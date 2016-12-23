Dha Yurt Bülteni - 19

Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.



Gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'ne otomobillerle gelen 4-5 kişilik bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı diğer gruba tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Uzun süre silah seslerinin dinmediği olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazı işerlerinin duvarları kurşunların ve saçmaların hedefi oldu. 1 kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, çatışmaya karışan bazı kişilerin ise otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.







Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),



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FETÖ sanıklarından 9'u tahliye oldu



ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 42'si tutuklu 80 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanından 9'u tahliye edildi.



FETÖ üyesi olmakla suçlanan ve haklarında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 80 sanığın yargılanmasına, duruşma salonuna çevrilen adliye konferans salonunda dün başlandı. 2 gün süren duruşma bugün gec saatlerine kadar devam etti. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıklardan Fehmi Gökdere, Bünyamin Çevik, Murat Kaymakçı, Alper Oktaylar, Cahit Demirboğa, Serkan Öztürk, İbrahim Kırmızı, Nail Canbaz ve Abdürrahim Tümür'ün tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmayı 16 Mart 2017 tarihine erteledi.



Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,



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Taksicilerden şehidin evine taziye ziyareti



BURSA'da 100'ü aşkın taksi şoförleri, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir'in evine taziye ziyaretinde bulundular.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit düşen Bursa'lı Uzman Çavuş Ferhat Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmak isteyen taksi şoförleri Merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Caddesi'nde toplandı. 100'ü aşkın taksici buradan Şehit Demir'in baba evini ziyaret etmek üzere yola çıktı. Çekirge Meydanı'ndan, Altıparmak Caddesi'ne konvoy yaparak hareket eden taksiciler, Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Türk bayraklarıyla donatılan taksiler, ardından şehit Ferhat Demir'in evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.



Organizasyonu düzenleyen taksici esnafı Semih Aydın, "Akşam Bursalı taksiciler olarak bir araya geldik. Ülkemizin yaşamış olduğu acıyı arkadaşlarla birlikte paylaşmaya çalıştık. İlk olarak Heykel'de Mustafa Kemal Atatürk Heykeli önünde İstiklal marşımızı söyledik. Akabinde şehit ailemizin evine taziye ziyaretine gittik. Şehidin babasının ellerinden öptük. Biz taksi esnafı olarak devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu, şehitlerimizin ailelerinin yanında olduğunu belirttik. Acılarını bir nebze paylaştık, merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Bizler Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi. Ziyaretin ardından taksi şoförleri dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Taksicilerin konvoyundan görüntüler



-İstiklal marşı



-Taksi esnafı Semih Aydın röp.



-Detaylar



Haber: Mehmet İNAN/BURSA,



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Sobadan sızan gaz can aldı



İZMİR'in Tire İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki Sabit Şender hayatını kaybetti.



Olay, Ketenci Mahallesi Tekir Sokak numara 7'de meydana geldi. Sabit Şender ve eşi Emine Şender'den (75) haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabit Şender'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın haldeki Emine Şender ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şender'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabit Şender'in cenazesi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Haber: Faruk ÇARK / TİRE (İzmir),



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