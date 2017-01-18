Dha Yurt Bülteni - 19

ÇATI YANGINI APARTMAN SAKİNLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Apartman sakinleri endişe içinde sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Yangın saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Esentepe mahallesinde bulunan Köykent sitesinin içerisindeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yanar vaziyetteki soba külünden çıktığı tahmin edilen yangında, çatıdaki yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Endişelenen bina sakinleri evlerini boşaltarak dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü. Üzerlerine sardıkları batttaniyers ile sokağa çıkan daire sakinleri de söndürme çalışmalarını izledi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü



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-Çatı yangının alevli görüntüsü



-İtfaiyenin yangına müdahalesi



-Site sakinlerinin görüntüleri



Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -



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MALATYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI



MALATYA'nın Yeşilyurt İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Yeşilyurt İlçesi'nde Çilesiz Mahallesi ile Anayurt Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Sefa T. yönetimindeki 44 AT 155 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 44 EE 549 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Sefa.T ile yanındaki kişi ve diğer sürücü yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden detaylar



-Malatya Devlet Hastanesi detaylar



Haber: Mikail PELİT / MALATYA,



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BURSA'DA 162 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



BURSA'da bir TIR'ın dorsesinde gizli bölümde 162 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan 35 AK 7606 plakalı bir TIR'da, yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanarak TIR'ın gelmesini bekledi. TIR'ın, polis noktasına gelmesiyle sürücü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.



DORSEYE GİZLENMİŞ 162 KİLO ERONİ NARKOTİK KÖPEĞİ ALFA BULDU



TIR'da yapılan ilk aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmazken, ardından narkotik köpeği Alfa ile arama yapıldı. Alfa, TIR'ın dorsesinin üst kısmına, raylı sistem ile gizlenmiş 162 kilo eroini tespit etti. Dorsenin üst kısmını söken ekipler, raylı bir sistemin üzerine dizilmiş 320 paket halindeki 162 kilogram eroini ele geçirdi. Yapılan operasyonun, Bursa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüklü muktardaki uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.



PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON LİRA



TIR ve 162 kilogram eroin maddesi, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Acemler Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen eroinin, piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne gelerek, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. Yıldız, "Toplamda 320 paket halinde 162 kilogram eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 kişiye gözaltına aldık ancak gözaltılarımızın devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Alfa'nın TIR'ı araması



-Dırın dorsesine gizlenmiş maddeler



-Eroinlerin tırdan çıkarıltılması



-Polis ekiplerinin tırın doresinini sökmesi



-320 paket eroinden görüntü



-Emniyetten detaylar



-Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın röportajı



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -



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NAİL OLPAK: ANAYASA SÜRECİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMALI



MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği sürecinin hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Biz de işadamları olarak geleceğimize daha fazla odaklanmalıyız" dedi.



Nail Olpak, başkanı olduğu derneğin Gaziantep Şubesi'nin 22'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Nail Olpak, terör saldırılarının Türkiye'yi bölemeyeceğini belirtti. Dolar kurundaki artış nedeniyle işadamlarının elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden Olpak, "Son günlerde dolarda artış var. Hükümet bu konuda çalışma yapıyor. İşadamları olarak biz de elimizden geleni yapmalıyız. Firmalar alışverişi euro, dolar ile yapıyor. Artık bu alışkanlığımızı bırakıp Türk Lirası'na dönmeliyiz. Böylece Amerika ve Avrupa borsalarından en az seviyede etkileniriz" dedi.



Olpak, Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliğiyle ilgili de sürecin hızla sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti. MÜSİAD'ın 2013 yılında Anayasa ile ilgili görüşünü belirttiğini anlatan Olpak, şöyle konuştu:



"O zaman dedik ki 'Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı ilkesi var.' Ama sisteme bir bakıyorsun, karmaşık bir hal almış. Son seçimlerde cumhurbaşkanını da halk seçince, sistem içinden çıkılmaz bir hal aldı. Biz o zaman cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra 'Bu sistemin düzenlenip, bu karışıklığın ortadan kaldırılması gerek dedik.' Şu an Meclis süreci devam ediyor. Bu süreç hızlı bir şekilde tamamlanmalı. Biz de işadamları olarak geleceğimize daha fazla odaklanmalıyız."



Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan Genel Kurul'da, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı'na Mehmet Çelenk yeniden seçilerek güven tazeledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Genel kurula katılanlar



Nail Olpak'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, -



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ESKİŞEHİR'DE ŞÜPHELİ VALİZDEN KADIN GİYSİLERİ ÇIKTI



ESKİŞEHİR'de tramvay yolu kenarındaki bankların üzerine bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanı tarafından patlatılan valizden, kadın giysileri ve parfümleri çıktı.



Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Doktorlar tramvay durağı yakınında, bank üzerinde sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi tramvay ve yaya geçidine kapatarak bölgede önlem aldı. Çağırılan bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden kadın giysileri, kadın çantası ve parfümleri çıktı.



Görüntü dökümü:



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-Polislerin vatandaşları uzaklaştırması



-Polislerin caddeye güvenlik şeridi çekmeleri



-Şüpheli valizin



-Bomba uzmanının özel giysiler giyip valizin yanına fünyenin ucunu bırakması



-Patlama anı



-Vatandaşların görüntüsü



-Bomba uzmanın açılan valizi kontrol etmesi



-Valiz içerisinden çıkan giysilerin görüntüsü bulunuyor



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,