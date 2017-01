Dha Yurt Bülteni-2

1)FIRAT KALKANI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda şehit olan astsubay kıdemli çavuşlar 24 yaşındaki Hamza Şimşek ve 28 yaşındaki Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 135 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, dün terör örgütü DEAŞ militanlarının Türk birliğinin bulunduğu bölgeye attığı havan mermisinin infilak etmesi sonucu, astsubay kıdemli çavuşlar Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından cenaze araçlarıyla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. Şehitlerden Hamza Şimşek Ankara'ya, Hüsnü Bilgiç ise Malatya'ya gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı 45'e yükseldi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Havalimanında düzenlenen tören



Törene katılanlar



Şehitlerin tabutlarının uçaklara taşınması



Uçakların hareketi



Törene katılan askerlerin selamlama yapması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB



======================================================



2)KONYA'DA SEMT PAZARININ ÇATISI ÇÖKTÜ; 4 YARALI



KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde semt pazarının çatısının yoğun kar birikintisi nedeniyle çökmesi üzerine ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 09.40 sıralarında Yeni Mehalle'deki kapalı semt pazarının çatısı yoğun kar birikintisi sonucu çöktü. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İtfaiyle ve sağlık görevlileri çöken çatının aldında kalan başka kişinin olup olmadığını araştırıyor.



Görüntü Dökümü



--------------



Çöken yerden detay



Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA)



==================================================



3)102 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, SÖZDE EMİR İLE BİRLİKTE 38 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 102 hedef karadan ve havadan atşe altına alınarak imha edilirken, aralarında sözde emirin de bulunduğu 38 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 135 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlar sürdürüldü. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 102 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu aralarında terör örgütü DEAŞ'ın 1 sözde emirinin de bulunduğu toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmış, biri sözde DEAŞ emiri olmak üzere 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Tadif, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar'da bulunan 28 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiş, 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda toplam 38 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 48 el yapımı patlayıcı edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."



GAZİANTEP/DHA



========================================================



4)GÖLE SÜRÜKLENEN TEKNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI



SAKARYA'da, Sapanca Gölü'ne sürüklenen teknesinin yanına kayıkla ulaşan 54 yaşındaki Seyfi Köse, teknenin anahtarını unuttuğunu anlayınca yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Seyfi Köse'yi bota alarak göl kenarındaki evine götürdü. Evden anahtarını aldıktan sonra tekrar teknenin yanına götürülen Seyfi Köse teknesini kıyıya çıkardı.Sapanca'da Seyfi Köse, gölün kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan teknesinin rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklendiğini gördü. Seyfi Köse kayıkla göle açılarak sürüklenen teknesinin yanına ulaştı. Kayığı tekneye bağlayan Seyfi Köse, teknenin anahtarını yanına almadığını, rüzgar nedeniyle de geri dönemeyeceğini anlayınca yardım istedi. AFAD ekibi botla göle açılarak Seyfi Köse'yi tekneye aldı. Botla gölün kenarındaki sitenin bulunduğu yere götürülen Seyfi Köse evden teknenin anahtarını aldı. Yeniden teknenin bulunduğu yere götürülen Seyfi Köse, tekneyi çalıştırarak kıyıya getirdi.



Görüntü Dökümü:



