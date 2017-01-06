Dha Yurt Bülteni-2

1)KAZADA ŞEHİT OLAN ASKERİN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI



ÇORUM'un Laçin İlçesinde askeri araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki babaevine verildi. İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla, İsmail Aydın yönetimindeki 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1'inci kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri araç ve minibüs hurda yığınına dönerken, askeri araç içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer (24) ile Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci (31) olay yerinde şehit oldu. Minibüs içerisindeki 10 kişi yaralandı.



Kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız İlçesi Damızlık Mahallesindeki baba Hacı Mulla ile annesi Esme Ekinci'ye verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine Türk Bayrağı asarken, şehidin evli ve 3 yaşında kızı olduğu belirtildi.



KAYSERİ,



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2)CİHANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 16 YARALI



KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.



Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan otobüsün, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrencide yaralandı.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden detay



Yaralılardan detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Mevlüt ÇİVİ CİHANBEYLİ KONYA DHA)



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3)140 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 32 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 136 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlar sürdürüldü. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 32 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 119 terör örgütü DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'ta bulunan 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 32 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 16 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 757 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



GAZİANTEP/DHA



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4)ADIYAMAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI



ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel döküman ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Özel hareket polislerin önlem alması



Polislerin kapıyı amcası



Polisler şüphelileri duvara yaslaması ve üst araması yapması



Evden çıkan dokümanlar



Şüpheli evden çıkartılarak araca alınması



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Polis araçların gelmesi



Şüphelilerin getirilmesi



Sağlık kontrolünden getirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB



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5)SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ



Kayseri'de organize suç örgütü üyelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkeme gönderildi. Zanlıların ev iş yerinde yapılan arama da tabanca, bıçak, kama ve esrar ele geçirilmişti.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ay önce suç örgütü yöneticiliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ç.'nin adamları olduğu belirtilen 11 kişinin evine eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İfadesi alınan zanlılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirilirken sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar görüntü alan sağlık kontrollerinin ardından mahkeme gönderildi.



Gözaltına alınan organize suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama da 2 tabanca, 119 fişek, 3 bıçak, 1 kama ve 5.70 gram esrar bulunmuştu.



Görüntü Dökümü



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Suç örgütü üyelerinin adli tabiplikten çıkarılışı



Polis ekip otoları



Detaylar



(Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, DHA)



1 dakika 30 saniye / 48 MB



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6)OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI: 4 YARALI



ADANA'da yağmur nedeniyle yoldaki su birikintisine girip kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ali Gök'ün kullandığı 01 HS 592 plakalı otomobil plakalı otomobil, yağmur nedeniyle yoldaki su birikintisine girip kontrolden çıktı. Hızla yol kenarında park halindeki 06 BC 0313 plakalı kamyona arkadan çarpan otomobil, demir yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Gök ve yolcu konumundaki Yaren Dulkan, Murat Pekacarbay ile Özgür Şendur, yaralandı. Bacağı kırılan Şendur, araçtan Adana Büyükşehir Belediye CAKNUR ekibi tarafından çıkartıldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden görüntü



Ambulanstaki yaralıdan görüntü



Yerde oturan yaralıdan görüntü



CANKUR ekbinin yaralıyı araçtan çıkarmaya çalışması



Sedye ile ambulansa taşınan yaralılar



Kamyondan görüntü



Yerdeki plakadan görüntü



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'50" BOYUT: 277 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,