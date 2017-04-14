Dha Yurt Bülteni - 19

PKK'nın üst düzey sorumlusu tutuklandı



MERSİN ve Adıyaman polisinin yürüttüğü operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu olduğu ileri sürülen K.S.Y. yakalandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik Mersin ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde, örgüt içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra örgüt üst yönetimi tarafından Mersin'de faaliyet yürütmek üzere gönderildiği tespit edilen K.S.Y.'nin Adıyaman'da olduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen K.S.Y. Mersin'e getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.



Haber: MERSİN, -



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Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (3)



KONYA'DAN AYRILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşım 1 saat süren ziyaretin ardından, beraberindeki heyetle birlikte binadan çıkan Erdoğan, bekleyen kalabalığı selamladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binen Erdoğan, yol boyunca da halkı selamlayarak Mevlana Müzesi'ne geçti.



Erdoğan'ın, müze önündeki Mevlana Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi'nin kadın işçileri tarafından 156 bin lale ile oluşturulan Türk bayrağının bulunduğu alana gelmesi ihtimali üzerine işçiler burada bekledi. Ancak Erdoğan, müze ziyaretinin ardından havalimanına geçti. Bekleyen kalabalık da dağıldı. Erdoğan, saat 18.20'de özel uçakla İstanbul'a hareket etti.



Görüntü Dökümü



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Cumhurbaşkanı'nın valilikten çıkışı



- Mevlana Meydanı'ndaki laleden yapılan Türk bayrağından detay



Kadın işçiler ve vatandaşlardan detay



Haber- Kamera: KONYA DHA))



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Bakan Soylu: Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar (2)



HEMŞEHRİ DERNEKLERİ BULUŞMASINDA KONUŞTU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Erzurum ve Artvinliler derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü hatırlatan ve son 6 ayda 13 bini aşkın terör operasyonu yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu:



"Ben terörle mücadele edenlerden biriyim. Bazen karnıma kramplar giriyor, operasyon yaptığımız zaman. Acaba evladımız, polisimiz, jandarmamız sığınağa girerken ilk kurşunu yiyecek mi yemeyecek mi diye. Son 6 ayda 13 bini aşkın operasyon yaptık. Evlatlarımız büyük bir kahramanlığı ortaya koyuyor. Gabar'da onlar vardı, şimdi biz varız. Cudi'de, Tunceli'de, Hakkari'de onlar vardı, şimdi biz varız. Evlatlarımız orada kök söktürüyor. Evlatlarımız kutlu bir mücadele sergiliyorlar."



'11 YENİ NESİL FÜZEYİ PYD'DEN PKK'YA AKTARDILAR'



Terör örgütünü karanlığa gömeceklerinin altını çizen Bakan Soylu, "PYD'ye silah gönderiliyor. PYD üzerinden de PKK'ya silah aktarıyorlar. 980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettik ve yeni nesil silahlar çıktı. Irak'ın Kuzey'inde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar. Menşei Batı'dır, menşei Avrupa'dır. Bu ülkeyi savaşlarla istila edemediler diye bu ülkeden kin, intikam ve hınç almaya çalışıyorlar. Ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece teröristle değil terörizmle de mücadele ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömüp geçeceğiz inşallahö dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum da 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı, ardından da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bakan Soylu konuşma



-Detaylar



HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA



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Çavuşoğlu: Rusya'dan gelen charter seferlerde sıkıntı yok (2)



'AVRUPA KENDİNE GEL KENDİNE'



Referandum çalışmaları kapsamında Antalya'nın ilçelerini gezen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik'te Çınaraltı Meydanı'nda halka hitap etti. Yağmura rağmen alanı dolduranlar, Çavuşoğlu'nu alkışladı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerine yüklendi. Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Kendine gel kendine, 16 Nisan'da en iyi cevabı vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı engelle, hain PKK'lılara meydanlarını aç. Milletimiz bunu görüyor. Bu hainleri benim Serikli kardeşlerim sandığa gömecektir" dedi.



Çavuşoğlu, alandaki vatandaşların muhalefete yörük tokadı vuracaklarını belirtmesi üzerine "Demokrasi içinde hangi tokat varsa bunu vuracağız ama bunlar adam olmaz. Bunların derdi bu yeni sistemden sonra hiçbir zaman iktidara gelemeyecek olmalarıdır" diye konuştu. Yağmur dolayısıyla konuşmasını kısa tutan Çavuşoğlu, vatandaşlara referandum da evet çıkması durumunda gerçekleşecek değişiklikleri anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakan Çavuşoğlu'nun sahneye çıkması



Vatandaşlarla selamlaşması



Yaşlı bir kadınla konuşması



Bakanın konuşması



Selfi çekimi



Detay



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Baykal: Şu andaki cumhurbaşkanı eyaleti iyi diye düşünüyor (2)



MİLLETİN EGEMENLİĞİ ELİNDEN ALINMAK İSTENİYOR



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Kumluca'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında pazar günkü referandum da Türkiye'nin geleceğinin, bir rejim değişikliğinin oylanacağını söyledi. Referandumda yapılacak değişikliği büyük bir tehlike olarak nitelendiren Baykal, bu tehlikenin bazılarının söylediği gibi askeri bir tehlike ya da hukuksuzluk veya daha da kötülerinin düşünülebileceği tehlikelerden olmadığını kaydetti. Baykal şunları söyledi:



"Bu referandum da evet çıkması sonucu, Türkiye'yi ve milleti büyük bir tehlike bekliyor. Bu tehlike milletin elinden egemenliğinin alınması tehlikesidir. Tek adamlık tehlikesidir. Bu anayasa değişikliğinde ve sonrasında kendilerine göre anayasa hazırlayacaklar. Bunun için milletin elinden güç alınıyor. Yeni bir anayasa yaparak Meclis'in elinden gücü alınıyor. Tek adam için milletin elinden egemenliğini almak istiyorlar. Buna evet diyecek miyiz? Kesinlikle hayır diyeceğiz. Aksi takdirde, bugünleri çok arar, hepimiz bedelini çok ağır öderiz."



Yeni anayasa değişiklinin kabul edilmesiyle devletin milletten kopartılacağını savunan Deniz Baykal, milletiyle bütünleşemeyen devletlerin akıbetinin ise Türkiye'nin yakın çevresinde, Ortadoğu'daki ülkelere bakıldığında daha iyi görüleceğini kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Baykal kürsüde detay



Kalabalıktan detay



Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),



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Oğlunun balonunu almak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 40 yaşındaki Atakan İlker, 6 yaşındaki oğlunun balonunu almak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri İlker'e müdahale ederken, oğlu gözyaşlarına boğuldu.



Atakan İlker, oğluyla vakit geçirmek için çocuk parkına gitti. Bu sırada oğlunun elindeki balon uçarak ağaç dalında takılı kaldı. Balonu almak için ağaca çıkan İlker, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri İlker'e müdahalede bulundu. Bu sırada oğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Kolunda ve ayağında kırık olduğu tespit edilen İlker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Atakan İlker'in düştüğü ağaç



-Atakan İlker'e sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Küçük çocuğun ağlaması



-Yaralının ambulansa taşınması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),