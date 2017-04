Dha Yurt Bülteni-2

KAPADOKYA'DA BALON KAZASI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (EK)



1)BALON KAZASINDA ÖLEN FRANSIZ ERKEK TURİST



Nevşehir'in Göreme Beldesi'nden günün erken saatlerinde havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar beldesi yakınlarında aldığı ters rüzgar sonucu sürüklenen sıcak hava balonunun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin Fransız erkek turist Vincent Cavmantat olduğu belirlendi.



Göreme Beldesinden havalanan sıcak hava balonu Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi Üzengi Mevkii'nde ters rüzgar ile karşılaştı. Pilotun yükselme çabasına karşın bir süre sürüklenen sıcak hava balonu yüksek gerilim taşıyan elektrik tellerine çarparak, sert iniş yaptı. Balonun sepetindeki aralarında turistlerin de bulunduğu büyük bölümü yerli olmak üzere 20 kişi yaralandı. Sepetteki Fransız erkek turist Vincent Cavmantat ise, kaza yerinde öldü. Yaralılara ilk müdahaleyi kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet, Özel Kapadokya ve Versa Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma yetkilileri yaralı turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.



NEVŞEHİR



2)ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ



Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bahar geldi derken Erzurum sabaha karşı yağan lapa lapa karla yeniden beyaza büründü. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.



Hafta sonu tatili için plan yapanlar güne kar yağışı ile uyanınca şaşırdı. Kentte gece soğuyan hava sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Tipiyle birlikte lapa lapa yağan kar Erzurum'a kış geri getirdi. Yaza hazırlık yapılan kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. Vatandaşlar ise gardıroplarına kaldırdıkları kışlık kıyafetleri çıkarıp, yeniden soba ve kaloriferlerini yaktı.



Kar yağışının şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşayan vatandaşlar, "Bu havalar bize Erzurumlu sanatçı Nurullah Akçayır'ın 'Yazın yağar kar başıma' türküsünü hatırlatıyor. Bugün piknik yapmayı hayal ederken belki de kayağa gidebiliriz. Erzurum'a kış geri döndü. Bugün 9 Nisan ve lapa lapa kar yağıyor. Erzurum tıpkı kışın olduğu baharda da beyaza büründü" dedi. Öte yandan kar yağışı karayollarında sürücüleri de etkiledi. Kış lastiklerini çıkarıp, yazlıkları taktıranlar sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



3)EŞARBINI BAĞLAMAK İÇİN AĞZINA ALDIĞI TOPLU İĞNEYİ ÖKSÜRÜNCE YUTTU



KONYA'da 18 yaşındaki İlayda Adıgözel, kursa gitmek için hazırlanırken eşarbını bağlamak için ağzında tuttuğu 3 toplu iğneden birini öksürünce yuttu. Hastaneye götürülen genç kızın midesindeki iğne yapılan ameliyatla alındı.



Ilgın ilçesinde oturan ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan İlayda Adığüzel, geçtiğimiz 6 Nisan Perşembe günü, kursa gitmek için hazırlanırken eşarbını bağlamak için ağzında tuttuğu 3 toplu iğneden birini öksürünce yuttu. İğneyi yuttuğunu fark eden Adıgözel durumu ailesine bildirdi. Özel Farabi Hastanesi'ne getirilen genç kız hemen ameliyata alındı. Endoskopi yöntemiyle İlayda Adıgözel'in midesinde bulunan toplu iğne çıkartıldı. Midesindeki iğne çıkartılan İlayda Adıgözel, "Kursa gitmek için hazırlanıyordum. Eşarbımı bağlamak için düzelttiğimde, eşarbımı bağlamada kullandığım iğneleri ağzımda tutuyordum. Öksürme isteği geldi ve öksürürken farkında olmadan iğnelerden birini yuttum, diğerlerini ise dilimle tuttum. Endoskopiyle midemdeki iğneyi çıkardılar.Eşarbımı bağlarken iğneleri sürekli ağzımda tutuyordum. Başıma böyle bir şey gelmez diye düşünüyordum, ama beklenmedik bir anda her şey olabiliyormuş. Bundan sonra iğneleri ağzımda tutmayacağım." dedi.



Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Erenoğlu,"Bize vakit kaybetmeden geldi. Biz de endoskopiyle müdahale ettik ve iğneyi başarılı bir şekilde çıkardık. Midenin dolu olması midenin çalışması anlamına geliyor. İğne birkaç yerde zedeleme yapmış onun dışında bir problem yok" dedi.



4)KIZ ARKADAŞININ TAKSİ BORCU İÇİN, TAKSİCİYLE BİR OLUP HIRSIZLIK YAPMIŞ



KONYA'da barda çalışan sevgilisinin birikmiş 700 liralık taksi borcunu ödemek için taksici ve bir arkadaşıyla bir marketten 20 bin liralık hırsızlık yapan Çağrı Öz polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



Olay, geçen 7 Nisan Cuma günü saat 01.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Arif Bilge Mahallesi Kovanağzı Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre marketin kilidini kıran hırsızlar, 20 bin lira değerinde sigara, çay ve kozmetik malzemesiyle birlikte güvenlik kamerası kayıt kutusunu çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. 5 saatlik kamera kayıtlarında caddeden iki kez geçen ticari taksiyi fark eden polis, plakasından ulaştığı taksici Ahmet Ertek'i (38) şüphe üzerine gözaltına aldı. Polis, Ahmet Ertek'in ifadesi doğrultusunda Çağrı Öz (26) ve Ahmet Topaloğlu'nu (26) da yakaladı. Şüphelilerden Çağrı Öz, emniyetteki sorgusunda "Bar da çalışan kız arkadaşımı sürekli evden işe götüren taksiciye 700 lira borcu vardı. Ben de taksiciye böyle bir teklifte bulundum, o da kabul etti. Çaldığımız malları satıp borcunu ödeyecektim" dediği öğrenildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



5)CHP'Lİ GÜL, BUZAĞISINA 'HAYIR' ADINI VERDİ



AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan CHP eski İlçe Başkanı Deniz Gül, yeni doğan buzağısına 'hayır' ismini verdi.



İncirliova'da 2010 ve 2014 yılları arasında CHP İlçe Başkanlığı yapan Deniz Gül, referandum da 'hayır' oyu vereceğini söyleyerek yeni doğan buzağısının adını 'Hayır' koydu. Çiftçilik ve hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren Deniz Gül, referandum nedeniyle ülke genelinde bir kutuplaşma yaşandığını öne sürdü. İnsanların bölünmesine tepki göstermek amacıyla yeni doğan buzağıya 'Hayır' ismini verdiğini anlatan Gül, "Şu anda 'hayır' sözü bir semboldür. Ülkede iki kardeşten biri 'evet'çi diğeri 'hayır'cı oldu. Ülkenin 'evet' 'hayır' sürecine gelmemesi gerekiyordu. Bizce buna hiç gerek yoktu. Yaşadığımız ülkede yaşamımızdan memnunuz. Bu işleri fazla karıştırmanın bir anlamı yok" dedi. Hayvancılıkta yeme yapılan zamlar için 'hayır' dediklerini bildiren Gül, "Süt 1 TL civarında bunun için 'hayır' diyoruz. Mazotun fiyatı belli, bunun için 'hayır' diyoruz. Tepkimi göstermek için buzağıya da 'Hayır' ismini koydum" dedi. CHP'li Deniz Gül, referandum sonucuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise 50 artı 1'in bir başarı olmadığını ve mutlak bir çoğunluğun sağlanması gerektiğini savundu.



6)HAYVANSEVER AİLEDEN DOĞA İÇİNDE HAYVAN BAKIM MERKEZİ







MANİSA'da yaşayan Fahri Gümüşkuş ve ailesi, sokakta buldukları şiddete uğramış, terk edilmiş ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını, kendi arazileri üzerinde kurdukları merkezde tedavi ederek bakımını sağlıyor.



