyük tencerelerde en az 2 saat pişiriliyor.



'KITLIK' YAŞANIYOR



Türkiye'nin tüm şırdanları Adana'ya gelmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle 'kıtlık' yaşanıyor. Bu dönemlerde özellikle küçük tezgahlar, satacak şırdan bulamıyor. Sektörün eskileri, iç savaş çıkmadan önce Suriye'den de her gün şırdan getirildiğini ancak son yıllarda bunun mümkün olmadığını anlatıyor.



Kentin çeşitli yerlerine dağılmış yaklaşık 200 tezgahta tanesi 5-6 lirası arası satılan mumbar lezzetine yakın bir tadı olan şırdan, üzerine pul biber ve kimyon atılarak sıcak servis ediliyor. Akşam saatlerinde başlayan satışlar paçacılarda olduiğu gibi sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken, meşhur şırdancıların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.



Öte yandan önceki yıllarda Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 5 aylık bir araştırma yürütüp farklı yerlerden 31 şırdan dolması örneği topladı. Yapılan incelemede ise insana zarar verecek mikrop bulunamadı. Adanalıların şırdana olan ilgisi her geçen yıl artarken satışların iyi olması satıcı ve üreticileri sevindiriyor.



Görüntü Dökümü



ÖZEL



Şırdanların pişirildiği kazanlar



Satıcının şırdanı kazandan çıkarması



Şırdanların görüntüsü



Vatandaşların şırdan yemesi



Satıcı ile Röp.



Vatandaş ile Röp.



SÜRE: 03'17" BOYUT: 200 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



5)ŞOFÖRLERDEN 'SANDIK' TALEBİ



TOKAT Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, seçimlerde şoförlerin oy kullanamadığını belirterek, otobüs terminallerine ve kamyon garajlarında sandık kurulması gerektiğini söyledi. Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, oda binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, il genelinde 1500 otobüs ve kamyon şoförünün olduğunu ve seçimlerde yollarda oldukları için oy kullanamadığını söyledi. Şoförlerin oy kullanamadığı için mağdur olduklarını ifade eden Başkan Yakar, "Kamyon ve otobüs garajlarına birer sandık konulursa herkes hür iradesini kullanır. Şoförlerimiz yolda oldukları için oy kullanamadıklarını söylüyorlar. Seçim Kurulunun bunu ayarlaması gerekiyor" şeklinde konuştu. 1980 ile 2000 yılları arasında şoförlük yaptığını kaydeden Başkan Zeki Yakar, "20 yıl otobüs ve kamyon şoförlüğü yaptım. Ben hiç bir zaman oy kullanamadım. Kullanmak istesem de yolda olduğum için kullanamadım" şeklinde konuştu.



'18-20 YIL ÖNCE OY KULLANDIM'



Kent merkezinde özel bir firmada şehirler arası otobüs şoförlüğü yapan ve 20 yıldır değişik firmalarda araç kullandığını söyleyen 49 yaşındaki Kadir Arslan ise,"Her oy verme zamanı geldiğinde biz yollarda oluyoruz. Milli irade diyorlar. Bizim irademiz milli iradeye tecelli edemiyor. Biz oy kullanamıyoruz. Yurt dışında sandık kuruluyor. Bir haftadan fazla sandıklar orada duruyor. Orada ki yaşayan vatandaşlarımız oyunu kullanabiliyor. Ama biz kullanamıyoruz. Türkiye'nin değişik otogarlarında seçim sandığı kurulsa orada gelen kaptanlarda oyunu kullansa daha iyi olmaz mı? Biz oy kullanamıyoruz. Hangi partiye oy verdiğimiz önemli değil. Ama biz başkalarının seçtikleri tarafından yönetiliyoruz. Bu seçilenlerin arasında bizim seçme hakkımız kullanılmıyor. En son oyu ise 18-20 yıl önce kullandım" dedi.



Özel bir seyahat firmasının işletme müdürü Bülent Argun ise 100'den fazla çalışanlarının olduğunu kaydederek, "Seçim ve referandum olduğu zaman bu insanlar yolda oldukları için oylarını kullanamıyorlar. Diğer firmalarda da aynı sıkıntı var. Hiç olmazsa bu insanlardan kimlikleri karşılığında bulundukları il ya da ilçelerde oylarını kullanabilmelerini talep ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Şoförler Odası Başkanının açıklaması



-Otobüs şoförünün koınuşması



-İşletme Müdürünün açıklamaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ TOKAT,



(152 mb)



Görüntü Dökümü



7)DENİZ UÇAĞI İLK SEFERİNİ YAPTI



BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından Bursa ile İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin rotasına İzmir de eklendi. İlk deneme seferine katılan Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, İzmir Limanı'ndaki çalışmaların tamamlandığını, İstanbul- İzmir arasındaki tarifeli uçuşların 10 güne kadar başlayacağını söyledi. Konfor açısından bir endişelerinin bulunmadığına dikkat çeken Fidansoy, "İstanbul'dan İzmir'e diğer havayolu şirketlerini kullanarak gitmek isterseniz toplamda yaklaşık 4 saatiniz gidiyor. 4 saat beklemek yerine bizim uçağımızla 70 dakikada ulaşıyorsunuz. Ayrıca uçağımız çok yüksekte uçmadığı için manzarayı seyrederek seyahat ediyorsunuz" dedi. Fidansoy İzmir- İstanbul arası bilet ücretinin ise 250 TL olduğunu belirtti.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferleri, gelen talepler üzerine rotayı İstanbul'un ardından Ege Bölgesi'ne çevirdi. Deniz uçağı seferlerin yapılması için İzmir Limanı'nda çalışmalara başlandı. İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği önüne yapılan deniz uçağı iskelesi ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Daha sonra uçuşların yapılabilmesi için gerekli izinler alındı, protokoller imzalandı.



İLK SEFER YAPILDI



Burulaş bünyesindeki 4 deniz uçağından biri olan TC- TBR ile Bursa'dan havalanıp firma yetkilileriyle İzmir'e deneme uçuşu yapan Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, yolculuğun 60 dakika sürdüğünü belirtti. İstanbul Haliç'te denizden kalkacak uçağın İzmir'de yine denize iniş yapacağını kaydeden Fidansoy, "İlk deneme seferimizi de yaptık. Bursa'dan 60 dakikada İzmir'e geldik. İstanbul'dan havalandığımızda ise 70 dakikada İzmir'e ulaşmayı hedefliyoruz. Havaalanlarında olduğu gibi bekleme gibi bir durumunuz yok. 15 dakika önce gelip uçağa binebiliyorsunuz ve bindikten kısa süre sonra da havalanıyorsunuz. Burulaş Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi olarak metro, otobüs, tramvay, kiralık araç, uçak, helikopter ve deniz otobüsü gibi ürün gamlarını da bir arada topluyor" dedi.



HEDEF YUNAN ADALARI



Deniz uçağının rotasıyla ilgili hedeflerini de dile getiren Fidansoy, "Deniz uçağında bundan sonraki hedefimiz İzmir'e yakın çevredeki Bodrum, Alaçatı ve Yunan adalarına uçmak var onu da kısa sürede gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 gün içinde tarifeli seferlerimizin başlamasını planlıyoruz. 2 tip toplamda 4 uçağımız var, 7 ve 9 kişi kapasiteli" diye konuştu.



FİYATLAR MAKUL



Havayolu taşımacılığında belirlenen fiyatların makul olduğunu söyleyen Fidansoy, "Tek kişi bilet fiyatı, İstanbul- İzmir arası 250 TL, Bursa- İzmir arası ise 225 TL olacak. Bulunduğumuz yer, İzmir'in göbeği Alsancak. İzmir'in herhangi bir noktasından limana gelmek çok kolay, ancak Gaziemir'deki havalimanına gitmek belli bir süre alıyor. Buraya geldikten kısa bir süre sonra uçağa binebiliyorsunuz. Hemen ardından hareket edip İstanbul'un tam göbeğine Haliç'e iniyorsunuz. Süre ise 70 dakika, halbuki normal bir havayoluyla gelmek isteseniz, en normal şartlarda; Atatürk veya Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek 1 saat, beklemek 1 saat, uçak zamanında kalkarsa 1 saat uçuş yapıyorsunuz. Gaziemir'e iniyorsunuz, oradan kent merkezine geliyorsunuz 1 saat da orada gidiyor, toplamda 4 saatinizi harcıyorsunuz. 4 saat beklemek yerine bizim uçağımızla 70 dakikada ulaşıyorsunuz" dedi.



"SADECE KEYİF İÇİN BİLE KULLANILABİLİR"



Deniz uçağının yüksekte uçmadığını bu nedenle yolcuların manzaranın tadını çıkartarak seyahat ettiklerini vurgulayan Fidansoy, "Uçağımız çok yüksekte uçmadığı için manzarayı seyrederek seyahat ediyorsunuz. Uçağımız klimalı, konforlu koltuklara sahip. Diğer uçaklardan çok daha konforlu ve konfor endişemiz yok. Bu tarifeli sefer de Avrupa'da ilk kez Türkiye'de başlıyor. Bazı turistik ülkelerde var fakat Avrupa ülkelerinde ilk kez oluyor. Deniz uçağı diğer yolcu uçaklarından farklı değil bu nedenle korkulacak bir durum da yok. Sadece keyif için bile bu uçağa binmeye değer. Trafik stresine katlanmadan kısa sürede kent merkezine ulaşabiliyorsunuz" diye konuştu. Firma bünyesinde görev alan pilotların da tecrübeli olduğunu belirten Fidansoy, uçukların Bursa'da Yunuseli Havaalanı, İstanbul'da Haliç, İzmir'de ise İzmir Limanı'ndan havalanacağını söyledi.



Görüntü Dökümü



-Genel Müdür Levent Fidansoy ile röp.



-Uçaktan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, DHA)