--------------------



Kurtarma çalışmaları



Teknenin yanına ulaşılması



Seyfi Köse'nin kıyıya çıkarılması



Tekneni gelişi



Haber-KMERA: İsa ÇİÇEKSAPANCA(Sakarya), (DHA



=======================================================



5)ESKİ OTEL BİNASI MAHALLELİYİ TEDİRGİN EDİYOR



MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki eski bir otel binasının madde bağımlılarının mekanına dönüştüğünü belirten vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyleyerek yetkililerden çözüm bulmalarını istedi. Çaylı Mahallesi 238 Sokak üzerinde bulunan, 1990'dan 2000 yılına kadar otel olarak kullanılan, ardından atıl kalan 6 katlı bina, son 1.5 yıldır madde bağımlılarının evi haline gelince, vatandaşlar tedirgin oldu. Binada son 2 hafta içinde 2 ayrı yangın çıktığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden önlem almalarını istedi. Mahalle sakinleri, binaya giren madde bağımlılarının yakında bulunan ormana ve çevreye de zarar verdiklerini belirtti. Özellikle çocuk ve kadınların bina yakınından geçerken tedirgin olduğunu söyleyen mahalle sakini Bedia Kaya, binanın şahsa ait olduğunu belirterek, "Bir dönem otel olarak çalıştırıldı. Ardından hastane binası olarak kullanılması için tadilat yapıldı. Ancak hastane faaliyete geçmedi. 2000 yılından beri atıl durumda olan bina, madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Mahalle olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Şehir merkezinde böyle bir metruk binanın bulunması, mahalle sakinlerini çok sıkıntıya sokuyor. Bu konuda yetkililerde yardım bekliyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------:



Binadan görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla),



=============================================================



6)TARİHİ TABYADA ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM



ÇANAKKALE Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892'de 2'inci Abdülhamit tarafından yaptırılan tarihi Anadolu Hamidiye Tabyası, restorasyon çalışmalarında büyük değişime uğradı. Tarihi tabya, içine yapılanlar nedeniyle modern bir sosyal yaşam alanına dönüşürken, betonlaşma nedeniyle ise yeşil alan miktarı azaldı. Ancak çalışanlar, restorasyon tamamlandığında tabyaların zemininin bir bölümü ile bonetlerin (cephanelik) üzerinin çimlendirileceğini ve alana çeşitli fidanlar dikilerek tekrar yeşil örtüsüne kavuşturulacağını belirtiyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20 milyon lira ödenek ayırarak 2014'ün Şubat ayında başladığı 'Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi' projesinin, Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarının yapıldığı 18 Mart'a kadar tamamlanması hedefleniyor. İşin başlangıcında müteahhidin tescilli bonetler üzerindeki çalışmayı iş makinesi kepçeyle yapması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yaklaşık 3 yıldır süren çalışmalar sonunda ortaya nasıl bir görüntü çıkacağı merakla beklenirken; tabyadaki değişimi, aynı açıdan çekilmiş 2 farklı fotoğraf karesi net olarak ortaya koydu. Havadan çekilmiş ilk fotoğrafta, Anadolu Hamidiye Tabyasının tarihi yapısı ve yemyeşil görüntüsü dikkat çekiyor. Yakın bir zamanda yine havadan çekilmiş 2'inci fotoğrafta ise tabyanın yeşil görüntüsünden eser kalmadığı, zeminin büyük bölümünün betonlaştığı görüldüğü gibi, birçok yapının da inşa edildiği gözlendi. Ancak çalışanlar, restorasyon tamamlandığında tabyaların zemininin bir bölümü ile bonetlerin üzerinin çimlendirileceğini ve alana çeşitli fidanlar dikilerek tabyanın tekrar yeşil örtüsüne kavuşacağını belirtiyor.



Proje kapsamında şuana kadar Anadolu Hamidiye Tabyası içine yapılanlar, tarihi tabyanın modern bir sosyal yaşam alanına dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tabyanın dış duvarı yıkılarak yeni bir duvar örüldü. İçine yağmur suyu girdiği için bonetler onarımdan geçirilerek, sergi ve müze salonu haline dönüştürüldü. Yaya ve bisiklet yolları yapıldı. Çocuk oyun parkları ile spor aletleri konuldu. Tam ortasına süs havuzu yapılan tarihi tabyanın bir bölümü, zemin taşla kaplanarak tören alanı haline getirildi. Mini amfitiyatro ve kulis binası yapıldı. Tuvaletlerin yanı sıra bir de deniz manzaralı kafeterya inşa edildi. Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ni kadar uzanan su yolunun minyatürü de yine Tabya içinde yer aldı. Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan bir tarihi top da bonetler arasındaki top atış alanına yerleştirildi.



