Dha Yurt Bülteni-2
1)DİYARBAKIR'DA EMNİYETTEKİ PATLAMAYA KAZILAN TÜNELDEKİ BOMBA NEDEN OLDUDİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'ndaki atölyede dün sabah meydana gelen ve 1 polis ile 2 sivil memurun şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı patlamaya, PKK'lı teröristlerin yandaki...
1)DİYARBAKIR'DA EMNİYETTEKİ PATLAMAYA KAZILAN TÜNELDEKİ BOMBA NEDEN OLDU
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'ndaki atölyede dün sabah meydana gelen ve 1 polis ile 2 sivil memurun şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı patlamaya, PKK'lı teröristlerin yandaki inşaattan tünel kazarak yerleştirdiği bombanın neden olduğu açıklandı. Önce tamirdeki panzerin patladığı açıklanırken, dün "Dışarıdan müdahale yok" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Dışarıdan açılan tünel vasıtasıyla gerçekleştirilmiş" dedi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Merkez Bağlar İlçesi'nde dün Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada, polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin şehit olurken, 2 kişi yaralandı. Yapılan araştırmada patlamanın dışarıdan tünel kazılarak içine teröristlerce patlayıcı yerleştirilip patlatılması sonucu meydana geldiği saptandı.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü açıklamaların aksine olayın terör saldırısı olduğunu yerin altına tünel açılıp içerisine patlayıcı konularak patlatıldığını söyledi. Bakan Soylu, bir televizyon kanalında bu sabah yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Araç patlayınca çukur meydana gelince araçtan kaynakladığı düşünülmüştü. Biz önce içeriye giren bir kişinin veya bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtası ile bunun gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bir aydır emniyet binalarımızın çevresinde aramalar yapıyorduk. Çok kısa süre önce bunu kazdıkları anlaşılıyor" dedi.
Bu arada patlama noktasında tünelin ucunun bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, yerin yaklaşık 2 metre altında kazılan ve bir insanın geçebileceği çapta olan tünelin diğer ucunun ise atölyenin karşısında bulunan bir inşaatın alt katına çıktığı belirtildi. Diyarbakır'da dün meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişinin gözaltına alındığı ve polisin bölgede çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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Patlama alanı
Tünelin görüntüsü
İş makinelerinin çalışması
Çevredeki binalar
Genel ve detay görüntüler
Mehmet TÜRK- Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, -
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2)ÇERKEZKÖY'DE FABRİKADA PATLAMA
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yaşanan kimyasal sızıntıdan etkilendiği belirtilen 29 işçi hastaneye kaldrıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Organize Sunayi Bölgesi'nde kurulu bulunan özel sektöre ait bir tekstil fabrikasında bu sabah saatlerinde kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, dumanlardan etkilendiği belirtilen 29 işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer bazı fabrikalardaki işçiler ise olası bir olumsuzluğa karşı evlerine gönderildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Beledie Başkanı Vahap Akay da Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Abban, "Kazanın bir tanemsinde kimyasal reaksiyon redeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı" dedi. Fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Fabrikadan yükselen dumanlar
Çevreden detaylar
Alınan önlemler
İşçiler
Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Mehmet YİRUN /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA
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3)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS Donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi 'Yamal', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na bugün saat 07.00'de giren 112 metre boyundaki 156 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Yamal', boğazın manevra yapılması en güç noktasını döndükten sonra, saat 09.15'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine, Türk sahil güvenlik ekipleri de eşlik etti.
Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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4)BAKAN ZEYBEKCİ İŞADAMLARIYLA BULUŞTU
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Burdur'un Bucak İlçesi'nde sanayici ve işadamlarıyla yemekte bir araya geldi. Burdur'da referandum çalışması yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bucak Kent Ormanı'nda sanayici ve işadamlarıyla buluştu. Bakan Zeybekci'ye Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik de eşlik etti. Yemek sonrası Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Bakan Zeybekci'ye ilçenin ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi. Bakan Nihat Zeybekci, 16 Nisan referandum uyla ilgili konuştu. 16 Nisan'ın bir seçim ve siyasi partilerin meselesiymiş gibi algı oluşturulduğunu aktaran Bakan Zeybekci, 16 Nisan'ın milli bir mesele ve bir tercih anı olduğunu vurguladı.
