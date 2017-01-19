Dha Yurt Bülteni-2

1)185 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 185 hedef karadan ve havadan, Türk, Rus ve koalisyon jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 149 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken, Türkiye, Rusya ve koalisyon ülkelerine ait jetler DEAŞ'a ait hedefleri ateş altına aldı. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 164 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta Türkiye tarafından koordinatları bildirilen bazı hedefler ise havadan Rusya ve koalisyon jetleriyle bombalandı. Gün içerisinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 164 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri'de bulunan 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 16, karargah olarak kullanılan 2 bina imha edilmiştir. Muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Bzagah ve Kabr al Mukri'de tespit ettiği 3 DEAŞ hedefi yapılan koordinasyon sonucunda, koalisyon hava unsurları tarafından imha edilmiştir. Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda El Bab bölgesinde belirlenen koordinasyon hattının güneyinde tespit edilen DEAŞ hedefleri, Rusya Federasyonuna ait uçaklar tarafından imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 16 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 25 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2970 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



GAZİANTEP/DHA



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2)GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada İlçesi'ne yapılması planlanan bazı feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada İlçesi'ne gün içinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 saatlerinde yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği belirtildi.



Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.



Görüntü Dökümü



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Gestaş feribot iskelesinden görüntü



Boğazdaki sefer yapan feribotlardan görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



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3)HATAY'DA UÇAK SEFERLERİNE SİS ENGELİ



HATAY'da bu sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.



Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sabah yapılması gereken THY ile Pegasus'un İstanbul-Hatay, Hatay-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in Hatay-Ankara seferleri yapılamadı. Hatay'a gelmek isteyen uçaklar rötar yapınca yolcular da sıkıntı yaşadı.



Görüntü Dökümü



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Antakya'dan sis görüntüleri



Trafikten sis görüntüleri



SÜRE: 0' 38" BOYUT: 20 MB



Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,



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4)MARMARİS'TE GÜZEL HAVAYI GÖREN SOKAĞA ÇIKTI



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde ocak ayında yazdan kalma bir gün yaşanırken, güzel havayı fırsat bilenler sokaklara döküldü.



Ülke genelinde hakim olan soğuk havanın aksine Marmaris, ocak ayında yazdan kalma bir gün yaşadı. Geçen salı günü aşırı yağmur yüzünden bazı mahallelerinde su baskını meydana gelen, toprak kaymaları yüzünden yolları kapanan kentteki güzel havayı görenler kendilerini sokaklara attı. Sıcaklığın 17 dereceyi geçtiği ilçede yaşanyar deniz kenarındaki kafelere akın etti. Çocuklar parklarda oynayıp, eğlendi.



Marmaris meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; pazar gününe kadar havanın az bulutlu olacağı, gündüz 14-16, geceleri ise 5-7 derece arasında sıcaklığın değişeceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Sahilde güvercinlerin hareketleri, toplu uçuşları



Sahildeki değişik kafelerde oturan insanlar



Parklarda oynayan çocuklar



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla),



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5)AİGAİ'DE 2 BİN 200 YILLIK OKUL MÜDÜRÜ LAHİTİ BULUNDU



MANİSA'daki Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bulunan lahit parçalarının üç defa onurlandırıldığı anlaşılan okul müdürüne ait olduğu ortaya çıktı. Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, mezarın yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğunu, arkeoloji tarihindeki bugüne kadar bir okul müdürüne ait bulunmuş başka bir mezar örneğine rastlanmaması nedeniyle tarihe ışık tutacağını söyledi. Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan, 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişe sahip, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yeni lahit mezarı parçaları bulundu. Bu parçalar, 2004 yılından bu yana bulunan diğer parçalarla birleştirildi. Yüzde 80'i tamamlanan mezarın üç defa onurlandırılmış okul müdürüne (Gymnasiarkhos) ait olduğu anlaşıldı. Mezarın üzerindeki yazıların antik kentin tarihini gün ışığına çıkardığı belirtildi. 2004 yılından bu yana parçaları birleştirilen mezarın yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğu tespit edildi. Kalan eksik parçaların da bulunmasının ardından mezarın sergileneceğini belirten Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bulunan mezarın arkeoloji tarihinde bugüne kadar bir okul müdürüne ait bulunmuş başka bir mezar örneği olmaması nedeniyle önemli olduğuna dikkati çekti.



