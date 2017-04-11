Dha Yurt Bülteni - 19
Yengesi ile kadın arkadaşını öldürdüADANA'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü
ADANA'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi 978 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Barık ve beraberindeki kimliği belirsiz kişiler, eşi cezaevindeki Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı saat 20.45 sıralarında kırmızı bir otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Başak Mahallesi'nda boş bir araziye getirdiği yengesi Senem Barık ile arkadaşı Sevgilibaş'ı otomobilden indiren Doğan Barık, iki kadını da av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa çıkınca, Barık'ın otomobildeki arkadaşları kaçarak uzaklaştı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Doğan Barık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan iki kadının da öldüğü belirlnedi. Polislerin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Barık ve Sevgilibaş'ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.
FUHUŞ İDDİASI
Katil zanlısı Doğan Barık'ın, kardeşinin cezaevine girmesinin ardından Senem Barık'ın fuhuş yapmaya başladığı için arkadaşını da aracılık ettiği için öldürdüğü öne sürüldü. Kırmızı otomobil ile kaçan diğer zanlıları yakalamlak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Üzeri örtülü cesetlerden görüntüler
-Polislerin incelemelerinden görüntüler
-Ambulanstan görüntü
-Çevrede toplananlardan görüntü
-Cenazelerin araca konulması
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
=======================================
Bakan Soylu : Biz ona 4 tane duvar verdik, istediği duvara sırtını dayasın (2)
SOYLU: 6 AYDA BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'tan sonra Ak Parti Kırklareli Kadın Kolları'nın bir otelde düzenlediği 'kadınlar soruyor' programına katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına ve yeni Anayasa maddelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede son 6 ayda binin üzerinde teröristin etkisiz kale getirildiğini anlatan Soylu, "Biz terörle mücadele ediyoruz, yaklaşık son 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi. Bunların aynı zamanda bine yakın sığınakları barınakları taruman edildi. En son dün Viranşehir'deki patlamayı yapan terörist grup etkisiz hale getirildi. Şimdi şu soru sorulabilir bu yeni sistemle terörizmle ve terörle mücadele de bir bağ var mıdır? Var. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz di mi? 7 Haziran'da AK Parti hükümet kurmadı veya herhangi x bir parti azınlık hükümeti geldiği, zaten AK Parti hükümet kurumadı yani rakam yetmedi. MHP, 'ben hükümetlerin içinde olmayacağım' dedi. İki alternatif vardı ya AK Parti azınlık hükümeti kuracaktı olmadı yada CHP, HDP destekli bir azınlık hükümeti kuracaktı. Bakın şuan ki sistemde terörle mücadele meclis sandalye sayısına bağlıdır. Bu çok acı bir şeydir ama bu böyledir" dedi.
"TERÖRLE MÜCADELE İSTİKRAR ÖNEMLİ"
Terörle mücadele konusunda hükümetin güçlü olması gerektiğini kaydeden Soylu, "Geçen gece 23'te uçağa bindim, Diyarbakır Lice'ye gittim. Oradaki evlatlarımız 7 bin kişiyle beraber 25 yıldır girilmeyen yerlere girdiler. Yaklaşık 60'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Vali veya emniyet müdürü bana dedi 'bir HDP milletvekili 15-20 kişilik bir grupla ben gitmeden bir gün önce buraya geldi ve bu operasyonu durdurun dedi hangi operasyonu durdurun? İstanbul Vodafone Arena'yı patlatan yer Lice'dir. Lice kırsalından komuta edilmiştir. Şehitlerimiz oradan olmuştur. Adana'dan tutun daha İzmir'e kadar yapılan patlamaları. Biz orada teröristleri bulmuşuz onlara biz hayat hakkı vermeyeceğiz HDP Milletvekilleri diyor ki operasyonları durdurun. Tabi böyle bir şey mümkün değil. Şöyle bir aritmetik hesap yapın CHP'nin yada herhangi bir x partinin azınlık hükümeti kurmak için bunlara ihtiyacı olduğunu düşünün o durumda yapacak tek şeyi var oradan çekilmek. ya iktidarı kaybedeceksin yada şimdilik oradan geri çekileceksin. O anda oradan çekildiğin anda şehadeti göze almış insanları oraya gönderemezsin. Göndersen bile işe önceki gibi sarılmazlar. Bu kadar basit. Sen hesabını yapıyorsan oda hesabını yapmaya başlar. Terörle mücadelede istikrar önemlidir, hükümetin güçlü olması önemlidir" diye konuştu.
