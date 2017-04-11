Dha Yurt Bülteni-2
1)DİYARBAKIR'DA PATLAMA; 1' İ AĞIR 4 YARALIDİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu.
1)DİYARBAKIR'DA PATLAMA; 1' İ AĞIR 4 YARALI
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevkedilirken, patlamada ilk belirlemelere göre 1' i ağır 4 kişi yaralandı..Diyarbakır' daki patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü' nün Bağlar' daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer olayın terör bağlantısının zayıf ihtimalli olduğunu nedeninin araştırıldığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan ev ve işyerlerinde büyük ölçüde hasar meydana geldi..
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER DHA FEED' TEN GEÇİLİYOR
DİYARBAKIR /DHA
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2)ÖĞRENCİ SERVİSİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ
KAYSERİ'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini okullarına götüren taşımalı servis midibüsü, yoğun siste tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkarken TIR'la çarptı. Midibüsün ve TIR'ın devrildiği kazada 1 öğrenci öldü, 1'i midibüs sürücüsü olmak üzere 10 kişi de yaralandı.Bünyan İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Karakaya Mahallesi'nden ilçe merkezindeki liselere öğrencileri taşıyan 59 yaşındaki Mustafa Sarıçicek yönetimindeki 38 SP 275 plakalı midibüs ile tali yoldaki Burhaniye Kardeşler Kavşağı'ndan Kayseri- Bünyan- Özvatan karayoluna çıkmak istedi. Bu sırada aşırı sis nedeniyle, Kayseri- Özvatan karayolunda giden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 38 VZ 084 TIR 'ın 38 YN 654 plakalı dorsesine sağ arkadan çarptı. Kaza sırasında taşımalı öğrenci servisi ile TIR devrildi. Lise öğrencisi 16 yaşındaki Rifat Öztürk kaza yerinde ölürken 4 öğrenci Bünyan Devlet, durumları ağır 5 öğrenci ile midibüs sürücüsü Kayseri Eğitim ve Araştırma ile ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Abdurrahman Bağcı jandarma tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralı midibüs sürücüsü Mustafa Sarıçicek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Trafik kazasında yaralanan öğrencilerden Hayriye Kara, Sinan Palandöken, Bekir Ceyhan,Mustafa Palabıçak ve Ali Beğendik'in Kayseri'deki hastanelerde tedavileri sürüyor.
Jandarma yetkilileri bölgedeki aşırı sisin halen devam ettiğini, Kayseri- Bünyan- Özvatan karayolundaki araç sürücülerinin dikkatli olmalarını önerdi.
OLAY YERİ VE HASTANE GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ
KAYSERİ/DHA
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3)DEMİRTAŞ'A DOĞUM GÜNÜ İÇİN YAPILAN KLİP YAYINLANDI
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için doğum günü olan 10 Nisan'da hazırlanan klip sosyal medyada yayınlandı. Demirtaş, söz ve müziğini kendisinin yaptığı 'Giden Kuşlar' isimli şarkıyı sanatçı Diyar ile birlikte söylüyor. Klipte, Demirntaş'ı canlandıran bir kişinin cezaevinde bağlama çalarken görüntüleri de yer aldı.Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 ay önce tutuklanan Edirne F tipi cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir şarkı ilk kez doğum günü olan 10 Nisan'da sosyal medyada yayımlanmaya başlandı. Demirtaş'ın söz ve müziğini kendisi yaptığı, 'Giden kuşlar' isimli şarkıyı sanatçı Diyar ile birlikte söylerken şarkı için cezaevi temsili klip te çekildi. Klipte, temsili cezaevi görüntüleride yer alırken, Demirtaş'a benzeyen bir oyuncunun cezaevinde bağlama çalması ve kitap okuması görüntülerine de yer verildi.
