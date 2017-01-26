Dha Yurt Bülteni - 19

Bakan Avcı: Termal turizm bağlamında çok ciddi potansiyel söz konusu (2)



AVCI'YA ONUR ÖDÜLÜ



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de yerel Kanal 26 Televizyonu tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen '2016 Yılının Spor En'leri ödül törenine katıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Azmi Çelik, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer'in de katıldığı törende Bakan Avcı'ya Kanal 26'nın kurucuları Yaşar Abacı ile İlhan Yalçın 'Onur ödülü' verdi. Avcı yaptığı konuşmada, "Kanal 26 Televizyonunun 25'inci yılını tebrik ediyorum. Ödül alan bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yanımda başka siyasetçiler var. Onlara da diyorum ki siz bir daha bu kadar kısa konuşan bir bakanı zor bulursunuz" dedi.



Törende Kanal 26 Televizyonu'nun '2016 yılını Spor En'leri şu isimlere verildi:



Amatör Spor'a Emek Verenler Ödülü: Mümtaz Özpak. 2016 Yılı Sponsorluk Ödülü: Esjim Spor A.Ş. Yılın Branş Sporcusu: Seda Duygu Aygün. Yılın Branşı: Bilek Güreşi. Yılın Antrenörü: Kurtuluşpor Futbol Takım Antrenörü Gökhan Yıldırım. Yılın Okul Takımı: Atayurt Okulları. Tribün Efsane Ödülü: Bando Es Es. Yılın sporcuları: Judo Görme Engelliler Pralimpik Olimpiyat 3'üncüsü Mesme Taşbağ, İşitme Engelliler Karete Dünya İkincisi Gamze Keresteci. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olcay Avşar, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonu Muhammet Enes Coşu, Tekvando Dünya İkincisi Gülsena Karakuyulu. Eskişehir'in değişmeyen sevdalısı gönül dostu ödülü: Mithat Körler. Yılın Takımları: Eskişehir Basket, Selka Eskişehir Hentbol, Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı, Eskişehir Hentbol Kız Takımı, İşitme Engelliler Basketbol takımı. Onursal Başkan: Aydın Begiter. Spor adamı: Hüseyin Aksoy. Spora katkı ödülleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. Kanal 26 Özel Ödülü: Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal. Yılın profesyonel sporcuları: Eskişehirspor Kalecisi Ruud Boffin ve Eskişehirspor Takım Kaptanı Erkan Zengin.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Bakan Avcı'nın törenin olduğu salona gelişi,



-Sporculara ödüllerinin verilmesi,



-Bando EsEs grubuna ödül verilmesi,



-BBP Genel başkanı Mustafa Destici'nin Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan'a ödülünü vermesi,



-Bakan Avcı'nın onur ödülünü alması,



-Ödül alanların topla halde ve bakan Avcı'nın konuşması



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,



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Karaman'da markette silahlı soygun



KARAMAN'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi girdiği markette kadın kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 10 bin lirayı gasp etti.



Olay, saat 20.15 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü atkı ile kapatıp elindeki silahla markete gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, kasadaki kadın personelin başına silah dayayarak paraları poşete koymasını istedi. İçinde yaklaşık 10 bin lira para bulunan çantayı alan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada işyerindeki müşterilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelinin kaçtığı istikamette geniş çaplı çalışma başlattı. Polisin çalışması esnasında bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Olaydan sonra markete gelen İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk'ta güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek bilgi aldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan kadın kasiyer ise işyeri önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.







Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN,



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El Bab'da şehit olan uzman çavuşun acı haberi Ordu'ya ulaştı



FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın acı haberi memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



Uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehit olduğu haberini Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Bahçeler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alıp fenalaşan şehit Çalışkancı'nın aile bireylerine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularının akınına uğradı.







Haber: Nedim KOVAN/FATSA (Ordu),



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