"MÜHİMMAT EKSİĞİMİZ YOK"
Avrupa'nın ırkçılığa teslim olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin daha üst seviyelerde olduğunu kaydederek, "Ben iç güvenlikten sorumluyum, hiçbir mühimmatta eksiklik çekiyor değiliz. Bir para problemimiz, maddi problemimiz yok. Biz ayaklarımızı yere güçlü basan bir ülkeyiz. Bugün Ortadoğu ülkeleri kaos durumunda peki Avrupa'nın durumu ne? O daha felaket ortak para Euro dediler, beceremediler. Avrupa değerleri dediler insan hakları dediler komisyonlar falan dediler becermediler. Geldiler ırkçılığa teslim oldular." dedi.
"MAĞALARDAKİ SİLAHLARI GÖRSENİZ AKLINIZ ŞAŞARDI"
Terörle mücadele sırasında girilen mağaralarda ele geçirilen silahların şaşırtıcı olduğunu anlatan Soylu sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizimle müttefik dost gibi geçinenler PYD'ye silah veriyorlar. O bin tane mağarada elde ettiğimiz silahları görseniz aklınız şaşardı. Oralardan PKK'ya geliyor, PKK'da bize doğrultuyor. Biz bunları ilk kez böyle yakaladık. Hem tarihe karşı, hem de insanlığa karşı. Şimdi bizim güçlü bir meclis oluşturmalıyız. Etkin bir hükümet sistemi oluşturmalıyız, tarafsız ve bağımsız da bir yargı oluşturmalıyız. Bununla birlikte de geleceğe adım atmalıyız. Bu dönem herkesin her talebinin eksikliğinin giderilmesi gereken bir dönem. Biz bugün büyük bir ülkeyiz. ve bizim değerlerimiz de var, biz sadece bu dünya için yokuz ki bizim esas dünyamız ahretimiz var. Bizi Allah iyilikleri anlatmak, kötülükleri de sakındırmak için yarattı. Biz bütün dünya üzerinde bu özelliği olan nadir bir ülkeyiz. Bizim dünya ya söyleyeceklerimiz var. Ne yapsaydık yani? 3 milyon Suriyeliyi bıraksaydık ta tecavüz mü ettirseydik Suriye topraklarına. Biz onlarla 400 yıl aynı sancak altında yaşadık şimdi ne yapacaktık. Şimdi ne yapık Celablus'u aldık, 20 bin Suriyeliyi oraya götürdük. Yarın ne olacak endişesine tahammülümüz yok. Yeniden bir 15 Temmuz yaşanacak mı? Diye bir endişeye tahammülümüz yok. ve bizim güçsüzlüğe tahammüllüğümüz yok. Hep birlikte istikametimizi alacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye'ye gideceğiz."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarının ardından salondan ayrıldı. Soylu'ya otel çıkışında partililer yoğun ilgi gösterdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Bakan Soylu'nun salona gelişi
-Konuşması
-Salondakiler
-Bakanın salondan ayrılması
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,
==========================================
Bursa'da PKK operasyonu 10 gözaltı (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİ SERBEST
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 kişi serbest bırakıldı.
BURSA,
================================
Samsun'da 'Dil Konuşma Güçlüğü' eğitimi
SAMSUN'da faaliyet gösteren 'Hürriyetimiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Dil Konuşma Güçlüğü' destek eğitim programı açıldı.
Hürriyetimiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Karadeniz ve Samsun'da ilk kez, uygulanacak olan 'Dil Konuşma Güçlüğü' destek eğitim programı görkemli bir açılışla vatandaşlara anlatıldı. Bütün engelli bireylerin her türlü eğitimlerini aldığı Hürriyetimiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Dil Konuşma Güçlüğü eğitimini verilecek olması velileri de mutlu etti. Kurum Müdürü Arslan Şen ve kurum ortağı Mustafa Gürkan Kurt'un açıklama yaptığı açılışta, Dil Konuşma Güçlüğü destek eğitim programında sesletim ve ses bilgisi, ses bozukluklarının sağaltımı, gelişimsel dil, akıcı konuşma, edinilmiş dil bozukluklarının sağaltımı eğitimi verileceği belirtildi.
Bu eğitimin Samsun için çok büyük bir kazanç olduğunu söyleyen Arslan Şen, "Velilerimiz genelde şehir dışına çocuklarının dil gelişimi için gidiyordu. Bunun için çok paralar harcanıyor. Ama artık kurumumuzla birlikte devlet destekli ücretsiz eğitim alabilecekler" dedi. Kurumun Halkla İlişkiler Müdürü Sezen Sandıkçı ise "Kurumumuz vizyonu çok açık, her gün kendine daha da yenilik katan kişilerle çalışıyor. Samsun'a daha çok farklılık katacağız" diye konuştu.
Haber: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN,
=================================
Bakan Eroğlu: 30-40 yıl önce cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesi gerekiyordu
ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "30-40 yıl önce bu anayasa değişikliği yapılması, yani başkanlık sistemi, bizim teklifimizde cumhurbaşkanlığı sisteminin mutlaka gelmesi gerekiyordu. Ama olmadı vesayet sistemi buna müsaade etmedi" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığı tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bağlı meslek odalarına yönelik Oruçoğlu Termal Otel'de gerçekleştirilen akşam yemeğine katıldı.
"MEVCUT SİSTEM KRİZ DOĞURUYOR"
Toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasının Türkiye tarihindeki en önemli halk oylamalarından biri olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, "Neden? Çünkü şimdiye kadar çok büyük sıkıntılar atlattık. Yani mevcut sistem var ya kriz doğuruyor, kriz. Hükümet krizi, ekonomik kriz ne varsa var bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Bu krizlerin faturasını da esnaf, vatandaş, çiftçi ve bütün millet çekiyor. Artık fatura çekmeye herhangi bir şekilde niyetimiz yok" dedi.
"MESELE MEMLEKET MESELESİ"
Yapılacak olan anayasa değişikliğinde çok geç kalındığını kaydeden Bakan Eroğlu, "Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye üzerinde oynanan oyunu gördü ve dediler ki 'Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.' Yani bizim bildiklerimizi bilseniz hakikaten yerinizde duramazsınız. Aslında bu anayasa değişikliği çok geç kaldı. 30-40 yıl önce bu anayasa değişikliği yapılması, yani başkanlık sistemi, bizim teklifimizde cumhurbaşkanlığı sisteminin mutlaka gelmesi gerekiyordu. Ama olmadı vesayet sistemi buna müsaade etmedi. Çünkü bildiğiniz gibi mutlaka cumhurbaşkanlığı marifetiyle bütün her şeyi kontrol etme yani birilerinin sitemini kontrol etme gibi bir anlayışı vardı. Bunun adı vesayet sistemiydi. Dolayısıyla vesayet sistemine son vermek için her iki genel başkan şunu söyledi; 'mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır.' Burada memleket meselesi var" diye konuştu.
Bakan Eroğlu, toplantıya katılanlardan 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanmalarını istedi.
Haber: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
==========================================
Motosiklet ata çarptı, sürücünün kolu, atın bacakları kırıldı
İZMİT'te, yola çıkan ata çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsünün kolu kırılırken, bacakları kırılan at ise tedavisi için hayvan bakım merkezine götürüldü.
Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Moldova uyruklu 24 yaşındaki Ion Cristea idaresindeki 41 MA 016 plakalı motosikleti ile yola çıkan ata çarptı. Sürücü ve motosikleti yola savruldu. Kolu kırılan Ion Cristea 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada iki bacağı kırılan at ise yerde kıvranırken, belediyeye haber verildi. Olay yerine gelen zabıta ekibi yaralı ata baktıktan sonra veteriner istedi. Yaklaşık bir saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nden gelen veterinerler ata iğne yaptı. At iş makinesi yardımı ile kamyonete konularak tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yaralı sürücüye müdahale edilmesi
-Attan görüntü
-Çevrede toplananlar
-Atın iş makinesi ile kamyonete konulması
Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),
========================================
Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nu şampiyon tamamlayan Manavgat Belediyespor'un şampiyonluk kutlaması sırasında kaleci Uğurcan Kadir Mutlu, kız arkadaşı Arife Buse Koç'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nda Finike Belediyespor'u 6-0 yenen Manavgat Belediyespor, şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. Manavgat Belediyesporlu futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet şampiyonluğu Atatürk Kültür Merkezi önünde kutlarken, futbolcular ve taraftarlar çember yaparak kaleci Uğurcan Kadir Mutlu ve kız arkadaşı Arife Buse Koç'u araya aldı. Bir süre olana anlam veremeyen Arife Buse Koç, önünde diz çöken Uğurcan Kadir Mutlu'nun evlilik teklifinde şaşkınlık yaşadı. Uğurcan Kadir Mutlu, teklifine 'evet' diyen kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.
Uğurcan Kadir Mutlu daha sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla oyun oynadı. Hem şampiyonluğu kutlayan hem de evliliğe ilk adımı atan çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.
Uğurcan Kadir Mutlu, "Manavgat Belediyespor'umuzu şampiyonluğa taşıdıktan sonra taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımızla birlikte kız arkadaşıma güzel bir sürpriz yapmak istedim. Böylesine güzel bir günde bu güzel kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Futbolcuların kutlama yapılacak alana gelişi
Davul zurna eşliğinde oyun oynamaları
Futbolcu Uğurcan Kadir Mutlu'nun kız arkadaşına evlilik teklifi
Futbolcuların oyun oynamaları
Haber-Kamera: MANAVGAT(Antalya),
===================================
Malatya'daki darbe girişimi davasına devam edildi (4)
ANGUN VE YILDIRIM TUTUKLANDI
Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah erken saatlerde başlayan 2'inci duruşmanın 4'üncü oturumunda sanık savunmalarının ardından talepleri alan mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi. Verilen aranın ardından gece yarısı saat 00.30'da karar açıklandı. Kararı açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Turan Kılıç, 17 Mart'ta verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Komutanı Avni Angun'un yeniden tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Angun hakkında yakalama kararı çıkartılırken, diğer tutuksuz sanıklardan dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım hakkında da tutuklama kararı verilerek yakalanması için savcılığa müzakere yazısı yazılması ifade edildi. Yıldırım ile ilgili iddianamede, kullandığı cep telefonunda 'ByLock' programının kurulduğu belirlenmişti.ü
SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, diğer 24 tutuklu sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi.
76 SANIK YARGILANIYOR
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen davada 26'sı tutuklu 76 sanık hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinin yanı sıra anayasal düzeni ortadan kaldırma, darbeye teşebbüs etme gibi çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor. Davanın 1 numaralı sanığı olarak dönemin 2'nci Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti yer alıyor. Huduti, ayrıda Türkiye'deki darbe girişiminde tutuklu bulunan en yüksek rütbeli sanık olma özelliğine de sahip.
7 Mart'ta başlayan yargılama sürecince şu ana kadar sanıklardan 68'inin savunması alındı. Bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya dahil olurken geçtiğimiz 17 Mart'ta verilen ara kararda dönemin Kurmay Başkanı Avni Angun ve ordu komutanının koruma astsubayı Hacı Eyyip Özcan tahliye edilmişlerdi.
Haber: Mikail PELİT/MALATYA,
==============================