Görüntü Dökümü
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-Klibin görüntüsü
Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, -
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4)ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş şubeleri ile polis merkezlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şapheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
Zırhlı polis aracının operasyon noktasına gidişi
Özel harekat ve resmi giyimli polislerin baskın yapılacak evin kapısına vurması
Polislerin 'Aç kapıyı polis' diye bağırması
Polislerin eve girmesi
Polislerin evdekilara 'Yat yere' diye bağlırması
Özel harekat polislerinin çinko levhalar ile çevrelenmiş bir evin kapısına vurması
Kapıyı açan şüphelinin üzerini arayan polisler
Polislerin evin bahçesinde inceleme yapması
Polislerin şüphelinin otomobilinde arama yapması
Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
Genel ve detay görüntüler
Süre: 05'05 Boyut: 310 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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5)KONYA'DA DEAŞ VE PKK OPERASYONU: 18 GÖZALTI
KONYA'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve PKK"ya üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat polisleri eşliğinde 100 polisin katıldığı baskınlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 14'ü DEAŞ, 4'ü PKK üyesi olmak üzere18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ üyesi şüphelilerden Azerbaycan uyruklu Iltıfat Nazurov'un, Azerbaycan ordusunda üsteğmenlik yaparken görevinden ayrıldığı ve islamı yaşamak için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Özel harekat polislerinin baskını
-Şüphelilerin gözaltına alınması
Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)
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6)BURSA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
BURSA'da geçtiğimiz hafta terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenlenen helikopter destekli operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Bu kişilein ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) il eş başkanının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 20'si "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Örgüt içinde faaliyet göstermek" suçlarından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Aynı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanırken 8 kişi serbest bırakılmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelileri taşıyan araçların adliyeye girişi
-Şüphelilerin adliyeye girişi
-Detay
Süre: 1 dakika 15 saniye Boyut: 59 MB
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7)HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 42 GÖZALTI
AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik havadan helikopter destekli yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından bugün operasyon düzenlendi. Havadan helikopter destekli yaklaşık 200 polisin katıldığı ve daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında aralarında kadınlarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan arama ise 2 adet kuru sıkı tabanca 380.9 gram kubar esrar, 618.6 gram eroin, 3.57 gram bonzai maddesi, 395.72 gram Afyon Sakızı, 170.65 gram metaafetamin adlı sentetik uyuşturucu,, 37 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 8 bin 475 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Polisin operasyona hazınlanması
Helikopterden detay
Polisin baskını
Şüphelileri gözaltına alması
Evde yapılan aramalar
Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))
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8)ATI VE SABANIYLA TEKNOLOJİYE MEYDAN OKUYOR
ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Kemal Ercan, traktörün giremediği arazileri, atının çektiği kara sabanla sürerek geçimini sağlıyor.
Bayramiç merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı Daloba Köyü, Yassıbağ Köyü, Beşik Köyü, Çavuşlu Köyü, Köseler Köyü, Gedik Köyü ve Sarıot Köyü sakinleri, teknolojiye ayak uydurdu. Bağcılıkla uğraşan köylüler, katır ve atlarını sattı. Satın aldıkları traktörün arkasına taktıkları pulluklarla arazilerini sürmeye başladı. Daloba Köyü'nde yaşayan Kemal Ercan ise 10 yıldır, traktörün giremediği dik ve engebeli arazileri, para karşılığı atının çektiği sabanla sürüyor. Traktörün giremediği arazilerde işin kendisine düştüğünü belirten Ercan, bölgedeki bağları dönümü 45 liraya sürerek, geçimini sağladığını ifade etti. Maharetle işini yaptığını söyleyen Ercan, atla birlikte bağı süren kişinin de işinin ehli olması gerektiğini ifade etti. Bağ sürme sezonunda bu işi yapan 3 ya da 5 kişinin bu şekilde bir gelir elde ettiğini kaydeden Ercan, kara sabanla yapılan sürümün, bağların köklerine zarar vermediğini ifade etti.
Görüntü Dökümü
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Kemal Ercan'ın atıyla bağ sürmesinden görüntü
Kemal Ercan'la röp.
Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),
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9)477 YILLIK GELENEK İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
MANİSA'da 477 yıldır kadınların ellerinden çıkan şifalı mesir macunları, bu yıl da saçım için hazırlanmaya başlandı. 15 kadın, 30 Nisan'da saçılacak 5 ton mesir macununu yetiştirmek için gece-gündüz çalışıyor.
Manisa'da bu yıl 477'inci kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 24-30 Nisan arasında yapılacak. Festivalde 5 ton mesir macunu, Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak. 477'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesirlerin hazırlanmasına başlandı. Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği'nin atölyesinde 15 kadın, şifalı macunları üretiyor. 477 yıllık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor.
SAÇIM NOKTALARI ÇOĞALTILACAK
Mesir festivalinin heyecanını yaşadıklarını belirten Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yılda 5 ton mesir macununun saçılacağını söyledi. 30 Nisan'da saçımı yapılacak mesir macunlarının duasının da okunacağını kaydeden Tanık, "Mesir macunları yıllardır kadınlarımız tarafından yapılıyor. Geleneği kadınlar sürdürüyor. 1 ay boyunca gece gündüz şifalı mesirleri hazırlamak için çalışıyorlar. Bu yıl Sultan Camii'nde saçım noktalarını çoğaltıyoruz. 45 noktadan şifalı macunlar halka saçılacak" dedi.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
30 Nisan'daki saçım için gece gündüz çalıştıklarını anlatan kadınlar da geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bir ay boyunca 5 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar, gece saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi.
13 yıldır mesir macunu yapan Fatma Suna, şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Festival için daha fazla çalıştıklarını söyleyen Suna, "Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için kadınların önüne gidiyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. 15 kadın, halka şifa olsun diyerek saçım törenine hazırlıyor. Ben 13 yıldır bu işi yapıyorum. 41 çeşit baharatımız tamamen doğal. Gece-gündüz saçım mesirleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Mesir macunları pek çok şeye iyi geliyor. Biz kendimiz de mesir macunlarını tüketiyoruz. Hastalıklardan koruyor" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Kazanda şeker ve suyun kaynaması
Mesir macunlarının baharatla buluşup tek tek kesilmesi
Kadınlar tarafından macunların paketlenmesi
Kadınların konuşmaları
Mesir macunlarından görüntü
Genel ve Detay görüntü
( Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,
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10)TOKAT'TA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
TOKAT'ta şehir içi trafiğinde çeşitli tarihlerde yaşanan trafik kazaları kentteki Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazalarda sürücülerin dikkatsizliğinin ön planda olduğu görüldü.
Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Kazaların bir çoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görülürken, çoğu can kaybı olmaksızın atlatılan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ön plana çıktı. Kazalar arasında Atatürk kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksinin kavşaktan karşıya geçmek isterken başka bir otomobile çarpması dikkat çekti. Behzat Bulvarı'nda ise karşıya geçmek isteyen yayaya minibüsün çarpma anı görüntülere yansıdı. Sanayi kavşağında özel bir hastaneye ait ambulansa kavşakta başka bir aracın çarpmasıyla 100 metre boyunca sürüklenmesi de görüntüler arasında yer aldı.
Görüntü Dökümü:
-Mobese'ye yansıyan kazalar
Haber: Halil İbrahim YEL/TOKAT, DHA
(68.5 mb)
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11)ŞAMPİYON KANARYALARI İLE ADINI DÜNYAYA DUYURDU
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan emekli turizmci Can Başbayraktar, ürettiği 'Norwich' cinsi şampiyon kanaryalarla adını uluslararası alanda duyurdu. Girdiği yarışmalarda iki dünya şampiyonluğu bulunan Başbayraktar, şimdi de ürettiği beyaz ve yeşil renkli kanaryalar ile önümüzdeki ocak ayında İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkacağını belirtip, en az bir birincilik beklediğini söyledi.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yaşayan turizmci ve kanarya üreticisi, evli, iki çocuk babası 51 yaşındaki Can Başbayraktar, 35 yıldır devam eden kanarya tutkusunu bir yetiştirme çiftliği kurarak perçinledi. Villasının bahçesinde kanaryalar için yaptığı özel üretim merkezinde 20'ye yakın tür ve 100'e yakın kanarya üretimi yapan Başbayraktar, 40 kanarya tutkunu ile Bodrum Serinofil Derneği'ni kurdu. Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu üyesi olan ve uluslararası hakemlik de yapan Başbayraktar, ürettiği Norwich cinsi kanaryalarla 2012 yılında İspanya'nın Almera ve 2014 yılında İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Dünya Serinofil Yarışması'nda dünya şampiyonluğunu elde etti. Başbayraktar, son 5 yıl içerisinde katıldığı Türkiye şampiyonalarında beş birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük kazandı. Başbayraktar, Bodrum'da yaşayan 40 kadar kanaryaseverle bir araya gelerek ürettikleri İngiliz menşeli kanaryaları Avrupa'ya ihraç ettiklerini belirtip, "Bodrumlu Norwich kuşlarımız dünya markası oldu" dedi. Başbayraktar, her yıl ürettiği kanaryalardan 60'ını Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye gönderdiğini de kaydetti.
BEYAZ VE YEŞİL KANARYALARLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ADAY
İngiltere, Hollanda ve Almanya'daki kuş meraklılarına sattığı kanaryaların da, bu kişilerin girdiği yarışmalarda dünya şampiyonluğunu kazandığına dikkati çeken Bayraktar, şampiyon kuşları nasıl yetiştirdiğini şöyle anlattı:
"İlk önceleri sarı renkli kanaryalar üretiyordum. Yumurtadan çıkan yavruları kafeslerinde ellerimle besliyorum. Günde yaklaşık 8 saatimi kuşlarıma ayırıyorum. Sarı, Bodrum Norwich ırkından sonra beyaz ve yeşil kanarya üretmeye de başardım. Şimdi de ürettiğim beyaz ve yeşil kanaryalar, önümüzdeki ocak ayında İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda, 35 bin kuş ile podyuma çıkacak. En azından bir dünya birinciliği daha bekliyorum. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da destekleri ile katıldığımız yarışmalarda Bodrumlu diğer kanarya tutkunları da büyük başarılar elde etmeye başladı. Bodrum artık turizminin yanı sıra son yıllarda ürettiği şampiyon kanaryaları ile de anılmaya başladı. Ürettiğim kuşlar pozitif kanaryalar sınıfında olup çok beğenilen ve aranılan bir tür oldu. Boyu duruşu, mağrurluğu gibi özellikleri insanları cezbeder."
BODRUM'DA ŞAMPİYONA HAZIRLIĞI
Başbayraktar, kış turizmini canlandırmak için Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da desteğiyle Bodrum'da 'Uluslararası Kanarya Şampiyonası' düzenlemek için hazırlıklara başladıklarını da söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Kanaryaların üretildiği çiftlikten görüntü
-Kafeslerdeki kanaryalar sarı, yeşil ve beyaz renkli kanaryalardan görüntü
-Yumurtadan yeni çıkan yavrulardan görüntü
-Yavru kuşları besleyen Can Başbayraktar ile röp.
-Başbayraktar'ın aldığı ödüllerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),