Çanakkale Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892'de Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından yaptırılan Hamidiye Tabyasında 10 tescilli bonet bulunuyor.



Görüntü Dökümü



--------------------



Tarihi Tabyanın şuan ki halini gösteren hava görüntüsü.



Tabyanın içinden genel detay görüntüler.



Tabyanın çalışmalardan önceki halini gösteren hava fotoğrafları.



(Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



====================================================



7)YAŞLI AYAKKABI TASARIMCISININ EN BÜYÜK HAYALİ BİLGİSİNİ AKTARMAK



MANİSA'da erkek ve kadın ayakkabısı tasarımcısı 83 yaşındaki Serar Akcan, yaşına rağmen gençlere meydan okuyor. Yaptığı tasarımların Manisa, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren ayakkabı firmalarından büyük ilgi gördüğünü belirten Akcan, en büyük hayalinin birikimini genç nesillere aktarmak olduğunu söyledi.



Manisa'da yıllara meydan okuyan ayakkabı tasarımcısı Serar Akcan, çeşitli ayakkabı firmalarından ilgi görüyor. Sektöre girişini anlatan Akcan, "Rahmetli babam çiftçiydi. Ancak bizim çiftçi olmamızı istemedi. Sonra beni 16 yaşında Akhisar'da bir ayakkabıcının yanına verdi. Orada çiftçiler için çizmeler üretiyorduk. Sonra ayakkabı vitrinlerine bakarak, kendi stilimi ve modelimi üretme kararı aldım. Ardından 1957'de tek başıma İstanbul'a gittim. O dönemdeki Ermeni ayakkabı tasarımcılarından, ayakkabının nasıl üretildiğini ve nasıl model yapılacağını öğrendim. 1996'da memleketim Manisa'ya tekrar döndüm. Manisa'da çeşitli firmalarda yüksek ökçeli ayakkabılar yapmaya başladım" diye konuştu.



Ayakkabı sektöründeki model çizim tekniği geliştirmek için gençken İspanya, İtalya'ya kadar gittiğini dile getiren Akcan, "İstanbul'da eğitim alırken, Ayasofya'nın kapısında turistleri beklerdim. Çünkü giydikleri ayakkabıların modellerini kafama kazırdım. Hayatımın önemli ayrıntılarından birisidir bu" dedi.



KENDİ FABRİKASINI KURDU



İstanbul'daki çalışmalarının ardından Manisa'daki ayakkabıcılar sitesinde çeşitli firmalarda tecrübesini geliştirdikten sonra Serar Bella adı altında kendi markasını yarattığını ifade eden Akcan, "Manisa'ya döndükten birkaç yıl sonra Serar Bella adı altında kendi fabrikamı kurdum. 350 çalışanım ile günlük 5 bin ayakkabı üretmeye başladım. Türkiye'nin her yerine ve bazı ülkelere ayakkabı satmaya başladım. 6 yıl önce yaşadığımız bir ekonomik kriz sebebiyle fabrikamı kapatmak zorunda aldım. Ama yılmadım. Tasarım yapmaya yeni modeller üretmeye devam ettim. Beni hayata bağlayan ve mutlu eden tek şey tasarım yapmak" diye konuştu.



Başta Manisa olmak üzere İzmir ve İstanbul'daki çeşitli ayakkabı firmaları için yeni modeller ürettiğini söyleyen Akcan, Avrupa'nın özellikle terliklerde kullandığı EVA denilen plastik malzemeden kadınların dışarıda giyeceği bir ayakkabı tasarladığını da dile getirdi. Bir ayakkabı yapımının otomobil tasarımı kadar zor bir zanaat olduğunu ifade eden Akcan, gençlere hayallerini tecrübeyle birleştirmeleri halinde beğenilecek bir model ortaya koyabileceklerini söyledi.