Manisa'da yaşayan emekli orman muhafaza memuru 58 yaşındaki Fahri Gümüşkuş ve ailesi, şiddete uğrayan, terk edilmiş, yardıma muhtaç sokak hayvanlarını bularak, kendi imkanlarıyla kurdukları bakım merkezinde tedavi ediyor. Spil Dağı'nda kendi arazileri üzerine kurdukları bakım merkezinde hayvanlara her gün mama desteği veren Gümüşkuş, her hayvanın bir can taşıdığını ve onların da insanlar kadar yaşama hakkı olduğunu vurguladı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Fahri Gümüşkuş, "Sokakta kalan hayvanları aç ve susuz görünce dayanamıyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Yakalayabildiğimiz sokak hayvanlarına sağlık hizmeti ve mama desteği veriyoruz. Şu ana kadar 14-15 tane sokak köpeğine kendi imkanlarımızla ve bütçemiz yettiği kadarıyla yardımcı olduk. Bazı vatandaşlar hayvanlara eziyet ediyorlar, onları dövüştürüyorlar ve kaderlerine terk ediyorlar. Sokaklarda şiddete uğramış, terk edilmiş hayvanlara bir yuva vermek amacıyla böyle bir girişim başlattık. Kendimize ait arazimizde onlara sağlık hizmeti ve mama desteği sağlıyoruz. Tel örgüler ya da zincirlemeyi çok sevmiyoruz o yüzden köpekler doğada özgürce gezsin istiyoruz. Onların mutluluğu da gözlerinden okunuyor" diye konuştu.



Hayvanlara kendi çocuğu gibi baktığını söyleyen eşi Zehra Gümüşkuş (45), sağlık müdahalesinde bulundukları hayvanların bir süre sonra kendi başlarına yanlarına geldiğini ve ağrıyan yerlerini gösterdiğini anlattı. Bulundukları bağ evinin sokak hayvanları için bir sağlık merkezi olarak algılandığını söyleyen Gümüşkuş, "Kantaron yağları ve ilk yardım çantamı sürekli hazır bulunduruyorum. Burada bir hayvanımız yaralandığında ya da yaralı bir hayvan geldiğinde onlara hemen sağlık müdahalesi yapıyorum. Burası sokak hayvanları için bir sağlık merkezi ya da karınlarını doyurabileceği bir yer haline geldi. Onlara yardım etmek bizleri mutlu ediyor. Çocuğum gibi seviyorum onları. İnsanlar bu güzel varlıklara neden zarar veriyor anlamakta zorlanıyorum. Lütfen hayvanların da bir can taşıdığını unutmayalım" dedi.



"İYİ DAVRANIRSANIZ SİZE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞ OLABİLİRLER"



11 yaşındaki Fulden Gümüşkuş, yaşıtlarının betonarme binalar arasında oyun oynarken kendisinin doğada hayvanlarla birlikte oynama fırsatı olduğu için şanslı olduğunu söyledi. Hayvanları çok seven ve onlarla oldukça iyi iletişim kurabilen Fulden Gümüşkuş, "Ben hayvanları çok sevdiğim için onlar da beni seviyor. Onlarla iletişim kurabildiğimi düşünüyorum. Yaşıtlarım mahalle aralarında oynarken ben dağlarda köpeklerimle vakit geçiriyorum. Ailemle beraber sokak köpeklerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları iyileştiriyoruz. Sağlıklarına kavuştuktan sonra onlarla arkadaş oluyorum. Hayvanları severseniz onlar da sizi sever. Hayvanlara kötü davranılmasını istemiyorum. Onların da duyguları var. Onlara iyi davranırsanız size çok iyi bir arkadaş olabilirler" diye konuştu.







7)KAMYONET KÖPRÜDE ASILI KALDI



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde köprünün korkuluklarına çarpan kamyonet köprüde asılı kaldı. Yaralanan 47 yaşındaki Erol Parkın ön kısmı havada kalan kamyonetten kurtarılarak tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde, Sapanca Kurtköy köprüsü üzerinde meydana geldi. Kocaeli istikametine gitmekte olan Erol Parkın yönetimindeki 41 SH 357 plakalı kamyonet köprünün korkuluklarına çarptı. Korkuluklar kamyonetin içerisine girerken, kamyonet köprüde asılı kaldı. Kazayı görenler itfaiye ve 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ön kısmı havada bulunan kamyoneti halatlarla bağlarker, mahsur kalan Erol Parkın'ı kurtardı. 112 Acil ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Parkın tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