Bakan Zeybekci, mermer ve makine sektörünü dünya çapında rekabet edebilir hale getirmek için ihracatçılara destek vereceklerini kaydetti. Burdur ve ilçelerinde 3-4 gün teknik çalışma yapacaklarını da belirten Zeybekci, "Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Orman Su İşleri bakanlarımız ile birlikte yarım günlük çalıştay yapacağız. Sonra da eksik, gedik ne varsa çözeceğiz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bakan Zeybekçi'nin salondaki konuşması
Salondan detay
Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),
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5)ÇEŞME'DE 68 KAÇAK YAKALANDI
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 68 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme Körfezi'nde bu sabah devriye görevi yürüten TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu'ndaki görevliler, bugün saat 06.45'te, Alev Adası yakınlarında bir lastik bot tespit etti. Müdahale eden ekipler, bottaki çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu 68 kaçağı yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan 1'i Filistin, 67'si Suriye uyruklu 68 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında 1-2 aylık bebeklerin de bulunduğu kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri yardım malzemesi dağıttı. Çocuklara ise giysi yardımı yapıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.
Görüntü Dökümü
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İskeledeki kaçaklardan görüntü
Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir),
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6)GAZİANTEP'TE ENGELLİLER, 15 TEMMUZ'U SAHNELEDİ
GAZİANTEP'te Fiziksel Engelliler Derneği ve Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu tarafından '15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar' adlı tiyatro sahnelendi. Onat Kutlar Kültür ve Kongre merkezinde oynanan oyunu; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve vatandaşlar izledi. Tiyatro oyununda 15 Temmuz darbe gecesinde engellilerin darbeye karşı verdiği mücadele anlatıldı. Oyunda, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Ömer Halisdemir'in kahramanlığı da sinevizyon gösterisi ile anlatıldı.
Oyunun ardından konuşan Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, darbe akşamı engellilerin büyük bir cesaretle demokrasi için meydanlarda darbecilere karşı ülkeyi bekledikleri belirterek, şunları söyledi:
"Biz darbe süresi boyunca, demokrasi için demokrasi meydanında darbecilere karşı ülkemizi bekledik. Ülkemizdeki diğer engellilerde aynı bu engelli kardeşlerim gibi kendi ülkesinin bekçiliğini yaptı. Fırsat verildikçe engelli bireylerin, engelsiz bireylerden bir farkı olmadığını sizlerde bu oyunla gördünüz. Engelliler derneğimizin başkanını, ekibini ve Çeled Uşaglar Tiyatro ekibini bu güzel oyundaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Görüntü Dökümü
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Tiyatro oyunu
Sinevizyon gösterimi
Yusuf Çelebi'nin konuşması
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB
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7)KOLUNA RUS ŞAİRİN ADINI DÖVME YAPTIRAN KADININ HAYATI DRAM ÇIKTI
ADANA'da 28 Mart'ta Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan ve koluna Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adını dövme olarak yaptıran 26 yaşındaki Serpil Durmuş'un ölümünün arkasından dram çıktı.Adana'nın Saimbeyli İlçesi'nde yaşayan Yılmaz ile Hanife çiftinin ikinci çocuğu olan Serpil, bebeklik döneminde babası ölünde annesi tarafından çocukları olmayan Elmas ve Durmuş Ali Durmuş çiftine evlatlık verildi. Elmas ile Durmuş Ali Durmuş, Serpil bebeğin nüfus kayıtlarını kendi üzerlerine yaptı. İkinci evliliğini yapan anne Hanife, o günden sonra bir daha da kızını arayıp sormadı. Serpil'i kızı bilip büyüten Elmas Durmuş'un, 2 yıl sonra ölümü üzerine, ona bakmakta zorlanan üvey babası Durmuş Ali Durmuş, 2 çocuklu Eşe Durmuş ile evlendi. Ancak kurulan aile birliği çok uzun sürmedi, 1 yıl sonra da Durmuş Ali Durmuş, beyin kanamasından öldü. Eşe Durmuş, 3 kız ile birlikte yaşamını sürdürmeye başladı. Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisi bozulan Serpil Durmuş, birkaç kez Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gördü. Sık sık kimseye haber vermeden evden ayrılıp, aylar sonra geri dönen Serpil Durmuş, en son 27 Mart günü ortadan kayboldu. Serpil'in bir kaç gün sonra döneceğini düşünen yakınları, polise haber vermedi, kayıp başvurusu yapmadı. Bir hafta boyunca Serpil Durmuş'tan haber bekleyen yakınları, hayatından endişe ederek 5 Nisan'da polise 'kayıp' başvurusu yaptı.
