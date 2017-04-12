Dha Yurt Bülteni-19
BAŞBAKAN YILDIRIM, "BİRDEN KARA SEVDALI OLDULAR"Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını sürdürdüğü İzmir'de, Bornova ile Bayraklı ziyaretlerinden sonra Kaya Termal Otel'de iş ve medya dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
BAŞBAKAN YILDIRIM, "BİRDEN KARA SEVDALI OLDULAR"
Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını sürdürdüğü İzmir'de, Bornova ile Bayraklı ziyaretlerinden sonra Kaya Termal Otel'de iş ve medya dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İl Başkanı Bülent Delican ile Milletvekili Necip Kalkan'ın konuşmalarının ardından İzmir'e yapılan yatırımların yer aldığı film gösterildi. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye çıktı.
"ÖNGÖRÜLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR"
15 yıl boyunca milletten aldıkları güçlü destekle görev yaptıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Memleketimizin her köşesini imar ettik. Ülkemiz zor günler geçirdi. Zor günlerde birlik beraberlik içinde aştık bugünlere geçtik. 2016 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu siyaset için zor bir yıl oldu. İş dünyası içinde zor oldu. Yaşanan ekonomik krizin etkileri ayrıca ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi açıkçası, bizim hesap etmediğimiz ama yüzleşmek zorunda kaldığımız büyük bedel ödediğimiz bir olaydır. Bütün bunlara rağmen OECD ortalamasının iki katı büyüdü. 15 Temmuz sonrasın alel acele Türkiye'nin notlarını kıranlar, yatırım yapılamaz diyen kuruluşlara o gün söyledik. Çok acele karar verdiniz ve bu kararı değiştireceksiniz. Şimdi öngörüleri 2017 - 2018 için düzeltiyorlar. daha olumlu öngörülerini paylaşıyorlar" dedi.
"BÖLGENİN ÇOFRAFYASI ŞEKİLLENİYOR"
Bölgedeki gelişmeleri de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bölgenin coğrafyası şekilleniyor. Bu değişimde Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor, ayakta kalması gerekiyor. Aksi halde sadece kendi ülkemizle ilgili gelecek sorunlarını yaşamakla kalmayacağız bölgedeki otorite boşluğunun, yönetim zafiyetlerinin de bedelini ödemek mecburiyetinde kalacağız. Böyle bir kritik zaman dilimi içerisindeyiz. Türkiye'ye yönelik eleştirilere dikkatlice bakın içerde ve dışarıda. Bunları iyi okumak lazım. Dünyanın gelişmiş ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'deki yapılan işlerin olumsuz algılanması için her şeyi yapıyor. Onlara göre Türkiye hiçbir işi doğru yapmıyor. Türkiye gittikçe otoriterleşen demokraside uzaklaşır. Onların anladığı demokratikleşme gelişme onlar ne söylerse onlar ayağını kaldırdığı anda Türkiye'nin izine basması. Anladıkları bu. Türkiye edilgen olsun. Türkiye'nin dünya meseleleri hakkında kendi öngörüsüz olmasın. Başkaları senaryoyu hazırlasın Türkiye'de bunun içinde rolü olmasın. Bunu yapmak isteyenlerini sırtında yumurta küfesi yok. Bizim Irakla, Suriye'yle bin 365 km hududumuz var. Aynı anda üç tane terör örgütüyle savaşıyoruz. Başka böyle biri ülke yok. 3 milyon ülkesinden kaçan Suriyeli mülteci barındırıyoruz. Böyle bir ülkeyiz" dedi.
