Dha Yurt Bülteni - 19

Gaziantep'te şehit teğmenin baba evinde yas



ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.



Jandarma teğmen Mustafa Yazgan'ın şehadet haberi, Gaziantep'in Hacı Baba Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberle yasa boğulan şehidin babası Abdullah ile annesi Saadet Yazgan ve kardeşleri, askeri yetkililer tarafından teskin edildi. Şehidin baba evi ile sokağa, Türk bayrakları asıldı. Jandarma teğmen Yazgan'ın şehit olduğu haberini alan yakınları, eve akın etti.



Aslen Adıyaman'ın Besni İlçesi nüfusuna kayıtlı, bekar ve 4 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan şehit teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi, yarın ailesinin belirleyeceği yerde toprağa verilecek.



Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, -



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Çanakkale'de kar ve soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor



ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ederken, akşam saat 21.00 itibariyle eksi 5 dereceye düşen sıcaklık yolları buz pistine çevirdi. Çok sayıda araç yoldan çıkıp kaza yaptı. Karayolları ve polis ekipleri ise ulaşımın sağlanabilmesi için durmaksızın çalıştı.



Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve İlçelerinde bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Gündüz etkili olmaya başlayan kar yağışına akşam aşırı soğuk hava da etkilenince en çok karayollarında sıkıntılar yaşandı. Hava sıcaklığı saatler 21.00'i gösterdiğinde eksi 5 dereceye kadar düştü. Buzlanma nedeniyle yollar buz pistine dönüştü. Çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza yaşandı. Trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri ise trafik akışının devam etmesi için olağanüstü gayret sarf etti. Kent merkezinde, Çanakkale'den Lapseki İlçesine giderken yolun bazı bölümlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik durdu. Özellikle Özbek rampasını çıkmakta zorlanan araçlar tuzlama ve kar küreme çalışması yapılana kadar beklemek zorunda kaldı. Şansını zorlayan araçlar ise yoldan çıkarak kaza yaptı. Trafik ekiplerinin bilgilendirmesi ile Karayolları ekipleri Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir karayolunun belli bölgelerinde sürekli tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak trafiği rahatlattı. Öte yandan, Gelibolu-İstanbul karayolunun Koru Dağı mevkiinde ise kar yağışı nedeniyle küçük araçların geçişlerine kontrollü olarak izin verilirken, ağır tonajlı araçlar ise bekletiliyor.



BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Kar ve soğuk hava kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de olumsuzluklar yarattı. Bayramiç-Çan karayolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, Bayramiç'ten Çan istikametine araçların gidişlerine izin vermiyor. Ekipler, işaretlemeler yaparak yolu trafiğe kapatırken, Bayramiç Belediyesi'nin hoparlöründen yapılan anons ile halkı yolun kapalı olduğu konusunda bilgilendirildi.



AŞIRI KAR YAĞIŞI AĞAÇLARI DEVİRDİ



Biga İlçesinde yoğun kar yağışı ulaşımda yaşanan sıkıntıların yanı sıra, tabiatta ağaçlarında devrilmesine neden oldu. Rafet Gürkaynak Caddesi'nde bulunan bir kafenin tentesine ağaç devrilirken, Kavaklık Caddesinde ağırlığa dayanamayan ağaç dalı bir aracın üzerine devrildi.



SABAHKİ ADA SEFERLERİ İPTAL



Kar yağışı ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A. Ş, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kar yağışından görüntü



Özbek rampasında yoldan çıkan araçlardan görüntü



Karayolları ekiplerinin yol tuzlama ve kar küremesinden görüntü



Trafik polislerinin trafik akışını sağlamak için görev yaparken görüntüsü



Bayramiç'te yoldan görüntü



Jandarma ve polisin trafik işaretleriyle yolu kapatmasından görüntü



Hoparlörden yapılan anonstan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ Kamera: Fatih DALDAL / ÇANAKKALE,



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'Gaziantep Tatları Ambalaj ve Tasarım Yarışması' ödül töreni yapıldı



GAZİANTEP'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gaziantep Tatları Ambalaj ve Tasarım Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu.



GAİB hizmet binası konferans salonunda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, protokol üyeleri ve yarışmacılar katıldı. Törenin açılışında konuşan Vali Ali Yerlikaya, Ortadoğu'da sonunun nereye gittiği belli olmayan bir kaosun hakim olduğunu, ancak 15 Temmuz kalkışmasına rağmen Gaziantep'in büyümeye devam ettiğini belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tasarım ve bilginin elde tutulması halinde her şeyin kendiliğinden büyüyüp ve gelişeceğini ifade ederek, "Biz büyük değişimler geçirerek büyümüş medeniyetin torunlarıyız. Osmanlı değişimler yaparak, bilgiyi kullanarak bu cihan devleti olmuştur. Ecdadı örnek alıp değişime açık olmalıyız. Biz 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' projemizi hazırlarken, insanları nasıl buraya çekebiliriz diye düşündük ve 3 başlık belirledik. Bunlar; gastronomi, arkeoloji ve ekonomi. Şu üç başlık altında çalışmalar yaptık ve sonuçlarını alıyoruz" diye konuştu.



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, Gaziantep'te keşfedilmeyi bekleyen çok büyük değerler olduğunu ve bunların artık dünyaya açılması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:



"İçinde bulunduğumuz coğrafya bizim kaderimizdir, biz de bu topraklarda yaşayanlar olarak bu potansiyeli içimizde barındırıyoruz. Bu potansiyeli kullanarak ihracatı artırmamız lazım. İhracatı artırabilmek için katma değer lazım. Katma değeri artırmak için de aynı baklavada olduğu gibi 4 şey lazım. Bunlar; inavasyon, Ar-Ge, tasarım ve markadır. Her zaman söylüyoruz; bir ürüne değer katan en önemli unsur, o ürünün sunumudur."



Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya tarafından yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 25 bin, ve üçüncüye 12 bin 500 Türk Lirası olan ödüller verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Davetlilerin stantları gezmesi



Protokol üyelerinin stantları gezmesi



Ali Yerlikaya'nın konuşması



Fatma Şahin'in konuşması



Mehmet Büyükekşi'nin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-DHA)