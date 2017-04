Dha Yurt Bülteni-19

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 ölü (2)



CAN PAZARI YAŞANDI



Gaziantep'te 27 LB 409, 27 UY 894, 63 E 3318 ve 01 BKG 61 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 2'si çocuk, 1'i kadın, 5 kişinin cesetleri ise, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Olay yeri



Kaza yapan araçlar



Cesetlerin taşınması



Yaralılar ambulansla alınması



Kapanan karayolu



Ekiplerin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı







SAKARYA Emniyet Müdür Yardımcısı E.T. hakkında süren idari soruşturma kapsamında açığa alındı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde Terör ve Asayiş Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan E.T. bir süredir hakkında süren idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Görevinden el çektirilen E.T., bir süre önce Urfa Emniyet Müdürlüğü'nden Sakarya'ya atanmıştı.



Haber: İZMİT(Kocaeli),



Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu



BOLU'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, bazı bina sakinleri dumandan etkilendi.



İhsaniye Mahallesi Kır Sokak'ta bulunan Aykut Apartmanı'nın 3'üncü katındaki Sadettin Aykut'a ait dairede, bugün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binaya dolan duman, apartman sakinlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında dairede maddi hasar meydana geldi.



-Binadan görüntü



-Bina önünde toplananlar



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



HABER-KAMERA: Ersin ERCAN-Mutlu YUCA/BOLU



Afyonkarahisar'da otobüsle kamyonet çarpıştı: 19 yaralı







Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde otobüsle kamyonetin çarpıştığı kazada, 19 kişi hafif yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Şuhut Belediyesi'ne ait Ahmet Ç. yönetimindeki 03 SK 073 plakalı otobüs ile İlhan Ö. yönetimindeki 03 SG 044 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 19 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılara ayakta müdahale edildi.



Haber: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,