HEM OKUL MÜDÜRÜ HEM HAYIRSEVER



Bulunan lahitle ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Sezgin, "Mezarın üzerindeki kalıntılar bize bir şey anlatıyor. Mezarın üzerinde üç tane çelenk var ve bu çelenklerin hepsinin ayrı ayrı anlamı var. Çelenkler bu mezarın içerisinde bulunan kişinin üç defa onurlandırıldığını gösteriyor. Çelenklerin içerisinde ise onurlandıran kişilerin isimleri yazıyor. Çelengin biri 'Neoi' yani gençler tarafından onurlandırıldığını, diğeri ise 'Aiollida' yani halk tarafından onurlandırıldığını bize gösteriyor. Bu da bizim için önemli. Mezarın üzerindeki üçüncü çelenk ise yontulmuş. Bu nedenle üçüncü onurlandırmanın kimin tarafından yapıldığı tespit edilemedi. Ayrıca lahitin üzerinde parşomen, papirus ruloları ve yazı takımlarının olması bu mezarın içerisindeki kişinin bir öğretmen ve eğitmen olduğunu gösteriyor. Antik çağlarda kentlerde Neoi Gymnasion'un denilen gençlerin gittiği okullar var. Buradan da anladığımız kadarıyla bu mezarın içerisinde yatan aslında Neoi Gymnasion'un baş hocası. Antik çağda da buna 'gymnasiarkhos' deniliyor. Gymnasiarkhosluk önemli bir görev. Bir yandan kamu kaynakları ile okullar çalıştırılıyor ama kamunun yetmediği yerde ise gymnasiarkhoslar kendi servetlerinden para koyarak, okul ile ilgili gerekli yatırımları gerçekleştiriyorlar. Zaten onurlandırılmasının nedeni de bu olsa gerek" dedi.



"LAHİTİN ÖRNEĞİ YOK"



Lahiti dil açısından da incelediklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, şöyle devam etti: "2004 yılında biz kazıya başladığımızda bu lahit parçalanmış olarak etraftaydı. Biz yıllar içerisinde bu lahitin parçalarını bularak üzerine yapıştırdık. Halen çalışmalar devam ediyor. Dil açısından anlattıklarını inceliyoruz hem de lahite ait olan parçaları bularak tamamlamaya çalışıyoruz. Lahitin üzerindeki ifadeler bir okul müdürüne ait yazılar olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar bir okul müdürüne ait bulunmuş lahit örneği yok. Arkeoloji açısından çok önemli bir buluntu bu. Bu da önemli sonuçlar doğuracak diye düşünüyoruz. Mezarlık alanında 2015 yılından bu yana uluslararası bir çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışma kapsamında Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Fransa'nın başkenti Paris'ten bir grup arkeolog ile birlikte proje yürütüyoruz. Proje kapsamında mezarlıktaki bütün kültür varlıklarını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda bu mezar ile ilgili bütün buluntuları bir araya getirip önümüzdeki günlerde sergilemeyi düşünüyoruz. Manisalılar'ın yanı sıra yakın çevredeki herkesi eşi benzeri görülmemiş bu mezarı görmeye davet ediyoruz."



Görüntü Dökümü



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-Aigai Antik Kenti'nden görüntü



-Üç defa onurlandırılmış okul müdürüne ait olduğu anlaşılan lahitin görüntüsü



-Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



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6)POLİS BELİNE SARILIP KURTARDI



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 4 katlı hastane inşaatının üst katından intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki Mehmet Ali T.'yi beline sarılıp yakalayan polis kurtardı.



Manavgat'ta dün inşaat halindeki 4 katlı belediye hastanesinin üst katına çıkan Mehmet Ali T. çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden ayaklarını aşağı sarkıtarak kenara oturdu. Mehmet Ali T.'nin intihar edeceğini düşünen çevredekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Şahsın atlama ihtimaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.



Aşağıdan ikna çabaları sürerken; bulunduğu yere fark ettirmeden çıkan polis memuru beline sarılarak Mehmet Ali T.'yi geri çekti. İnşaattan indirilen Mehmet Ali T., ambulansla sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra polis merkezinde ifadesi alınan T.'nin intihar etme düşüncesi olmadığı, ekonomik nedenlerle bunaldığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Genel görüntü



Mehmet Ali T'nin aşağıya indirilerek ambulansa bindirilmesi



İtfaiye tarafından branda açılması (Dikey görüntü)



Mehmet Ali T.'nin polis memuru tarafından kurtarılması (dikey görüntü)



02.58"



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



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7)HAYVANAT BAHÇESİ SAKİNLERİNE KIŞ ÖNLEMİ



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda barınan soğuğa hassas türlere özel ısıtma yöntemleri ile sıcak yuvalar hazırlanıyor. Akdeniz Bölgesi'nde 27 türde 1000'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan park içindeki sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar ısıtıcı soba, yerden ısıtma ve infrared lambaların yardımıyla ısınıyor. Soğuğa hassas olan sürüngen ve primat türlere aynı zamanda enerjisi yüksek besinler veriliyor. Bu kışın geçen kış aylarına göre biraz daha çetin geçtiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Dr. Aygül Arsun, soğuğa hassas türlere özel ilgi gösterdiklerini söyledi. Arsun, "Isıtıcı sobalarımız, infrared lambalarımız var. Hayvanları enerjisi yüksek gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Özel soğuk önlemlerini devreye sokuyoruz. Sürüngen evimiz alttan ısıtılıyor. Aynı zamanda infrared lambaların yardımıyla da ısınma sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece arasında sıcaklıkta sabit olmalı. Piton yılanı vücut ısısını kendi kanıyla dengeleyen canlılar. Biz onların kendi yaşam alanlarındaki ısı düzeyleri içinde yaşamalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde lemurlara da infraredli lambalar yardımıyla sıcak bir yuva hazırladık. Maymun, şempanze ve babunlar da soğuk havayı sevmiyor. Onlar için de elektrikli sobalı ısıtma sistemleri kurduk" dedi.



