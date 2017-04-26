Dha Yurt Bülteni-18
Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız (3) BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK FRANSIZ KİLİSESİNİ İNCELEDİBaşbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki Fransız Kilisesi Kültür Evinde incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız (3)
BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK FRANSIZ KİLİSESİNİ İNCELEDİ
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki Fransız Kilisesi Kültür Evinde incelemelerde bulundu. Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesinde 1881 yılında gayrimüslimler için ibadete açılan Fransız Kilisesi Kültür Evinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatılıyor.
Restorasyon çalışmaları öncesinde kilisede incelemelerde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Emek'ten bilgi alan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ecdadın bütün dinlere eşit yaklaştığını ifade eden Kaynak, "Ecdadımız öyle bir devlet yönetmiş ki Hristiyanlar, Yahudiler çeşitli mezhepler bu topraklarda hayat bulmuşlar. Bursa'mızda Osmanlı'nın önemli şehirlerinden biri. Bursa'daki gayrimüslimler için 1881 yılında bu kilise yapılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sadece camileri, medreseleri, hamamları değil, vakıf olan bütün dini yapıları da restore etmektedir. Buradaki kilise 2006 yılında Bursa Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiş ve belediyemiz de isabetli şekilde bunu burada bulunan Hristiyan inancına mensup, çeşitli mezheplere tabi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş. Biz de bugün tekrar inceledik. Büyükşehir Belediyesine olan tahsis süresi tamamlanmıştı. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Bunlar tarihi eser olduğu için istediğimizi istediğimiz zamanda ve istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu restorasyon projemizi kabul etti. Şu anda yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor ve kısa sürede çatısından başlayarak restore edeceğiz. Burada yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımızın ve turist olarak gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için burayı hazır hale getireceğiz.ö dedi.
"KISA SÜREDE TAMAMLAYIP İBADETE HAZIR HALE GETİRECEĞİZö
Restorasyon projesinin tamamlandığını söyleyen Kaynak, "Avrupa Komisyonu'nun dün aldığı karar karşısında bu durumu değerlendirirseniz Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin, hoşgörünün ne kadar ayakta olduğunun canlı örneğini de yaşamış oluyoruz. İnşallah burasını çok kısa sürede tamamlayıp ibadete hazır hale getireceğiz. ö şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kiliseden detaylı görüntüler
-Bakanın kiliseyi gezmesi
-Bakanın açıklamaları
BOYUT: 557 MB SÜRE: 7.23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi davasına devam edildi (3)
YARBAY GÜVEN, "ALİ YAZICI'YI 15 TEMMUZ'DA TANIDIM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi davasında SEGBİS ile tanık olarak dinlenen ve Ankara'da cezaevinde tutuklu bulunan Yarbay Emin Güven ifadesinde, sanıklardan Binbaşı Şükrü Seymen'le aynı birlikte olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın Ali Yazıcı'yı ise 15 Temmuz'da tanıdığını söyledi. Yarbay Güven şöyle devam etti:
"Özel Kuvvetler'de görevli Albay Fırat Alakuş beni telefonla arayıp, Muhafız Alayı'na çağırdı. Odada 10-15 personel vardı. Ali Yazıcı'yı orada tanıdım. Albay Fırat, Ali Yazıcı'nın Antalya tarafına gideceğini, kendisine eşlik etmemi istedi. Yolda Ali Yazıcı sürekli telefonla konuşuyordu. Afyonkarahisar tarafında mola verdik. Molanın ardından yolumuza devam ettik. Muğla istikametine gidileceğini, Cumhurbaşkanına evrak vereceğini söyledi. Akşam hava karardı. Telefonda darbe olduğunu öğrendi. Bir yerleri aradı ve sonrasında, 'Genelkurmay tatbikat yapıyor' dedi. Otomobili Çiğli'ye sürmemi istedi. Verdiği emri uyguladım. Nizamiyede otomobili almadılar. Üs komutanının odasına götürüldük. Televizyondan darbe bildirisi okundu. Üstten bir türlü çıkamadım. Misafirhanede Ali Yazıcı ile ayrı ayrı odalarda kaldık. Sabah saat 08.00'de oradan ayrıldım. Sonrasında otobüse binerek Bodrum'daki ailemin yanına gittim." Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tanık ve sanık avukatlarının sorularını da yanıtlayan Yarbay Güven şunları anlattı: "Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'i tanımıyorum. Ali Yazıcı'nın kendisini nizamiyenin önünde durdurup arabasına bindiğim yönünde verdiği ifade doğru değildir. Kendisinin Çiğli'de askeri hattı kullandığını hatırlamıyorum. Kameriyede oturduğum sırada masanın üzerinde Marmaris yazan uydu fotoğrafları vardı. Haritalar üzerinde bir çalışma yapıldığını görmedim. Bununla ilgili olarak Ali Yazıcı'ya bir görev verilip verilmediğini bilmiyorum. Daha önce kendimin cemaatle görüştüğümü ifade etmiştim. Terörist değilim. Ali Yazıcı'nın FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Yolda darbeyi öğrendiğini zaman hiç yorum yapmadı. Sürekli telefonla meşguldü. Ali Yazıcı'yı kontrol altında tutmak için bir görev almadım." Yarbay Emin Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın birçok sorusunu da cevaplandırdı. Yarbay Güven, "Muhafız Alayı lojmanı yakınında aracına bindim. Fırat albayın söylemesi üzerine aracı ben kullandım. Kendisinin bana somut bir tehdidi olmadı. Darbe haberini aldıktan sonra kendisinden ürktüm. Bir an önce arabadan inmek istedim" dedi.
