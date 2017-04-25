Dha Yurt Bülteni - 19
Bursa'da canlı bomba eyleminde tutuklu 3 sanığa ceza yağdı BURSA'da, geçen yıl Ulu Camii Batı Kapısı yakınında 13 kişinin yaralandığı terör örgütü PKK'lı canlı bomba Eser Çali'nin intihar saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasında karar çıktı.
Bursa'da canlı bomba eyleminde tutuklu 3 sanığa ceza yağdı
BURSA'da, geçen yıl Ulu Camii Batı Kapısı yakınında 13 kişinin yaralandığı terör örgütü PKK'lı canlı bomba Eser Çali'nin intihar saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Emine Kızıl'a bir kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, ayrıca toplam 56 yıl 11 ay hapis ile 33 bin 320 lira adli para cezası, Ümmi Gülsüm Meşe'ye ağırlaştırlımış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuklu sanık Mithat Tunç'a ise sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken tutuksuz üç sanığın beraatlerini kararlaştırdı.
Bursa'da geçen 27 Nisan günü Merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ulu Camii'nin Batı Kapısı yakınında meydana gelen terör olayında, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bomba ile kendini patlattı. Kadın teröristin parçalanarak öldüğü saldırıda 13 kişi yaralandı, 11 işyeri ise hasar gördü. Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihhbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir'de 8'i kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl (26), Ümmü Gülsüm Meşe (20), Mithat Tunç (19), Tuba Kızıl (24), Zeziye Zarka (26) ve İsa Casım (34) tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Yapılan savcılık soruşturmasından sonra 6 tutuklu sanık hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü kurmak suçunun yanı sıra sanıkların, yaralanan 13 kişi için ayrı ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği daha önce yapılan 4 duruşmada tutuklu sanıklardan Zekiye Zarka, İsa Casim ve Tuğba Kızıl tahliye edilmişti. Karar aşamasına gelen yargılamaya bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat Tunç, Emine Kızıl ve Ümmü Gülsüm Meşe ile tutuksuz sanıklardan Tuğba Kızıl, Zekiye Zarka katılırken tutuksuz sanık İsa Casim ise gelmedi.
ÜÇ SANIĞA CEZA YAĞDI
Sanıkların ve avukatlarının son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bu güne kadar ele geçirilemeyen Ali Abdo hakkındaki dosyayı ayırdı. Mahkeme heyeti, Tuba Kızıl, Zekiye Zarka, İsa Casim'in beraatine karar verirken, 'silahlı terör örgütü kurmak'. 'silahlı terör örgütüne silah sağlamak', "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'adam öldürme teşebbüs etmek', 'mala zarar vermek', 'ibadentahenelere ve mezarlıklara zarar vermek' suçundan Emine Kızıl'a işlediği suçlardan bir kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve toplam 56 yıl 11 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası, Ümmi Gülsüm Meşe'ye ağırlaştırlımış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuklu sanık Mithat Tunç'a ise sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer suçlardan beraatine karar verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)
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ARŞİV
Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
Haber: Halil ÖZÇOBAN- Hüseyin TÜCCAR/ BURSA, -
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Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına ikinci günde devam edildi - Ek
MAHKEMEDE BİLİRKİŞİ TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı dava sürüyor.
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'e ilk müdahaleyi yapan Marmaris Ahu Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Erdal Doğru ile Muğla Adli Tıp Kurumu'nda Eker'in otopsisini yapan Dr. Bülent Savran tanık olarak dinlendi. Sanık ve avukatlarının, "Otopsi yapan bir kişinin bilirkişi olması kabul edilebilir bir şey değil" itirazı üzerine mahkeme heyeti, Savran'ın bilirkişi olarak değil, tanık olarak ifade vermesi yönünde karar verdi.
"KESİCİ YARA İZİ VARDI"
Şehit polis Nedip Cengiz Eker'in vücudunda barut izi görmediğini anlatan Dr. Doğru, "Turban Otel yetkilileri hastanemizi arayarak yaralılar olduğunu söyledi. Bölgeye gittiğimizde havada helikopter vardı. Ateş sesleri geliyordu. Burada yaralı yok, kaçın dediler. Şoförle birlikte Turban Kavşağı yönüne gittik. Sağlık memurunu indirdim. Polis ekipleri ile karşılaştık. Otel bölgesinde yaralı olduğunu söylediler. Ambulansa binen polisler ile yolumuza devam ettik. Zırhlı bir araç içerisinde bulunan rahmetli Nedip Cengiz Eker'i bize teslim ettiler. İlk müdahalede bulundum. Ancak Eker'i aldığımız zaman ölüydü. Ayrıca iki de yaralı verdiler. Daha sonra rahmetliyi ve yaralıları alarak hastaneye geldik. Sol göğüs üzerinde kesici alet yarası izi vardı. Barut izi görmedim. Mermi girişine ve çıkışına rastlamadım" dedi.
MERMİ UZUN NAMLULU SİLAHTAN ÇIKMIŞ
Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Dr. Bülent Savran ise ifadesinde, "Uzman olmayan hekim arkadaşlarımız yarayı farklı şekilde değerlendirebilir. Mermi çekirdeği uzun namlulu silahtan çıkmış. Hafif meyilli bir şekilde merminin vücuda girdiğini tespit ettim. Nedip Cengiz Eker'in bütün olarak değerlendirmesinde yüzünde meydana gelen sıyrıklar darp değil, düşme sonucu oluşmuş. Kurumumuzda yeterli ekipmana sahibiz" dedi.
Duruşma, yarın saat 09.30 da gizli tanıkların SEGBİS ile dinlenmesiyle devam edecek.
Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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El Bab'da yaralanan 4 çocuk Kilis'e getirildi
SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde, DEAŞ'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan 4 çocuk, Kilis'te tedaviye alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ'lı teröristler tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşları 3 ile 10 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ambulasın gelişi
Yaralıların indirilişi
-Acil önünden görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)