Dha Yurt Bülteni-2

1)FIRAT KALKANI'NDA 347 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 11 TERÖRİST ÖLÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 347 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 141 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyona devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 335 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzii imha edilmiş, ilk tespitlere göre en az 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 21 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2842 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. 10 Ocak 2017 tarihinde akşam saatlerinde tespit edilen 3 DEAŞ terör örgütü hedefine, yakınlarında dolaşan sivil halkın bulunması nedeniyle hava taarruzu icrasından vazgeçilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



GAZİANTEP-DHA



=====================================================



2)BURSA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN



BURSA'da sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde çıkan ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Hacivat Mahallesi B306 sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Etkili olan lodos kısa sürede yangının büyümesine sebep olurken, çevredeki fabrikalarda çalışan işçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında atölyede mesai olmaması olası bir faciayı önledi.



Polis ekipleri atölyenin sahibine ulaşamazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Alevli Görüntü



Detaylar



Mehmet İNAN/BURSA,-



Süre: 2 dakika 38 saniye Boyut: 84.5 MB



========================================================



3)SEYHAN NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI



ADANA'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, Seyhan Nehri'ne uçtu. Kazada otomobil sürücüsü 25 yaşındaki Burak Korkmazer, akıntılı nehirde ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başardı.



Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Korkmazer'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak Seyhan Nehri'ne uçtu. Gece gürültüye uyanıp dışarı çıkan mahalle sakinleri, nehrin içinde ters vaziyette duran bir otomobil görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Akıntılı nehri içinde ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Korkmazer, olay yerine gelen ambulansta tedavisi yapıldı. Korkmazer, daha sonra ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



-------------------



Nehrin içindeki otomobil



Olay yerindeki ambulanstan görüntü



Ambulansta tedavisi yapılan Burak Korkmazer



Çevredeki vatandaşlardan görüntü



Burak Korkmazer, polis aracında



Süre: 01'46 Bolut: 128 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



======================================================



4)FİDYE İÇİN ÇOCUK KAÇIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZANLI YAKALANDI



ADANA'da 150 bin lira fidye istemiyle 10 yaşındaki K.U.'yu kaçırdığı ileri sürülen 37 yaşındaki Süleyman D., polislerce yakalanırken, çocuk kurtarıldı.



Sarıçam İlçesi'ne bağlı Bayramlı Hacılı Mahallesi'nde Süday D., bir süre önce bir bankada çalışan M.U. ile özel bir firmada yöneticilik yapan İ.U.'nun çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Bakıcı Süday D.'nin aileyle tanıştırdığı ağabeyi Süleyman D. ise daha sonra paraya gereksinimi olduğu gerekçesiyle M.U. ve İ.U.'dan borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İddiaya göre, buna sinirlenen Süleyman D., ailenin erkek çocuğu 10 yaşındaki K.U.'yu bugün okula giderken yolda durdurdu. Küçük çocuğu 01 SR 773 plakalı otomobiliyle okula bırakma bahanesiyle kandıran Süleyman D., arabasına aldığı çocuğu kaçırdı. Anne ve babasını telefonla arayarak, "Oğlunuz yanımda. Bana 150 bin lira vermezseniz onu öldü bilin, polisi aramayın, sonra arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğim" dedi. Bunun üzerine U. çifti polise giderek durumu anlattı.



'KAÇIRMADIM, KENDİ GELDİ'



Özel ekip oluşturan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği çalışanları, Süday D.'nin ifadesine başvururken Süleyman D.'nin içinde kaçırdığı çocukla birlikte Sarıçam İlçesi'nde otomobiliyle görüldüğü ihbarını aldı. Yolda denetim yapan ekiplerin gördüğü otomobiliyle kaçmaya çalışan Süleyman D., bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Küçük çocuk sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi. Gözaltına alındıktan sonra Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ise gazetecilerin sorusu üzerine, ""Tehdit yok. Tanıdığım biri, sadece gezdirdim. Çocuğu gezdirdim, Çocuğa sorun. Kendi geldi benimle, zorla getirmedim. 150 bin lira değil 1 milyon lira istedim. Kimsenin çocuğunu kaçırmadım" dedi. Emniyete götürülen Süleyman D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



--------------



Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilmesi



Şahsın polis aracında oturması



Şahsa ait aracın görüntüsü



SÜRE: 19 SANİYE BOYUT: 35.8 MB



Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,



========================================================



5)SÜRGÜN DRAMINI YAŞAYAN AHISKALI, TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE



Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Stalin tarafından Orta Asyaya trenle sürgün dramını yaşan 94 yaşındaki Gürcistan'ın Vale kasabasında oturan Ahıska Türkü Seyfettin Dursunov, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Türkiye sınırına 8 kilometre uzaklıktaki Vale'de düşerek kalça kemiğini kıran ve 2 aydan beri bir türlü iyileşemeyen Dursunov, Posof Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının girişimleri ile ambulansla alındı. Posof'a getirilen Dursunova, "Allah Türkiye'yi bizim başımızdan eksik etmesin" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Seyfettin dedenin yatağında yatması



-Sürgünü anlatması



-Posof devlet hastanesinde tedavisi



-Konuşması



-Sedyeye konulması



-Ambulansa konulması ve gitmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),