"SANA MI SORACAĞIZ"
Değişiklikleri eleştiren ülkelerin "Türkiye niye bu değişikliği yapıyor" yönündeki açıklamalarına da sert yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, "Size mi soracağız? Siz oy mu vereceksiniz. Oy hakkınız mı var? Bunun kararını 80 milyon vatan evladı verir. Siz vereceksiniz. Herkes yerini yurdunu bilecek. Yönetmeye kalkmayacaksınız. Tamam, fikirlerinizi söyleyin konuşalım. Türkiye'nin geleceğine kast eden askerine kurşun sıkan terör örgütleriyle iş birliği yapacaksınız, ondan sonra Türkiye'nin müttefikiyiz diye ortada dolaşacaksınız. Böyle bir şey yok. Türkiye güçlü olmak zorunda bölgede herkese umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda. Ülkemizin gücünü lütfen görelim. Anlamsız tartışmalarla hem ülkemize hem de insanımıza yazık ediyoruz. Geleceğimize olumsuz katkı sağlıyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'de üretimde güven endeksi artıyor, ihracat artıyor. 2017 yılını ilk çeyreğinde göstergeler gittikçe iyiye gidiyor. Göreve geldiğimiz zaman bu bölünmüş yolu yok. Otoyolu yok. 82 model araba o zaman iş görüyordu. Yollar açık güzel araç yok yok. Araç lazım. Yolları böldük insanları birletirdik. Şimdi anayasa yolunu açacağız. Ama gücümüz yetmedi size geldik. Zaten çaresiz kalınca size geliyoruz. 2007'de çaresiz kalmadık m? Cumhurbaşkanı seçemedik. Hukuku literatüre yeni bir icat girdi. Bir şey yapamadık. Elektronik darbeler geldi, Çözüm millet dedik. Millet dedik ki 'ben verdiğim vekaleti alıyorum' Türkiye'nin cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Seçti Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. 2014 yılında göreve getirdiniz mi. O tarihten sonra Türkiye'de her şey değişti. Milyonlarca insanın desteğini almış cumhurbaşkanını, birde vesayet sistemi vardı. Sistem çalışmıyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü, "Kasım ayında iktidara geldik. İktidarın ilk günü, 8 Ocak'ta muhtıra yedik. 27 Nisan'dakinden daha keskindi. O gün Diyarbakır'da uçak düştü ve gündemde kaynadı gitti. Daha bir şey yapmamışız be kardeşim. Ne laiklik bırakmışız, ne Cumhuriyetin temel değerlerini. Böyle bir şey olur mu? İçimiz kan ağlıyor. Her şeyi söylemedik. Çok iş yaptık. Neye rağmen yaptık inanıyor musunuz her türlü engellemeye rağmen, şeytan taşlamaktan fırsat bunca bu işleri yaptık. Birde bunlara olmasaydı. 82 anayasası iş yapmak üzerine kurgulanmamış, milli iradenin kontrol edilmesi üzerine kurulmuş. Çekişme, çatışma üzerine kurulmuş. İki tane güçlü irade tanımlanıyor, iki güçlü irade anlaşırsa ne ala, anlaşamazsa felaket" dedi.
"BİRDEN KARA KARA SEVDALI OLDULAR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11.5 yıl başbakanlık yaptığını istese daha fazla yapabileceğini de söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Efendim diyorlar, 'Biz Binali Bey'i severiz. Binali Bey'in kalmasını istiyoruz' Ağızlarından bal damlıyor. Birden bire kara sevdalı oldu. Siz çalışında memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun. Bırakın bunu. Bu sistem herkese iktidar yolunu açıyor. İdeolojik partilere bir etnik temele dayalı partiler asla iktidar göremezler, her bölgeden oy almanız lazım. Yani Türkiye partisi olmanız lazım. Yani Türkiye partisi olmanız lazım. Temsilde adalet. Ülkenin birliği kardeşliği garanti altına alıyor. İkinci güzelliği iktidara sandıkta belli oluyor. Garantili hükümet sistemi. İşi yerinde bitiriyorsunuz. Ülkeyi akyam kim 5 yıl yönetecek belli" dedi.