TECRÜBESİNİ GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYOR



Kendisini mutlu edecek tek önemli değerin tecrübesini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Akcan, "Eğer beni daha çok mutlu etmek istiyorlarsa, tecrübemi gelecek nesillere aktarmamı sağlasınlar. Bana imkan tanırlarsa ücretsiz olarak yeni ayakkabı tasarımcıları yetiştirebilirim. Devlet bana bir okulda imkan sağlasın, bunu ücretsiz olarak yapayım. Kimi zaman Ege Üniversitesi'nden öğrenciler yanıma gelerek tecrübelerimden faydalanıyor. Ancak ben Türkiye'nin yeni ayakkabı model tasarımcılarını yetiştirmek istiyorum. Geri kalan yaşamımdaki son hayalim bu" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------



Serar Akcan'ın açıklaması



Serar Akcan'ın ayakkabı modeli yaparken görüntü



(Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,



=======================================================



8)ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ÇİFTTEN ANLAMLI BAĞIŞ



İZMİR'de yaşayan Gökhan Öztin ile Berna Öztin çiftinin doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan tek çocukları Yalım Öztin, henüz 11 yaşındayken, geçen haziran ayında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yaşadıkları zorlukları da göz önünde bulunduran Öztin çifti, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin Pediatri Kliniği'ndeki çocukların tedavi sürecinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak için 'Yalım Öztin Oyun Odası' yaptırdı.



İzmirli eğitim danışmanı Berna Öztin (41) ile sigorta brokerlığı yapan Gökhan Öztin çifti, 11 yıl önce tek çocukları Yalım Öztin'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ancak minik Yalım'ın kalbindeki aort damarında darlık tespit edildi. Küçük yaşta ameliyat olan Yalım Öztin, devam eden tedavisi kapsamında geçen 10 Haziran'da İstanbul'daki bir hastanede yine ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan talihsiz çocuk, enfeksiyon kaptı ve geçen 17 Haziran'da organ yetmezliğinden yaşam mücadelesini kaybetti.



ADI, OYUN ODASINDA YAŞAYACAK



Çocuklarını kaybetmenin acısını biraz olsun hafifletmek isteyen Öztin çifti, hastanede tedavi sırasında yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak, tedavi gören çocukların hoş vakit geçirebilecekleri bir alan yapmaya karar verip Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne başvurdu. Hastane yönetimi, ailenin talebini olumlu karşılayıp, oyun odası için Pediatri Kliniği'nde bir alan gösterdi. Öztin çifti de bu alanı 'Yalım Öztin Oyun Odası' olarak düzenledi. Çocuklarının doğum gününde odanın açılışını yapan çiftten Berna Öztin, "Oğlumuz 6 ay önce hayatını kaybetti. Biz de hastanelerde nasıl zor zaman geçirildiğini bilen bir aile olarak, bir hastanede oyun odası yapmayı planladık. Tedavi gören çocukların hoş vakit geçirmelerini istedik. Oğlumdan kalan oyuncaklar da vardı, ayrıca yakınlarımızın da desteğini alarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile irtibat kurduk. Onlar da bize yardımcı olup yer gösterdi. Bundan sonra da başka hastanelerde de oyun odası yapmak istiyoruz" dedi. Gökhan Öztin, "Oğlumuzu kaybettikten sonra zor bir dönem geçirdik. Böyle bir çalışma yaparak, tedavi gören çocuklara mutluluk vermek istedik. Çocuklar hastane ortamından uzaklaşsın, birlikte oyun oynayıp film seyretsin diye böyle bir şeye ön ayak olduk. Umarım aileler buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Bunun diğer ailelere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.



ÖZTİN ÇİFTİNE TEŞEKKÜR



Hastane Yöneticisi Op. Dr. Teoman Şen, Öztin çiftine çiçek verdi, teşekkür etti. Op. Dr. Şen, "Çok erdemli bir davranış. Hayat içinde acılar var ve bunları bilen bir sektörde çalışıyoruz, fakat bu acılarla olumsuz durumların umuda dönüştüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Özellikle bu işin içinde olan ailelerin yaşadıklarını diğer hastalarla yakınlarının yaşamaması için bir nebze olsun umut sağlaması adına çok erdemli bir davranış. Böyle güzel bir teklife hayır diyemezdik. Ben çocuk cerrahıyım, özellikle tedavi süresinde çocukların endişeli bekleyişleri oluyor. Aileleri yanlarında oluyor ama çocukların korkularını yenmelerinde oyun odalarının büyük önemi var" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Berna Öztin ile röp.



-Gökhan Öztin ile röp.



-Teoman Şen ile röp.



-Oyun odasından görüntü



-Genel ve detay görüntü



(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR,



=======================================================



9)BODRUM'DA 7 GENÇ BESİCİYE 6'ŞAR SIĞIR DESTEĞİ



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki 7 kadın genç çiftçinin her birine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında Şili'den getirilen 'Clavel' cinsi 6'şar sığır hibe edildi. Sığırlardan en büyüğünün 1 yaşında olduğu belirtildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçileri desteklemek için hayata geçirdiği proje kapsamında, Bodrum'un Mumcular Mahallesi pazaryerinde, 7 kadın genç çiftçinin her birine 6'şar sığır dağıtıldı. Dağıtım için düzenlenen törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Bektaş, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurayla 48 kişi içinden belirlenen Sultan Kütahya, Turcein Demir, Seda Uğur, Sevilay Kaçan, Derya Erol, Songül Tüzün ve Özgül Demir'e, Şili'den getirilen 'Clavel' cinsi 6'şar sığır verildi.



Açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "48 müracaattan şartları taşıyan 7 kadın genç çiftçi kardeşimiz, hak sahibi olmuş. Güzel bir proje. İnşallah bu tür projeleri devam ettiririz. Bizim için Bodrum her ne kadar turizm ilçesi olsada, kırsal kalkınmaya da önem veriyoruz. Çiftçilerimiz bizim için çok değerli. Tüm çiftçi kardeşlerimize bu güzel hayvanların hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Başvuru şartlarını da hatırlatan Kaymakam Yılmaz, "Tabii müracaatta bazı şartlar var, öğrenci olmayacak. 18-40 yaş arası olacak. Geliri olmayacak. Sosyal güvencesi olmayacak. Projenin diğer bir özelliği de tamamı hibe olması. Sadece 3 yıl satmama şartı var. Eğer kıymet bilinirse, bu hayvanlar katlanarak çoğalır" diye konuştu.



Dağıtılan sığırlardan almaya hak kazanan, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Sultan Kütahya, "Devletimizin başlattığı bu proje sayesinde, besiciliği daha da geliştirmeyi umuyoruz. 6 inek aldım. Hayvanlarımı çoğaltmaya çalışacağım. Önceden turizmde çalışıyordum. Şimdi ise besicilikle ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Evimde 2 ineğim var. Bunlarla toplam 8 ineğim olacak. Ben doğdum doğalı köyde yaşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvanlardan elde ettiğimiz sütü, süt birliğine veriyoruz, onunla geçiniyoruz" dedi.



VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI



Mumcular pazarına 2 kamyon ile getirilen sığırların bazıları, dağıtım sırasında zor anlar yaşattı. Sığırları kontrol etmekte zorluk çekildi. Çevredeki görevlilerin yardımı ile nakledilecekleri araçlara bindirilen sığırlar, sahipleri tarafından götürüldü.



Bu yıl ilk kez uygulanan Genç Çiftçi Hibe Desteği Programı kapsamında, 10 bin 500 genç çiftçiye 51 bin büyükbaş hayvan dağıtılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Bekir Yılmaz'ın görüntüsü



Sultan Kütahya ile röp.



Kura çekiminden görüntü



Sığırların dağıtımı aşamasından görüntü



Sığırlardan görüntü



Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),