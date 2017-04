Dha Yurt Bülteni-19

Kırmızı liste ile aranan PKK'lı terörist, ABD'li komutanın yanında







Türkiye'nin ilk kez Irak'ta Sincar (Şengal) Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusundaki Karaçok Dağı'na düzenlediği hava operasyonu sonrası bölgede inceleme yapan ABD'li askerlerin yanında yer alan kişinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı listede yer alan PKK'lı, 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin olduğu ortaya çıktı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı dönemde PKK'nın Avrupa sorumluluğunu yapan ve çözüm süreci döneminde Kobani'de bulunan Şahin'in adı, İmralı'da yapılan görüşmelerde de geçmişti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün Sincar Dağı ile birlikte hava operasyonu düzenlediği Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan Karaçok Dağı'na sabah saatlerinde iki helikopterle gelen Amerikalı komutan ve askerler hedef alınan yerleri gezdi. Amerikalı komutana terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'liler eşlik etti. YPG sözcüsü Redur Halil'in yanı sıra Türkiye'nin başına 4 milyon ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı terörist 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in de ABD'li komutanın hemen yanında yer aldığı ve tercüman aracılığı ile kendisini bilgilendirdiği görüldü. Terösit elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkırıldığı dönemde örgütün Avrupa sorumluluğunu yapan Şahin'in, Öcalan ile ilgili Avrupa'daki ülkeler ile temasları sağlayan kişi olduğu da belirtildi. Çözüm süreci döneminde HDP İmralı heyetinin Öcalan ile yaptığı görüşmelerde adı sık sık geçen ve o dönemde Kobani'de olduğu belirtilen Abdi Ferhad Şahin'in zaman zaman Kandil'deki görüşmelere katıldığı belirtilmişti. Şahin hakkında Türkiye'deki birçok eylemle ilgili arama kararı bulunduğu belirtildi.



Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı (1)







Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.



Saat 19.30 sıralarında iki aile arasında tarlaya giren inek yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin silahla öldürüldüğü kavgada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Sınırdaki karakola tanksavar silahıyla ateş



SURİYE'nin terör örgütü PYD/ YPG denetimindeki bölgeden Kilis sınırındaki karakola tansavar silahıyla atılan mermi, zırhlı askeri araca sibate etti. Saldırıda kimsenin bulunmadığı araç hasar gördü, yaralanan olmadı. Suriye'deki PYD/ YPG hedefleri ise obüs ve fırtına toplarla yoğun ateş altına alındı.



Suriye'nin Şiltah Köyü'ndeki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden akşam saatlerinde Kilis sınır hattında bulunan Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar silahıyla ateş açıldı. Merminin isabet ettiği karakoldaki park halindeki bir zırhlı araç hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmadı. Olay sonrası keşif ve gözetleme birliklerinin tespit ettiği PYD/ YPG hedeflerine misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu fırtına ve obüslerle ateş altına alınan hedefler imha edildi.



TSK: MİSLİYLE MUKABELEDE BULUNULDU



Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin PYD yönetimindeki bölgeden, Kilis'in Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar silahıyla açılan ateşle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, karakoldaki aracın isabet aldığı ve can kaybının yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:



"26 Nisan 2017 tarihinde saat 15: 50 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden PYD/PKK/YPG teröristlerince Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar (TAS) silahı atışlarıyla hudut tacizinde bulunulmuştur. Karakolda bulunan bir araca isabet eden tacizde can kaybı yaşanmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."



Uşak'ta YSK protestoları sürüyor



UŞAK'ta, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saydığı karara tepki olarak geçen Cuma günü düzenlenen eylemde, polisin yürümek isteyen gruba müdahale etmesi ve 14 kişiyi gözaltına alması protesto edildi.



Uşak'ta, Birleşik Haziran Hareketi tarafından bugün Belediye Hizmet Binası önünde eylem düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı 'Hayır'a Sahip Çık' eylemine CHP, ADD ve çeşitli STK'lar da destek verdi. Grup, ellerinde düdüklerle geçtiğimiz Cuma günü yapılan eylemdeki gözaltıları protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Mahmut Uludağ, "Evet'çi devlet, hayırcılara evet sonucunu kabul ettirmeye çalışıyor. Türkiye genelinde sokağa çıkarak Hayır'ın devamını sağlayanlara karşı uygulanan şiddeti ve geçtiğimiz Cuma günü polisin bize uyguladığı şiddeti nefretle kınıyoruz. Hayır'ı asla bitirmeyeceğiz" dedi.



Türkiye'de yüzde 49 görünen Hayır oylarının yüzde 53 olduğunu belirten CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise, "Devlet evet, halk hayır demiştir. Bu nedenle bu anayasa meşruluğunu asla kabul etmiyoruz. Gerekli yerlere CHP olarak başvurularımızı yapıyoruz" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.



Kuyumcu cinayetini 3 santimlik kablo aydınlattı



Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde öldürüldükten sonra 8 kilo altını çalınan kuyumcu 70 yaşındaki Mustafa Gök'ün katil zanlısı 30 yaşındaki Mehmet Koçer, polisin olay yerinde bulduğu 3 santimetre uzunluğundaki kablo sayesinde yakalandı.



Olay, 19 Nisan Çarşamba günü Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'ün işlettiği kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kimliği belirsiz kişi, Mustafa Gök'ü başına vurduğu çekiçle öldürdükten sonra 8 kilo altını da alarak kaçtı. Gök'ün cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.



KABLO, KATİL ZANLISINI YAKALATTI



Katil zanlısı, yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini kaydeden hard diskleri de yanında götürürken, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden uzman bir cinayet ekibi oluşturarak ilçeye gönderdi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, cesedin yanında 3 santimetre uzunluğunda bir kablo buldu. Ayrıca bir de ayakkabı izi tespit edildi. Yapılan araştırmada ceset yanındaki kablo ile buhar makinesine çekilen ara kablonun aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine cinayeti elektrik elektronik tamiri yapan bir kişinin işlemiş olabileceğini değerlendiren ekip, olay günü bilgisayar tamircisi Mehmet Koçer'in kuyumcuya girdiğini belirledi. Olaydan sonra Mersin'in Erdemli İlçesi'ne gittiği ortaya çıkan Koçer'i takibe alan ekipler, zanlıyı Gaziantep karayolunda yakaladı. Kablonun devamı ise Koçer'in iş yerinde bulundu.



AYAKKABI İZİ AYNI ÇIKTI



Gözaltına alınan Mehmet Koçer'in ayakkabısı ile olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi aynı çıktı. Ayrıca ayakkabı da kan izi de bulundu. Tüm bu delillere rağmen 'Ben yapmadım' diyen zanlıyla ilgili yapılan araştırmada kuyumcudan çaldığı altınların bir kısmını Kayseri'de paraya çevirdiği ve bir otomobil aldığı belirlendi. Erdemli'de park halinde bulunan otomobilde yapılan aramada ise 6 kilo 134 gram altın ele geçirildi. Koçer'in Kayseri'de altınları bozdururken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaklaşık 200 bin lira para harcadığı belirlenen Mehmet Koçer'in yüklü miktarda kumar borcu olduğu ve borcunu ödemek için cinayeti işleyerek hırsızlık yaptığı iddia edilirken, "İçeriye girdiğimde kanlar içinde yatıyordu. Yanında altın dolu çanta vardı aldım kaçtım" dediği belirtildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Koçer tutuklandı.