15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Amerika anlamıyor. Avrupa şaşkınlık yaşıyor. Bu darbe nasıl oldu. 3 gün sus pus. Dördüncü gün dedikleri,'bu darbecileri çok hırpalamayın' Peki 249 şehidin hesabını kim verecek. İşte seçim kampanyalarında yaptıklarını gördü. FETÖ, PKK'ya her türlü imkanı, televizyonlara gazetelerde dahil kullandırıldı. Türkçe başlıkla gazete çıkardılar. Gördük bunları. Ama biz evet kampanyasını yapamadık yaptırmadılar. Atlarını, itlerini insanların üzerine sürdüler ne oldu. Vatandaşlarımız çok daha fazla katılımla cevabını verdi. Türkiye'ye kimse yönetmeye kalkmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil" şeklinde konuştu.
"İZMİR'İ YANIMDA GÖRMEK İSTİYORUM"
Yatırımlarının engellemeye çalışıldığını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Körfez geçişiyle uğraştık. Babamın işi mi. İzmir için yaptık. Kaç kez ÇED'i mahkemeye verdiler, işi engellediler. Ama inatla her şeyi hallettik. Bu sene ihaleye çıkacağız. Eğer biz bu işlere katılıp havlu atsaydık bu kadar hizmeti yapamazdık. Mücadele şart ama bu mücadele İzmir'i yanımızda görmek itiyorum. Yoruldum. Biraz destek istiyorum. Bu anayasaya değişikliğinin her sahasında emeğim var, her sorunun cevabını verecek durumdayım. Bu bir kolektif çalışma ürünüdür. MHP ile 15 Temmuz'dan sonra beka sorunu olduğunu gördük. çalışmayı önünüze getirdik. Yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işadamlarıyla yapacakları toplantıyı hatırlatıp, "Ana muhalefet partisinin başkanıyla yarın bir araya geleceksiniz. Onu da dinleyin kararınızı verin" dedi.
Taylan YILDIRIM / İZMİR
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Bakan Zeybekci: Milletin kararından başka karar tanımayız // ek
BAKAN ZEYBEKCİ: "KOALİSYON ALETİ ORADA DURDUĞU SÜRECE HER TÜRLÜ ŞEY MUBAH HALE GELİYOR"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki programları kapsamında Makine Sanayici İşadamları Derneği'nin (MAKSİAD) tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci koalisyon dönemlerini hatırlatarak, ""AK Parti'nin en güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde aynı tuzağa düşmedik mi? Çünkü orada koalisyon tuzağı olduğu sürece, koalisyon aleti orada durduğu sürece her türlü şey mubah hale geliyor" dedi.
Anemon Otel'de MAKSİAD'ın tanıtımı için düzenlenen toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve çok sayıda işadamı katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, makine sanayicilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin yatırım atağına geçmesi gerektiğini, Türkiye olarak inanılmaz bir güç sarf ederek, ışık hızı ile ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin teknoloji ihracatının, toplam ihracat içindeki payının yüzde 4'lerin altında olduğunu söyledi.
"KOALİSYON RİSKİNİN ÜZERİNE BETON, ARKASINA DA KEZZAP DÖKMELİ"
Türkiye'nin koalisyonlarla tuzaklara düşürüldüğünü ifade eden bakan Zeybekci, "AK Parti'nin en güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde aynı tuzağa düşmedik mi? Çünkü orada koalisyon tuzağı olduğu sürece, koalisyon aleti orada durduğu sürece her türlü şey mubah hale geliyor. Bırakalım sebeplerini, sonuçlarını. Yine kurguladılar, oynadılar, şu ettiler, bu ettiler. AK Parti iktidarını 7 Haziran 2015'te bitirdiler. Koalisyon muhabbetlerini de hatırlıyorsunuzdur, ne olacak ne bitecek diye. Bereket bu aziz millet müdahale etti meseleye. Çünkü acıları daha yeniydi, korkunç acılarla, korkunç maliyetlerle. Ama o risk hala orada duruyor. O risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler bu ülkede" dedi.
"ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şirketinin daha önce ilk binde yer aldığını, şimdi ise ilk 5 binde bile olmadığını belirterek, "Bende sizin gibi biriyim, benimde işim gücüm var, buraya gelirken soysuzun biri yazmış, 'Yırtık donlu Nihat, e hırsızlık olmasaydı' diye, biliyorum benim çocuklarımın üzerine bunu söyleyecekler. 2002 yılında benim şirketlerimin biri Türkiye'nin ilk binindeydi, 932'nciydi, şimdi 5 binde bile yok. Allaha hamdolsun bu şehre hizmet etmek için bunları hepsini yaptım, ama yalnız bırakmayın arkadaşlar, bu şehre bu kadar hizmet destanları yazan birileri olarak sizden şehrinize sahip çıkmanızı istiyorum. Yana çekilmeyin, benin ne zorum var ya, benim başıma geleceğini biliyorum, bu soysuzlar benim çocuklarıma diyecekler ki, 'Bunların babası zamanında belediye başkanıydı, bakandı gördün mü ondan bunlar deyip' onlar masum çocuklar ya, hepimizin çocukları kadar da babalarının analarının ailelerinin işlerini devam ettirme hakları var" şeklinde konuştu. Siyasete girmeden vergi rekortmeni olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, "Bir tütün amelesinin çocuğuydum, evet nerden geldiğim belli, ne şekilde olduğumda belli, 1993'de Küçüker tekstilde çalıştım. Denizli'nin en fazla kazanan profesyoneliydim. Daha sonra şirketimi kurdum. Şimdi geldiğimiz yer belli, hepsi açık. Açın bakın, Denizli Gelir İradesinin rakamlarına, 7-8 defa Denizli'de vergi rekortmeni oldum. Gerek şahsi, gerek şirketimle, şahsi vergi rekortmeni ne demek olduğunu siz benden ç ok daha iyi bilirsiniz. Niye bir adam durup dururken, sanayici özellikle, eczacı olsa, noter olsa, yeminli mali müşavir olsa eyvallah, ama eğer bir adam üst üste 7-8 sene şahsi gelir vergisinde, vergi rekortmeni oluyorsa, ilk üçte yer alıyorsa, ne yapıyordu o, o saftirik adam var ya, her sene kar dağıtımı yapıyordu, kendisine para çekiyordu da siyasete harcıyordu. Onun için böyle oluyordur. Denizli, 16 Nisan'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak zorunda" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Bakan Zeybekci'den detay görüntü
Salondan görüntü
Bakan Zeybekci'nin konuşması
Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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Yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü
ZONGULDAK'ta karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ilıksu Mevkii'nde meydana geldi. Zonguldak'tan İstanbul'a giden Serkan Ş.'nin kullandığı 16 SEL 77 plakalı yolcu otobüsüne, karşı şeride geçen 41 yaşındaki Aydın Altunkaya yönetimindeki 34 FN 2635 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Altunkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Altunkaya, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yeri
-Otobüs ve otomobilden detay
-Yolcuların beklemesi
-Polisin inceleme yapması
Dosya Adı: zngkaza
Süre: (2.17) Boyut: (73 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,
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Çakmak gazı patlamaya yol açtı: 6 yaralı
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde çakmak gazı tüplerinden gaz yayıldığı sırada sigara yakılınca patlama yaşandı. Evin pencereleri yerinden fırlarken, aynı odada bulunan 6 genç yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, Alaağaç Mahallesi'nde Cabir Kılıçkeser'e ait evde meydana geldi. Evde bulunan gençlerin evde çakmak gazı tüpleriyle uğraştığı sırada gaz etrafa yayıldı. Bu sırada bir kişinin sigara içmek için çakmağı yakmasıyla patlama yaşandı. Evin pencereleri yerinden fırlarken, evde aynı odada bulunan Onur Kılıçkeser, Adem Kılıçkeser, Hasan Sayılı, Kadir Sayılı ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi evde bulunan yaralıları dışarı çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evin içerisinde çok sayıda çakmak gazı tüpleri buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yerinden görüntüler
Evden görüntüler
Çakmak gazı tüplerinden görüntü
HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya),