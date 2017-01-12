Dha Yurt Bülteni - 19

Bilecik'te FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede (2)



HEPSİ TUTUKLANDI



Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabıt katibi ile 3 infaz koruma memuru, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Haber: Cafer ELMAS / BİLECİK,



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Otomobil ve güvercin hırsızlığından yakalandılar (2)



5'i DE TUTUKLANDI



Otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlılar, Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y ve Ali D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Fatih KARAÇALI / ADANA,



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Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor



BURSA'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan lodos, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.



Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Çöp konteynerlerini sağa sola savuran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Merkez Nilüfer İlçesi'nde bir vincin fırtına nedeniyle sağa sola hareket ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgede önlem aldı.



Merkez Osmangazi İlçesi Uludağ Yolu, 5'inci kilometrede devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



Merkez Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi Cebel Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı, site önünde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca hazır beklerken yetkililer, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Rüzgardan görüntüler



-Yolda yürüyen vatandaşlar



-Devrilen ağaç ve uçan çatılar



-İtfaiyenin çalışmaları



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Faruk KAHRAMAN / BURSA,



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