Eşkal bilgilerini alan polis genç kızı bulabilmek için çalışma başlattı.
BARAJ GÖLÜNE ATLADI
Üvey annesi ve kardeşlerine haber vermeden ortadan kaybolan Serpil Durmuş, aynı akşam Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi. Yanında çanta ve cep telefonu olmayan genç kız, kendini barajın serin sularına bıraktı. Sabah saatlerinde de Serpil Durmuş'un cesedi bulundu. Kolunda Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adının dövmesi bulunan Serpil Durmuş'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yapılan araştırmada parmak izi kayıtlarına rastlanmayan Durmuş'un, yabancı uyruklu olabileceğini değerlendiren polis, bar ve eğlence mekanlarını dolaşarak fotoğrafını gösterip, tanıyanlara ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 200 eğlence mekanı gezen Cinayet Bürosu ekipleri, sonuç alamadı.
KAYIP BAŞVURUSUNDAKİ DETAY SAYESİNDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Cinayet Bürosu ekipleri Serpil Durmuş'un yakınlarına ulaşmaya çalışırken, ailenin başvuruda bulunduğu Kayıp Kişiler Büro Amirliği ekipleri de genç kadını aramaya başladı. Ellerindeki bilgileri karşılaştıran ekipler, kayıp başvurusundaki 'Kolunda Zhukovsky dövmesi vardı' ayrıntısını dikkate aldı. Yapılan incelemede, uzun zamandan beri morgda bekletilen kimliksiz kadının Serpil Durmuş olduğu ortaya çıktı. Kimsesizler mezarlığına defnedilmesine bir gün kala, Serpil Durmuş'un cenazesi öz annesi Hanife ile bakıp büyüten üvey anne Eşe Durmuş tarafından teslim alındı. Serpil Durmuş, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eşe Durmuş, "Eşim ölünce Serpil'e çocuklarımla birlikte baktım ama psikolojisi bozuldu. Çok sıkıntı çekti. Sonunda da yaşamına son verdi. Çok üzüldüm" dedi.
