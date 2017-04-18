Dha Yurt Bülteni - 19
Ağrı'da PKK tuzağı; 1 asker şehitAĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, kurtarılamayarak şehit oldu.
Ağrı'da PKK tuzağı; 1 asker şehit
AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, kurtarılamayarak şehit oldu.
Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak mevki Karaburun köyü yakınlarında bugün güvenlik güçleri mayın arama tarama çalışması yaparken, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada Van'ın Erciş İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe ağır yaralındı. ilk müdahalenin ardından Uzman Onbaşı Bahçe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Uzman Onbaşı Bahçe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayark şehit oldu.
Şehit Uzman Onbaşı Bahçe'nin Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan baba evine ise ateş düştü. Şehit haberi alan yakınları baba Ömer Bahçe'nin yaşadığı TOKİ konutlarına gelirken, evine ise Türk Bayrağı asıldı. Şehit Bahçe için yarın ilçede tören yapılacağı belirtildi.
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Haber: Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), -
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Malatya'ya 2 şehidin ateşi düştü
Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocaklarına acı haber verildi.
Şehit polislerden 24 yaşındaki Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba evlerine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. Şehit polis Candaş Kaplan'ın, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'a acı haber verildi.
BABASI CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Acı haberin ardından Ailenin Tunceli'ye hareket ettiği öğrenildi.
KARDEŞİ ASKER
Şehit polis Kaplan'ın bir kardeşi bulunduğu öğrenilirken, kardeşi Çağdaş'ın ise asker olduğu bildirildi. Çağdaş Kaplan'ın Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenildi.
Şehit polis Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın, kısa süre önce Özel Harekat Polisi olduğu ve geçici görev ile Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi.
25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.
Şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Malatya şehir mezarlığında düzenlenecek törenin ardından şehitliğe defnedilecekleri öğrenildi.
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Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -
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Tunceli'de helikopter düştü (8)
ŞEHİT YILDIRIM: BUGÜN DE ÖLMEDİM ANNE
Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Hasan Yıldırım'ın 2 Mayıs 2015 günü facebook hesabında "Bugün de ölmedim anne" notunu paylaştığı dikkat çekti.
Haber: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ,
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Marmaris'te YSK'ya 'Hayır' eylemi
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP İlçe Teşkilatı önderliğinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına ve YSK'nın kararına tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.
CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın sosyal medyadan üzerinden yaptığı çağrıyla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 800 kişilik grup YSK'yı protesto etti. 'Hayır biz kazandık' pankartı açan grup, "Atı çalan Üsküdar'ı geçemedi", Yasal Soygun Kurulu", "Gayrimeşru anayasa yemiyoruz", "YSK darbesine hayır" sloganları attı. Eyleme CHP'nin yanın sıra Vatan Partisi, Demokrat Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Kıyıları Koruma ve Gözetleme Derneği, Marmaris Halk Harekatı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Eğitim-Sen, Bir İnsan Derneği, Vardiya Bizde Platformu, Marmaris Belediyesi Kent Meclisi Kadınlar Grubu, Türkiye Emekli ve Malulen Astsubaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Marmaris Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği destek verdi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını yapan CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yücel, helikopter kazasında şehit olan 12 asker için başsağlığı dilerken, "Yolsuzlukların alkışlandığı, hırsızların utanmadan güldüğü o balkonlardan yükselen cılız sesler, değil bizi, kendi balkonlarımızdan çaldığımız tencere-tava sesini bile artık bastıramaz. Şimdi daha yüksek sesle bu mücadeleyi, bu birikimi, bu inancı korumanın tam zamanıdır. Bu mücadele, inanç, direnç bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ediyor. Bu referandumun galibi biz olduk. Çıkan sonuçları halkımız görüyor ve desteğini veriyor. Bundan sonra sokaklarda ve sosyal medyada yılmadan, bıkmadan ve her türlü engellemelere rağmen mücadelemiz devam edecektir" dedi.
'Halkın oylarını ve geleceğini çalanlara haram olsun' diyen Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'ye vatandaşlar 'Amin' diyerek karşılık verdi. Ünlü, "Gece-gündüz devletin hiçbir imkanına sahip olmadan yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm yurttaşlarımızın hakkını çalanlara itirazımız var. Referandum süresince nasıl çoban ateşini Marmaris'ten yaktıysak bundan sonra da her türlü engellemelere rağmen itiraz eylemlerimiz devam edecektir. Atalarımızdan aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmak için eylemlerimiz aralıksız devam edecektir. Halkımızın haklarını çalanlara, hırsızlara, arsızlara ve referanduma şaibe bulaştıranlara haram olsun. Bundan sonra Marmaris halkı sonuna kadar sokaklarda ve her platformda eylemlerini sürdürecektir. İlçemizde yüzde 76 Hayır oyu çıkaran ve rekor kıran tüm yurttaşlarımızın hakkı için sonuna kadar gideceğiz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem, olaysız şekilde son buldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Protestoya katılanlardan görüntü
Pankart ve dövizlerden görüntü
Basın açıklamasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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Çanakkale'de 'Hayır' ve YSK protestosu
ÇANAKKALE'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösteren CHP İl Gençlik Kolları üyeleri yürüyüş yaparak seçimin iptal edilmesini istedi.
CHP İl Gençlik Kolları, Çanakkale Kadın Dayanışması üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan grup bu akşam saat 19.00'da İskele Meydanı'nda toplanarak YSK'nın 16 Nisan Halk Oylaması için verdiği kararı protesto etti. Partili Cumhurbaşkanlığı'na karşı olduklarını belirten grup üyeleri, 'Susma haykır, başkanlığı hayır' sloganı attı. Meydandan kordon boyuna çıkarak yürüyüşe geçen grup büyük bir Türk bayrağı açarak 'Boyun eğme' ve 'Hayır daha bitmedi' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında sık sık İzmir Marşı'nı söyleşen gruptaki bazı protestocular, ellerindeki tencere ve tavaları çalarak tepkisini gösterdi. İskele Meydanı'ndan kordon boyuna çıkıp, Golf Çay Bahçesine kadar yürüyen grup, aynı güzergahı takip ederek yeniden İskele Meydanı'na geldi.
Geniş güvenlik önlemenin alındığı yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yürüyüşten görüntü
Sloganlardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Savur'da örgütün sığınağı ele geçirildi
MARDİN'in Savur İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, örgütün sığınağı bulundu. Sığınağın içerisinde tuvalet, mutfak ve yatak bölmeleri bulunurken sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemeleri bulundu.
Savur İlçesi Taşlık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesinde kullandığı sığınağı olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Belirtilen bölgede önlem alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede yaptıkları aramada teröristlerin sığınağını buldu.
Sığınak içerisinde yaprılan arama ve incelemelerde çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam ve gıda malzemelerinin bulunduğu sığınak içerisi ise görenleri hayrete düşürdü. Tuvalet mutfak ve ile teröristlerin yatak odası olarak kullandıkları ayrı ayrı bölmelerden oluşan sığınağın tavanı, duvarı ve yer ise naylonla kaplandığı görüldü.
Bulunan sığınağın içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada bir asker, gördüğü her şeyi tek tek detaylarıyla anlatıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sığınağın dış girişi
-Sığınağın içerisi
-Tarihi ve bölümleri tek tek gezen askerin gördüklerini anlatması
-Sığınak içerisindeki bölmeler
-Sığınak tavanındaki ve duvarındaki nalyonlar
-Bulunan malzemeler
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: MARDİN, -
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