Meteorolojik verileri sürekli takip ettiklerini sözlerine ekleyen Arsun, "Ani sıcaklık düşüşlerinde hayvanların hazırlıklı olması için meteorolojiyi takip ediyoruz. Hava ısınıncaya kadar elektrikli sobalar ve infrared lambalar yanmaya devam edecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Hayvanlardan genel görüntü



Yaılan- İguana görüntüsü



Isıtıcı lambalardan görüntüsü



Maymunlardan görüntü



Röp: Dr. Aygül Arsun,



Hayvanat bahçesi dış plan



Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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8)AMELİYATTA ŞARKI SÖYLEDİ, ÇIKINCA KEMAN ÇALDI



ANTALYA'da müzisyen 55 yaşındaki İbrahim Bilge, narkozsuz (uyanık kraniotomi) ameliyat ile beynindeki kitle alınırken şarkı söyledi, ameliyattan çıktıktan sonra keman çaldı.



Müzisyen İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen İbrahim Bilge, doktoruna operasyon sırasında şarkı söyleme isteği iletince, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Hakan Çakın buna izin verdi. Kemanıyla ameliyathaneye giren Bilge, ameliyat sırasında bir şarkı söyledi. İbrahim Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı.



BECERİLERİNİ KAYBETMEMESİ GEREKİYORDU



Opr.Dr. Hakan Çakın, müzisyen olan hastasının beynindeki tümörün, beynin sol tarafında önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, "Tümörün yakın ilişkide bulunduğu beyin alanı, hastanın sağ elini ve sağ bacağını kullandığı alan. Hasta müzisyen olduğu için ve hayatını böyle kazandığı için bu becerilerini ameliyatta ve ameliyat sonrasında kaybetmemesi gerekiyordu. Bunu sağlayabilmek için beyin cerrahisinde sık kullandığımız uyanık kraniotomi denilen bir tekniğimiz var. Yani hastayı uyutmadan, narkozla bilincini kaybetmeden, hasta emir ve komutlarımızı uygulayabilecek şekilde bir operasyon" dedi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böyle bir beyin operasyonunun ilk kez yapıldığına dikkati çeken Opr.Dr. Hakan Çakın, "Bizde ilk kez oluyor ama diğer beyin cerrahi kliniklerinde sık kullanılan bir yöntem. Bu ameliyat tekniği sayesinde, ameliyat sırasında beynin önemli bölgelerine dokunup dokunmadığımızı hasta uyanıkken kontrol edebiliyoruz" diye konuştu.



AMELİYATTAN SONRA YOĞUN BAKIM DEĞİL SERVİSE ALINIYOR



Ameliyatın ortalama 4 ile 4.5 saat sürdüğünü aktaran Opr.Dr. Çakın, "Ameliyatın süresi tümör büyüklüğüne göre değişebilir. Bu ameliyatlarda hasta herhangi bir anestezik ajan almadığı için ve yoğun bakımda uyandırma gibi bir gereklilik doğmadığından hastayı hemen servise alıyoruz ve ertesi gün yürütüyoruz. Hastanın genel durumuna göre ve herhangi bir komplikasyon olmazsa bir hafta içinde taburcu ediyoruz" dedi.



BEYNİN ÖNEMLİ BÖLGELERİNDEKİ TÜMÖRLERE UYGULANIYOR



Bu tip ameliyata alınan hastalarla ilgili bilgi de veren Opr.Dr. Çakın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Beynin önemli bölgelerinde olan tümörlerde bu teknik uygulanıyor. Mesela konuşmayı etkileyen bölge gibi. Mesela motor hareketler dediğimiz elin, kolun hareketlerini etkileyen bölge gibi. ya da tümörün hayati bölgelerde olması gerekiyor ki biz bunların kontrolünü yapabilelim. Bunun dışında beynin sessiz bölgelerindeki veya bir komplikasyon beklemediğimiz bölgelerde uyanık kraniotomiye gerek yok."



Görüntü Dökümü



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İbrahim Bilge tekerlekli sandalyede elinde kemanı



Ameliyathane girişi



Ameliyat hazırlık



Dr. Hakan Çakan'In filmleri incelerken



Doktarların hazırlanması



Röp: Dr. Hakan Çakan



İbrahim Bilge'nin amelyat sırasında şarkı söylemesi



Ameliyattan görüntü



Ameliyat keman görüntüsü



İbrahim Bilge'nin odada keman çalması



Röp2: Dr. hakan Çakan



Muayene edilmesi



Hastane dış plan



Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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