Dha Yurt Bülteni-2

Fırat Kalkanı'nda 2477 terörist etkisiz hale getirildi



SURİYE'de 5 ayı aşkın süredir yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2 bin 156'sı DEAŞ'lı, 321'i PKK/PYD'li olmak üzere toplam 2 bin 477 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi. Harekat kapsamında bugüne kadar bin 880 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. 9 Aralık'ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı, kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri ise kontrol altına alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 864'ü ölü 2 bin 156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü 321 PKK/PYD mensubu toplam 2 bin 477 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1332 hedef imha edilirken, tespit edilen 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın ise kontrollü imha olarak edildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatla ilgili yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.



Görüntü dökümü



-ARŞİV



-Hava harekatları görüntüsü



-Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin çekilen görüntüler



Haber: GAZİANTEP - ANKARA, -



Türk jetleri 18 DEAŞ hedefini vurdu, 14 terörist öldürüldü



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedef, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından düzenlenen hava harekatıyla imha edilirken 14 terörist öldürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 158 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Hava Kuvvetleri, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedefe yönelik hava harekatı düzenledi. Harekatta savaş uçakları tarafından bombalanan 17 bina ve 1 silah deposu imha edildi. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda DEAŞ mensubu 14 terörist etkisiz hale getirilirken tespit edilen 62 el yapımı patlayıcı ise kontrollü olarak imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 17 bina ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 62 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 344 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



Görüntü dökümü



---------------------



-ARŞİV



-Hava harekatları görüntüsü



-Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin çekilen görüntüler



Haber: GAZİANTEP - ANKARA, -



HDP'li Beştaş serbest bırakıldı



DİYARBAKIR'da yürütülen bir soruşturma kapsamında dün gece evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sevk edildiği çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadeden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu sabah erken saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



Haber: DİYARBAKIR, -



Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 46 yaralı (2) (Yeniden)



KONYA'da kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 46 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüste sıkışan eşi İlknur Kara'nın kurtarma çalışmasına yardım eden polis memuru İskender Kara, eşi ambulansa konulurken, "Allah'ım sana şükürler olsun'" diyerek yanındaki trafik polisine sarılıp ağladı.



Kaza sabaha karşı saat 05.15 sıralarında Konya- Adana karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris'ten Gaziantep'e giden 37 yaşındaki Neşet Oğuz yönetimindeki 27 TG 765 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün muavini 20 yaşındaki Mehmet Salih Güneş aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, sürücü ile 45 yolcu yaralandı.



EŞİ SIKIŞAN POLİSİN GÖZYAŞLARI



Otobüsün içerisinde sıkışan 5 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hafif yaralanan yolculardan polis memuru İskender Kara da araçta sıkışan eşi İlknur Kara'nın kurtarılma çalışmalarına yardım etti. Sıkışan eşini uyanık kalması yönünde uyardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası İlknur Kara sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sedye üzerinde ambulansa bindirilirken eşi İskender Kara da "Allah'ım sana şükürler olsun'" diyerek yanındaki trafik polisine sarılp ağladı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya ve Karapınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------------



-Olay yeri görüntüsü



-Kurtarma çalışmaları



-Yarılalardan detay



-Kurtarılan kadının ambulbansa taşınması



-Eşinin trafik polisine sarılarak ağlaması



-Kaza yerinden genel ve detaylar



-Hastaneye kaldırılan yarılalardan detay



Haber-Kamera: Tolga YANIK-Mehmet OKUYUCU/KONYA,



Bursa'da metro duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı



BURSA'da metro duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.



Kaza merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Ankara istikametinden şehir merkezine doğru gelen 47 yaşındaki Kerim Kan, kullandığı 16 AC 747 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Hacivat Metro İstasyonu'nun duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan ve ağır yaralanan sürücü Kerim Kan ile 41 yaşındaki yolcu Veliye Kan ağır yaralandı.



Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Görüntü Dökümü:



-Ambulansın gelişi



-Yaralılara müdahale ve hastaneye götürülüşü



-Kaza yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinin çalışması



-Aracın kaldırılışı



-Detaylar



Haber-Kamera: BURSA



Beytüşşebap'ta aşırı kar yağışı, ilçeye gelen bütün yolları kapattı



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, kar yağışı nedeniyle ilçeyi Şırnak ve Hakkari'ye bağlayan ile tüm köy yolarını ulaşıma kapattı.



Beytüşşebap İlçesi'nde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı felçetti. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimmetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bir metreyi aştığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap-Hakkari, Beytüşşebap-Şırnak ile ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı.



İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren her taraf tamamen beyaza bürüyen kar yağışı günlük hayatı felçetti. İşyerlerine giden esnaf, kepenkleri açtıktan sonra işyerinin önündeki kar yığınlarını kürekle temizlemeye çalıştığı görüldü.



Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalara başlarken, belediye ekipleri de ilçe merkezindeki yolları kardan temizlemede yetersiz kaldı. Bunun üzerine karayolları ekipleri de belediye ekiplerine destek vererek, ilçe merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başladı.



Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının çok geç başlatığını belirterek, "Sabah eken saatlerinde iş yerimize geldik. İşyerlerimizi kardan temizledik, yoların kapanması nedeniyle ilçeye günlük gıda maddeleri gelemeyecek. Kar yağışı devam ederse ilçe merkezinin tamamı karla kapanacak. İlçedeki iş makineleri bu karı temizlemek için yeterli olmayacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ



Yağan kar yağışı



Biriken kar görüntüleri



Ağaçlar üzerinde biriken kar görüntüleri



Eesnafın işyerlerini kardan temizlemesi



Vatandaşın kar içinde işlerine gitmeleri



Ağaçlar üstünde bekliyen kuşlar



Esnafın konuşmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), -



(ÖZEL) Zihinsel engelli gence 12 dakika aile boyu dayak



ZİHİNSEL engelli 27 yaşındaki Muhammed Lütfü Arpat, mahallede kolundan tuttuğu genç kız ve ailesinin saldırısına uğradı. Yüzde 50 engelli genci karlara yatırıp, kamera kayıtlarına göre 12 dakika boyunca tekme tokat döven aile, ağzını burnunu kan içinde bıraktı. Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler oluşan engelli Arpat'ı babası Sinan Arpat önce karakola, ardından hastaneye götürdü. Oğlunu dövenlerden şikayetçi olan baba Arpat, "Ailece psikolojimiz bozuldu. Oğlum geceleri iğnelerle uyuyabiliyor" dedi.



Olay, geçen 25 Ocak günü akşam saatlerinde merkez Palandöken İlçesi'nde meydana geldi. Evde yemek yedikten sonra babasından izin alarak dışarı çıkan Muhammed Lütfü Arpat, evlerinden 200 metre kadar uzaklıktaki bir iş yerinde çalışan ve aynı apartmanda oturdukları genç kızla karşılaştı. İddiaya göre Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaş olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kız bağırarak yardım istedi. Korkup evine doğru koşmaya başlayan Muhammed Lütfü Arpat'ı apartmana 10 metre kala yakalayan genç kız yere yatırdı ve yanına gelen ablası ile birlikte vurmaya başladı. Bu sırada apartmandan çıkan genç kızın eniştesi olduğu söylenen bir kişi, engelli genci dakikalarca dövüp kan revan içinde bıraktı.



YORULUNCA DÖVMEYİ BIRAKTI



Kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden saldırgan, yorulunca genci dövmeyi bıraktı. Apartmanın kapıcısının, "Onun evi beşinci katta" demesi üzerine apartmana girmesine izin verildi. Olayı duyup aşağı inen baba Sinan Arpat ise oğlunu kanlar içinde gördü. Otomobili ile oğlunu önce karakola sonra Palandöken Devlet Hastanesine götürerek tedavi ettiren baba Arpat şikayetçi oldu.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI



Evli ve ikisi zihinsel engelli 3 çocuk babası olan Sinan Arpat, evlatlarına iyi bir gelecek sağlamak için SSK'dan emekli olduktan sonra özel bir firmada çalıştığını söyledi. Baba Arpat yaşadıklarını göz yaşları arasında şöyle anlattı: "İş yerine oğlumu da yanımda götürüyorum. Eve geldik, yemek yedik. Muhammed, semtimizde bulunan kuaföre uğrayacağını söyledi. Kuaföre giderken aynı apartmanda oturan kızın kolundan mı tutmuş ne yapmış tam bilemiyorum. Genç kız ablasıyla beraber apartmanın bahçesinde yakaladıkları Muhammed'i yere indirip dövüyor. Daha sonra genç kızın eniştesi geliyor ve kamera kayıtlarına göre tam 12 dakika dövüyor. Apartmandan komşular 'bu çocuk özürlü vurmayın' diyor 'Siz karışmayın' diyerek hunharca dövüyorlar. Oğlumu kanlar içinde buldum ve arabamla karakola götürdüm. Karakoldan, hastahaneye gittik. Doktorlar oğlumun burnunun kırıldığını, vücudunda darbeler bulunduğunu bildirdi. Muhammed ile 18 yaşındaki kızım akraba evliliği kurbanı. İkisi de zihinsel engelli. Ben onları çok seviyorum. Onlar için yaşıyorum. Onlara kimsenin vurma hakkı yok. Suçu varsa, devlet verir. Öyle darp edilmesi çok zorumuza gitti. Benim, eşimin ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. O kamere kayıtlarını izledikçe içimiz param parça oluyor. Ama gerekenin yapılmasını istiyorum. Oğlum geceleri yaptırdığımız iğnelerle uyuyabiliyor."



Zihinsel engelli genci dövenlerin de polis merkezine giderek taciz suçlamasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)



----------------------------------



-Engellinin babası dayak olayını kamerada göstererek anlatırken



-Baba ile röp



-Dayak yiyen engellinin görüntüsü



-Baba ağlarken ve oğlunu öperken



Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,



Mersin'de çiftçiyi selden sonra kar vurdu



MERSİN'de 60 bin dekar serayı su altında bırakan sel felaketinden zarar gören çiftçiyi bu kez kar vurdu.



Kar yağışı ile Toroslar İlçesi'ne bağlı 800-1500 rakım arasında yer alan 20 köyü beyaz örtü altında bıraktı. Çoğunluğu şeftali olmak üzere kivi, erik, kiraz ve ceviz ağaçlarının yer aldığı yaklaşık 45 bin dekar civarında tarım arazisi tamamen karla kaplandı. Çağlarca Mahallesi'nde ekili olan kivi bahçelerinin üzerindeki çatılar ve sabitleyici demir çubuklar, biriken yoğun kara dayanamayınca çöktü. Ağaçların dalları kırılırken, ağaçlar da günlerdir kar soğuğu içerisinde kaldı. Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi umudunu taşıyan çiftçiler, zararlarının karşılanmasını istedi.



Mersin doğal afet bölgesi ilan edilmesi, çiftçilere nakdi ve ayni yardımlarda bulunulmasını isteyen Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, taleplerine karşılık beklediklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde karların erimesiyle hasar tespit çalışmalarının yapılacağını kaydeden Gökçel, şöyle dedi: "Mersin, 2016'de ve 2017 yılı başında, tarım arazilerinde çok büyük doğal afet zararlarına maruz kaldı. Sel felaketi, fırtına afeti derken en son kar felaketi yaşadık. Çiftçi büyük zarar gördü çünkü bu tesisler çok büyük maliyetlerle yapılıyor. Karla çöken bahçenin eski haline gelmesi için fazlaca masraf edilmesi gerekiyor. Kar erirken mutlaka ağaçlara zarar verecek."



Büyük zarar uğrayan çiftçilerden Mustafa Gezer, "Kar çok yağdı ve kötü etkilendik. Kivi bahçelerindeki çatıların hepsi çöktü. Köylü olarak 1 milyon TL'nin üzerinde zararımız var. Bu da hem işçilik hem de maddi olarak bizi çok sıkıntıya soktu. Devletimizden yardım istiyoruz, gereken desteğin verilsin" diye konuştu.



