Dha Yurt Bülteni-2

1)FIRAT KALKANI'NDA 200 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 22 TERÖRİST ÖLÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 200 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken 22 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 142 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyona devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 160 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde bulunan 40 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 29 barınma yeri, 3 karargah binası, 1 cephanelik, 3 silahlı araç, 2 bombalı araç ve 2 araç imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İmha edilen barınaklar içinde etkisiz kılınan teröristlere yönelik sayı net olmadığı için paylaşılmamaktadır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 3 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



GAZİANTEP'TE SALDIRIDA YARALANAN POLİS ANKARA'YA SEVK EDİLDİ



GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde iki gün önce meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak, Ankara'ya sevk edildi.



Kentteki özel bir hastanede sol gözünden ameliyat edilen 6 yıllık polis memuru Hakan İmrak, bu sabah erken saatlerde ambulansla havalimanına götürüldü. Görme sorunu yaşayan İmrak, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.



GAZİANTEP/DHA



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2)EVDEKİ YANGIN 3 KİŞİYE MEZAR OLDU



DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evli çift ile 8 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı müstakil evde, bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile reisi Halil Göktürk'ün (42), yangın anında dışarı çıkabilmesine rağmen eşi ve kızı evde olduğu için tekrar içeri girdiği ve ardından çatının çöktüğü belirtildi. Yangında Halil Göktürk, kızı Gülben Göktürk ile ismi öğrenilemeyen eşi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından ölenlerin cesedi morga kaldırılacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



DENİZLİ/DHA



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3)SERALARI EGE'DE KAR, AKDENİZ'DE SEL VURDU



KARAKIŞ sebze ve meyve fiyatlarını fırlattı. Ege bölgesindeki seraları kar, Akdeniz bölgesindeki seraları sel vurdu. İzmir, son yılların en soğuk ve karlı kışını yaşarken, Menderes bölgesindeki seraları dondu. Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde de sel suları altında kalan seralarda büyük hasar oldu.



İzmir'in Menderes İlçesi'nde kentin sebze, meyve ve çiçek seralarının yüzde 63'ünün bulunduğu bölgeyi kar vurdu. Seralar, üzerlerine yağan karın ağırlığını taşıyamadı, kimisinin naylonu parçalandı kimisinin demir iskeleti çöktü. Sebze, meyve ve çiçek sera üretiminin yapıldığı 17 bin 650 dekarlık alanın yüzde 63'ü, 11 bin 911 dekarı Menderes bölgesindeki Küner, Değirmendere, Sancaklı, Çileme, Develi, Çamönü köylerinde bulunuyor. Bu seraların çoğu yüzde 10- 80 oranlarında zarar gördü. Naylon ve demir iskeleti üzerine yağan kar nedeniyle seralar çöktü. Örtü altında bulunan çoğu marul olan salatalık gibi ürünlerin yanı sıra gül, karanfil çiçekleri de dondu. 2016 yılını zor geçiren tüm emeği kar altında donan üretici, "Perişanız, mahvolduk" diyerek isyan etti.



ZİRAİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ İSTENDİ



Üreticinin zararını yerinde inceleyen Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, bölgenin zirai afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Seraların karın ağırlığını taşıyamayıp çöktüğünü belirten Ferdan Çiftçi, şunları söyledi:



"Seralar çöktü, ürünler açıkta korumasız kaldı ve dondu. Üretici iki şekilde zararda. Hem bu yılki ürünü gitti hem de yeniden o serayı yapabilmek için finansmana ihtiyacı var. Zaten borçlu çoğu banka kredisi ile bu işi yapıyor. Dolar ve Euro'daki yükseliş nedeniyle sera maliyeti de yükseldi. Tohumu, fideyi borçla alan üretici emeğinin yok olmasına tepkili. Tarım sigortası yaptırılmalı. Üretici kazanamadığı için sigortaya para ayırmıyor. Sigorta poliçesine 'kar' maddesi konulmalı. Riski az ama olduğu zaman da zararı büyük. 2001 yılında da benzer bir don olayı yaşanmıştı ancak zararı bugünkü kadar büyük değildi. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bunları daha sık yaşayacağız. Son yıllarda zamansız dolu, zamansız kar, aşırı yağış ya da kuraklık gibi ekstrem durumları daha sık yaşar olduk. Buna ilişkin önlemlerin ve politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Bu tür zararları telafi edecek destekler olması gerekiyor. Acil olarak bu bölgenin 'afet bölgesi' ilan edilerek çiftçinin zararı karşılanmalı."



Görüntü Dökümü



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Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi'nin açıklamaları



Kardan zarar gören seralardan genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: İZMİR,



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4)YILBAŞI GECESİ EVE GELEN YABAN DOMUZU, BİR DAHA GİTMEDİ



BODRUM'da yaşayan 39 yaşındaki Şule Teker, evinin bahçesine yılbaşı gecesi giren, kapıyı açık bırakmalarına rağmen bir daha gitmeyen yaban domuzunu beslemeye başladı. Teker, yaban domuzuna 'Noel' adını verdi.



Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e ait, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evin bahçesine yılbaşı gecesi bir yaban domuzu girdi. Bahçedeki köpeklerinin havlaması ve homurtular üzerine dışarı çıktığında yetişkin bir yaban domuzuyla karşılaşan Şule Teker şaşırdı. Uysal bir görünümü olan yaban domuzuna su ve yiyecek verdiklerini belirten Teker, "Yanlışlıkla geldiğini düşünüp, gitmesi için kapıyı açtık. Ancak. bir daha gitmedi. Diğer günlerde de bahçede kalmayı sürdürdü. Genç ve oldukça iri olan bu domuzu beslemeye devam ettik" dedi.



Evlerinde 3 köpek ve 1 kuşları olduğunu belirten Teker, besledikleri yaban domuzuna da yılbaşı gecesi geldiği için 'Noel' adını verdiklerini anlattı. Kapıyı sık açık bırakmalarına rağmen doğal ortamına dönmeyen 'Noel', mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri de görmeye geldikleri yaban domuzunu, yiyecek verip, besliyor.



Görüntü Dökümü



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-Bahçede gezinen domuzun görüntüsü



-Şule Teker'in domuza yiyecek vererek beslemesi



-Domuzu görmeye gelen mahalle sakinlerinin görüntüsü



-Domuzu evinin bahçesinde korumaya alan Şule Teker ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



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5)VALİ AZİZOĞLU TÖRENDE SOBALI ÇADIRA KARŞI ÇIKTI



ERZURUM Valiliği tarafından başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 15 TIR yardım malzemesi törenle Suriye'ye gönderildi. Organizasyonu hazırlayan İl Müftülük personeli TIR'ların bulunduğu İstasyon Meydanı'na gelen Vali Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i havanın soğuk olması nedeniyle sobalı çadıra davet etti. Soğukta açık havada durmayı tercih eden Vali Azizoğlu gülerek, "Allah Allah. Bu hocalar rahatı sever. Çabuk" diyerek programın başlatılmasını istedi.



Görüntü Dökümü



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-Yardım tırları



-Protokolün gelmesi



-Kuran-ı Kerim'in okunması



-Seyfettin Azizoğlunun konuşması



-Tırların yola çıkması



-Valinin tırları yolcu ederek el sallaması



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU /ERZURUM,



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6)MAĞAZADA PARA YÜZÜNDEN KAVGA



AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 6 Ocak günü bir mağazada çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasıyla ilgili mağazayı bastıkları iddia edilen kişiler, "Paramızı istemeye gittik, bize saldırdılar" dediler. Mağaza sahibi, 'haraç istemeye gelmişlerdi' derken suçlamayı kabul etmeyen Barış Mengi, "Geçen gün paramızı istemeye gittik. Biz gittikten sonra çağırdıkları polis bizi karakola götürdü. Daha sonra yine konuşmak ve hakkımızı istemek üzere iş yerlerine gittik. İçeride sopalarla bekleyen grup bize saldırdı. Paramızı vermedikleri gibi bir de bizi tehdit ettiler" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Mengi ailesi



-Çekler



-Barış Mengi ile röp.



-Murat Mengi ile röp.



Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),



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7)YARALI TİLKİ İNSANLARA SIĞINDI



IĞDIR merkez Halfeli Beldesi'nde yaralandığı için doğada aç kalan tilki, insanlara sığındı. Vatandaşın bilgi vermesi üzerine bölgeye giderek yaralı tilkiyi alan Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Yaralı tilki çaresiz kalınca Halfeli beldesinde bir vatandaşın evinin önüne gitmiş. Ev sahibi bizi aradı ve gidip tilkiyi aldık. Veteriner hekimin muayenesine göre tilkinin arka ayakları tutmuyor. Muhtemelen tramvaya bağlı omirliğin de zedelenme var. Tilkiyi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine göndereceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



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-İl Müdürü Mete Türkoğlu ile röp.



-Yaralı tilki



Haber-Kamera: IĞDIR/DHA



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