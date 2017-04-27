Dha Yurt Bülteni - 18

Tunceli'de hava operasyonunda 7 terörist öldürüldü (5)



"SÖZDE EYALET KOMUTANI 3 KASIMDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ"



3 Kasım 2016 günü Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesine düzenlenen hava harakatında aralarında örgütün sözde Erzurum Eyalet komutanı olan Ferhat kod isimli İsa Teres'in de aralarında bulunduğu 14 PKK'lının öldürülmesinden sonra buugün sabah saatlerinde aynı bölgede ölü ele geçirilen PKK'lı arasında Teres'in yardımcısı olan kadın teröristin de bulunduğu öğrenildi.



"CESETLER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLECEK"



Akşam saatlerinde Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile birlikte 26 Nisan 2017 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik müşterek olarak yapılan operasyonda, İlimize bağlı Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde 8-10 kişilik terörist grubu tespit edilmiştir. Tespit edilen grup önce uçaklarla bombalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bölgeye jandarma özel harekat birlikleri sevk edilmiş ve teröristlerin kaçış güzergahları Atak helikopterlerle ateş altına alınmıştır. 27 Nisan 2017 günü başlayan arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü anlaşılmış, hava harekatı düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 2) teröristte öldürülmüştür. Bahse konu bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bahse konu terörist cesetleri yapılacak ön inceleme işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir" denildi.



ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR



Valilik açıklamasında, bölgede yapılan aramalar sırasında ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şöyle sıralandı:



"Bölgede devam eden arama/tarama faaliyetleri neticesinde ; 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet savunma el bombası, 86 adet kalaşnikof fişeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sırt çantası, 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç tipi telsiz, 2 adet el telsizi, 8 adet pil bloğu, 10 adet elektrikli fünye, 20 adet şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."



2'Sİ YARALI 8 TERÖRİST TESLİM OLDU



Valilik açıklamasında, 2'si yaralı olmak üzere 8 teröristin teslim olduğu belirtilerek, "Ayrıca Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyon neticesinde çıkan çatışmada 1 terörist öldürülmüş 1 kahraman askerimiz yaralanmış, yaralı askerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede devam eden çatışmalarda askerimizin yaralanmasına sebep olan diğer 1 terörist de öldürülmüştür. Ayrıca 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise teslim olmuştur. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplam; 9 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup, operasyon sonuçlarına ilişkin ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. limizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yerverildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Aliboğazı bölgesinin uzaktan çekilen görüntüsü



-Tunceli devlet hastanesine yaralı PKK'lıların getirilmesi



-Hastanede alınan güvenlik önlemleri



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: TUNCELİ,



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Suriye sınırında YPG'lilerle çatışma: 3 terörist öldü (4)



KAYMAKAMLIKTAN ANONS



Akçakale Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki cami hoparlörlerinden vatandaşların can güvenlikleri için sınır hattında bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Kaymakamlık, ayrıca sınırdaki gelişmeler nedeniyle ilçede yapılacak düğünlerde havai fişek atılmasının yasaklandığını duyurdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Camiden uyarı anonsu yapılması



İlçeden detay



Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)



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Evinin önünde uzun namlulu silahla öldürüldü



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.



Kadirli'nin 7 Mart Mahallesi'ndeki 3 Nolu Sağlık Ocağı yanında oturan Bekir Sert, saat 21: 30 civarında evine geldi. Kapıdan içeriye girmek isteyen Sert'in arkasından gelen ve üzerinde bir kişinin bulunduğu plakasız motosikletten ateş açıldı. Poşete konulmuş uzun namlulu silahtan çıkan 2 mermi Sert'in boyun ve göğüsüne isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Bekir Sert, ambulansla Özel 7 Mart Hastanesi'ne kaldırıldı. Andırın Belediyesi'nin taşıma işlerini yapan taşeron firmanın sahibi olduğu belirtilen Bekir Sert, doktorların bütün müdahalesne rağmen kurtarılamadı.



Olay yirene gelen polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, işadamı Sert'e silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, plakasız motosikletle geldiğini söyledi. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarına ait görüntüleri toplayan polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.



Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan işadamı Bekir Sert'in, belediyelerin taşıma ve temizlik ihalelerine girdiği bu yüzden de tehditler aldığı ileri sürüldü. Polis, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de silahlı saldırıda ayaklarında yaralandığı kaydedilen Sert'in ölümünün aynı olay ile bağlantılı olma ihtimali üzerinde duruyor.



GÖRÜTÜNTÜ DÖKÜMÜ :



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Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması



Ola yerindeki polis otoları ve meraklı vatandaşların görüntüsü



Olay yeri inceleme polisleri delil toplarken



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN, KADİRLİ (OSMANİYE),



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Zonguldak'ta işçi servisi su kanalına düştü: 8 yaralı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan işçi servisinin su kanalına düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alaplı'dan aldığı işçileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya götüren 59 yaşındaki İsmail Demircan'ın kullandığı 67 TK 875 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, sürücü Demircan ile işçilerden Emir Urfa, Tarık Aydın, Soner Temel, Tanju Kuzu, Zafer Döngel, Muhammet Uçar ve Gürcan Kahraman yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Su kanalına düşen minibüs



-Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi



-Ambulansların kaza yerinden ayrılması



-Sebahattin Eroğlu ile röportaj



-Sürücü İsmail Demircan'ın polisle konuşması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Anahtardaki metal halka parmağına girdi



KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 51 yaşındaki Şengül Gökbayrak'ın parmağına anahtarda asılı olan metal halka saplandı. İtfaiye, Şengül Gökbayrak'ın parmağına saplanan halkayı çıkardı.



Olay akşam saatlerinde, Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi Erdem Apartmanı'nda meydana geldi. Şengül Gökbayrak mutfağın balkona açılan kapısını kapatırken sol elinin serçe parmağına anahtarda asılı olan metal halka saplandı. Şengül Gökbayrak acı içerisinde kıvranırken yakınları 112 Acil'den yardım istedi. İtfaiye ve 112 Acil ekipleri eve geldi. Bir itfaiyeci Şengül Gökbayrak'ın parmağına saplanan metal halkayı çıkarırken, Şengül Gökbayrak yaşadığı acı ile bağırdı. Şengül Gökbayrak tedavisi için Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-İtfaiyenin gelişi



-İtfaiye ekibinin eve girmesi



-İtfaiyecinin müdahalesi



-Kadının yaşadığı acı ile bağırması



-112 Acil'in kadının parmağına bakması



-Kadının ambulansa götürülmesi



HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli), -