Görüntü Dökümü
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Adli Tıp Kurumu tabelası
Serpil Durmuş'un yakınlarının morg önünde görüntüsü
Morg tabelası
Adli Tıp Kurumu genel görüntüsü
Tabutun cenaze aracına taşınması
Cenaze aracının gidişi
Üvey anne Eşe Durmuş'un konuşması
Eşe Durmuş'tan detay
Cenaze çadırı ve dua okunması
Ölen Serpil Durmuş'un sağlık fotoğrafı
SÜRE: 03'12" BOYUT: 196 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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8)BU HOROZ DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 4 yıl önce hobi amacıyla süs tavuğu yetiştirmeye başlayan 42 yaşındaki Abdullatif Akdu ve oğlu 17 yaşındaki Abdurrahman Akdu, ülkenin en nadir süs tavuklarının aralarında bulunduğu 400 kanatlıdan oluşan çiftlik kurdu. Çiftlikteki devkoşin cinsi 1.5 yaşındaki 'Prens' isimli horoza, 5 bin lira fiyat biçiliyor. Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan lokmacı Abdullatif Akdu, oğlu Fethiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Abdurrahman Akdu ile birlikte 4 yıl önce, hobi amaçlı süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Baba-oğul, evlerinin bitişiğinde kurdukları çiftliğe, İstanbul, Balıkesir, Tokat gibi illerden devkoşin, rahibe fizan, australorp, habeş ve kıvırcık cinsi nadir tavuk türleri getirdi. Tavuklara, tavus kuşu, sülün, keklik ve bıldırcın türlerinin de eklenmesiyle çiftlikteki kanatlı sayısı 400'e ulaştı.
2'İNCİ EL OTOMOBİL FİYATINA HOROZ
Bakımını lise öğrencisi Abdurrahman Akdu'nun üstlendiği çiftlikte, süs tavukları görünüşleriyle bilindik tavuk türlerinden ayrılıyor. Renkli tüyleri, desenleri, paça ve gaga yapılarıyla dikkati çeken tavukların az yumurtladığı için zor ürediği belirtiliyor. Bu nedenle çiftlikteki tavukların fiyatları 100 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Çiftlikteki devkoşin cinsi 'Prens' isimli horoza ise 5 bin lira fiyat biçiliyor. Türkiye'de nadir bulunan 5.5 kilo ağırlığındaki horoz, aynı cinsteki eşiyle birlikte satılıyor. Anavatanı Çin olan horozun, süs tavukları arasında oldukça popüler olduğu vurgulandı.
"MÜZAYEDEYLE SATILIYOR"
Çiftlikteki hayvanlara her gün 3-4 saatini ayırdığını belirten Abdurrahman Akdu, okuldan geri kalan zamanını hayvanların bakım ve üretimine harcadığını söyledi. Bazı türlerin geçmiş yıllarda Afrika, Avustralya ve Güney Amerika kıtalarından Türkiye'ye getirildiğini anlatan Akdu, süs tavuklarının genellikle müzayedeyle satıldığını kaydetti. Satış amacı taşımadıklarını belirten Akdu, "Bu hayvanların rengi, deseni ve büyüklüğü insanların ilgisini çekiyor. Görmek isteyen insanlar buraya geliyorlar. Bizde gezdirip, hayvanları tanıtıyoruz" dedi.
Bazı horoz türlerinin çok kıskanç olduğunu aktaran Akdu, "Zaman zaman küçük kovalamacalar oluyor. Eşlerini kıskanan bir horozdan kaçmıştım. Ama normal şartlarda insanlara çok kolay alışıyorlar. Bakım sırasında bir sorun yaşamıyorum. Bu hayvanları çok seviyorum" diye konuştu. Bakım ve üretime devam edeceğini vurgulayan Akdu, süs hayvanlarından büyük bir çiftlik kurmak istediğini de sözlerine ekledi.
"DOKUNMAYA ÇEKİNİYORUM"
Çiftliği gezerek süs tavuklarını inceleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Kestirmeci, 5 bin liralık devkoşin cinsi horozu kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Horoza dokunmaya çekindiğini aktaran Kestirmeci, "Muhteşem bir hayvan. 'Canına zarar gelmesin' diye özel çaba gösterdim. Bu iş zevk meselesi. Arkadaşlarımız bu süs hayvanlarını hobi amacıyla besliyor. Türkiye'nin her yerinden buraya hayvanlar getirdiler. Çok güzel bir çiftlik kuruldu. Başarılarının devamını dilerim" dedi.
