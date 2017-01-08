Dha Yurt Bülteni-2

1)295 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 295 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 32 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 138 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 292 hedefi ile 2 top ve 1 tank imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 32 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 292 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateşle baskılanmış ve bunlardan bir kısmı kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerinde hava harekatı düzenlenmiş, harekat sonucunda 2 top ve 1 tank imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda 32 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 23 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 817 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



Görüntü Dökümü



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-Fırat Kalkanı Harekatından görüntüler



GAZİANTEP/DHA



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2)ŞEHİT POLİS MEMURU FETHİ SEKİN'İN ÖLEN ANNESİNE AĞIDI, YÜREK DAĞLADI



İZMİR'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, kanser nedeniyle 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt, yürekleri dağladı.



Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydında Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt yer aldı. Sekin'in şehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydını gönderdiği belirtildi. Şehit polis memuru şehit Fethi Sekin'in annesi için yaktığı ağıt ise şöyle:



Sen bu şehrin en güzelisin,



Sen yoksun diye çaresiz kaldık.



Sen bu şehrin en güzelisin,



Sen yoksun diye çaresiz kaldık.



Kapının önünde günden güne ölüyorum



Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun



Bugün cuma, sen mezardasın



Kalk anne, evimize gidelim



Babam evde yalnız kaldı



Anne anne, kurban anne



Babam evde yalnız kaldı



Anne anne, kurban anne



Rehberimde numaran



En üstte yazılı anne



Rehberimde numaran



En üstte yazılı anne



Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum



Sen cevap vermezsin diye



Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum



Senin sesini duyamam diye



Dünya malı ne şirindir



Anne anne kurban anne



Dedim gelin yapmayın böyle



Ben acını taşıyamadım



Acın kalbimde taşa döndü



Ben acını taşıyamadım



Acın kalbimde taşa döndü



Anne seni çok özledim



Anne anne kurban anne



Anne seni çok özledim



Anne anne hayran anne."



Görüntü Dökümü



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-Ses kaydı



İZMİR/DHA