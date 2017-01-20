Dha Yurt Bülteni - 19

Sivas'ta polisten 'şok' uygulama



SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent meydanında yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, 20'ye yakın araç trafikten men edilirken haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalandı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 50 polisle kent meydanında şok uygulama yaptı. Çevik kuvvet polisleri ve asayiş ekiplerinin de katıldığı uygulamada, yüzlerce araçta arama yapılarak plakaları denetlendi. Sürücülerin ise ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara ise 427 lira para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca tescil belgesi ve trafik sigortası bulunmayan ile teknik şartlara aykırı olan 20'ye yakın araç trafikten men edildi. Uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bu akşam yaptığımız uygulama şok uygulama, bunu zaman zaman yapıyoruz. Şok uygulamayı ne zaman, nerede, hangi saatlerde yapacağımıza daha önceden karar vermiyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Biz bu uygulamayı sistemli olarak özellikle kavşaklarda yapıyoruz. Araçlarla kolaylıkla kavşağa giriyor ancak çıkarken mutlaka polis engeline takılıyorlar. Bu akşam 1 saat içinde 15-20 aracı trafikten men ettik. Aranması bulunan 2 kişiyi yakaladık. Uygulamalarımız bundan sonra da zaman zaman şehrin muhtelif yerlerinde devam edecek" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Uygulamadan görüntüler



-Araçlarda arama



-Müdürün açıklaması



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



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Bursa'da ByLock kullanan 11 asker adliyeye sevkedildi (2)



HEPSİ TUTUKLANDI



Bursa'da sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 asker, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Mehmet İNAN / BURSA,



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Bilecik'te FETÖ şüphelisi 22 emniyet mensubu tutuklandı



BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 'ByLock' adlı programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 24 emniyet mensubundan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 12 Ocak'ta, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 24 emniyet mensubu yakalandı. Gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 24 şüpheli sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 22'si ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 22 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Görüntü dökümü:



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-Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çekilen görüntüleri bulunuyor



Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,



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Otomobil hırsızlığı girişiminde bulunan 2 kişi serbest bırakıldı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, çalmak istedikleri otomobili çalıştıramayınca yolun ortasında bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün saat 02.20'de Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 50 yaşındaki A.G., ile 17 yaşındaki E.S., Cemalettin Negüzel'e ait evin önünde park halindeki 67 TD 186 plakalı otomobili bir süre etrafı gözlemledikten sonra geri geri iterek çalmaya kalkıştı. Çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakan zanlılar kaçarken, olay anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşhanı görevlisinin uyarısıyla hırsızlık girişimini öğrenen Negüzel, durumu polise bildirdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşgallerini belirledikleri A.G. ile E.S.'yi gözaltına aldı. A.G. sorgusunda suçunu itiraf ederken alkollü olduğunu iddia etti. İki zanlı yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Polise verdikleri ifadelerinde alkollü olduklarını ve yaptıkları işten pişmanlık duyduklarını belirten iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Otomobili çalmaya çalışan hırsızın aracı vurdurmaya çalışması



-Yoldan geri geri gitmesi



-Gözcülük yapan hırsızlık zanlısının yürümesi



-Otomobili çalıştıramayan hırsızların aracı bırakarak uzaklaşmaları



-Olay yerinden detaylar



-Cemalettin Negüzel ile röportaj



-Şüphelilerin emniyetten çıkarılıp ekip aracına bindirilmeleri



-Polis otosunun emniyet önünden ayrılması



-Emniyet Müdürlüğü



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),