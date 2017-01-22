Dha Yurt Bülteni-2

1)169 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 169 hedef, karadan ve havadan koalisyon ülkelerinin desteğiyle ateş altına alınarak imha edildi. Harekatta 11'i ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 152 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhalif unsurların oluşturduğu Özel Kuvvet Kuvvet Grupları, ilerleyişini sürdürdü. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 165 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 4 hedef de havadan Türk ve koalisyon ülkelerine ait uçaklarla hedef alındı. Gün içerisinde 11 teröristin öldürüldüğü, 3'ünün de yaralanarak etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 165 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarından bir kısmı imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 2 bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif'in Güneydoğusu'nda tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda, 1 DEAŞ mensubu yaralanmış, 1 top/obüs ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 2 DEAŞ mensubu ise yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 44 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3088 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



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-Hava harekatından görüntü



GAZİANTEP/DHA



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2)KAZADA YARALAN ÇİFT, 5 SAAT SONRA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU



KONYA'nın Ereğli ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 6 aylık hamile eşi yaralandı. Yaralı çift kazadan 5 sonra bir TIR şoförü tarafından fark edilerek donmaktan son anda kurtarıldı.Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolu üzeri Organize Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 22 yaşındaki Şahin Aşkın'ın kullandığı 42 AFL 71 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada araçtan fırlayıp araziye savrulan sürücü Aşkın ile 6 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi 20 yaşındaki Tuğba Aşkın yaralandı. Yaralı çift, kaza sonrası kimse tarafından fark edilmemesi nedeniyle 5 saat boyunca yerde yatıp yardım bekledi. Saat 00.30 sıralarında yoldan geçen bir TIR şoförü, kaza yapan aracı ve yaralı çifti fark etmesi üzerine, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedavi altına alındı. Aşkın çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden detay



Yaralılardan detay



Genel ve detay



(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))



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3)AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ORTADAN KAYBOLDU



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün yaralanmış olabileceğini düşünerek etrafta arama yaparken, tüm aramalara rağmen sürücü bulunamadı.Kaza gece saatlerinde, Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 54 SB 662 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Beton aydınlata direği devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü göremeyince sürücünün araçtan savrulmuş olabileceğini düşünerek aracın çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen sürücü bulunamazken, olay yerinden ayrılmış olabileceği tahmin edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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-112 Acil, itfaiye ve polis ekiplerinin sürücüyü aramaları



-Yıkılan aydınlatma direğinden görüntü



-Kaza yapan aracın görüntüleri



İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), -