Ağaçları karlar altında kalan çiftçilerden Hayrettin Koç ise şunları söyledi: "Bütün bahçelerimiz karlar altında kaldı. Erik ağaçlarının sadece uç kısımları görünüyor. 10 yaşındaki şeftali ağaçlarının hiç bir yeri görünmüyor, tamamı karlar altında kaldı. Şu an çiftçilerimiz çok zor ve mağdur durumdadır. Bize devlet el uzatmazsa ne yapacağımızı bilmiyoruz."



Görüntü Dökümü



-------------------------



Kar altında kalan bahçelerden görüntüler



Kivi bahçelerinde çöken çatılar ve demirler



Ağaç ve kivi asmaları üzerinde biriken karlar



Çiftçilerin bahçelerde ağaçlarla ilgilenmesi



Çiftçilere köy kahvesinde bilgi verilmesi



Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel'in konuşması



Çiftçilerden Mustafa Gezer'in konuşması



Çiftçilerden Hayrettin Koç'un konuşması



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



Domates üreticileri seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı (2) (Yeniden)



ANTALYA'da hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler, ürünlerin etkilenmemesi için 'don' nöbeti tutmaya başladı. Aksu ve Serik ilçelerinde üreticiler ateşledikleri sobaların başından sabaha kadar ayrılmadı.



Türkiye'nin sebze ambarı Antalya'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle örtü altı sebze üreticileri seralarında 'don' nöbeti tutmaya başladı. Örtü altı üretimin merkezlerinden Aksu İlçesi'nde üreticiler dün akşam saat 19.00'dan sonra seralardaki sobaların başına geçti. Gündüz seralara taşıdıkları odunları gece boyunca yakan üreticiler, ısının 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.



Seraların yoğunlukla bulunduğu Alaylı Mahallesi'nde, sürekli ısı değişimini kontrol eden üreticileri, zorlu nöbetleri sırasında buradaki kahvehane sahibi Hasan Dalman da yalnız bırakmadı. Sabaha kadar üreticilere çay servisi yapan Dalman, bazen de tatlı ikram ederek sürpriz yaptı. Üreticiler zaman zaman da kahvehanede bir araya gelerek ürün maliyetleri ve durumu hakkında sohbet etti.



1 DÖNÜMLÜK SERANIN MALİYETİ 15 BİN TL



Domates ekili serasında don nöbeti tutan Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, 20 gündür aralıklarla soba yakmak zorunda kaldıklarını belirterek, gelecek 10 günün de kritik olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla ciddi ısı değişimi yaşandığını, bunun da dona neden olduğunu kaydeden Şahin, "Bu yıl kurak, sert bir kış geçiyor. Kar yok ama don olayı yaşıyoruz. Sebzeleri korumaya çalışıyoruz. Serada 6 soba var. Her sobada ortalama 50 kilogram odun yakılıyor. 1 dönüm seranın kış boyunca odun maliyeti 2 bin TL, diğer masraflarla birlikte bir sezonda domatesin maliyeti 15 bin TL'yi buluyor" dedi.



Şahin, domatesi 1.5 ile 2 TL arasında sattıkları zaman ancak kar edebildiklerini kaydetti.



"DOMATES 2 TL'DEN SATILIRSA PARA KAZANIYORUZ"



Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yılmaz da 4 dönümlük serasında don nöbeti tuttu. Sera sıcaklığının 5 derecenin altında olmaması için gayret gösterdiklerini anlatan Yılmaz, "Sobamızın başında çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Çok zorlayıcı oluyor. Sabah bunun toplaması var, gübrelemesi var. Seranın diğer işleri var. Emeğimizin karşılığını halde 2 TL'ye satılırsa biraz alıyoruz. İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek" diye konuştu.



