Dha Yurt Bülteni - 19
Ünye'ye şehit ateşi düştü ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 30 yaşındaki İslam Çubuk'un, Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.
Ünye'ye şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 30 yaşındaki İslam Çubuk'un, Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.
Uzman Çavuş İslam Çubuk'un şehit olduğu haberini Ünye İlçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Veli ve anne Fidan Çubuk gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Çubuk ailesinin evi, evli ve 2 çocuk babası uzman çavuş İslam Çubuk'un şehit olduğu haberini alıp taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin eşi ve çocuklarının da Şırnak'ta olduğu belirtildi.
Şehit uzman çavuş İslam Çubuk'un ağabeyinin de uzman çavuş olduğu, görev yeri Tunceli'den geçici olarak Suriye'ye gittiği bildirildi.
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Çaybaşı nüfusuna kayıtlı olup, ailesi Ünye ilçemizde ikamet eden uzman çavuş İslam Çubuk'un şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Şehidin baba ocağından detay
Evin önünden detaylar
Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu),
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Çorum'da kaza 8 yaralı
ÇORUM'da TIR ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza bugün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Serdar Süslü idaresindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu. Kazada, otobüste bulunan Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan TIR sürücüsü ise jandarma tarafından arandığı öğrendi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan halk otobüsü ve yaralılardan görüntü
Jandarma ekiplerinden görüntü
Yaralıların sedye ile ambulanslara taşınması
-Detaylar
(SÜRE: 1.55 - BOYUT: 73 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA
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Kapalı otoparkta korkutan araç yangını
ADANA'da bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74169 Sokak'ta bulunan Hafız Mehmet Hilmi Sitesi'nde apartman görevlisi, gece yarısı sıralarında kapalı otoparktan küçük çaplı patlama sesleri geldiğini fark etti. Görevli otoparkı kontrol ettiğinde 01CEU 28 plakalı otomobilin alev alev yandığını görüp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otoparkın kapısını kırarak içeri girdi, yanan otomobile müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Otomobilinin yandığını öğrenen Faik Kabadayı, büyük bir şok yaşadı. Kabadayı'nın yanan otomobili bugün aldığı öğrenildi.
MERDİVENLİ ARAÇLA TAHLİYE EDİLDİLER
Kapalı otoparkın havalandırmasından binanın merdiven boşluğuna sızan dumanlar, apartman sakinlerini korkuttu. Yangının söndürülmesi için sitenin elektriği kesilirken, merdiven boşluğundaki dumandan dolayı aşağı inemeyen bina sakinlerinin imdadına ise itfaiye erleri koştu. Merdivenli itfaiye araçlarıyla evlerinin balkonundan alınan vatandaşlar, güvenli şekilde tahliye edildi. Merdivenli araçta korktukları gözlenen iki çocuk, itfaiye erlerine sıkı sıkı sarıldı.
Bu arada, yangına müdahale sırasında kimliği belirsiz kişinin itfaiye aracının radyosunu çaldığı öne sürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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Ak Partili Metiner: 15 Temmuz'un siyasi ayağı olmadığını söylemek, yanlış olur
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olacağını söyledi.
Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Kayseri'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16 Nisan'da yapılan referandumla ilgili olarak Metiner, "Milli irade tecelli etmiştir, bundan sonra sandık üzerinden tartışma yapmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olduğunu belirten Mehmet Metiner, "Yani bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı. Bu isimler konusunda bilgi sahibi değilim. Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağının olmadığını söylemek, çok büyük bir yanlışlık olur. Bana göre FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturan isimlerin başında Kılıçdaroğlu geliyor mesela. Çünkü Pensilvanya ağzıyla konuşuyor. Ama bu, diğer partilerin içerisinde hiçbir şekilde FETÖ'cü unsurlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Mutlaka o FETÖ denilen ahtapot örgüt hain örgüt her partinin içine elemanlarını yerleştirmiştir. Unsurlarını yerleştirmiştir. Biz Ak Partili olarak tespit ettiğimiz bütün unsurların için gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın Ak Partinin içinde de FETÖ'cü unsurlar varsa da bunların kökünden kazınacağını konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.
'GÖNÜL DÜNYAMIZDA YERİ YOK'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in, bir süre önce "Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktıö iddiasını da değerlendiren Metiner, "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç'ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları
Detaylar
Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,
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Lüks cipte başından vurularak öldürüldü
GAZİANTEP'te 38 yaşındaki Savaş Cengiz, kullandığı lüks cipte, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateşte yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki Savaş Cengiz yönetimindeki lüks cipe, yanına yaklaşan araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Savaş Cengiz, başına isabet eden mermilerle olay yerinde yaşamını yitirirken, aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevrede önlem alan polis, olay yerindeki boş kovanları toplayıp parmak izi aldı. Cip çekiciyle detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürdü.
Acı haberi alıp olay yerine gelen Cengiz'in yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Savaş Cengiz'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yeri
Cipin görüntüsü
Cenaze aracı
Polis araçları
Ölen kişinin yakınlarının ağıtları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)
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19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
KONYA'da iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 19 yaşındaki Mustafa Umut Çaka bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu aralarındaki kız meselesini konuşmak için parkta buluştu. İki grup meseleyi konuşup, barıştıktan sonra parktan ayrılmaya başladı. Bu esnada Mustafa Umut Çaka ve 18 yaşındaki Emrah Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Acar, Çaka'yı kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
SON SÖZÜ 'BIÇAKLANDIM' OLDU
Kanlar içinde kalan Çaka, parktan çıkıp arkadaşı Mehmet Kılıç'ın yanına giderek bıçaklandığını söyledi. Kılıç'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Umut Çaka, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaka, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli Emrah Acar'ın gidebileceği adresleri belirledi. Ekipler kısa süre sonra alçıpen işiyle uğraşan Acar'ı evine yakın bir adreste suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Acar'ın polisteki sorgusu sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yeri detay
Polisin incelemeleri
Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,
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