Görüntü Dökümü
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Çiftlikteki tavukların görüntü
Abdurrahman Akdu'nun tavuklara yem vermesinden görüntü
Çiftlikteki diğer süs hayvanlarının görüntüsü
Mustafa Kestirmeci'nin 5 lira değerindeki devkoşin cinsi horozu kucağına alması
Mustafa Kestirmeci ile röp.
Abdurrahman Akdu ile röp.
(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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9)YILLARDIR YAPTIĞI AT ARABALARININ MİNYATÜRÜNÜ ÜRETİYOR
ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde at arabası imalatçısı, evli ve 4 çocuk babası 78 yaşındaki Yaşar Küçüker, 46 yıldır sürdürdüğü mesleğini aşkla yapıyor. Son dönemde at arabasına talep olmayınca minyatür at arabası üretimine yönelen Küçüker, "Parası karın doyurmaz ama bu iş olmasa ben çabuk çökerim. O yüzden çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Yalvaç'ta ilkokulu bitirdikten sonra Konya'nın Akşehir İlçesi'nde bir at arabası imalatçısının yanında çırak olarak işe başlayan Yaşar Küçüker, askere gidip geldikten sonra Yalvaç'ta at arabası imalatına başladı. İlçe merkezindeki dükkanında mesleğini sürdüren Yaşar Küçüker, at arabalarına talep azalınca minyatür at arabası üretimine de yöneldi. 46 yıldır mesleğini sürdüren Yaşar Küçüker, "17 yaşında çırak durdum, sonra askere gittim. 1961 yılında askerden geldikten sonra Yalvaç'ta at arabası imalatına başladım. O zamanlar vesait azdı, herkeste at arabası vardı. İş çok olunca sıra veriyordum. Arabalar, traktörler, patpatlar çoğalınca at arabası işi öldü. Sonra minyatür at arabası yapmaya başladım. Bundan 8-10 yıl evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı el sanatları diye bizden bu arabaları alırdı. Şimdi alan yok. İsteyen olursa veriyoruz" dedi.
"BU İŞ OLMASA BEN ÇABUK ÇÖKERİM"
Yaşar Küçüker'in imal ettiği çeşitli boyutlardaki minyatür at arabaları genellikle turizm işletmeleri ve büyük konutlarda ev ve bahçe dekorasyonlarında kullanılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) memur olarak çalışan oğlunun açtığı sosyal medya hesabından imal ettiği eserleri sergileyerek pazarlamaya çalışan Yaşar Küçüker, ayda en fazla 3 araba imal ettiğini aktardı. En küçüğü 200 TL olan arabaların büyüklerini de pazarlığa göre 600 TL civarında sattığını anlatan Küçüker, "Parası karın doyurmaz ama bu iş olmasa ben çabuk çökerim. O yüzden çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. Belediyelerin parklara oturma bankı olarak kullandığı at araba tekerlekli banklar da imal eden Yaşar Küçüker, bunları da 600 liraya sattığını belirtti.
DİKKATLE İŞİNİ YAPIYOR
Kereste olarak aldığı ağaca kendi atölyesindeki hızar ve planya makinesinde imalata göre biçimlendiren Yaşar Küçüker, ilerlemiş yaşına rağmen yılların verdiği tecrübeyle dikkatli şekilde işini yürütmeye devam ediyor. "Yürüyebildiğim sürece işimi sürdürmeye kararlıyım" diyen Yaşar Küçüker'in en büyük dileği ise mesleğin yaşaması için eskiden olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİMM) el sanatlarının satın alınmaya devam etmesi.
Görüntü Dökümü
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Yaşar Küçüker'in atölyesinden detaylar
Ürettiği ürünlerden detaylar
Yaşar Küçüker'in ağaç zımparalama ve rendelemesi
Aldığı teşekkür belgesi ve Ahilik cüppesiyle çektirdiği fotoğraftan görüntüler
RÖP: Yaşar Küçüker
262 MB /// 08.13"
HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),