SERİKLİ ÜRETİCİ DE DON NÖBETİNDE



Hava sıcaklığının düştüğü Serik İlçesi'nde de üreticiler don nöbeti tuttu. Gebiz Mahallesi'ndeki seracılık yapan Salih Yıldırım, eşi Dudu ve oğlu Cemal ile birlikte 4 ayrı serada ekili domatesleri korumak için gece-gündüz çalıştı. Gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyan aile, akşam ise havanın soğumasıyla birlikte sobaları yaktı.



'ÇOCUK GİBİ HASSASTIR'



Salih Yıldırım, ürünleri korumak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Yıldırım, "Bu yıl aşırı soğuk oluyor. Uzun zamandır böyle soğuk görmedik. Havanın soğuması ve 2 derecenin altına düşmesi nedeniyle gündüz hazırlık yapıyoruz, akşam da erken saatte sobaları yakmaya başlıyoruz. Çünkü ısıyı dengeli tutamazsak bitkiler strese giriyor. Bunlar çocuk gibidir, hassastır. Ürünleri don vurmaması için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.



'GÜNDE 12 TORBA KÖMÜR YAKIYORUZ'



Girdi maliyetlerinin yükseldiğini, soğuktan dolayı talep çok olduğu için kömür ve odun fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi: "Bir hafta önce torbasını 18 liraya aldığımız kömürü bugün 24 liraya aldık. Bir dönüm serada 1 günde 12 torba kömür yakıyoruz. Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Pazarda da fiyatın yüksek olmasından dolayı tüketici şikayetçi oluyor. Ancak bizim yaptığımız masraf ve çektiğimiz çile ortada. Bugün 1 kilo domatesin maliyeti ortalama 1 lira. Sera tesislerine de yüklü yatırım yaptık. Bunları kimse düşünmüyor. Devletimizden destek bekliyoruz. Ürünlerimize değer kazandırılması için ihracat kapılarının açılmasını istiyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)



--------------------



Sobaya odun atan üreticilerden detay



Domateslerden detay



Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin röp



Odunlardan detay



Alaylı Mahallesi Süleyman Yılmaz röp



Alaylı Mahallesi Süleyman Yılmaz'a Hasan Dalman'dan soba başında tatlı sürprizi-(ikilinin diyaloğu)



Alaylı Mahallesi Süleyman Yılmaz'ın termometre ile ısı değişimini anlatması



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2) SERİK



--------------



Seralardan detaylar



Seraya odun ve kömür taşınması



Sobanın yakılması



RÖP: Salih Yıldırım



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 köy yolu ulaşıma kapandı.



Rize'de dünden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi aştığı kentte 348 köy yolunun 320'si ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.



Bu arada, Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Tatilcilerin akın ettiği bin 350 rakımlı yaylada yarın 10'uncu Kardan Adam Şenliği düzenlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kar yağışı detayları



Karda oynayan çocuklar



Kar detayları



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE



Mesut'un kar küremede ilginç yöntemi



İZMİT Nebihocalar Köyü'nde traktörünün önüne bağladığı kar bıçağıyla yolları kaplayan karı temizleyen muhtar dayısına özenen 9 yaşındaki Mesut Uzun, bisikletinin önüne bağladığı tahta ile karları küredi. Mesut bisikleti ile karları kürerken hem eğlendi, hem de kendisince dayısına yardımcı oldu.



İzmit'in 90 haneli Nebihocalar Köyü'nde kar yağışı etkili olurken, köy muhtarı Beytullah Tekerli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı kar bıçağını traktörünün önüne bağlayarak köy yollarını kaplayan karları temizledi. Dayısı Beytullah Tekerli'ye özenen Mesut Uzun ise bisikletine monte ettiği tahtadan kar bıçağı ile yoldaki karları küredi. Dayı ile yeğen yan yana ilerlerken, Mesut hem eğlenmenin, hem de kendisince dayısına yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı.



Çevresinden gördüğü aletleri gözlemleyerek elindeki malzemelerle yapmayı sevdiğini söyleyen minik mucit Mesut, "Dayım karları kürerken izliyordum. Ben de böyle bir araç yapabilir miyim diye düşündüm. Tahtaları bisikletime monte ettim. Dayımla beraber karları kürüyorum. Çok eğleniyorum" dedi.



Muhtar Beytullah Tekerli ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin köylerine temin ettiği kar bıçağı ile bölgesindeki yolları açtığını belirterek, yeğeni Mesut'un kendisine kar küreme çalışmalarında yalnız bırakmadığını belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Traktörle yapılan kar küreme



Mesut'un bisikleti ile kar küremesi



Çocuk ile röp.



Muhtar ile röp.



Haber-Kamera : İZMİT



Kurtlar 'köye inmesin' diye doğaya yiyecek bırakıldı



KARS'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanları yerleşim birimlerinden uzak tutmak amacıyla doğaya yem bırakıldı.



Merkeze bağlı Küçük Yusuf Köyünde çetin geçen kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar köye inmeye başladı. Bunun üzerine köy muhtar vekili Latif Ulakçı dilekçe yazarak durumu Valiliğe bildirdi. Valilik de, durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ile paylaştı. Orman ve Su İşleri ekipleri, yaban hayvanların köyden uzaklaşması için doğal alanlarına yiyecek bıraktı.



Doğu Anadolu Bölgesinde hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay şunları söyledi: "Bölgede kış oldukça ağır geçiyor. Her taraf kar, ortalama sıcaklık sıfırın altında 25 derece. Yaban hayvanlar açısından zor bir dönem. Tabiatta kalma mücadelesi veren yırtıcı kurt ve tilkiler Küçük Yusuf köyüne yaklaşmakta, yiyecek bulmakta zorluk çekmektedirler. Orman ve Su işleri Müdürlüğü olarak köye gelip yaban hayvanlarını yerleşim alanlardan uzak tutmak için tabiata yem takviyesi yaptık."



Küçük Yusuf Köyü Muhtar vekili Latif Ulakçı da yaban hayvanların köye inmesi üzerine herkesin korktuğunu belirtti. Ulakçı, "Çocuklarımız okula gitmekte zorluk çekiyordu. Valimizin talimatıyla Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri burada yemleme çalışması yaptı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan çalışmadan sonra Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri köyde bulunan savunmasız ve sahipsiz yavru köpekleri alarak, hayvan barınağına teslim etmek üzere Kars'a götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Köyden genel ve detay görüntüler



-Orman ve su işleri müdürlüğü ekipleri



-Köy muhtarı ve orman ve su işleri müdürü doğaya yem bırakma



-Ekiplerin doğada karlı zeminlere sakatat ve buğday bırakması



-Muhtar ve orman ve su işleri müdürü röportaj



-Köydeki çocuklarla röp



-Çocukların sahipsiz yavru köpekleri sevmesi



-Orman ve su işleri müdürlüğü ekiplerinin köydeki başı boş yavru köpekleri alıp barınağa getirmesi



Haber-Kamera: KARS,



Nasuh Mahruki doğada lider yetiştiriyor



ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, doğa şartlarına zorlanmadan uyum sağlayacak liderler yetiştiriyor.



AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, uzun yıllar hayalini kurduğu projesini hayata geçirdi. 'Doğada liderlik' temasıyla kurs açan Mahruki, ilk kursunu 20 çocuğa Antalya Kundu bölgesindeki Aska Lara Otel'de verdi. Otelin sahilinde ekibiyle birlikte çocukları eğiten Nasuh Mahruki, 1995 yılında Everest'e tırmandığından bu yana kapalı ortamlarda takım çalışması, liderlik, odaklılık, kişisel gelişim gibi dersler verdiğini söyledi. Bu dersleri açık alana yaymayı planladığını da belirten Mahruki, bu yönde ciddi talep geldiğini kaydetti. Projesini hayata geçirmeyi başardığını dile getiren Mahruki, "20 öğrenciyle doğada liderlik kursumuz ilk defa Antalya'da başladı. Kış nedeniyle çadır sıkıntılı olacağı için otel tercih ettik. Bahar ve yazın çadırı tercih edeceğiz. Amacımız çocukları doğaya tekrar yakınlaştırmak" dedi.



ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KEŞFEDİYOR



İnsanların doğanın bir parçası olduğunu vurgulayan Mahruki, yaşadığımız çağın insanları doğadan uzaklaştırdığını söyledi. İnsanların yapay bir dünyada yaşar hale geldiğini vurgulayan Nasuh Mahruki, şöyle konuştu: "Asıl kökümüz doğadan geliyor. Bunu tekrar kazanmamamız gerekiyor. Modern dünyanın getirdiklerini reddetmeyeceğiz ama toprağı, hava ve suyu da kaybetmememiz gerekiyor. Doğa kampları çocukların kendi içlerindeki kendi kuvvetli taraflarını, değişik oyunlarla, yaşıtlarıyla kendini kıyaslayarak deneyimlemelerini sağlıyor. Özgüvenlerini artırıyor. Sinerji ve takım çalışmasının yanı sıra, tek başlarına asla başaramayacakları şeyleri ekip arkadaşlarıyla işbirliği yaparak başarabileceklerini gösteriyor. İçindeki kuvvetli taraflarını keşfetmelerini sağlıyor. Burada edineceği kabiliyetlerle çocuklar hayatını kolaylaştırıyor. Çocukların hem doğayla temas etmesini hem de kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslarımızı sürdüreceğiz."



Nasuh Mahruki, kurslarda çocukların yön bulmayı öğrendiğini, kaya tırmanışı yaptıklarını ve farklı yarışmalarla fiziksel güçlerini görebildiklerini söyledi. Mahruki, kurslara kurumsal şirketlerin de talep gösterdiğini kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



Çocuklara verilen eğitimlerden görüntü



Tırmanış görüntüleri



Yön bulma görüntüleri



Nasuh Mahruki ile röpörtaj



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,



El yapımı kemanlar üretiyor



ÇANAKKALE'de üniversite mezunu 25 yaşındaki Ali Deniz Uzun, el yapımı kemanlarıyla dikkat çekiyor. Uzun, fabrika üretimlerinin aksine el yapımı kemanların daha iyi ses verdiği söyledi.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu Çanakkaleli Ali Deniz Uzun, 3 ay önce açtığı atölyesinde el yapımı kemanlar üretiyor. El yapımı ürünü 1 ayda hazır hale getirdiğini belirten Uzun, fiyatının ise 4 ila 5 bin TL arasında değiştiğini söyledi. El yapımı özel kemanların gövdesinin arka ve yan kısımlarının akçaağaçtan, sesle titreşimi veren ön kısmının ladin ağacından, ses tellerinin ayarlandığı ve kulakların olduğu bölümün ise abanoz ağacından yapıldığını ifade etti. Fabrikasyon ürünle kıyas yapan Uzun, "Fabrikasyon dediğimiz enstrümanlar, o süreçte ağacın dokusuna zarar verip vermediğini düşünmez. Mesela ağacı ısıtır, kavurur, sertleşmesi için fırınlar, üstüne cilasını atarak titreşimini kapatır. Profesyonel kemancı, çellist ya da kontrbas genellikle elektrogitar olsa bile, fabrikasyon sürecine uygun olsa bile genellikle el yapımını tercih ederler. Çünkü istedikleri tonları çok daha iyi alabilirler. Bir sorun olduğunda yapan kişiye hemen danışıp, düzeltebilirler. ya da tasarım aşamasında istedikleri gibi keman yaptırma imkanına da sahip oluyorlar. Keman çalan biri, 'Ben şöyle bir keman istiyorum. Şöyle bir sesi olsun' diyor. Ağaçtan ağaca keman yapımı fark ediyor. Ama biz belli ölçüler içinde kalarak geleneğin içinde kalarak, o aralıkları kullanarak, değiştirerek yüzde 80 ile 90 arasında başarı ile istediğimiz sesleri elde edebiliyoruz. Çünkü ağacın yapısı bu değişimi çok etkiliyor" diye konuştu.



Yaptığı işi sevdiğini, mesleği hayatı boyunca yapmak istediğini kaydeden Uzun, hiçbir zaman teknolojinin el işiyle yapılan kemanları yapamayacağını söyledi. Uzun, "İnsanın yaptığı işleri yapan bir robot yaparlarsa, bizim de işleri yapabilir. Çünkü ağaca dokunacak, o ağacın yapısını anlayacak. Bu ağaç sert mi yumuşak mı, nasıl ses verir gibi yorum yapması lazım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Ali Deniz Uzun'un keman yapımından görüntü



Kullanıma hazır kemandan görüntü



Ali Deniz Uzun açıklama görüntü



Ali Deniz Uzun'un kemanı nasıl yaptığını anlatmasından görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



Kolu kırılmasına rağmen lastik tamirciliğini sürdürüyor



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde askere giden oğlunun işyerinin kapanmaması için başladığı lastik tamirciliğini 37 yıldır sürdüren 77 yaşındaki Vesile Akın, kolu kırılmasına rağmen lastik tamirciliğinden vazgeçmedi.



Sandıklı'da oturan Vesile Akın, 37 yıl önce oğlu Ali Akın askere gidince, oğluna ait Yeni Sanayi Sitesi'ndeki lastik tamirhanesinin kapanmaması için eşi halı dokumacısı 86 yaşındaki Hüseyin Akın ile işin başına geçti. Çocukları askerden dönene kadar lastik tamiri yapan karı- koca daha sonra bu işi hobi olarak sürdürdü. Her gün eşi ve oğlundan önce sabah ezanı sonrası işyerine giderek iş başı yapan Vesile Akın, geçen mart ayında yine işyerine giderken düşerek sağ kolunu kırdı. 8 ay boyunca tedavi gören Vesile Akın, tedavi sürecinde geri durmadığı tamirhaneyi tedavi sonrasında da bırakmadı. Vesile Akın, yine her sabah eşi ve oğlundan önce işyerine giderek tamirhaneyi açmayı ve işlere yardımcı olması sürdürüyor.



'GİTTİM KOLUMU ONARTTIM'



Kolu kırılmasına rağmen tamirhaneyi bırakamadığını söyleyen Vesile Akın, "Geçen mart ayında oğlumla gelinim yurtdışındaydı. Onlar yokken de dükkanı kapatmadım. Yine sabah erkenden dükkana geliyordum. Gelirken de düştüm, kolum kırıldı. Tedavisini yaptırdım, 'acıyor' demedim. Geldim dükkanı yine açtım. Çünkü oğlumun var olması gerekiyor. Onun varlığı bizi de var eder. Şimdi de kış lastiği uygulaması nedeniyle yoğunluk var. Yine içim elvermiyor. Geliyorum oğluma yardımcı olmaya çalışıyorum. Lastikleri söküyorum, tamir ediyor ve takıyorum. Kolum tam iyileşmiş değil ama yine de vuruyorum çekici, vuruyorum kazmayı çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.



Hemcinslerine tavsiyede de bulunan Vesile Akın, "Hiç korkmasınlar, tamircilik de yapsınlar, her işi yapsınlar. Ben ehliyet almadım, çok pişman oldum, ehliyet de alsınlar. Ayaklarının üstünde kalsınlar. Biz Türk oğlu Türk kadınıyız" dedi.



'ANNEM DÜKKANIN JANDARMASIDIR'



Annesinin en büyük yardımcısı olduğunu belirten Ali Akın ise "Annem sabah erkenden kalkar, dükkanı açar, çayı demler. Annem olmasa halim harap. Ben hep hazıra gelirim. Annem dükkanın jandarmasıdır. Dükkanı bekler. Özellikle yoğun olduğumuz zamanlarda yardımcı olarak işlerimizi hafifletir. Şimdi özellikle araçların kış lastikleri takılıyor. Bu nedenle yoğunluk oluyor. Bu dönemde bize çok büyük yardımı oluyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



Vesile Akın lastik tamiri yaparken,



Vesile Akın araca kış lastiği takarken,



Ali Akın röportaj,



Vesile Akın röportaj



Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR,



