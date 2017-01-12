Dha Yurt Bülteni - 19

Kayseri 14 askerin şehit olduğu saldırının 26 zanlısı adliyede (4)



5 ASKER TUTUKLANDI



Kayseri'de 17 Aralık günü PKK'nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerden Abdurrahman Çoban, Semih Aşkan, Bilal Uluçay, Bedri Öner ve Ahmet Akyüz çıkarıldıkları nöbetçi 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer sanıkların sorgulamaları devam ediyor.



Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,



==========================



Kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında kaldı



SAMSUN'un Terme İlçesi'nde 65 yaşındaki Ahmet Uyanık, kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.



Samsun'un Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Ahmet Uyanık, evinin bahçesinde bulunan dut ağacına budamak için merdivenle çıktı. Ardından motorlu testere ile ağacın dalları kesmeye başladı. Bu sırada kestiği dal ile ağacın gövdesi arasında sıkışarak ezilen Uyanık feci şekilde can verdi. Uyanık'ın cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek çıkarıldı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.







Haber: Hakan ÇELİKBAŞ / TERME(Samsun),



===============================



Cenazeden dönen otobüs aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı



YOZGAT'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında E-88 karayolu Yozgat şehir geçişinde meydana geldi. Sivas'ta bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıkanları taşıyan Hüseyin Zeyrek yönetimindeki 06 DB 5669 plakalı otobüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki traktör ile iki otomobile çarpan otobüsteki 27 kişiden 4'ü, hafif yaralandı. Ambulanslarla Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.



Trafik ekipleri, devrilen aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



-Kaza yeri görüntü,



-Trafik ekiplerinin kalabalığı dağıtması,



-Detaylar,



-Yoldan görüntü,



-Görgü tanıklarının konuşması,



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,



================================



Başına bidon sıkışan köpek kurtarıldı



ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde yiyecek ararken başı plastik bidona sıkışan köpek, itfaiyenin müdahalesi sonrası kurtarıldı.



İlçenin içinden geçerek denize dökülen çay kenarında bir köpeğin başına bidon sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Çay kenarındaki çalılık alanda köpeğin yanına giden itfaiye ekipleri, başına sıkışan bidonu keserek çıkardı. Boynunda yara olan köpek tedavi edildi ve yiyecek verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



-Cep telefonu görüntülerinde köpeğin kurtarılması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),



=====================================



HDP'li tutuklu vekil Akdoğan'ın davası Diyarbakır'da görülecek



HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, avukatların tahliye talebi reddedilirken, dava Yargıtay güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır Yetkili Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi.



Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Milletvekili Akdoğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak savunma yaptı. Mahkeme Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı 5. Ceza Dairesi'nin kararı üzerine güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.



Akdoğan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 7 Kasım'da gözaltına alınmış ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.



Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,



==========================