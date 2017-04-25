Dha Yurt Bülteni - 18

İş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı (4)



SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLENDİLER



Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde bir nakliye firmasını basan kişiler saldırı öncesi görüntülendi. Adapazarı Patates Hali'nde kaydedilen görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren grup araçlarla gelirken, 10 araçta bulunan şüphelilerden bazılarının araçtan inip çevreyi kolaçan ettikleri görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Güvenlik kamerası görüntüleri



Haber: Zafer TOKUŞ / SAKARYA,



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Cezaevi firarisi yakalandı



İZMİT'te, cezaevinden firar eden K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.



İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Sümer Polis Merkezi ekipleri hırsızlık, adam yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan tutuklanarak konulduğu cezaevinden firar eden K.Y'nin Serdar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Polisleri gören K.Y., kaçıp ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından 5 ekip tarafından Kaya Sokak'ta sıkıştırıldı. K.Y. polise mukavemette bulununca biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Üzerinde bıçak bulunan K.Y., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Cezaevi firarisinin hastaneye getirilişi ve hastaneden çıkarılması



Haber: Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), -



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DHA muhabirleri ödüllerini aldı



TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2016 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında Doğan Haber Ajansı Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Ercan Ata ödüllerini aldı.



Hamamizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanooğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile davetliler katıldı.



DHA'YA 2 ÖDÜL



Doğan Haber Ajansı Trabzon bürosu çalışanlarından Fatih Turan, geçen yıl Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Murat Durmaz'ın cenaze töreninde, oğlunun gömleğini koklayan annenin fotoğraf ile 'Haber Fotoğrafı' dalında layık görüldüğü ödülünü Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'ndan aldı. DHA Ankara muhabirlerinden Ercan Ata da meslekte 20 yılını doldurduğu için Basın Hizmet Ödülü verilen gazeteciler arasında yer aldı. Görevi dolayısıyla törene katılamayan Ercan Ata adına ödülünü kardeşi Gürkan Ata, ağabeyi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Ergun Ata'nın elinden aldı.



Görüntü Dökümü



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-Ödül töreninden görüntüler



-Detaylar



Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON,