Dha Yurt Bülteni-2

1)ADANA'DA TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI



ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve korsan gösterilere katılan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunup, korsan gösterilere katılan şahısların adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubeleri ve polis merkezi ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



2)GAZİANTEP'TE, 'TORBACILARA' ŞAFAK OPERASYONU



GAZİANTEP'te, sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen ve 'torbacı' olarak tanımlanan kişilere yönelik günün ilk saatlerinde operasyon düzenledi. 15 noktada düzenlenen kapıları açılmayan evlerinin kapısının koçbaşı ve balyozlarla kırıldığı özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. Uzun süren takip ardından uyuşturucu satıcılarını belirleyen polis, şüphelilerin adresleri ile bağlantılı olduğu kişileri de saptadı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık izniyle şafak vakti operasyonu başlattı.



15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Operasyon kararı ardından aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 300 polis, zırhlı araçlarla şafak vakti Emniyet Müdürlüğü'nden yola çıktı. Ekipler, çeşitli semtlerdeki şüphelilere ait 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşı ve balyoz kullanılarak açılması ile içeri giren ve şüphelileri yere yatırarak kelepçeleyerek gözaltına alan polis, evleri didik didik aradı. Operasyonda basılan Mithatpaşa Mahallesi'ndeki iki ayrı evin giriş kapısının operasyon veya baskınlara karşı 5 ve 6 kilitle güçlendirildiği ortaya çıktı.



11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Uyuşturucu konusunda eğitimli narkotik köpeği 'Alex'in de kullanıldığı operasyonlarda evlerde arama yapan ekipler; 5 tabanca, 8 pompalı tüfek, 150 mermi, esrar, eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda 3'ü 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında arama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bu arada baskın ile uyanan mahalle sakinleri ise polisin operasyonunu meraklı gözlerle izledi.



3)ÇORUM'DA OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI



ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.



Kaza Çorum'un Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde dün gece meydana geldi. 25 yaşındaki Vural Bora'nın kullandığı 19 TN 957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Savrulan otomobil bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Sürücü Vural Bora, otomobil içinde sıkıştı. Ağır yaralanan Bora, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Vural Bora'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



4)AKIL HASTALARINA TEMİZ KIYAFET GİYDİRECEK PROJE



Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Yeşil, maddi durumu olmayan akıl ve ruh sağlığı hastaları için giyecek kampanyası başlattı. Kampanyanın hastaların ihtiyaçlarının tamamlanmasına kadar süreceğini belirten Yeşil, hayırsever vatandaşlara kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulundu.



Manisa'da 1500'lü yıllarda bimarhane olarak akıl ve ruh sağlığı hastalarına hizmet veren, günümüzdeki adıyla Hafsa Sultan Şifahenesi Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan bina, yaklaşık 500 yıl sonra yine akıl hastaları için bir projeye evsahipliği yapıyor. MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi Tıp Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Yeşil, öğrencilerinden gelen talep üzerine maddi durumu olmayan akıl ve ruh sağlığı hastaları için temiz kıyafet toplama kampanyası başlattı.



Ahmetli Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören 156 hasta için Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi'nde çeşitli kıyafetler toplayan Yeşil, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu. Hastalar için toplanan terlik ve çorapların tamamlandığını, mont ve tişört gibi ihtiyaçlarının ise sürdüğünü belirten Yeşil, yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşların yardımlarını, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi'ne beklediklerini söyledi.



Hayrunnisa Yeşil, "1539 yılından beri Manisa Darüşşifası olarak bilinen ve şuan günümüzde Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren binada yeni bir projeye evsahipliği yaptık. 1500'li yıllarda Bimarhane adı altında Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi olarak burada hizmet veren bugünkü Tıp Tarihi Müzesi'nde akıl ve ruh sağlığı hastaları için yardım kampanyası düzenledik. Öğrencilerim tarafından Ahmetli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastalarının durumlarının çok iyi olmaması nedeniyle, iç çamaşırı, tişört, terlik gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını öğrendim. Hastanede yatan 156 hastamız için evsahipliği yaptım. Hastalarımızın ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştım. Eksikliklerimiz var. Hayırsever vatandaşlarımızın da bu konuda bize yardım etmesini istiyoruz. Eğer yardım edecek vatandaşlarımız olursa Manisa Tıp Tarihi Müzesi'nde yardımları kabul ediyoruz" diye konuştu.



5)YUNANİSTAN'IN DOSTLUK KUŞAĞI TÜRKİYE'DEN



YUNANİSTAN'da 10 ülkenin katılımıyla düzenlenecek 'Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali' için projelendirilen 'Dünya dostluk, sevgi ve barış kuşağı' Türkiye'de hazırlanıyor. Boyu 36 metreye ulaşan kuşak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye de aday.



Yunanistan Naoussa kentinde Greek Art Union (Yunanistan Sanat Birliği) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Dostluk, Barış, Kültür ve Sanat Festivali' için projelendirilen 'Dünya dostluk, sevgi ve barış kuşağı' Türkiye'de hazırlanıyor. 10 ülkeden sanatçıların katıldığı ve Türkiye'den de 77 kişilik bir grubun katılacağı festivalde Guinnes rekorlar kitabına girmeye aday kuşak hazırlandı. 30 Nisan'da başlayıp, 4 Mayıs'ta bitecek olan festivalde sergilenecek olan 'Dostluk, sevgi ve barış' kuşağının boyu 36 metreye ulaştı. 'Greek Art Union' Türkiye Temsilcisi Hasan Kadakçı, 'Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı'nın Greek Art Union Başkanı Maria Loumpourdi'nin projesi olduğunu belirterek "Müzik, edebiyat, görsel sanatlardaki tüm sanatçıların, kendilerinin bizzat yaptığı eserlerin fotoğrafları çekilip, bir kumaş üzerine basıldı. Bu projeyle dostluk, barış, sevgi adına dünyayı kucaklamak hedefleniyor. Bu projenin temel niteliklerinden bir tanesi dünyadaki dostluğa, barışa, kardeşliğe insanların dikkatini çekmek ve o nokta üzerinde insanların birleşmesini sağlamayı amaçlıyor" dedi. Kuşağın eninin 1 metre 10 santimetre olduğunu söyleyen Kadakçı, şuan 36 metreye ulaşan kuşak boyunun, katılım arttıkça uzadığını söyledi. Kuşağa 10 ülkeden sanatçıların katılımının olduğunu belirten Kadakçı, "Kuşağı hazırlamaya başlayalı 4 ay oldu. Bu 4 aylık süreçte Yunanistan, Türkiye, Romanya, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan, Ukrayna, İspanya, Beyaz Rusya ve Kıbrıs'tan 330 sanatçının katılımı mevcut ve her geçen gün büyümeye devam ediyor" diye konuştu.



REKORLAR KİTABINA BAŞVURU



'Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı'nın festival için 28 Nisan'da Yunanistan'a götürüleceğini söyleyen Kadakçı, festival sonrasında ise dünya ülkelerinde gezdirileceğini belirtti. Kuşağın Türkiye'de hazırlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ve gurur duyduklarını söyleyen Kadakçı, "Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi Kuşağı' için en büyük kuşak olarak Guinness rekorları kitabına resmi müracaatımızı da yaptık. Aday durumdayız. Bundan sonraki büyümesiyle birlikte de dünyadaki en büyük kuşak unvanını alacak. Kuşağımız Yunanistan projeli. Fikri orada oluşturduk. Bütün dokümanları bize geldikten sonra baskıları, dikimleri burada yapılmakta. Bu proje Yunanistan'da yapılacak açılış töreninden sonra sergilenmeye başlayacak. Hatta Yunanistan sergisinden sonra Hacı Bektaş'ta yapılacak olan hoşgörü sergisinden davet geldiğinden oraya götürülerek sergilenecek. Bundan sonraki projelerde Greek Art Union'ın yapmış olduğu etkinlikler dışında, başka kurum ve kuruluşların yapmış olduğu festival ve sergilerde de 'Dünya Dostluk, Barış ve Sevgi' kuşağı sergilenmeye devam edecek" dedi.



Kuşağın dikimlerini gerçekleştiren Burhaniyeli modacı Ülkü Öykü Belet ise böyle bir projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.



6)SİGARAYI BIRAKINCA İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ, 1 MOTOSİKLET ALDI



DENİZLİ'de yaşayan ve 8 yıl önce sigarayı bırakan 42 yaşındaki Mehmet Tok, bunun için harcadığı parayı biriktirmeye karar verdi. Bir klima firmasının bayiliğini yapan Tok, 8 yılda 70 bin lira para biriktirdi. Tok, sigarayı bırakmasının ardından iki hafif ticari araç ve bir motosiklet aldığını söyledi.



Bir klima şirketinin satış bayiliğini yapan ve 12 yaşında sigaraya başlayan Mehmet Tok, 8 yıl önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti. Anjiyo olan Tok'a doktorlar sigarayı bırakmasını tavsiye etti. Günde iki paket sigara içen Tok, uyarı üzerine o gün sigarayı bırakma kararı aldı. O günden itibaren klima klima gazları için kullandığı boş tüpten, açılması çok zor bir kumbara tasarlayan Tok, her gün sigara için harcadığı parayı içine koymaya başladı. Bir yıl boyunca para biriktirdikten sonra kumbarasını açan ve her yıl bu işlemi sürdüren Tok, 8 yılda yaklaşık 70 bin lira para biriktirdi. Tok, geçen süre zarfında iki hafif ticari araç ve bir de motosiklet sahibi oldu. Tok, geçen yıl biriktirdiği parayı, ağustos ayında açarak videoya kaydedip, örnek olması için sosyal medyada da paylaştı.



Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Tok, "8 yıl önce göğüs ağrısı, kolumun uyuşması gibi sebeplerden hastaneye gittim. Anjiyo oldum. Günlük iki paketten fazla sigara içiyordum. Doktor bırakmamı tavsiye etti. O gün bıraktım. Bıraktıktan sonra ne kadar kaybımın olduğunu merak ettim. Maddi ve sağlık açısından zararımı test etmek istedim. Bunun için kumbara yaptım. Günlük iki paket sigara parasını her akşam eve gittiğimde kumbarama atıyorum. Şehir dışına çıktığım zamanlarda, eve döndüğümde şehir dışında kaldığım süre boyunca atmadığım parayı toplu olarak kumbaraya atıyorum. Kumbaramı bir yıl boyunca açmıyorum" dedi.



"KUMBARAYI İLK AÇTIĞIMDA AĞLADIM"



İlk para biriktirmeye karar vermesinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından kumbarasını açtığını ve ağladığını belirten Tok, "Kumbaramı ilk açtığımda içerisinden çıkan paraları görünce ağladım. Ömrümden, sağlığımda giden ve cebimden kaybolup giden para için sinirimden ağladım. 8 yıldır bu şekilde para biriktirmeye devam ediyorum. Düzenli olarak her yıl açıyorum. Geçen yıl kumbaramdan 16 bin lira para çıktı. Biriktirmiş olduğum paraları değerlendirdim. İki hafif ticari araç ve bir motosiklet aldım" diye konuştu.



"8 YIL İÇERİSİNDE 70 BİN LİRA PARA BİRİKTİRDİM"



Geçmişte sigaraya harcadığı paradan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Tok, "8 yıl içerisinde yaklaşık 70 bin lira para biriktirdim. Sigara içseydim bu para benim zararıma olacaktı. Ben bu parayı biriktirerek değerlendirdiğim. Sigara içenlerin de bırakmasını istiyorum. Sigarayı bıraktım deyip bana gelen arkadaşlara, aynı kumbaradan hediye ediyorum. İstediği renge boyuyorum. Kumbaranın en önemli özelliği dayanıklı olması ve kolaylıkla açılamaması. Bugüne kadar 500 kumbara hediye etmişimdir. Kumbarayı açmak istediklerinde levyeyle açmalarına yardım ediyorum. Yeter ki sigarayı bıraksınlar" dedi.