Haber: Cavit AKGÜN /MUĞLA,
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10 kişinin öldüğü kazada midibüs sürücüsü tutuklandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde geçen cumartesi günü midibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili midibüs sürücüsü Erdem Aktan, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Esenköy Köyü'nde yaşlılığa bağlı hastalıktan ölen 73 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın cenazesinden dönenleri taşıyan Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, geçen Cumartesi günü Süleymanbeyler Köyü Serdaroğlu mevkisinde karşıdan gelen Ali Kaman'ın kullandığı 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpışıp şarampole uçtu. Kazada midibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ali Kaman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yaralı kurtulan ve tedavisinden sonra hastaneden taburcu edilen midibüs sürücüsü Erdem Aktan, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdem Aktan'ın ifadesinde aracın freninin tutmadığını, kayalıklara ve karşı şeritten gelen araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdığını, kamyonet ile çarpıştıktan sonra çalılıklara yöneldiğini ve yolun kenarında uçurum olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Aktan, nöbetçi mahkemce 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan, bilirkişi heyeti tarafından da incelenen araçta fren tertibatında herhangi bir kusur bulunmadığı belirtildi.
Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),
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Üst geçitten atlamak istedi
AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen 34 yaşındaki B.Y., bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis ekiplerince kurtarıldı.
Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda bulunan sinyalizasyon ışıkları yakınındaki üst geçide, bugün saat 17.00'de çıkan evli ve 2 çocuk babası B.Y., intihar etmek istedi. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ve uzun süredir ailevi problemleri bulunduğu ileri sürülen B.Y.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üstgeçitte bulunan B.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuçsuz kaldı. B.Y., bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis ekiplerince yakalanıp, kurtarıldı. B.Y.'nin annesiyle yaşadığı sorunlardan dolayı bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. B.Y.'nin aralarında yaralama da olan bazı suçlardan girdiği cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi. Ayrıca 24 Kasım 2016 günü yine aynı üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bir öğretmen tarafından ikna edildiği öğrenildi. B.Y. polis merkezine götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
B.Y.'nin kurtarılma anı
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ İNCİRLİOVA (Aydın),
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Otomobil 25 metre yuvarlandı, sürücü yaralandı
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde yoldan çıkan otomobil yaklaşık 25 metre yuvarlanırken, yaralanan sürücü sedyeye konularak yola taşındı.
Kaza, Akyazı Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Akyazı istikametine gitmekte olan Nuri Depreli idaresindeki 54 TV 190 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanın içerisinde aşağıya doğru yaklaşık 25 metre yuvarlardı. Kazayı gören çevre sakinleri yaralının yardımına koşarken, 112 Acil ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi ormanda otomobilin yuvarlandığı yere indi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Nuri Depreli'ye sağlık ekibi müdahalede bulundu. Nuri Depreli sedyeye konulurken, itfaiyeciler ve vatandaşlar sedyedeki yaralıyı güçlükle yukarıda bulunan yola taşıdı. Yaralanan Nuri Depreli kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Araçtan görüntü
-Yaralının çıkarılması
-Sedyeye konulması ve yola taşınması
-Ambulanstan görüntü
Haber Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),